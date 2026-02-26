Cutremur de 4,4 în România, joi seară
Digi24.ro, 26 februarie 2026 19:50
Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 s-a produs, joi seară, în judeţul Vrancea, anunță Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 15 minute
19:50
Ministerul Educației a aprobat calendarul înscrierii în clasa pregătitoare 2026–2027. Ce trebuie să știe părinții # Digi24.ro
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat joi aprobarea calendarului pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2026-2027. Forma finală a documentului a fost stabilită după analiza feedbackului primit în cadrul consultării publice și în urma ședinței Comisiei de Dialog Social din 26 februarie 2026.
19:50
Circa 90.000 de ucraineni au fost daţi dispăruţi de la începutul războiului declanşat în urmă cu patru ani de invazia rusă, a declarat joi comisarul de stat ucrainean pentru persoane dispărute în circumstanţe speciale, citat de agenţia EFE.
19:50
Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 s-a produs, joi seară, în judeţul Vrancea, anunță Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
Acum 30 minute
19:40
„Persoanele LGBTQ+, ținta unui atac orchestrat în Europa”. Discurs împotriva comunității din România în campania prezidențială (raport) # Digi24.ro
Persoanele LGBTI din Europa se confruntă cu o ofensivă coordonată a extremei drepte, avertizează raportul anual al ILGA Europe, realizat cu contribuția organizației românești ACCEPT. Documentul analizează evenimentele sociale, juridice și politice din 54 de țări, inclusiv România, pe parcursul anului 2025.
Acum o oră
19:20
Fată de 15 ani, tăiată cu un briceag de o adolescentă, la îndemnul fostului iubit. Agresorii au fost plasați în arest la domiciliu # Digi24.ro
O fată de 15 ani a ajuns la spital după ce a fost tăiată cu briceagul de către o altă minoră de aceeaşi vârstă, într-un parc din municipiul Ploieşti, motivul agresiunii fiind un băiat de 16 ani, complice la această faptă. Agresorii au fost plasați în arest la domiciliu.
19:20
Traian Băsescu spune care este singurul lucru pe care îl poate face Nicușor Dan în legătura cu actuala criză din coaliție # Digi24.ro
Traian Băsescu a vorbit la Digi24 despre ce rol ar putea juca președintele în legătură cu actuala criză din coaliție. Fostul președinte a spus că „singurul lucru pe care îl poate face Nicușor este ceea ce face”.
Acum 2 ore
19:00
Grindeanu avertizează: Bugetul nu va fi votat fără propunerile PSD. În coaliție, viziunea nu poate fi doar de pe zona de dreapta # Digi24.ro
Președintele social-democrat Sorin Grindeanu a declarat, joi la Constanţa, că bugetul de stat trebuie să reflecte viziunea tuturor partenerilor din coaliţie şi a avertizat că documentul nu va trece de Parlament fără propunerile PSD.
18:50
La ce ţintă de deficit s-a angajat Ilie Bolojan la Bruxelles. „Am confirmat cu comisarul pentru economie” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat joi că a confirmat împreună cu reprezentanţii Comisiei Europene ţinta de deficit bugetar de aproximativ 6% pe care România şi-a propus-o pentru acest an. El spune că ţara noastră va respecta angajamentele asumate pentru corectarea traiectoriei de deficit.
18:50
PSD condiționează votul pentru Avocatul Poporului. Grindeanu către USR: „Doamna Rizoiu să renunțe la pensia specială” # Digi24.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că social-democrații nu vor susține propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului, în cazul în care nominalizarea rămâne Roxana Rizoiu, care beneficiază de pensie specială.
18:40
Liderul francez de extremă dreapta spune că nu și-a pierdut speranța de a candida la alegerile de anul viitor, în ciuda norilor amenințători care planează asupra sa din punct de vedere juridic. Lidera franceză de extremă dreapta Marine Le Pen a declarat miercuri că nu va candida la președinție dacă instanța o va condamna să poarte brățară electronică — chiar dacă interdicția electorală îi va fi ridicată.
