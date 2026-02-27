Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR: Perspective macroeconomice și geostrategice cu privire la recalibrarea modelului de creștere economică a României în contextul noii normalități
Ziaristii, 27 februarie 2026 11:20
Un articol de Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR Pentru țara noastră, 2026 este o etapă importantă a parcursului curent de tranziție structurală. Deși consumul este sub presiune din cauza ajustărilor necesare, aderarea la OCDE și finalizarea investițiilor finanțate prin fonduri europene (în special în cadrul PNRR) orientează de o manieră semnificativă economia către mai multă
Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR: Perspective macroeconomice și geostrategice cu privire la recalibrarea modelului de creștere economică a României în contextul noii normalități
Acum 2 ore
10:00
PNL vede, în sfârșit, cine e PSD: „Șantaje, sabotaje, instabilitate, acțiuni duplicitare, blocarea reformelor” # Ziaristii
S-a umplut paharul și pentru PNL, în relația cu alunecosul, instabilul și anti-reformistul PSD! După nesfârșitele „amoruri politice" de tip USL, promovate de C. A. C. P. Tăriceanu, Crin Antonescu, Florin Cîțu și Nicolae Ciucă, PNL a constatat, în sfârșit, cât de toxică e coabitarea cu PSD. Comunicatul de joi al PNL arată exasperarea conducerii
Acum 12 ore
03:10
PSD joacă tot mai murdar în coaliția de guvernare. Președintele său, Sorin Grindeanu, a preluat retorica „găștii de la Craiova", Lia Olguța Vasilescu – Claudu Manda, și face un dublu șantaj, la adresa USR și a prim-ministrului Ilie Bolojan. Într-un interviu acordat miercuri publicației G4Media, Sorin Grindeanu (52 de ani) a spus că va propune
Acum 24 ore
20:30
Primul om amenințat de inteligența artificială! „Agentul AI a scris un articol de atac furibund, denigrându-mi caracterul și încercând să-mi păteze reputația” # Ziaristii
Colaboratorul nostru Vitalie Cojocari, care pe 6 martie va modera „una dintre cele mai importante conferințe dedicate AI" – AI & BIG Data Conference, la hotelul Marriott din București –, semnalează o premieră care ne pune pe gânduri: un exponent al inteligenței artificiale a amenințat un om! Agentul AI – un soft căruia i-a fost dată
15:30
Stimaţi cititori, prieteni ai publicaţiei „Ziariştii", aş dori să vă prezint astăzi un mare artist român, un adevărat titan al jazzului internaţional, aproape complet necunoscut în România. Acest personaj excepţional este Eugen Ciceu (devenit ulterior Eugen Cicero). Din păcate, noi, românii, am avut peste ani numeroşi conaţionali extrem de cunoscuţi prin lume (datorită unor realizări
Ieri
06:10
În Republica Moldova, cozile de topor, idioții utili, agentura rusă și clanurile mafiote se fac luntre și punte pentru a nu permite legiferarea adevărului istoric și recuperarea memoriei confiscate în anii ocupației sovieto-rusești. Până și încercările timide ale unor instituții și bresle profesioniste de a evoca documente veridice din drama Basarabiei și de a le
25 februarie 2026
22:20
Guvernul care acum 6 luni creștea taxele pentru că „nu sunt bani" tocmai a găsit 5 miliarde de euro pentru noi scheme de afaceri pe banii statului. Iată cum pentru unii se găsesc mereu bani. 5 miliarde de euro este, totuși, o sumă imensă. 25 de miliarde de lei. De la un guvern care a
19:40
Conferință de excepție la Cluj: „Cum să prevenim cancerul?” – dr. George Freundlich, „Medicul Anului 2008” în Canada # Ziaristii
