5 filme și seriale despre Pablo Escobar pe care nu trebuie să le ratezi
Antena Sport, 25 februarie 2026 18:50
Pablo Escobar continuă să atragă atenția publicului printr-o combinație de realitate dură, povești personale complicate și impact cultural greu de ignorat. Producțiile inspirate de viața sa nu urmăresc doar ascensiunea unui personaj controversat, ci și efectele deciziilor sale asupra unei întregii societăți. Pentru mulți spectatori, aceste filme și seriale devin o formă de explorare a […] The post 5 filme și seriale despre Pablo Escobar pe care nu trebuie să le ratezi appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 15 minute
19:20
Avertisment pentru FCSB, dacă nu prinde play-off-ul: „Acolo este o altă mentalitate şi acum echipa este cea care suferă” # Antena Sport
FCSB este aproape de o rușine istorică în Liga 1, fiind pe punctul de a rata prezența în play-off pentru prima oară de când Liga 1 a trecut la acest format. Campioana este la mâna rezultatelor pentru a putea ajunge în primele șase. Laszlo Dioszegi s-a declarat surprins de parcursul catastrofal al roș-albaștrilor din acest […] The post Avertisment pentru FCSB, dacă nu prinde play-off-ul: „Acolo este o altă mentalitate şi acum echipa este cea care suferă” appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
19:00
“Nu își ascund favoritismul față de Real”. Prestianni a răbufnit pe internet, după care și-a șters mesajul # Antena Sport
Gianluca Prestianni, jucătorul celor de la Benfica, a avut un mesaj extrem de dur pe rețelele sociale prin care a acuzat oficialii UEFA că o favorizează pe Real Madrid ca urmare a tuturor deciziilor luate după meciul tur din play-off-ul pentru optimile UCL dintre cele două formații. La doar câteva minute după ce a postat […] The post “Nu își ascund favoritismul față de Real”. Prestianni a răbufnit pe internet, după care și-a șters mesajul appeared first on Antena Sport.
18:50
Pablo Escobar continuă să atragă atenția publicului printr-o combinație de realitate dură, povești personale complicate și impact cultural greu de ignorat. Producțiile inspirate de viața sa nu urmăresc doar ascensiunea unui personaj controversat, ci și efectele deciziilor sale asupra unei întregii societăți. Pentru mulți spectatori, aceste filme și seriale devin o formă de explorare a […] The post 5 filme și seriale despre Pablo Escobar pe care nu trebuie să le ratezi appeared first on Antena Sport.
18:50
Superstarul echipei Inter Miami, Lionel Messi, şi-a exprimat regretul pentru că nu s-a dedicat mai mult studiilor când era tânăr, în special când a venit vorba de învăţarea limbii engleze. Messi a recunoscut că s-a simţit „pe jumătate ignorant” de-a lungul carierei sale atunci când a întâlnit oameni celebri şi nu a putut comunica cu […] The post Lionel Messi a dezvăluit marele său regret: “Ce idiot! Chiar mi-am pierdut timpul” appeared first on Antena Sport.
18:40
Bogdan Andone și-a aflat pedeapsa! Ce sancțiune a primit după ce a fost eliminat de Istvan Kovacs # Antena Sport
FC Argeș a obținut un succes uriaș în lupta pentru o calificare istorică în play-off, reușind să se impună la limită în fața Farului, într-un meci disputat pe stadion din Mioveni. Bogdan Andone nu a prins pauza pe bancă, fiind eliminat direct de către Istvan Kovacs, după ce a avut o discuție destul de aprinsă […] The post Bogdan Andone și-a aflat pedeapsa! Ce sancțiune a primit după ce a fost eliminat de Istvan Kovacs appeared first on Antena Sport.
