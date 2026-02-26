Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho

12:50

Ceea ce a început ca o joacă nevinovată cu bulgări de zăpadă, după viscolul din New York, a luat apoi amploare, ducând la o dispută între primarul Zohran Mamdani și conducerea poliției orașului. O înregistrare video realizată luni după-amiază în Washington Square Park arată o bătălie cu bulgări, în care unii dintre vizitatorii parcului par să-i vizeze pe oamenii legii. Asociația Polițiștilor din SUA a cerut edilului să ia măsuri pentru ca toți cei vinovați de aceste fapte ilegale să fie trași la răspundere. Însă Mamdani a declarat că persoanele implicate nu ar trebui să fie acuzate, îndemnând în schimb newyorkezii să trateze polițiștii cu respect. Răspunsul l-a pus în conflict cu conducerea poliției, care a calificat declarațiile sale drept „rușinoase”, anunță BBC.