Joi, 26 februarie, reputatul medic româno-canadian George Freundlich susține o conferință de excepție în orașul copilăriei și al studiilor sale, Cluj-Napoca. Tema conferinței susținute de dr. George V. Freundlich (70 de ani) este de mare interes public: „Cum să prevenim cancerul?". Conferința va avea loc la Cafe bistro Mărgelatu din incinta Cinematografului-teatru „Florin Piersic" de
17:50
VIDEO. Discursul despre Starea Psihiatriei: Trump i-a făcut „nebuni” și „bolnavi” pe democrații din Congres, a „salvat” 35 de milioane de oameni și a anunțat noua „Epocă de Aur” (după cea a lui Ceaușescu) # Ziaristii
Discursul despre Starea Națiunii, ținut marți de Donald Trump în Congresul SUA, a devenit rapid Discursul despre Starea Psihiatriei. Președintele american a mințit enorm și a jignit grețos. Nu doar că într-un an a oprit 8 războaie, dar a și salvat de la moarte 35 de milioane de oameni – victime virtuale ale războaielor sale
13:50
Sondaj: crește valul anti-Orban în Ungaria! Diferența dintre Tisza (Opoziție) și Fidesz (Putere) a ajuns la 11 procente # Ziaristii
Atacul abject al Puterii din Ungaria la adresa opozantului Peter Magyar, „vedeta" unor înregistrări video ilegale de natură sexuală, pare să fi avut efect de bumerang: intenția de vot pentru candidatului anti-Orban a crescut! Diferența dintre Tisza (Opoziți) și Fidesz (Putere) este acum de 11 procente: 42% – 31%. Potrivit sndajului realizat de institutul Median,
Mai mult de 2 zile în urmă
06:00
Acum patru ani, Putin invada Ucraina. Mulți au crezut că nu se va întâmpla: lideri europeni, politicieni români, responsabili ucraineni. Chiar dacă existau rapoarte ale serviciilor secrete, lumea nu le-a luat în serios. Și astăzi există rapoarte ale acelorași servicii despre planul lui Putin de a destabiliza Uniunea Europeană și de a extinde războiul. Și,
04:40
Norvegia spulberă Italia pe toate fronturile: Bodo/Glimt – Inter Milano 3-1 și 2-1, după Norvegia – Italia 3-0 și 4-1 # Ziaristii
A fost o seară norvegiană în Liga Campionilor: Bodo/Glimt a învins pe Inter Milano și în deplasare, iar Sorloth a marcat trei goluri pentru Atletico Madrid. Țară de numai 5,6 milioane de locuitori, Norvegia a devenit „bestia nerra" pentru Italia (59 de milioane) – atât la echipe naționale, cât și în cupele europene. Apropo: spiritul
24 februarie 2026
17:50
E unic în România, exclusiv în SuperSocial și s-a întrecut pe sine în luna februarie: Clubul SuperPariorilor by Superbet a consumat marele pot de 700.000 de lei înainte ca luna să se termine! Cum? Cu zeci de mii de SuperPariori inspirați, peste 4,5 milioane de bilete copiate și câștiguri pe măsură în conturile primilor clasați.
16:40
Greșeală gravă a lui Kelemen Hunor: „Îl susțin pe Viktor Orban la alegerile parlamentare din aprilie” # Ziaristii
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, anunţă la RFI că-l susţine pe premierul Viktor Orban la alegerile parlamentare din Ungaria, programate pe 12 aprilie. Liderul UDMR spune că liderul opoziţiei de la Budapesta, Peter Magyar, nu l-a convins. În interviul de la Radio France Internationale (RFI), Kelemen Hunor (58 de ani) a făcut și o predicție ce
15:50
Fost ministru: „În Vest nu există spor de doctorat”. Competențele doctorale se regăsesc în salariu # Ziaristii
Intenția Guvernului Bolojan de a reduce sporul de doctorat de la 950 la 500 de lei (sume brute) a stârnit revoltă în mediul universitar. Posesorii de doctorate, de la cei merituoși la impostorii-plagiatori, contestă vehement această scădere de venit. O voce distinctă este cea a unui fost ministru de Externe, Teodor Baconschi. Posesorul unui doctorat
13:00
Fiorosul șef al mercenarilor lui Călin Georgescu a leşinat în sala de judecată! Anul trecut, „Prigojin de România” instiga la revoltă armată # Ziaristii