18:40
Grindeanu: România nu poate fi guvernată doar prin aroganţă. „Suntem la guvernare atâta timp cât avem un cuvânt real de spus” # Digi24.ro
Sorin Grindeanu a declarat, joi la Constanţa, că într-o coaliţie formată din patru partide şi un grup al minorităţilor naţionale, premierul trebuie să răspundă în faţa tuturor formaţiunilor, nu doar a uneia singure. Liderul social-democrat a susţinut că, în opinia PSD, Ilie Bolojan nu a acţionat ca un premier al întregii coaliţii, iar „România nu poate fi guvernată doar prin aroganță”.
18:20
Băsescu intervine în scandalul din coaliție: „Grindeanu dă din gură, iar Bolojan aduce bani în țară” # Digi24.ro
Băsescu intervine în scandalul din coaliție: „Grindeanu dă din gură, iar Bolojan aduce bani în țară”
18:10
Bolojan, reacție de la Bruxelles după atacul lui Grindeanu: „Nu am avut telefonul la mine” # Digi24.ro
Ilie Bolojan a declarat, joi, că nu a avut telefonul la el și nu a putut urmări declarațiile din țară, fiind toată ziua în întâlniri la Bruxelles cu diverși oficiali europeni. Premierul a fost întrebat cum comentează afirmațiile lui Sorin Grindeanu care i-a reproșat că a fost doar „premierul USR”, nu al coaliției. Șeful Executivului a adăugat că responsabilitatea sa a fost să respecte cetățenii României, partenerii de coaliție și să pună în practică programul de guvernare.
18:10
După aproape 15 ani fără recepție, PMB anunță lucrări la Pasajul Basarab. Când ar putea începe reparațiile # Digi24.ro
Pasajul Basarab, unul dintre cele mai importante noduri rutiere din Capitală, ar putea intra în sfârșit în reparații, după aproape 15 ani în care nu a fost recepționat oficial. Primăria Municipiului București anunță că intervențiile sunt în fază de pregătire, iar lucrările propriu-zise ar putea începe în luna iunie și să fie finalizate până în decembrie 2026.
Acum 4 ore
18:00
Bolojan: Comisia Europeană a apreciat eforturile pe care le-am făcut pentru a corecta această nedreptate, cea a pensiilor magistraților # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, la Bruxelles, că în zilele următoare va fi promulgată legea privind reforma pensiilor magistraţilor, iar atunci Guvernul va comunica Comisiei Europene „practic îndeplinirea sută la sută a jalonului”. „Speranţa mea e că vom recupera cea mai mare parte din această sumă, sunt un optimist”, a spus Bolojan.
17:40
Al doilea mesaj Ro-Alert în Tulcea în ultimele 24 de ore privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian # Digi24.ro
Persoanele aflate în judeţul Tulcea în zona de graniţă cu Ucraina au primit joi, la ora 17:00, un mesaj Ro-Alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina. Este al doilea mesaj Ro-Alert în ultimele 24 de ore.
17:30
Împăcare „cu lacrimi” între Marcel Ciolacu și primarul Constantin Toma: „E pace la Buzău”/ „Ne-am îmbrăţişat, ne-au dat lacrimile” # Digi24.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, şi primarul municipiului reşedinţă de judeţ, Constantin Toma, au avut, joi, o întâlnire la sediul Primăriei Buzău, la care a participat şi liderul filialei PSD, Romeo Lungu. ”Este pace la Buzău”, a declarat ulterior Marcel Ciolacu. ”Ne-am împăcat, ne-am îmbrăţişat, ne-au dat lacrimile”, a afirmat şi Constantin Toma, adăugând: ”Nimeni nu e perfect. Fiecare cu adevărul lui. Şi eu cu al meu şi el cu al lui”.
