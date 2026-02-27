Top 7 espressoare cu capsule 2026: libertate totală, rapiditate și gust autentic – băuturi perfecte cu un singur buton, acasă
Adevarul.ro, 27 februarie 2026 06:45
Descoperă cele mai bune espressoare cu capsule din 2026! Top 7 aparate care îți oferă băuturi perfecte, cu gust autentic, rapiditate și libertate totală, totul cu un singur buton, acasă.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
07:00
JD Vance respinge scenariul unui conflict de durată: „Nu există nicio șansă” ca un atac asupra Iranului să ducă la un război prelungit # Adevarul.ro
Vicepreședintele american JD Vance a declarat că un eventual atac împotriva Iranului nu ar declanșa un conflict de lungă durată în regiune
Acum 30 minute
06:45
Top 7 espressoare cu capsule 2026: libertate totală, rapiditate și gust autentic – băuturi perfecte cu un singur buton, acasă # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune espressoare cu capsule din 2026! Top 7 aparate care îți oferă băuturi perfecte, cu gust autentic, rapiditate și libertate totală, totul cu un singur buton, acasă.
06:45
România preia conducerea Iniţiativei Central Europene. Oana Ţoiu: „ICE este acasă pentru 160 de milioane de cetăţeni” # Adevarul.ro
România a lansat oficial, la Bucureşti, mandatul de Preşedinţie-în-Exerciţiu a Iniţiativei Central Europene pentru anul 2026.
Acum o oră
06:15
Fenomenul care „virusează” piața muncii în 2026: „Am trimis peste 200 de CV-uri într-o săptămână. Nu am primit niciun răspuns” # Adevarul.ro
Fenomenul anunțurilor de angajare fictive, numit „ghost jobs”, afectează tot mai mulți români. Unii dintre ei se plâng că au trimis de sute ori CV-uri pentru angajări, însă nu au primit răspuns, dând vina pe firmele care dau anunțuri de angajare fără intenția reală de recrutare.
Acum 2 ore
05:45
Un fost ministru al Educației intervine în scandalul doctoratelor: „doctoratul este pentru excelență, nu pentru spor” # Adevarul.ro
Reducerea sporului de doctorat decisă de Guvern a reaprins o dispută veche despre rolul titlului academic în sistemul public. Fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, intervine în dezbatere și subliniază că „doctoratul este pentru excelență, nu pentru spor”.
05:15
„Cu sau fără uniformă”, veșnica dezbatere din educație. Directoare: „Îți îmbraci copilul cum vrei, poți să îi pui și pene de struț, dar nu la școală” # Adevarul.ro
Cu sau fără uniformă la școală? Este un evergreen al educației. Părerile între părinți sunt împărțite, dar mulți cred că uniforma nu rezolvă problema inegalităților financiare și că o soluție mai bună și mai puțin costisitoare ar fi codul vestimentar.
Acum 4 ore
04:45
Semnal de alarmă pentru NATO: Moscova ar putea bloca un atac nuclear european. Rusia își consolidează accelerat scutul aerian și antirachetă # Adevarul.ro
Pe fundalul amenințărilor tot mai sonore venite de la Rusia, un nou raport al think tank-ului britanic Royal United Services Institute (RUSI) lansează un avertisment care zguduie liniștea strategică a Europei.
04:15
Poluarea poate favoriza apariția Alzheimer. Cum luptă cercetătorii împotriva maladiei. Medic: „Devine o sarcină a societății” # Adevarul.ro
Poluarea aerului crește riscul de Alzheimer și poate contribui în mod direct la apariția bolii, arată un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Emory din Statele Unite.
03:45
După bruiajul GPS al Rusiei în Europa, SUA accelerează dezvoltarea navigației cuantice # Adevarul.ro
Pe fondul intensificării bruiajului semnalelor GPS – esențiale pentru ghidarea echipamentelor militare, dar și a vehiculelor, avioanelor comerciale și navelor – tehnologia cuantică începe să ofere o alternativă viabilă.
03:15
Implicațiile dezastrului de la Glodeanu Sărat. „Asigură doar serele. Iar noi am fost prea săraci să facem cu firmă autorizată” # Adevarul.ro
Solariile de pe zeci de hectare au cedat sub greutatea zăpezii, la Glodeanu Sărat. Legumicultorii s-au apucat acum să reconstruiască, dar pagubele sunt imense. În joc este inclusiv hrana pe care s-au angajat s-o furnizeze în magazine.
Acum 6 ore
02:15
Cine câștigă și cine pierde dacă SUA atacă Iranul. Care e situația României. „Acesta e scenariul maxim” # Adevarul.ro
Un conflict deschis americano-iranian ar redesena harta puterii în Orientul Mijociu și Asia. În timp ce Rusia și Arabia Saudită ar putea câștiga miliarde, stabilitatea mondială ar intra în colaps. Expertul Flavius Caba explică de ce un război ar fi de fapt, începutul unui haos de necontrolat.