Panică în tabăra putinistă de la București: mercenarul Horațiu Potra, protectorul șarlatanului Călin Georgescu (căruia îi asigură gratis mulțimea de bodyguarzi, dar și alte servicii costisitoare), a leșinat în sala de judecată, la Curtea de Apel București! Cei doi sunt colegi de dosar, pentru violențele puse la cale în decembrie 2024. În urmă cu aproape
06:50
Lider PSD către Ciolacu: „Ai făcut sau n-ai făcut 9,3% deficit? S-a aruncat cu banii și la câini!” / „Jucăm alba-neagra de 6 luni. Bolojan își face treaba” # Ziaristii
Populismul grețos al fostului prim-ministru Marcel Ciolacu, actual președinte al Consiliului Județean Buzău, este taxat aspru chiar din interiorul PSD, ba chiar de la Buzău. O face primarul orașului, Constantin Toma, care-l pune la punct și pe actualul președinte al PSD, Sorin Grindeanu, pentru jocul politic mizerabil al acestuia față de prim-ministrul Ilie Bolojan. După
23 februarie 2026
20:10
După patru ani de război, refugiații ucraineni din România sunt mai discreți. Știu și ei că simpatia românilor din 2022 aproape s-a topit. Au fost numiți paraziți, cerșetori sau profitori. Partidele Rusiei fac din ei nutreț propagandistic pentru hăbăucii care cer capitularea Ucrainei. Ieri, câțiva ucraineni s-au strâns la Ambasada Ucrainei de la București. Își
19:50
Exista o cordialitate a relațiilor româno-americane. Liderii americani erau simpatici și, pe bună dreptate, românii îi simpatizau. Împreună, ne opuneam barbariei rusești. Trăiam împreună un elan de civilizație: ei câștigaseră Războiul Rece, noi eram supraviețuitorii și beneficiarii acelui moment auroral de libertate și speranță. Imperiul răului, minciunii, terorii, prostiei, hoției, crimei, turnătoriei, sărăciei se prăbușise
19:20
În Mexic e război! Mexicanii nu luptă cu un inamic extern, ci cu unul intern: cartelurile de droguri. Mexicul a intrat în haos după ce șeful narcotraficului, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes (59 de ani), alias „El Señor Mencho" („El Mencho"), a fost ucis într-o operațiune comună a forțelor de securitate mexicane și a CIA, denumită Operațiunea
16:50
Merz îi confirmă pe Zelenski și Sîrskii: „Ucraina a reușit câștiguri teritoriale uimitoare luna aceasta” # Ziaristii
Anunțul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, privind recuperarea unor teritorii importante de la ocupanții ruși, a fost confirmat de cancelarul Friedrich Merz, care s-a arătat uimit de performanțele ofensive ale armatei coordonate de la Kiev. Cancelarul german Friedrich Merz (70 de ani) a declarat luni, într-un discurs ținut la Berlin, că lupta Ucrainei împotriva agresiunii rusești
12:20
Realitatea Plus la CNA: 9 amenzi în 3 luni, pentru fake news în formă continuată. Total: 70.000 de euro # Ziaristii
Decizia CNA de a suspenda timp de 3 ore emisia canalului de propagandă extremistă Realitatea Plus s-a bazat pe 9 amenzi aplicate în 3 luni, însumând 350.000 de lei, plus două suspendări de emisie pentru 10 minute. A fost sancționat mai ales caracterul recidivist al minciunilor difuzate de televiziunea clanului Păcuraru. Decizia nr. 94 a
09:40
O țară de 5,6 milioane de locuitori este super-puterea Jocurilor Olimpice de iarnă, câștigând detașat competiția cu națiuni de zeci sau sute de ori mai mari. Norvegia a încheiat pe primul loc și la Milano Cortina (2026), la fel cum o făcuse la Beijing (2022) și Pyeongchang (2018). Un singur sportiv norvegian, schiorul de fond Johannes
05:10
Băsescu: „Participarea lui Nicuşor Dan la Consiliul Păcii a fost o acţiune inspirată” / „Preşedintelui Trump nu-i place dreptul internaţional. Va trebui să-l respecte, pentru că nu-l vor lăsa alţii să nu-l respecte” # Ziaristii
