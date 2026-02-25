UEFA a dat verdictul! Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni la Real Madrid – Benfica

23:10

Gabi Torje şi Ionuţ Badea au lăudat transferul reuşit de Dinamo, aducerea lui George Puşcaş (29 de ani). Chiar dacă Torje consideră că el nu poate fi convocat pentru barajul cu Turcia, fostul fotbalist al “câinilor” e de părere că un eventual titlu cu Dinamo l-ar readuce pe Puşcaş în circuitul echipei naţionale. George Puşcaş […] The post Transferul lui Puşcaş la Dinamo, lăudat: “Nu o să fie un caz Mazilu. Şanse mari să fie convocat la națională” appeared first on Antena Sport.