17:20
Tensiuni în Coaliție: PSD avertizează PNL că susținerea Guvernului Bolojan depinde de bugetul pe 2026 # Digi24.ro
Partidul Social Democrat a transmis o reacție oficială după poziția exprimată de Partidul Național Liberal privind consultarea internă anunțată de Sorin Grindeanu în legătură cu continuarea guvernării alături de premierul Ilie Bolojan.
17:10
Curtea Constituțională a publicat motivarea în cazul proiectului pensiilor magistraților (Document) # Digi24.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a publicat joi, 26 februarie, motivarea în cazul deciziei prin care a declarat constituțional proiectul privind pensiile magistraților.
17:00
Statul vrea să ducă bonurile fiscale pe blockchain. Ce promite proiectul de aproape 47 de milioane de lei # Digi24.ro
Ministerul Finanțelor a anunțat joi că va implementa proiectul „Dezvoltarea serviciilor privind bonurile fiscale prin tehnologia blockchain (BF-CHAIN)”, care prevede stocarea fiecărui bon emis de casele de marcat într-un registru electronic securizat, imposibil de modificat fără a lăsa urme. Inițiativa urmărește modernizarea modului în care sunt administrate, stocate și verificate bonurile fiscale emise în România.
17:00
Alertă cu bombă pe Aeroportul Internațional Chișinău. Pasagerii au fost evacuați de urgență # Digi24.ro
A fost emisă o alertă cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău. Toți pasagerii și angajații au fost evacuați din clădire, iar la fața locului intervin echipele specializate ale Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova.
16:50
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho # Digi24.ro
O vedetă de pe site-urile pentru adulți a devenit și mai faimoasă, pentru că e suspectată că a ajutat la capturarea temutului lider narcotraficant El Mencho din Mexic. Totul a plecat de la informația că traficantul ar fi fost reperat de autorități, grație unei femei cu care acesta avea o relație. Femeia neagă însă orice implicare, în condițiile în care gruparea mafiotă a declanșat o campanie de răzbunare fără precedent, un adevărat război urban cu armata și poliția mexicană.
16:40
Reacția furioasă a Rusiei după ce ministrul britanic al Apărării a vorbit despre trimiterea de trupe în Ucraina # Digi24.ro
Rusia a răspuns joi Regatului Unit că desfăşurarea unor trupe britanice în Ucraina va prelungi războiul, nicidecum nu-i va pune capăt, după ce ministrul britanic al apărării a vorbit din nou despre o astfel de desfăşurare ca formă de garanţie de securitate în eventualitatea unui acord de pace.
16:40
Putin și Lukașenko au convocat Consiliul Suprem de Stat al Uniunii Statale Rusia-Belarus. Despre ce au discutat dictatorii # Digi24.ro
Vladimir Putin și Alexander Lukașenko au discutat despre modul în care Uniunea Statală Rusia-Belarus va răspunde la noile amenințări din partea țărilor ostile, au transmis cei doi dictatori după o ședință comună.
Acum 6 ore
16:00
Primarul Capitalei anunță controale la locuințele „convenabile”. „Majorarea chiriilor ar putea aduce 500 de milioane de lei la buget” # Digi24.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat, joi, după ce şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti nu s-a putut ţine din lipsă de cvorum, că va dispune un control „mai amănunţit” în legătură cu locuinţele „convenabile” închiriate prin Administraţia Fondului Imobiliar (AFI), în condiţiile în care Bucureştiul este „într-o situaţie financiară extrem de proastă”, care „se adânceşte” pentru că legea bugetului „întârzie să apară”. Proiectul privind indexarea acestor chirii se afla pe ordinea de zi a şedinţei CGMB, însă lipsa consilierilor PSD, AUR şi PUSL a făcut imposibilă dezbaterea acestuia. Edilul spune că aceste chirii nu au mai fost indexate „de 20 de ani”, iar dacă proiectul ar fi aprobat, ar putea aduce într-un an aproximativ 500 de milioane de lei la bugetul primăriei.
