“Bate câmpii rău!” Mihai Stoica îi bate obrazul lui Dani Coman: “Să nu uite ce a făcut FCSB”
Antena Sport, 25 februarie 2026 20:20
Mihai Stoica a venit cu replica pentru Dani Coman, după ce preşedintele lui FC Argeş l-a atacat pe Gino Iorgulescu. Şeful de la LPF a făcut câteva declaraţii controversate în legătură cu o eventuală absenţă a FCSB-ului din play-off, lucru care nu a fost pe placul fostului portar. Coman i-a sugerat FCSB-ului să îi ofere […]
• • •
Acum 5 minute
21:00
Jurnal Antena Sport | Urmaşele Simonei Halep sunt cele mai bune din Europa la tenis
Acum 15 minute
20:50
Patru persoane reținute în dosarul blaturilor din Liga a 3-a. Fostul jucător de la FCSB e și el pe listă # Antena Sport
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat pe rețelele sociale că patru persoane au fost reținute pentru 24 de ore în urma celor 34 de perchezeții efectuate pe 25 februarie ce vizează blaturi din Liga a 3-a pentru obținerea de bani din pariurile sportive. Pe lista respectivă se află inclusiv Gabi Matei, fostul fotbalist al celor de […]
20:50
Jurnal Antena Sport | E scandal mare cu pariurile la Liga 3
20:50
Suporterii Benficăi își continuă războiul cu Vinicius! Gestul incredibil făcut de un fan al lusitanilor în camera trofeelor # Antena Sport
Vinicius Junior a devenit inamicul numărul 1 al suporterilor de la Benfica Lisabona, după ce a marcat în partida tur și a fost în prim-plan, după ce a intrat în conflict cu unul dintre jucătorii lusitanilor. Fanii echipei antrenate de Jose Mourinho care au făcut deplasarea la Madrid pentru jocul retur și-au arătat încă o […]
Acum 30 minute
20:40
Jurnal Antena Sport | Rayo e raiul lui
Acum o oră
20:30
Jurnal Antena Sport | Miracolul de la FCSB
20:30
Șeful Formulei 1, verdict despre posibilele retrageri ale lui Lewis Hamilton și Fernando Alonso: “Să fiu sincer” # Antena Sport
Lewis Hamilton (41 ani) și Fernando Alonso (44 ani) sunt veteranii din Formula 1, iar în jurul lor au început să apară zvonuri legate de retragerea din "Marele Circ". Recent, directorul executiv al F1, Stefano Domenicali, a vorbit despre posibilitatea ca acest scenariu să se întâmple la finalul anului 2026, iar italianul s-a arătat reticent. […]
20:20
“Bate câmpii rău!” Mihai Stoica îi bate obrazul lui Dani Coman: “Să nu uite ce a făcut FCSB” # Antena Sport
Acum 2 ore
19:40
“Metodă şmecherească!” Gică Popescu, discurs dur la adresa lui Istvan Kovacs: “Ar fi trebuit să facem şi noi scandal” # Antena Sport
Gică Popescu, preşedintele celor de la Farul Constanţa, nu a trecut peste decizia luată de Istvan Kovacs în meciul dintre FC Argeş şi Farul Constanţa, câştigat de piteşteni cu 1-0. Centralul din Carei a lăsat jocul să continue după o intervenţie a lui Mario Tudose asupra lui Alexandru Işfan. Mario Tudose l-a faultat pe Işfan, […]
19:40
Reacția primarului din Păulești după apariția scandalului de meciuri trucate în Liga a 3-a. Mesaj ferm transmis # Antena Sport
Primarul comunei Păulești, Sandu Tudor, a oferit o primă reacție în contextul celor 34 de mandate de percheziție domiciliară ce vizează blaturi din Liga a 3-a pentru obținerea de bani din pariurile sportive. Edilul a ținut să transmită că nu se va pronunța până când nu va veni ceva oficial din partea organelor competente. Fotbalul […]
19:20
Avertisment pentru FCSB, dacă nu prinde play-off-ul: „Acolo este o altă mentalitate şi acum echipa este cea care suferă” # Antena Sport
FCSB este aproape de o rușine istorică în Liga 1, fiind pe punctul de a rata prezența în play-off pentru prima oară de când Liga 1 a trecut la acest format. Campioana este la mâna rezultatelor pentru a putea ajunge în primele șase. Laszlo Dioszegi s-a declarat surprins de parcursul catastrofal al roș-albaștrilor din acest […]
Acum 4 ore
19:00
“Nu își ascund favoritismul față de Real”. Prestianni a răbufnit pe internet, după care și-a șters mesajul # Antena Sport
Gianluca Prestianni, jucătorul celor de la Benfica, a avut un mesaj extrem de dur pe rețelele sociale prin care a acuzat oficialii UEFA că o favorizează pe Real Madrid ca urmare a tuturor deciziilor luate după meciul tur din play-off-ul pentru optimile UCL dintre cele două formații. La doar câteva minute după ce a postat […]
