Ce se va întâmpla în corpul tău, dacă vei lua medicamente expirate. Riscuri pentru sănătate

Și afaceriștii pot să pice în plasa escrocilor „din partea băncii” sau de la „criminalistică”. Ce a pățit un om de afaceri din Brașov. Imaginația infractorilor a ajuns la niveluri la care, orice om de bun simț poate să cadă într-o capcană frumos „împachetată”. Mesaje text, mesaje pe WhatsApp, e-mail-uri capcană, toate sunt folosite în [...]