15:40
Preşedintele Forumului Economic Mondial de la Davos (WEF) , norvegianul Borge Brende, şi-a anunţat joi demisia, în contextul unei anchete interne privind legăturile sale cu pedofilul miliardar american Jeffrey Epstein ce a traficat sexual fete pentru membri ai elitelor politice şi de afaceri pe care-i găzduia la petreceri pe insula sa privată.
15:40
Ce mărci de mașini din România au kilometrajul cel mai des măsluit. Media kilometrilor dați înapoi (studiu) # Digi24.ro
Un studiu al unei companii de profil a realizat un top al mărcilor auto cu kilometrajele cel mai des măsluite, informează Agerpres.
15:40
Polonia susține că este un aliat loial al Statelor Unite, dar avertizează: „Nu putem fi fraieri” # Digi24.ro
Statele Unite rămâne cel mai important partener al Poloniei în cooperarea militară, iar Varşovia a fost şi va rămâne un aliat loial Washingtonului, dar nu poate fi un „fraier", a afirmat joi ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, într-un discurs în faţa parlamentului.
15:40
Angajații Guvernului cer urmărirea penală a premierului Ilie Bolojan și a ministrului Cseke Atilla. Ce îi revoltă pe sindicaliști # Digi24.ro
Sindicatul angajaților din aparatul de lucru al Guvernului au cerut joi Parlamentului să declanșeze o procedură de urmărire penală față de premierul Ilie Bolojan și de ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, pentru „fapte sărvârșite în exercițiul funcției”. Demersul vine pe fondul nemulțumirilor generate de reforma administrației locale și centrale.
15:30
Ministrul Agriculturii: „România a devenit grânarul Europei. Cu 2,7 milioane de hectare irigate, nimeni nu ne va mai putea bate în UE” # Digi24.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat joi că România „a devenit grânarul Europei”, susținând că extinderea sistemelor de irigații va consolida poziția țării în fruntea producătorilor agricoli din Uniunea Europeană. Oficialul a precizat că, în prezent, 1,6 milioane de hectare sunt reabilitate în sistemul de irigații, iar obiectivul pentru 2027 este atingerea pragului de 2,7 milioane de hectare.
15:30
Digi24 a fost cea mai citată sursă din media în luna ianuarie 2026, potrivit analizei realizate de mediaTRUST.
15:20
Florin Barbu, despre importurile de carne congelată: „Nu putem să o decongelăm și să o vindem drept proaspătă” # Digi24.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat joi că practica importului de carne congelată din Spania, decongelată ulterior în România și comercializată drept produs proaspăt, nu va mai fi permisă. Oficialul susține că astfel de situații au existat, însă legislația actuală permitea acest lucru.
15:20
Scandal la Cluj: anchetă penală pentru înmormântări făcute fără certificarea medicală a decesului. Percheziții la sediul unor firme # Digi24.ro
Poliţiştii din judeţul Cluj fac, joi, percheziţii la mai multe firme şi la persoane fizice, într-un dosar de fals care vizează nereguli legate de circuitul unor documente privind decesele unor persoane. Potrivit unor surse, ar fi vorba despre înhumări făcute fără ca decesul să fi fost constatat, în mod legal, de către medici.
15:20
Dorian Popa, condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare după ce a fost prins drogat la volan # Digi24.ro
Influencerul Dorian Popa a fost condamnat definitiv la opt luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise. Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel București, care a admis apelul procurorilor, iar artistul va fi supravegheat și obligat să respecte mai multe măsuri impuse de instanță, inclusiv muncă în folosul comunității.
15:10
Maduro era convins, după ce a purtat „o convorbire cordială” la telefon, cu Trump, că preşedintele american nu va ataca Venezuela # Digi24.ro
Liderul venezuelean Nicolas Maduro era convins că Statele Unite nu vor ataca Venezuela după o conversaţie cu omologul său american, Donald Trump, cu câteva săptămâni înainte de operaţiunea militară soldată cu capturarea lui Maduro, în 3 ianuarie, a relatat miercuri The New York Times, citat de EFE.