18:50
Pablo Escobar continuă să atragă atenția publicului printr-o combinație de realitate dură, povești personale complicate și impact cultural greu de ignorat. Producțiile inspirate de viața sa nu urmăresc doar ascensiunea unui personaj controversat, ci și efectele deciziilor sale asupra unei întregii societăți. Pentru mulți spectatori, aceste filme și seriale devin o formă de explorare a […]
18:50
Superstarul echipei Inter Miami, Lionel Messi, şi-a exprimat regretul pentru că nu s-a dedicat mai mult studiilor când era tânăr, în special când a venit vorba de învăţarea limbii engleze. Messi a recunoscut că s-a simţit „pe jumătate ignorant" de-a lungul carierei sale atunci când a întâlnit oameni celebri şi nu a putut comunica cu […]
18:40
Bogdan Andone și-a aflat pedeapsa! Ce sancțiune a primit după ce a fost eliminat de Istvan Kovacs # Antena Sport
FC Argeș a obținut un succes uriaș în lupta pentru o calificare istorică în play-off, reușind să se impună la limită în fața Farului, într-un meci disputat pe stadion din Mioveni. Bogdan Andone nu a prins pauza pe bancă, fiind eliminat direct de către Istvan Kovacs, după ce a avut o discuție destul de aprinsă […]
18:40
Simone Biles a devenit Ambasador Laureus! Reacţia Nadiei Comăneci: “E alături de mine în această misiune” # Antena Sport
Simone Biles, cea mai decorată gimnastă din istorie, a devenit Ambasador Laureus. În vârstă de 28 de ani, sportiva care a obţinut 11 medalii olimpice şi 30 de medalii la Campionatele Mondiale se alătură unui grup select de sportivi care devin ambasadori ai prestigioasei ceremonii care premiază anul cei mai buni sportivi din lume. Americanca […]
18:30
Dani Coman poate primi o suspendare uriașă după derapajul de după meciul cu Petrolul! Sesizarea făcută de FRF # Antena Sport
Dani Coman se poate alege cu o sancțiune imensă trecută în numele său ca urmare a modului în care a răbufnit după meciul pierdut de FC Argeș cu Petrolul, duel care a fost marcat de gafa imensă comisă de Radu Petrescu. Oficialul piteștenilor ar putea ajunge să fie suspendat timp de o perioadă între opt […]
18:00
Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 25 februarie 1. Chivu, criticat de Henry Cristi Chivu a fost criticat de marele Thierry Henry, după ce Inter a fost eliminată de Bodo Glimt. "Va trebui să explice anumite alegeri", a […]
18:00
La aproape două săptămâni de la eliminarea prematură de la WTA Dubai, Emma Răducanu a primit o veste de excepție. Sportiva din Marea Britanie are un nou sponsor, care îi va vira în conturi aproximativ 12 milioane de euro. Este o lovitură puternică de imagine pentru campioana din 2021 de la US Open, care va […]
18:00
UEFA a publicat recent decizia privind apelul făcut de Benfica în cazul suspendării lui Gianluca Prestianni ca urmare a scandalului din partida tur din play-off-ul pentru optimile UCL. Forul european a decis ca sentința în cazul jucătorului argentinian să rămână în picioare, iar recursul clubului portughez a fost respins. Partida tur dintre Real Madrid și […]
17:40
Joyskim Dawa a revenit de curând pe gazon și deși a lipsit mult de pe teren, fundașul camerunez nu duce lipsă de oferte importante. Fotbalistul în vârstă de 29 de ani mai are contract cu campioana României până la finalul sezonului 2026/2027. Cu o cotă de piață de 2,5 milioane de euro, stoperul a bifat […]
17:30
Calendarul Formula 1 2026! Sezonul începe cu Marele Premiu al Australiei, LIVE în Universul Antena # Antena Sport
Suntem din ce în ce mai aproape de startul noului sezon din Formula 1. Ultimele teste din Bahrain s-au încheiat, iar toată lumea îşi îndreaptă atenţia către Albert Park Circuit din Melbourne, acolo unde va avea loc primul Grand Prix al sezonului. Marele Premiu al Australiei va avea loc în perioada 6-8 martie şi va […]
17:30
(P) Anvelope pentru flotele de curierat – ce modele să alegi în 2026 pentru rezistență maximă, pe termen lung # Antena Sport