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, la B1 TV, că participarea preşedintelui Nicuşor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump a reprezentat o acţiune inspirată, deoarce „nu se reuşise un alt fel de contact cu preşedintele Trump decât în acest fel", iar „operaţiunea a reuşit". „În ceea ce priveşte acţiunea statului român, a
22 februarie 2026
21:50
TVR Craiova și clanul Olguța-Manda îl promovează pe putinistul Adrian Severin, prietenul Ambasadei Ruse # Ziaristii
Orașul Craiova este cunoscut a fi „centrul de comandă" al Clanului PSD condus de primarul Lia Olguța Vasilescu și de soțul ei, europarlamentarul Claudiu Manda. Un oraș luat ostatic de oamenii acestui clan, capitală a unui județ de asemenea controlat de cei doi lideri PSD. Probabil că nu întâmplător, două instituții publice din acest oraș
19:40
Văduva lui Gabriel Cotabiță a fost arestată pentru proxenetism. Opt persoane reținute, nu însă și „matroana” de 80 de ani # Ziaristii
Alina Cotabiță, văduva regretatului cântăreț Gabriel Cotabiță, a fost reținută sâmbătă pentru proxenetism, într-un lot de 9 inculpați, dintre care doar „matroana" de 80 de ani n-a ajuns în arestul Poliției. Rețeaua de proxenetism acționa sub acoperirea a două saloane de masaj erotic din zona centrală a Capitalei. Alina Cotabiță era administor la unul dintre
17:40
PNL s-a comportat ca un partid socialist sub guvernarea Nicu-Marcel. Poate redeveni liberal prin „USR-izare” # Ziaristii
Analiză bazată pe dialogul dintre senatorul Cristian Ghinea și jurnalistul Matei Udrea, disponibil pe canalul Comunitatea Liberală 1848 – USR-izarea PNL. Aritmia fiscală a României: când cheltuielile scandinave se lovesc de o colectare de tip bananier De ce este acest subiect crucial pentru fiecare contribuabil român activ? Deoarece arhitectura bugetară actuală a devenit nesustenabilă, punând
13:20
VIDEO. Rușii se antrenează cu mitraliera în biserică! Iau la țintă sfinții, înainte de a fi trimiși pe frontul din Ucraina # Ziaristii
În Rusia patriarhului Kirill, cel care a binecuvântat tancurile lui Putin pentru a omorî creștini în Ucraina, soldații fac instrucție militară într-o biserică din regiunea Moscova. Luptătorii putiniști fac exerciții de
09:00
Coreea de Nord amenință Seulul și Ucraina cu o armă devastatoare: „Nimeni nu poate spera să fie protejat de Dumnezeu”. Poate transporta focoase nucleare # Ziaristii
Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un amenință Lumea Liberă cu o nouă armă devastatoare: un lansator multiplu de rachete, care poate transporta focoase nucleare. Ca de obice, prima țintă ar putea fi captala Coree de Sud, Seul. Arma ar putea fi livrată și Rusiei, pentru a fi folosită în Ucraina. Liderul nord-coreean Kim Jong Un (42 […] Articolul Coreea de Nord amenință Seulul și Ucraina cu o armă devastatoare: „Nimeni nu poate spera să fie protejat de Dumnezeu”. Poate transporta focoase nucleare apare prima dată în Ziariștii.
07:50
Ce cred eu despre participarea președintelui României la BoP-ul lui Trump (Board of Peace) și despre alte lucruri, mult mai importante. 1. BoP e un flop. O adunătură de dictatori asiatici în jurul unui lider narcisic, care plictisește lumea cu discursuri dezlânate despre cum a încheiat el 100 de păci, cum nu merg scările rulante […] Articolul Nicușor – Trump: 7 concluzii apare prima dată în Ziariștii.
21 februarie 2026
22:10
Curluntrismul are un cost imens! Mai ales pentru o țară mică… Nu poți fi și cu unii, și cu alții. Nu poți fi și cu adevărul, și cu minciuna. Nu poți fi și cu dreptatea, și cu nedreptatea. Nu poți fi și cu binele, și cu răul. Mai ales când ești lider, trebuie să conduci […] Articolul Gloaba apare prima dată în Ziariștii.