18:40
Simone Biles a devenit Ambasador Laureus! Reacţia Nadiei Comăneci: “E alături de mine în această misiune” # Antena Sport
Simone Biles, cea mai decorată gimnastă din istorie, a devenit Ambasador Laureus. În vârstă de 28 de ani, sportiva care a obţinut 11 medalii olimpice şi 30 de medalii la Campionatele Mondiale se alătură unui grup select de sportivi care devin ambasadori ai prestigioasei ceremonii care premiază anul cei mai buni sportivi din lume. Americanca […] The post Simone Biles a devenit Ambasador Laureus! Reacţia Nadiei Comăneci: “E alături de mine în această misiune” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
18:30
Dani Coman poate primi o suspendare uriașă după derapajul de după meciul cu Petrolul! Sesizarea făcută de FRF # Antena Sport
Dani Coman se poate alege cu o sancțiune imensă trecută în numele său ca urmare a modului în care a răbufnit după meciul pierdut de FC Argeș cu Petrolul, duel care a fost marcat de gafa imensă comisă de Radu Petrescu. Oficialul piteștenilor ar putea ajunge să fie suspendat timp de o perioadă între opt […] The post Dani Coman poate primi o suspendare uriașă după derapajul de după meciul cu Petrolul! Sesizarea făcută de FRF appeared first on Antena Sport.
18:00
Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 25 februarie 1. Chivu, criticat de Henry Cristi Chivu a fost criticat de marele Thierry Henry, după ce Inter a fost eliminată de Bodo Glimt. “Va trebui să explice anumite alegeri”, a […] The post Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 25 februarie appeared first on Antena Sport.
18:00
La aproape două săptămâni de la eliminarea prematură de la WTA Dubai, Emma Răducanu a primit o veste de excepție. Sportiva din Marea Britanie are un nou sponsor, care îi va vira în conturi aproximativ 12 milioane de euro. Este o lovitură puternică de imagine pentru campioana din 2021 de la US Open, care va […] The post Tun financiar dat de Emma Răducanu: 12 milioane de euro! appeared first on Antena Sport.
18:00
UEFA a publicat recent decizia privind apelul făcut de Benfica în cazul suspendării lui Gianluca Prestianni ca urmare a scandalului din partida tur din play-off-ul pentru optimile UCL. Forul european a decis ca sentința în cazul jucătorului argentinian să rămână în picioare, iar recursul clubului portughez a fost respins. Partida tur dintre Real Madrid și […] The post UEFA a dat verdictul! Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni la Real Madrid – Benfica appeared first on Antena Sport.
17:40
Joyskim Dawa a revenit de curând pe gazon și deși a lipsit mult de pe teren, fundașul camerunez nu duce lipsă de oferte importante. Fotbalistul în vârstă de 29 de ani mai are contract cu campioana României până la finalul sezonului 2026/2027. Cu o cotă de piață de 2,5 milioane de euro, stoperul a bifat […] The post Pleacă Joyskim Dawa de la FCSB? Anunțul fulger venit din Belgia appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
17:30
Calendarul Formula 1 2026! Sezonul începe cu Marele Premiu al Australiei, LIVE în Universul Antena # Antena Sport
Suntem din ce în ce mai aproape de startul noului sezon din Formula 1. Ultimele teste din Bahrain s-au încheiat, iar toată lumea îşi îndreaptă atenţia către Albert Park Circuit din Melbourne, acolo unde va avea loc primul Grand Prix al sezonului. Marele Premiu al Australiei va avea loc în perioada 6-8 martie şi va […] The post Calendarul Formula 1 2026! Sezonul începe cu Marele Premiu al Australiei, LIVE în Universul Antena appeared first on Antena Sport.
17:30
(P) Anvelope pentru flotele de curierat – ce modele să alegi în 2026 pentru rezistență maximă, pe termen lung # Antena Sport
Flotele de curierat funcționează într-un ritm mult mai intens decât mașinile utilizate în mod obișnuit. Vehiculele parcurg zilnic zeci de kilometri, opresc frecvent pentru livrări și sunt folosite în condiții variate de trafic. În acest context, anvelopele devin una dintre componentele care influențează direct eficiența operațională a unei companii de livrări. Pentru firmele de curierat, […] The post (P) Anvelope pentru flotele de curierat – ce modele să alegi în 2026 pentru rezistență maximă, pe termen lung appeared first on Antena Sport.
17:20
O nouă reacție din partea LPF după declarația controversată a lui Gino Iorgulescu: “Nu există și nu pot exista” # Antena Sport
Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a venit cu o clarificare după ce Gino Iorgulescu a acordat o declarație extrem de controversată și interpretabilă privind posibilitatea ca FCSB să rateze play-off-ul. Membrul conducerii LPF a ținut să transmită că nu există nicio preferință față de vreun club în lupta pentru o poziție […] The post O nouă reacție din partea LPF după declarația controversată a lui Gino Iorgulescu: “Nu există și nu pot exista” appeared first on Antena Sport.
