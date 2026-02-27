Fenomenul care „virusează” piața muncii în 2026: „Am trimis peste 200 de CV-uri într-o săptămână. Nu am primit niciun răspuns”

Fenomenul anunțurilor de angajare fictive, numit „ghost jobs”, afectează tot mai mulți români. Unii dintre ei se plâng că au trimis de sute ori CV-uri pentru angajări, însă nu au primit răspuns, dând vina pe firmele care dau anunțuri de angajare fără intenția reală de recrutare.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul.ro