18:40
Două apariții publice ale lui Donald Trump, în două zile consecutive – aceeași boală a puterii, aceleași minciuni, șantaje și amenințări, aceeași grandomanie de satrap coborât din Evul Mediu. Șeful tribului MAGA a arătat de ce-i admiră și chiar invidiază pe Putin, Xi sau Kim al III-lea: ar vrea și el să nu i se […] Articolul Ceaușescu și Putin în carcasă americană apare prima dată în Ziariștii.
09:50
Criza face ravagii: Starbucks închide cafeneaua de la Hanu’ lui Manuc, Pizza Hut renunță la 7 restaurante # Ziaristii
Semnele crizei economico-financiare sunt tot mai vizibile, pe fondul scăderii severe a consumului. Două mărci internaționale celebre își restrâng activitatea în România. Cafeneaua Starbucks de la Hanu’ lui Manuc, una dintre emblemele din Centrul Vechi al Capitalei, și-a închis porțile, după mai bine de un deceniu de la inaugurare, anunță publicația Profit.ro. Starbucks Hanu’ lui […] Articolul Criza face ravagii: Starbucks închide cafeneaua de la Hanu’ lui Manuc, Pizza Hut renunță la 7 restaurante apare prima dată în Ziariștii.
07:50
Alpinistul care și-a lăsat iubita să moară de frig pe munte a fost găsit vinovat de omor, dar nu face pușcărie # Ziaristii
Un alpinist austriac a fost găsit vinovat de omor din culpă gravă prin neglijență, după ce iubita sa a murit înghețată pe cel mai înalt munte din Austria anul trecut. Cu toate acestea, bărbatul va rămâne în libertate, pentru că a fost condamnat, în primă instanță, la 5 luni de închisoare cu suspendare. Decizia nu […] Articolul Alpinistul care și-a lăsat iubita să moară de frig pe munte a fost găsit vinovat de omor, dar nu face pușcărie apare prima dată în Ziariștii.
05:50
VIDEO. Trump a turbat: cei 6 judecători anti-tarife sunt „o rușine”, iar Curtea Supremă e „influențată de interese străine”! # Ziaristii
Donald Trump a reacționat în stilul obișnuit – agresiv și iresponsabil – la decizia Curții Supreme a SUA de a-i anula aberantele tarife (taxe vamale) impuse intempestiv și ilegal în ultimul an. El i-a jignit joi pe cei 6 judecători (din 9) care au decis în defavoarea voinței prezidențiale. În plus, președintele american a spus […] Articolul VIDEO. Trump a turbat: cei 6 judecători anti-tarife sunt „o rușine”, iar Curtea Supremă e „influențată de interese străine”! apare prima dată în Ziariștii.
20 februarie 2026
21:50
Lovitură năucitoare: Curtea Supremă a SUA a decis că „taxele lui Trump” sunt ilegale! Castelul de minciuni și aberații al liderului MAGA se prăbușește din interior # Ziaristii
Șoc în America, propagat instantaneu pe toată planeta: vestitele tarife (taxe vamale) ale lui Donald Trump, impuse bezmetic, haotic, impulsiv și revanșard, sunt ilegale! Decizia Curții Supreme a SUA, adoptată cu 6-3 la vot, este cu atât mai convingătoare, cu cât instanța supremă este dominată numeric de judecătorii numiți de actualul președinte (tot 6-3, dar […] Articolul Lovitură năucitoare: Curtea Supremă a SUA a decis că „taxele lui Trump” sunt ilegale! Castelul de minciuni și aberații al liderului MAGA se prăbușește din interior apare prima dată în Ziariștii.
19:50
Etapa a 28-a a Superligii – antepenultima din sezonul regulat – stă sub semnul derby-ului dintre Rapid și Dinamo și duce mai departe lupta pentru obținerea unuia dintre cele 6 locuri din play-off-ul care va decide campioana. Live pe Superbet alături de sute de opțiuni la pariuri sportive, Streaming Exclusiv, SuperPariuri, BetBuilder, SuperSub și SuperAvantaj! […] Articolul Etapa de Superligă, sub semnul derby-ului Rapid – Dinamo apare prima dată în Ziariștii.