17:20
Milionarul discret din România care tocmai a cumpărat un hotel celebru de pe litoral. Cât a costat # Antena Sport
Constantin Frăţilă (65 de ani), fostul arbitru din Liga 1, în perioada 1995-2001, s-a lansat pe bursă şi a ajuns să aibă o avere de 60-80 de milioane de euro. O persoană discretă printre oamenii de afaceri din România, Frăţilă a făcut o investiţie importantă în ţara noastră: a cumpărat hotelul Siret de pe litoralul […] The post Milionarul discret din România care tocmai a cumpărat un hotel celebru de pe litoral. Cât a costat appeared first on Antena Sport.
17:00
Cine este Gabi Matei, jucătorul vizat în dosarul blaturilor din Liga a 3-a? FCSB îl vedea o mare speranță # Antena Sport
Gabi Matei este cel mai cunoscut nume care apare în contextul celor 34 de mandate de percheziție domiciliară ce vizează blaturi din Liga a 3-a pentru obținerea de bani din pariurile sportive. Jucătorul de 35 de ani a fost cândva jucătorul celor de la FCSB, echipă unde a fost legitimat la patru ani și unde […] The post Cine este Gabi Matei, jucătorul vizat în dosarul blaturilor din Liga a 3-a? FCSB îl vedea o mare speranță appeared first on Antena Sport.
17:00
Ar însemna dezastrul! Ce sancțiune riscă Manchester City pentru cele 115 acuzații de infracțiuni financiare # Antena Sport
Chiar dacă la suprafață clubul nu o arată, Manchester City este în prezent un butoi cu pulbere. Gruparea de pe Etihad Stadium încă așteaptă un verdict în privința celor 115 acuzații de infracțiuni financiare, iar englezii iau în calcul cel mai „negru” scenariu. Concret, presa din Marea Britanie precizează că formația antrenată de Pep Guardiola […] The post Ar însemna dezastrul! Ce sancțiune riscă Manchester City pentru cele 115 acuzații de infracțiuni financiare appeared first on Antena Sport.
16:40
Real Madrid – Benfica LIVE SCORE (22:00). Istvan Kovacs va conduce PSG – Monaco. Programul zilei din UEFA Champions League # Antena Sport
Meciul dintre Real Madrid şi Benfica va începe la ora 22:00 şi va fi transmis în format LIVE SCORE pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport. Miercuri seară vom afla ultimele echipe calificate în faza optimilor de finală UEFA Champions League. Patru meciuri se vor disputa miercuri seară, primul urmând să înceapă la ora 19:45, […] The post Real Madrid – Benfica LIVE SCORE (22:00). Istvan Kovacs va conduce PSG – Monaco. Programul zilei din UEFA Champions League appeared first on Antena Sport.
16:20
Dani Coman îl face praf pe Gino Iorgulescu, după declarațiile liderului LPF: „Poate își face tricou cu FCSB și-l bagă Gigi” # Antena Sport
FCSB are șanse mici să se califice în play-off, iar ratarea obiectivului ar fi lovitură pentru toate cluburile, a anunțat Gino Iorgulescu. Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal a explicat că toate echipele din play-off ar avea de suferit din punct de vedere financiar, dacă FCSB nu va ajunge în primele șase. Dani Coman a fost […] The post Dani Coman îl face praf pe Gino Iorgulescu, după declarațiile liderului LPF: „Poate își face tricou cu FCSB și-l bagă Gigi” appeared first on Antena Sport.
16:00
Elizabeta Samara s-a luptat miercuri până la capăt împotriva numărului 1 mondial, Sun Yingsha, meci în urma căruia a fost eliminată din proba de simplu la Singapore Smash 2026, în turul al doilea. Românca (#43 mondial) a întâlnit-o pe principala favorită a tabloului, Sun Yingsha (China), vicecampioana olimpică en titre, iar cele două sportive au […] The post Eliza Samara e OUT de la Singapore Smash. Eşec în faţa numărului unu mondial appeared first on Antena Sport.