15:10
Marco Rubio dă asigurări că „SUA continuă să exercite presiuni asupra Moscovei”. Ce spune despre vânzările de arme către Ucraina # Digi24.ro
Marco Rubio a reiterat, într-o conferință de presă, poziția actuală a Statelor Unite ca mediator în războiul dintre Rusia și Ucraina. Secretarul de stat american a fost întrebat de jurnaliști dacă ar putea exista un moment în care administrația Trump să-și schimbe tactica și să crească presiunea asupra Rusiei, lucru pe care Rubio l-a confirmat în răspunsul oferit, adăugând însă că răbdarea lui Trump privind cele două părți nu este nelimitată.
15:10
Un microbuz a fost implicat, joi, într-un accident rutier produs în zona localității Valea Sânpetru, județul Mureș. Unsprezece persoane s-au autoevacuat din autovehicul, iar în urma evaluării medicale au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Târgu Mureș.
15:10
Roberta Metsola, mesaj pentru SUA: „Noi nu le-am spune ce să facă în noiembrie”. Ce a spus despre Iran # Digi24.ro
Într-un interviu acordat Politico, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola a declarat că Uniunea Europeană nu va exprima o preferință cu privire la cine ar trebui să câștige alegerile intermediare din SUA din noiembrie. Însă secretarul de stat american Marco Rubio s-a pronunțat în favoarea lui Viktor Orban la Budapesta luna aceasta, înaintea alegerilor generale din Ungaria care vor avea loc în aprilie.
15:10
Lavrov confirmă că Rusia „joacă teatrul negocierilor”: „Nu avem termene limită, avem doar sarcini” # Digi24.ro
Ministrul de Externe al Federației Ruse confirmă că Moscova „joacă teatrul negocierilor”. Într-o discuție cu jurnaliștii ruși, Lavrov a declarat că Rusia „nu are un calendar sau un termen limită pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina.
15:00
PSD cere demisia Dianei Buzoianu, dacă luni nu vine cu soluții în privința Barajului Mihăileni, anunță Natalia Intotero # Digi24.ro
PSD cere demisia ministrului Mediului Diana Buzoianu dacă luni nu vine în Parlament cu cu soluţii în privinţa Barajului Mihăileni de pe râul Crişul Alb, din judeţul Hunedoara, a afirmat deputata social-democrată Natalia Intotero.
15:00
PSD cere USR să îl retragă pe „pensionarul special” Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu # Digi24.ro
PSD cere joi USR să îl retragă urgent pe „pensionarul special” Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu, despre care spune că singura sa „competenţă” este calitatea de prieten de familie al ministrului Apărării, Radu Miruţă şi anunţă că va vota împotriva „pensionarei speciale” propusă de „Uniunea Salvador România” pentru funcţia de Avocat al Poporului.
14:40
Crucea Roșie Română avertizează asupra unei noi escrocherii online: donații false cu promisiuni de „câștiguri rapide” # Digi24.ro
Crucea Roșie Română atenționează joi că imaginea și numele organizației sunt folosite într-o nouă schemă de fraudă online, în care persoane sau grupări infracționale promit „câștiguri financiare substanțiale și sigure” în schimbul unor donații. Reprezentanții organizației anunță, într-un comunicat, că atacatorii cibernetici profită de empatia oamenilor și de dorința acestora de a susține cauze umanitare.
14:40
APIA: Renta viageră agricolă pentru 2025 se acordă doar cu viza anuală. Până când pot fi depuse actele # Digi24.ro
Persoanele care beneficiază de renta viageră agricolă, adică foști proprietari de terenuri agricole care au decis să le vândă sau să le dea în arendă, trebuie să obțină viza anuală pentru a putea încasa banii aferenți anului 2025, potrivit anunțului făcut joi de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).