16:50
M-am uitat la live-ul cu prima întâlnire a Consiliului pentru barbut, pardon, pentru Pace. Vă las mai jos câteva dintre declarațiile lui Donald Trump, care a vorbit peste o oră. Am adăugat scurte observații sau comentarii. Nicușor Dan e „prim-ministrul României”. Eu știam cǎ e președinte, dar poate se face o rocadă prin SUA… „Îl […] Articolul Consiliul petru barbut apare prima dată în Ziariștii.
11:20
Consiliul trumpist al Păcii: un speech grotesc, bârfe de cârciumă, frustrare, megalomanie, amenințări de tip mafiot. Și lideri speriați, dar surâzători! # Ziaristii
Discursul lui Donald Trump la Consiliul Păcii (care tocmai s-a încheiat) a provocat stupefacție în studiourile de televiziune franceze. Trump nu e un orator, se știe că nu era cazul să ne așteptăm la un discurs în sensul clasic al cuvântului. Însă alocuțiunea președintelui american, de o calitate execrabilă, sub nivelul mării, a șocat pe […] Articolul Consiliul trumpist al Păcii: un speech grotesc, bârfe de cârciumă, frustrare, megalomanie, amenințări de tip mafiot. Și lideri speriați, dar surâzători! apare prima dată în Ziariștii.
19 februarie 2026
18:30
Aflată la shopping în Dubai, Anca Alexandrescu le cere „patrioților” să se uite 3 ore la un ecran gol! # Ziaristii
Joi, între orele 18.00 și 21.00, emisia Realitatea Plus va fi suspendată, ca urmare a sancțiunii dictate de CNA pe 11 februarie. Aflată în vacanță în Dubai, unde se bronzează și face shopping, Anca Alexandrescu le cere fanilor săi să protesteteze uitându-se la ecranul gol al televizorului! Urmare a numeroaselor sancțiuni primite din partea CNA […] Articolul Aflată la shopping în Dubai, Anca Alexandrescu le cere „patrioților” să se uite 3 ore la un ecran gol! apare prima dată în Ziariștii.
10:00
Ochii planetei sunt îndreptați (și) spre Iran. Mai exact, vom urmări ce se întâmplă în strâmtoarea Ormuz. Acolo China, Rusia și Iranul vor desfășura joi exerciții navale. Totul, în timp ce presa din Vest vorbește despre un posibil atac american în Iran. Exercițiile ruso-chinezo-iraniene se numesc ”Centura de Securitate Marină”. Amiralul marinei iraniene, Hassan Maghsoodloo, […] Articolul Capcana Ormuz apare prima dată în Ziariștii.
09:20
Pensiile speciale ale magistraților au fost reduse. Ultima lege din Pachetul 2 al domnului Bolojan a trecut de CCR. Deci se poate. Pensiile speciale pot fi reduse. Știrea cea mai tare nu este doar că se poate. Știrea cea mai importantă este că domnul Bolojan zice că va continua și cu restul pensiilor speciale. Dacă […] Articolul Deci, se poate! apare prima dată în Ziariștii.
08:20
Georgescu a primit încă 60 de zile de control judiciar. Acum a trecut pe victimizare. „Singura mea vină este că exist”, spune circarul. Nu, nene gurule, vina ta e că ai jucat ilegal fiindcă ai crezut că îți merge și că ai destule proptele… … că ți-ai bătut joc de oameni cu citate imbecile care […] Articolul Nu, sociopatule! apare prima dată în Ziariștii.
07:20
E o zi istorică, din motive pe care mulți nu le conștientizăm. Decizia CCR e în ultimul rând despre economia serioasă de bani la buget pe care o aduce eliminarea pensiilor speciale ale magistraților. Alta e marea victorie! Azi începem să lăsăm în urmă o Românie care ne sugrumă pe toți de 35 de ani. […] Articolul O victorie colosală apare prima dată în Ziariștii.