15:50
Thierry Henry face praf Inter şi îi aduce reproşuri lui Cristi Chivu: “Va trebui să explice anumite alegeri” # Antena Sport
Jurnaliștii italieni au venit rapid cu o reacție după eliminarea Interului din Liga Campionilor și au publicat articolul în care au notat fiecare jucător și pe pe antrenorii celor două formații. Presa nu l-a menajat pe Cristi Chivu, care a primit nota 5 pentru modul în care a pregătit manșa a doua a “dublei” cu […] The post Thierry Henry face praf Inter şi îi aduce reproşuri lui Cristi Chivu: “Va trebui să explice anumite alegeri” appeared first on Antena Sport.
15:50
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că are “încredere totală” că Mexicul va organiza în siguranţă meciurile de baraj şi de la turneul final al Cupei Mondiale de fotbal 2026, în ciuda unui focar de violenţă în apropierea unuia dintre oraşele gazdă, Guadalajara, scrie DPA. Un cartel de droguri a declanşat o campanie de violenţă […] The post Gianni Infantino, prima reacţie după violenţele din Mexic appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
15:00
Bănel Nicoliţă vea să se păstreze activ şi nu renunţă la fotbal. El a ajuns la un acord cu o echipă din Liga 5, FC Produleşti. Fostul fotbalist al FCSB a fost anunţat şi oficial. “Astăzi avem plăcerea să vă prezentăm cea mai nouă achiziție a echipei F.C.PRODULEȘTI: BĂNEL NICOLIȚĂ. Suntem onorați și bucuroși să […] The post E oficial. Bănel Nicoliţă a semnat un nou contract la 41 de ani appeared first on Antena Sport.
14:40
Billel Omrani a revenit în România şi se pregăteşte cu Concordia Chiajna. În prezent, Billel Omrani este jucător liber de contract. Ultima sa experiență a fost în liga a doua din Grecia, la Anagennisi Karditsa, de care s-a despărțit la începutul lui 2026, după o perioadă modestă cu un singur gol marcat în 11 meciuri. […] The post Billel Omrani s-a întors în fotbalul românesc. Cu ce echipă a bătut palma appeared first on Antena Sport.
14:10
Clubul vizat de dosarul meciurilor aranjate a dat afară toţi jucătorii. Mesajul postat de club # Antena Sport
Poliţiştii au făcut, miercuri, 34 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar care vizează înşelăciuni în domeniul pariurilor sportive. Mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, inclusiv jucători, sunt suspectate că au influenţat şi au alterat rezultate ale unor partide din Liga a III-a, inducând în eroare organizatori de pariuri […] The post Clubul vizat de dosarul meciurilor aranjate a dat afară toţi jucătorii. Mesajul postat de club appeared first on Antena Sport.
13:40
Bănel Nicoliţă vea să se păstreze activ şi nu renunţă la fotbal. El a ajuns la un acord cu o echipă din Liga 5, FC Produleşti. Fostul fotbalist al FCSB a fost anunţat şi oficial. “Astăzi avem plăcerea să vă prezentăm cea mai nouă achiziție a echipei F.C.PRODULEȘTI: BĂNEL NICOLIȚĂ. Suntem onorați și bucuroși să […] The post E oficial. Bănel Nicoliţă a revenit în fotbal la 41 de ani appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
13:10
Poliţiştii au făcut, miercuri, 34 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar care vizează înşelăciuni în domeniul pariurilor sportive. Mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, inclusiv jucători, sunt suspectate că au influenţat şi au alterat rezultate ale unor partide din Liga a III-a, inducând în eroare organizatori de pariuri […] The post Anunţul făcut de Sepsi după ce numele clubului a apărut în dosarul blaturilor appeared first on Antena Sport.
12:50
Reveniri importante în echipa FCSB-ului, care are nevoie de un miracol pentru a obține prezența în play-off. Mihai Stoica a vorbit despre problemele de lot cu care se confruntă campioana României. În același timp, președintele Consiliului de Administrație a confirmat că Vlad Chiricheş va fi apt de joc pentru partida cu UTA Arad. Ttoodată, oficialul […] The post Revenire importantă în lotul FCSB pentru meciul cu UTA Arad. Anunţul lui Meme Stoica appeared first on Antena Sport.