Flotele de curierat funcționează într-un ritm mult mai intens decât mașinile utilizate în mod obișnuit. Vehiculele parcurg zilnic zeci de kilometri, opresc frecvent pentru livrări și sunt folosite în condiții variate de trafic. În acest context, anvelopele devin una dintre componentele care influențează direct eficiența operațională a unei companii de livrări. Pentru firmele de curierat, […]
17:20
O nouă reacție din partea LPF după declarația controversată a lui Gino Iorgulescu: “Nu există și nu pot exista” # Antena Sport
Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a venit cu o clarificare după ce Gino Iorgulescu a acordat o declarație extrem de controversată și interpretabilă privind posibilitatea ca FCSB să rateze play-off-ul. Membrul conducerii LPF a ținut să transmită că nu există nicio preferință față de vreun club în lupta pentru o poziție […]
17:20
Milionarul discret din România care tocmai a cumpărat un hotel celebru de pe litoral. Cât a costat # Antena Sport
Constantin Frăţilă (65 de ani), fostul arbitru din Liga 1, în perioada 1995-2001, s-a lansat pe bursă şi a ajuns să aibă o avere de 60-80 de milioane de euro. O persoană discretă printre oamenii de afaceri din România, Frăţilă a făcut o investiţie importantă în ţara noastră: a cumpărat hotelul Siret de pe litoralul […]
Acum 6 ore
17:00
Cine este Gabi Matei, jucătorul vizat în dosarul blaturilor din Liga a 3-a? FCSB îl vedea o mare speranță # Antena Sport
Gabi Matei este cel mai cunoscut nume care apare în contextul celor 34 de mandate de percheziție domiciliară ce vizează blaturi din Liga a 3-a pentru obținerea de bani din pariurile sportive. Jucătorul de 35 de ani a fost cândva jucătorul celor de la FCSB, echipă unde a fost legitimat la patru ani și unde […]
17:00
Ar însemna dezastrul! Ce sancțiune riscă Manchester City pentru cele 115 acuzații de infracțiuni financiare # Antena Sport
Chiar dacă la suprafață clubul nu o arată, Manchester City este în prezent un butoi cu pulbere. Gruparea de pe Etihad Stadium încă așteaptă un verdict în privința celor 115 acuzații de infracțiuni financiare, iar englezii iau în calcul cel mai „negru" scenariu. Concret, presa din Marea Britanie precizează că formația antrenată de Pep Guardiola […]
16:40
Real Madrid – Benfica LIVE SCORE (22:00). Istvan Kovacs va conduce PSG – Monaco. Programul zilei din UEFA Champions League # Antena Sport
Meciul dintre Real Madrid şi Benfica va începe la ora 22:00 şi va fi transmis în format LIVE SCORE pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport. Miercuri seară vom afla ultimele echipe calificate în faza optimilor de finală UEFA Champions League. Patru meciuri se vor disputa miercuri seară, primul urmând să înceapă la ora 19:45, […]
16:20
Dani Coman îl face praf pe Gino Iorgulescu, după declarațiile liderului LPF: „Poate își face tricou cu FCSB și-l bagă Gigi” # Antena Sport
FCSB are șanse mici să se califice în play-off, iar ratarea obiectivului ar fi lovitură pentru toate cluburile, a anunțat Gino Iorgulescu. Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal a explicat că toate echipele din play-off ar avea de suferit din punct de vedere financiar, dacă FCSB nu va ajunge în primele șase. Dani Coman a fost […]
16:00
Elizabeta Samara s-a luptat miercuri până la capăt împotriva numărului 1 mondial, Sun Yingsha, meci în urma căruia a fost eliminată din proba de simplu la Singapore Smash 2026, în turul al doilea. Românca (#43 mondial) a întâlnit-o pe principala favorită a tabloului, Sun Yingsha (China), vicecampioana olimpică en titre, iar cele două sportive au […]
15:50
Thierry Henry face praf Inter şi îi aduce reproşuri lui Cristi Chivu: “Va trebui să explice anumite alegeri” # Antena Sport
Jurnaliștii italieni au venit rapid cu o reacție după eliminarea Interului din Liga Campionilor și au publicat articolul în care au notat fiecare jucător și pe pe antrenorii celor două formații. Presa nu l-a menajat pe Cristi Chivu, care a primit nota 5 pentru modul în care a pregătit manșa a doua a "dublei" cu […]
15:50