06:20
Colaps italian în Liga Campionilor: 2-5 Juventus, 1-3 Inter, 0-2 Atalanta! Formidabila serie a norvegienilor de la Bodo/Glimt # Ziaristii
Anglia defilează în Liga Campionilor: toate cele 6 reprezentante ale sale se vor număra printre cele 16 echipe din „optimi”! În schimb, Italia e pe punctul de a nu avea nicio echipă în această fază, deși a avut 4 formații în grupă! Norvegia propune un adevărat fenomen: Bodo/Glimt. Sătămâna viitoare (24/25 februarie), Liga Campionilor își […] Articolul Colaps italian în Liga Campionilor: 2-5 Juventus, 1-3 Inter, 0-2 Atalanta! Formidabila serie a norvegienilor de la Bodo/Glimt apare prima dată în Ziariștii.
00:00
Cristoiu plânge la Marș TV: decizia CCR pe reforma pensiilor magistraților „seamănă uluitor cu anularea alegerilor” # Ziaristii
Fostul mare jurnalist Ion Cristoiu, devenit în ultimii ani un jalnic propagandist putinist, s-a arătat foate afectat de deciza Curții Constituționale (CCR) de a valida legea privind reforma pensiilor speciale ale magistraților. „Titanul din Găgești” mai avea un plic și plângea! Prezent în studio la Realitatea Plus, cu o zi înainte ca oficina de propagandă […] Articolul Cristoiu plânge la Marș TV: decizia CCR pe reforma pensiilor magistraților „seamănă uluitor cu anularea alegerilor” apare prima dată în Ziariștii.
18 februarie 2026
22:30
Citind poezia lui Grigore Vieru – „Da, sunt naționalist!”, în care marele poet afirmă: „Urăsc pe mancurt. / Mi-i dragă doina / Prin care exist. / Nu mă târâi slugarnic. / Pe scurt. / Sunt na-ți-o-na-list!”, m-am gândit la cât de mult au suferit intelectualii noștri, când a fi naționalist în țara asta, atât de […] Articolul „Da, sunt naţionalist!” apare prima dată în Ziariștii.
20:10
Bizarele alegeri geopolitice ale lui Nicușor Dan. De ce n-a fost la Davos și la München? De ce s-a dus la Trump? A fost luat ostatic de un grup ocult de interese geopolitice? # Ziaristii
Un război la granița de nord-est, unde Rusia comite crime de război în teritoriile Ucrainei… o coaliție de guvernare fragilă și permanent sabotată de mafia transpartinică PSD-PNL-UDMR… reforme dureroase și măsuri fiscale dure inechitabil aplicate… … o populație tot mai revoltată de degradarea confortului cu care fusese obișnuită de guvernările imbecil orientate spre consumul pe […] Articolul Bizarele alegeri geopolitice ale lui Nicușor Dan. De ce n-a fost la Davos și la München? De ce s-a dus la Trump? A fost luat ostatic de un grup ocult de interese geopolitice? apare prima dată în Ziariștii.
16:50
Articol publicat de regretatul scriitor basarabean Nicolae Dabija (1948–2021) pe 21 mai 2020. În perioada pariziană a vieții sale, marele sculptor Constantin Brâncuși este învinuit de către unii colegi invidioși că ar profesa vrăjitoria, îndeletnicire prezentă în aproape toate satele românești din acea vreme. Pietrele lui sunt vii, ele au viață, adeveresc vizitatori ai atelierului […] Articolul O pasăre pe nume Brâncuşi apare prima dată în Ziariștii.
16:00
Logica strălucită a securimii noastre e așa: ne întoarcem cu spatele la UE, care ne-a ridicat de la nivelul de cerșetori la cel de europeni decenți și pe alocuri chiar prosperi, și ne aruncăm în aventura trumpistă și euro-asiatică. Facem mari jocuri strategice și suveraniste, că suntem șmecheri și avem gânditori strategici de top (te […] Articolul Jigodism cu epoleți apare prima dată în Ziariștii.