12:10
Detalii şocante despre blaturile din România, după percheziţii. Antrenorul recunoaşte: “Mi s-a cerut să-i lăsăm să ne bată” # Antena Sport
Poliţiştii au făcut, miercuri, 34 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar care vizează înşelăciuni în domeniul pariurilor sportive. Mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, inclusiv jucători, sunt suspectate că au influenţat şi au alterat rezultate ale unor partide din Liga a III-a, inducând în eroare organizatori de pariuri […] The post Detalii şocante despre blaturile din România, după percheziţii. Antrenorul recunoaşte: “Mi s-a cerut să-i lăsăm să ne bată” appeared first on Antena Sport.
11:50
Consiliul Judeţean Cluj a anunţat, miercuri, că îşi propune eficientizarea energetică a Cluj Arena, prin intermediul unui proiect în valoare de circa 13,5 milioane de euro. Preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe, a iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii care vizează implementarea de soluţii tehnice pentru creşterea eficienţei energetice a […] The post Proiect spectaculos de peste 13 milioane de euro la Cluj Arena appeared first on Antena Sport.
11:40
Dănuţ Lupu îl face praf pe Cătălin Cîrjan: “Mi-aș fi dorit să joace mai mult decât vorbește” # Antena Sport
Cătălin Cîrjan ar fi putut pleca în mercato-ul din iarnă la Metalist 1925 Harkov, care îi oferea un salariu lunar de 60.000 de euro și 4,5 milioane de euro lui Dinamo pentru transfer. El a preferat să rămână la Dinamo, dar evoluţia nu s-a mai ridicat la nivelul dorit de fani. Şi Dănuţ Lupu, legendă […] The post Dănuţ Lupu îl face praf pe Cătălin Cîrjan: “Mi-aș fi dorit să joace mai mult decât vorbește” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
11:30
Gigi Becali, cuvinte jignitoare la adresa lui Radu Miruţă. Ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare # Antena Sport
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat marți seară că se va lua o decizie în avantajul sportului și al Ministerului Apărării, cu privire la posibilitatea promovării în prima ligă a CSA Steaua București, club aflat în subordinea ministerului. „Eu principial spun că, dacă ești bun sau dacă ești rău, trebuie să bați sau să pierzi […] The post Gigi Becali, cuvinte jignitoare la adresa lui Radu Miruţă. Ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare appeared first on Antena Sport.
11:30
Craig Tiley renunţă la funcţia de director al Australian Open pentru a prelua conducerea Federaţiei de Tenis din Statele Unite (USTA), a anunţat miercuri federaţia australiană. Tiley, care este şi director general al federaţiei de tenis din această ţară oceanică, va rămâne încă câteva luni la conducere pentru a facilita tranziţia, potrivit unui comunicat al […] The post Craig Tiley renunţă la funcţia de director al Australian Open appeared first on Antena Sport.
11:20
Edi Iordănescu s-a aflat pe lista posibililor înlocuitori ai lui Mircea Lucescu, pe banca României, în cazul în care problemele de sănătate ale selecţionerului de 80 de ani nu i-ar fi permis să ne conducă la barajul cu Turcia, pentru World Cup 2026. Iordănescu susţine că a ţinut legătura cu Federaţia Română de Fotbal în […] The post Edi Iordănescu a dat cărţile pe faţă despre revenirea la naţionala României appeared first on Antena Sport.
10:40
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat marți seară că se va lua o decizie în avantajul sportului și al Ministerului Apărării, cu privire la posibilitatea promovării în prima ligă a CSA Steaua București, club aflat în subordinea ministerului. „Eu principial spun că, dacă ești bun sau dacă ești rău, trebuie să bați sau să pierzi […] The post Radu Miriuţă anunţă că în viitor CSA Steaua va avea drept de promovare în Liga 1! appeared first on Antena Sport.
10:20
Ce amenzi se dau la FC Barcelona pentru jucători în caz de întârziere în zilele de meci # Antena Sport
Hansi Flick nu glumeşte când vine vorba de întârzieri. Invitaţi la Antena 3 la televiziunea spaniolă, Pedri şi Ferran Torres au vorbit despre disciplina impusă de antrenorul german al FC Barcelona. Dacă Jules Koundé a fost lăsat pe bancă în sezonul trecut în meciul împotriva lui Alavés din cauza lipsei sale de punctualitate, de atunci […] The post Ce amenzi se dau la FC Barcelona pentru jucători în caz de întârziere în zilele de meci appeared first on Antena Sport.