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că are "încredere totală" că Mexicul va organiza în siguranţă meciurile de baraj şi de la turneul final al Cupei Mondiale de fotbal 2026, în ciuda unui focar de violenţă în apropierea unuia dintre oraşele gazdă, Guadalajara, scrie DPA. Un cartel de droguri a declanşat o campanie de violenţă […]
Acum 8 ore
15:00
Bănel Nicoliţă vea să se păstreze activ şi nu renunţă la fotbal. El a ajuns la un acord cu o echipă din Liga 5, FC Produleşti. Fostul fotbalist al FCSB a fost anunţat şi oficial. "Astăzi avem plăcerea să vă prezentăm cea mai nouă achiziție a echipei F.C.PRODULEȘTI: BĂNEL NICOLIȚĂ. Suntem onorați și bucuroși să […]
14:40
Billel Omrani a revenit în România şi se pregăteşte cu Concordia Chiajna. În prezent, Billel Omrani este jucător liber de contract. Ultima
14:10
Clubul vizat de dosarul meciurilor aranjate a dat afară toţi jucătorii. Mesajul postat de club # Antena Sport
Poliţiştii au făcut, miercuri, 34 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar care vizează înşelăciuni în domeniul pariurilor sportive. Mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, inclusiv jucători, sunt suspectate că au influenţat şi au alterat rezultate ale unor partide din Liga a III-a, inducând în eroare organizatori de pariuri […] The post Clubul vizat de dosarul meciurilor aranjate a dat afară toţi jucătorii. Mesajul postat de club appeared first on Antena Sport.
13:40
13:10
Poliţiştii au făcut, miercuri, 34 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar care vizează înşelăciuni în domeniul pariurilor sportive. Mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, inclusiv jucători, sunt suspectate că au influenţat şi au alterat rezultate ale unor partide din Liga a III-a, inducând în eroare organizatori de pariuri […] The post Anunţul făcut de Sepsi după ce numele clubului a apărut în dosarul blaturilor appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
12:50
Reveniri importante în echipa FCSB-ului, care are nevoie de un miracol pentru a obține prezența în play-off. Mihai Stoica a vorbit despre problemele de lot cu care se confruntă campioana României. În același timp, președintele Consiliului de Administrație a confirmat că Vlad Chiricheş va fi apt de joc pentru partida cu UTA Arad. Ttoodată, oficialul […] The post Revenire importantă în lotul FCSB pentru meciul cu UTA Arad. Anunţul lui Meme Stoica appeared first on Antena Sport.
12:10
Detalii şocante despre blaturile din România, după percheziţii. Antrenorul recunoaşte: “Mi s-a cerut să-i lăsăm să ne bată” # Antena Sport
Poliţiştii au făcut, miercuri, 34 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar care vizează înşelăciuni în domeniul pariurilor sportive. Mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, inclusiv jucători, sunt suspectate că au influenţat şi au alterat rezultate ale unor partide din Liga a III-a, inducând în eroare organizatori de pariuri […] The post Detalii şocante despre blaturile din România, după percheziţii. Antrenorul recunoaşte: “Mi s-a cerut să-i lăsăm să ne bată” appeared first on Antena Sport.
11:50
Consiliul Judeţean Cluj a anunţat, miercuri, că îşi propune eficientizarea energetică a Cluj Arena, prin intermediul unui proiect în valoare de circa 13,5 milioane de euro. Preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe, a iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii care vizează implementarea de soluţii tehnice pentru creşterea eficienţei energetice a […] The post Proiect spectaculos de peste 13 milioane de euro la Cluj Arena appeared first on Antena Sport.
11:40
Dănuţ Lupu îl face praf pe Cătălin Cîrjan: “Mi-aș fi dorit să joace mai mult decât vorbește” # Antena Sport
Cătălin Cîrjan ar fi putut pleca în mercato-ul din iarnă la Metalist 1925 Harkov, care îi oferea un salariu lunar de 60.000 de euro și 4,5 milioane de euro lui Dinamo pentru transfer. El a preferat să rămână la Dinamo, dar evoluţia nu s-a mai ridicat la nivelul dorit de fani. Şi Dănuţ Lupu, legendă […] The post Dănuţ Lupu îl face praf pe Cătălin Cîrjan: “Mi-aș fi dorit să joace mai mult decât vorbește” appeared first on Antena Sport.
