Dublul șantaj al PSD: vrea guvern și fără Bolojan, și fără USR! Adică fără reforme

20:10

Un război la granița de nord-est, unde Rusia comite crime de război în teritoriile Ucrainei… o coaliție de guvernare fragilă și permanent sabotată de mafia transpartinică PSD-PNL-UDMR… reforme dureroase și măsuri fiscale dure inechitabil aplicate… … o populație tot mai revoltată de degradarea confortului cu care fusese obișnuită de guvernările imbecil orientate spre consumul pe […] Articolul Bizarele alegeri geopolitice ale lui Nicușor Dan. De ce n-a fost la Davos și la München? De ce s-a dus la Trump? A fost luat ostatic de un grup ocult de interese geopolitice? apare prima dată în Ziariștii.