10:00
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, clubul vizat # Antena Sport
Poliţiştii au făcut, miercuri, 34 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar care vizează înşelăciuni în domeniul pariurilor sportive. Mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, inclusiv jucători, sunt suspectate că au influenţat şi au alterat rezultate ale unor partide din Liga a III-a, inducând în eroare organizatori de pariuri […] The post Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, clubul vizat appeared first on Antena Sport.
09:30
Iuliu Mureşan vrea FCSB în play-off. Asta pentru că CFR ar avea de câştigat mai mullţi bani, în urma interesului mai mare în jurul meciurilor. “Cel mai important ar fi ca și FCSB-ul să intre în play-off. Este o echipă foarte bună, dar care a avut probleme, ca și noi. Dacă FCSB ar intra, ar […] The post Iuliu Mureşan surprinde: “Important ar fi ca și FCSB-ul să intre în play-off!” appeared first on Antena Sport.
09:20
Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” # Antena Sport
Gino Iorgulescu a analizat lupta pentru play-off şi a declarat surprinzător, din postura de preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, că eventuala absenţă a celor de la FCSB din top 6 la finalul sezonului regulat va afecta celelalte cluburi din play-off. Iorgulescu a făcut referire la reţetele financiare de care ar avea parte echipe precum […] The post Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” appeared first on Antena Sport.
09:10
Venus Williams a rămas fără victorie în acest an, după ce a pierdut marţi meciul din primul tur cu sportiva australiană Ajla Tomljanovic, scor 4-6, 1-6, la ATX Open din Austin, Texas. Williams, în vârstă de 45 de ani, are un bilanţ de 0-4 în acest sezon, inclusiv o înfrângere în faţa sportivei din Serbia […] The post Venus Williams, eliminată de Ajla Tomljanovic în primul tur la Austin appeared first on Antena Sport.
09:00
Kylian Mbappe, atacantul francez de 27 de ani al lui Real Madrid, va lipsi în meciul cu Benfica Lisabona, din manşa a doua a play-off-ului Ligii Campionilor, din cauza unei accidentări, a anunţat marţi AFP. Golgeterul din La Liga şi din Liga Campionilor este accidentat la ligamentul lateral al genunchiului stâng, de câteva săptămâni. El […] The post L`Equipe a anunţat cât va lipsi Kylian Mbappe de la Real Madrid appeared first on Antena Sport.
09:00
Prezent la meciul dintre Inter și Bodo/Glimt, desfășurat marți seară în Champions League, Giuseppe Marotta a fost întrebat despre informațiile apărute în presa din Spania care îl prezentau pe Diego Simeone drept înlocuitorul lui Cristi Chivu la echipa din Milano. Președintele clubului a negat un astfel de scenariu. „Precontractul cu Simeone? O știre complet falsă, […] The post Anunţul lui Giuseppe Marotta despre plecarea lui Cristi Chivu şi venirea lui Simeone appeared first on Antena Sport.
08:50
Antrenorul lui Bodo/Glimt l-a contrazis pe Cristi Chivu, după ce l-a eliminat ruşinos din Liga Campionilor # Antena Sport
Cristi Chivu a vorbit despre lipsa de prospeţime a Interului, cauzată de meciurile din trei în trei zile. Acesta a fost unul dintre motivele eşecului cu Bodo/Glimt, 1-2 pe Meazza, care a dus la eliminarea din Champions League. Pe de altă parte, antrenorul norvegienilor, Kjetil Knutsen, l-a contrazis pe Chivu, susţinând că e mai greu […] The post Antrenorul lui Bodo/Glimt l-a contrazis pe Cristi Chivu, după ce l-a eliminat ruşinos din Liga Campionilor appeared first on Antena Sport.
08:50
Christian Horner, la 6 luni după demiterea de la Red Bull: “Nu cred că ei au vreo vină în acest sens” # Antena Sport
La şase luni după ce a fost concediat de Red Bull Racing, Christian Horner afirmă, în emisiunea „Drive to survive” care va fi difuzată vineri, că Max Verstappen şi anturajul său „nu sunt responsabili” pentru demiterea sa. „Tatăl său nu a fost niciodată cel mai mare fan al meu. M-a criticat deseori. Dar nu cred […] The post Christian Horner, la 6 luni după demiterea de la Red Bull: “Nu cred că ei au vreo vină în acest sens” appeared first on Antena Sport.