11:30
Gigi Becali, cuvinte jignitoare la adresa lui Radu Miruţă. Ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare # Antena Sport
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat marți seară că se va lua o decizie în avantajul sportului și al Ministerului Apărării, cu privire la posibilitatea promovării în prima ligă a CSA Steaua București, club aflat în subordinea ministerului. „Eu principial spun că, dacă ești bun sau dacă ești rău, trebuie să bați sau să pierzi […] The post Gigi Becali, cuvinte jignitoare la adresa lui Radu Miruţă. Ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare appeared first on Antena Sport.
11:30
Craig Tiley renunţă la funcţia de director al Australian Open pentru a prelua conducerea Federaţiei de Tenis din Statele Unite (USTA), a anunţat miercuri federaţia australiană. Tiley, care este şi director general al federaţiei de tenis din această ţară oceanică, va rămâne încă câteva luni la conducere pentru a facilita tranziţia, potrivit unui comunicat al […] The post Craig Tiley renunţă la funcţia de director al Australian Open appeared first on Antena Sport.
11:20
Edi Iordănescu s-a aflat pe lista posibililor înlocuitori ai lui Mircea Lucescu, pe banca României, în cazul în care problemele de sănătate ale selecţionerului de 80 de ani nu i-ar fi permis să ne conducă la barajul cu Turcia, pentru World Cup 2026. Iordănescu susţine că a ţinut legătura cu Federaţia Română de Fotbal în […] The post Edi Iordănescu a dat cărţile pe faţă despre revenirea la naţionala României appeared first on Antena Sport.
10:40
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat marți seară că se va lua o decizie în avantajul sportului și al Ministerului Apărării, cu privire la posibilitatea promovării în prima ligă a CSA Steaua București, club aflat în subordinea ministerului. „Eu principial spun că, dacă ești bun sau dacă ești rău, trebuie să bați sau să pierzi […] The post Radu Miriuţă anunţă că în viitor CSA Steaua va avea drept de promovare în Liga 1! appeared first on Antena Sport.
10:20
Ce amenzi se dau la FC Barcelona pentru jucători în caz de întârziere în zilele de meci # Antena Sport
Hansi Flick nu glumeşte când vine vorba de întârzieri. Invitaţi la Antena 3 la televiziunea spaniolă, Pedri şi Ferran Torres au vorbit despre disciplina impusă de antrenorul german al FC Barcelona. Dacă Jules Koundé a fost lăsat pe bancă în sezonul trecut în meciul împotriva lui Alavés din cauza lipsei sale de punctualitate, de atunci […] The post Ce amenzi se dau la FC Barcelona pentru jucători în caz de întârziere în zilele de meci appeared first on Antena Sport.
10:00
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, clubul vizat # Antena Sport
Poliţiştii au făcut, miercuri, 34 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar care vizează înşelăciuni în domeniul pariurilor sportive. Mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, inclusiv jucători, sunt suspectate că au influenţat şi au alterat rezultate ale unor partide din Liga a III-a, inducând în eroare organizatori de pariuri […] The post Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, clubul vizat appeared first on Antena Sport.
09:30
Iuliu Mureşan vrea FCSB în play-off. Asta pentru că CFR ar avea de câştigat mai mullţi bani, în urma interesului mai mare în jurul meciurilor. “Cel mai important ar fi ca și FCSB-ul să intre în play-off. Este o echipă foarte bună, dar care a avut probleme, ca și noi. Dacă FCSB ar intra, ar […] The post Iuliu Mureşan surprinde: “Important ar fi ca și FCSB-ul să intre în play-off!” appeared first on Antena Sport.
09:20
Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” # Antena Sport
Gino Iorgulescu a analizat lupta pentru play-off şi a declarat surprinzător, din postura de preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, că eventuala absenţă a celor de la FCSB din top 6 la finalul sezonului regulat va afecta celelalte cluburi din play-off. Iorgulescu a făcut referire la reţetele financiare de care ar avea parte echipe precum […] The post Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” appeared first on Antena Sport.
09:10
Venus Williams a rămas fără victorie în acest an, după ce a pierdut marţi meciul din primul tur cu sportiva australiană Ajla Tomljanovic, scor 4-6, 1-6, la ATX Open din Austin, Texas. Williams, în vârstă de 45 de ani, are un bilanţ de 0-4 în acest sezon, inclusiv o înfrângere în faţa sportivei din Serbia […] The post Venus Williams, eliminată de Ajla Tomljanovic în primul tur la Austin appeared first on Antena Sport.
