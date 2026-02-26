Reacția furioasă a Rusiei după ce ministrul britanic al Apărării a vorbit despre trimiterea de trupe în Ucraina

16:00

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat, joi, după ce şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti nu s-a putut ţine din lipsă de cvorum, că va dispune un control „mai amănunţit” în legătură cu locuinţele „convenabile” închiriate prin Administraţia Fondului Imobiliar (AFI), în condiţiile în care Bucureştiul este „într-o situaţie financiară extrem de proastă”, care „se adânceşte” pentru că legea bugetului „întârzie să apară”. Proiectul privind indexarea acestor chirii se afla pe ordinea de zi a şedinţei CGMB, însă lipsa consilierilor PSD, AUR şi PUSL a făcut imposibilă dezbaterea acestuia. Edilul spune că aceste chirii nu au mai fost indexate „de 20 de ani”, iar dacă proiectul ar fi aprobat, ar putea aduce într-un an aproximativ 500 de milioane de lei la bugetul primăriei.