08:40
Antrenorul lui Bodo/Glimt l-a contrazis pe Cristi Chivu. Ce a zis după meciul istoric cu Inter # Antena Sport
Cristi Chivu a vorbit despre lipsa de prospeţime a Interului, cauzată de meciurile din trei în trei zile. Acesta a fost unul dintre motivele eşecului cu Bodo/Glimt, 1-2 pe Meazza, care a dus la eliminarea din Champions League. Pe de altă parte, antrenorul norvegienilor, Kjetil Knutsen, l-a contrazis pe Chivu, susţinând că e mai greu […] The post Antrenorul lui Bodo/Glimt l-a contrazis pe Cristi Chivu. Ce a zis după meciul istoric cu Inter appeared first on Antena Sport.
08:40
Pensia ruşinoasă pe care o încasează soţia lui Mitică Dragomir, el primeşte de 6 de ori mai mult! “Unde e dreptatea?” # Antena Sport
Mitică Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), în vârstă de 79 de ani, se bucură de trei pensii distincte. Fostul fotbalist și politician, Mitică Dragomir beneficiază de o rentă viageră din sport, o pensie de fost parlamentar, estimată la 7.000 de lei, și o pensie bazată pe contribuțiile sale, care înainte de […] The post Pensia ruşinoasă pe care o încasează soţia lui Mitică Dragomir, el primeşte de 6 de ori mai mult! “Unde e dreptatea?” appeared first on Antena Sport.
08:20
Cristi Chivu a vorbit după Inter – Bodo/Glimt 1-2, meci ce a dus la eliminarea ruşinoasă din play-off-ul pentru optimile Champions League. Românul a recunoscut că nordicii au fost mai proaspeţi şi nu le-a reproşat nimic elevilor săi. ”Am încercat în toate felurile posibile de la început. Bodo este foarte bine organizată. Nu am reușit […] The post Reacţia lui Cristi Chivu după eliminarea ruşinoasă din Champions League appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:40
“Ruşinos, prestaţie dezamăgitoare” Reacţia presei italiene după eliminarea Interului lui Cristi Chivu din UCL! # Antena Sport
Celebra publicaţie italiană Gazzetta dello Sport nu s-a ferit de cuvinte după eliminarea ruşinoasă a Interului din play-off-ul Ligii Campionilor, după o dublă înfrângere cu formaţia norvegiană Bodo/Glimt. După ce a pierdut în tur cu 3-1, Inter a cedat şi pe teren propriu disputa cu Bodo/Glimt, norvegienii reuşind să se impună cu 2-1 pe Giuseppe […] The post “Ruşinos, prestaţie dezamăgitoare” Reacţia presei italiene după eliminarea Interului lui Cristi Chivu din UCL! appeared first on Antena Sport.
00:20
Cristi Chivu, un monument de deznădejde după eliminarea ruşinoasă a Interului din Ligă! Cum a fost surprins # Antena Sport
Cristi Chivu (45 de ani) a fost surprins cu capul în pământ imediat după fluierul de final al meciului Inter – Bodo/Glimt 1-2, ce a consfinţit eliminarea nerazzurrilor din Liga Campionilor. Inter a părăsit Liga Campionilor într-un mod ruşinos, înainte de optimi, după un 2-5 umilitor, la general, cu formaţia norvegiană Bodo/Glimt. Vizibil afectat, Chivu […] The post Cristi Chivu, un monument de deznădejde după eliminarea ruşinoasă a Interului din Ligă! Cum a fost surprins appeared first on Antena Sport.
00:20
Nota primită de Cristi Chivu după eliminarea rușinoasă a lui Inter din Champions League: “Dezamăgire totală” # Antena Sport
Jurnaliștii italieni au venit rapid cu o reacție după eliminarea Interului din Liga Campionilor și au publicat articolul în care au notat fiecare jucător și pe pe antrenorii celor două formații. Presa nu l-a menajat pe Cristi Chivu, care a primit nota 5 pentru modul în care a pregătit manșa a doua a “dublei” cu […] The post Nota primită de Cristi Chivu după eliminarea rușinoasă a lui Inter din Champions League: “Dezamăgire totală” appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.