14:40
Primăria Sectorului 2 înființează o companie municipală, după ce un edil PSD a spus că este „rețeta” pentru a fenta tăierile de posturi # Digi24.ro
Primăria Sectorului 2 vrea să-și facă propria companie pentru lucrări de infrastructură, potrivit unui proiect aflat joi pe ordinea de zi a Consiliului Local. Un primar PSD avertizase anterior că aceasta poate fi rețeta pentru a fenta tăierile de posturi din primării. „Doar muți oameni dintr-o parte în alta”, a declarat Ionuț Pucheanu. Contactat de Digi24.ro, Rareș Hopincă, primarul sectorului, admite că angajați din primărie ar putea fi mutați în noua structură.
14:30
Demersuri în patru state americane ca agenții ICE să nu mai poată ocupa locuri de muncă în serviciul public după retragere # Digi24.ro
Susținută de miliarde de dolari din partea Congresului, Agenția pentru Imigrare și Vamă (ICE) a angajat mii de noi ofițeri pentru a duce la îndeplinire campania de deportare în masă a lui Donald Trump, într-un efort pe care l-a comparat cu „recrutarea în timp de război”. În mai multe state, legislatorii democrați vor ca solicitanții să se gândească de două ori înainte de a participa la așa ceva.
14:30
Deputații pro-ruși de la Chișinău au refuzat să voteze o declarație prin care este condamnat războiul din Ucraina # Digi24.ro
Parlamentul de la Chișinău a votat astăzi o declarație cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucraina de către Federația Rusă. Documentul a fost susținut de aproape două treimi dintre deputați, inclusiv de unii parlamentari din opoziție.
14:20
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse) # Digi24.ro
Un actor român, Vlad Marinescu, este unul dintre cei vizați joi de perchezițiile DIICOT în dosarul care urmărește modul în care o grupare a exploatat zeci de tinere într-un club de striptease din Capitală, potrivit unor surse Digi24.ro. Victimele erau atrase prin anunțuri postate on-line pentru posturi de dansatoare la bară sau hostess care să aibă minim 18 ani, „aspect plăcut” și cunoștințe minime de limbă engleză.
14:20
Imagini din Ucraina, primele dovezi că Rusia a folosit în atacuri racheta care a dus la colapsul tratatului nuclear New START (Reuters) # Digi24.ro
Imagini ale resturilor rămase după lovituri ale Rusiei asupra Ucrainei constituie indicii puternice că Moscova a folosit o rachetă de croazieră a cărei dezvoltare l-a determinat pe preşedintele american Donald Trump să nu reînnoiască tratatul nuclear cunoscut ca New START, consemnează joi Reuters.
14:20
Grindeanu spune că va aplica decizia CEDO pentru recunoașterea căsătoriilor gay, dacă ajunge premier. „Nu știu de ce nu e în vigoare” # Digi24.ro
Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că, dacă va ajunge premier, va pune în aplicare decizia CEDO de a recunoaște căsătoriile între persoane de același sex, oficiate în alte state. Declarația se bate cap în cap cu principiile partidului pentru că PSD și-a schimbat recent statutul, din partid „progresist” în „conservator”.
14:20
Kenya a destructurat o rețea de recrutare pentru frontul din Ucraina: bărbat arestat pentru trafic de combatanți către Rusia # Digi24.ro
Un bărbat a fost arestat în Kenya, fiind acuzat că a traficat cel puțin 25 de conaționali în Rusia, sub pretextul unor locuri de muncă bine plătite, pentru ca ulterior aceștia să fie trimiși să lupte în războiul din Ucraina. Cazul vine după ce guvernul de la Nairobi a dezvăluit că peste 1.000 de kenyeni au fost recrutați pentru front, pe fondul protestelor familiilor care reclamă dispariții și decese, anunță France24.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.