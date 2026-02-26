Un supermarket Mega Image, de peste 800 mp, va fi amenajat în Sânpetru

14:10

Nasterea unui copil este un moment magic pentru familie. Momentul naşterii este o ecuaţie necunoscută atât pentru mamă, dacă este la prima naştere, cât şi pentru tată. Studiile arată că prezenţa şi sprijinul tatălui în timpul travaliului şi al naşterii sunt importante pentru succesul mamei în a avea o naştere naturală, normală. Este o combinație [...]