02:15
Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă are o ironie istorică. Ascensiunea sa politică a fost alimentată, în parte, de neîncrederea profundă a americanilor față de establishmentul care a susținut războiul din Irak.
01:45
Cartelurile Mexicului se pregătesc de război: vid de putere după eliminarea lui El Mencho # Adevarul.ro
Moartea unuia dintre cei mai căutați traficanți de droguri din Mexic riscă să redeschidă un capitol sângeros în confruntările dintre carteluri.
01:15
Ce trebuie să citești înainte să sari peste mese ca să slăbești. Top 10 cărți despre fasting # Adevarul.ro
Postul intermitent a devenit aproape imposibil de evitat în conversațiile despre alimentație. Nu mai este prezentat ca o simplă strategie nutrițională, ci ca o soluție universală pentru slăbit, pentru mai multă energie, claritate mentală, longevitate.
Acum 8 ore
00:45
Cum să economisești bani fără să simți că ești „la dietă financiară”. Trei reguli de care să ții cont # Adevarul.ro
Economisirea nu trebuie să fie deprimantă. Potrivit experților, nu este vorba despre eliminarea plăcerilor, ci despre găsirea unui echilibru între confortul din prezent și siguranța din viitor. Iar aceste strategii ușor de implementat fac exact asta.
00:30
Radu Miruţă îi dă replica lui Sorin Grindeanu, pe tema Avocatului Poporului: „Nu toți pensionarii speciali trebuie omorâţi”/ „De când duce PSD grija ca USR să nu fie afectat de diverse numiri?” # Adevarul.ro
Radu Miruță i-a răspuns joi seară președintelui PSD, Sorin Grindeanu, după ce liderul social-democrat a cerut ca USR să schimbe propunerea pentru funcția de Avocat al Poporului și să nominalizeze o persoană fără pensie specială.
00:15
27 februarie: Ziua în care s-a născut răsfățata Elisabeth Taylor, o stea a Hollywwod-ului # Adevarul.ro
La data de 27 februarie 1932 s-a născut actrița americană Elisabeth Taylor. În aceeași zi, în 1938 a fost promulgată noua Constituție a României, prin care se introducea dictatura regală a lui Carol al II-lea.
00:00
Apar primele informații după prăbușirea avionului militar F-16 la graniţa cu Bulgaria. Aeronava era în misiune şi investiga „o urmă radar neidentificată” # Adevarul.ro
Ministerul turc al Apărării a informat că avionul F‑16 prăbușit miercuri în apropierea autostrăzii Istanbul‑Izmir investiga o anomalie radar la frontiera cu Bulgaria.
00:00
Bulgării uriași de aur din Apuseni, irezistibili pentru mineri. Femeia care a ascuns aproape un kilogram de aur în corp # Adevarul.ro
Închise de peste două decenii, minele de aur ascunse în văile adânci din jurul Bradului continuă să aprindă imaginația localnicilor. Au un trecut tulburător și o bogăție care a reprezentat, de-a lungul timpului, o atracție copleșitoare pentru căutătorii de metale prețioase.
26 februarie 2026
23:30
Mărțișorul - de la simbol al primăverii la cadou modern. Idei frumoase, utile și accesibile pentru profesoare, colege, mame și surori # Adevarul.ro
Mărțișorul nu a fost, la început, un obiect decorativ sau un cadou de protocol, cum se întâmplă astăzi. Era un simbol protector, legat de începutul anului agrar și de renașterea naturii. Șnurul alb-roșu era purtat pentru sănătate, noroc și fertilitate.
23:30
Hillary Clinton a cerut ca şi Donald Trump să fie audiat „sub jurământ” în dosarul pedofilului Jeffrey Epstein şi şi-a făcut publică propria mărturie # Adevarul.ro
Hillary Clinton a decis să-și facă publică mărturia în dosarul pedofilului Jeffrey Epstein și a cerut ca Donald Trump să fie audiat şi el audiat „sub jurământ” privind legăturile lui cu infractorul sexual.
Acum 12 ore
22:45
EXCLUSIV. Mai este România un jucător viabil în bătălia geostrategică de la Marea Neagră? INTERVIU cu contraamiralul (rtr.) dr. Constantin Ciorobea # Adevarul.ro
România trebuie să pledeze pentru stabilirea unei misiuni de patrulare maritimă, sub comandă NATO, în Marea Neagră, constituită în jurul unui grup naval regional, pentru securitatea maritimă în Marea Neagră.
22:30
Scandal financiar internațional: Trezoreria SUA amenință o bancă elvețiană cu excluderea din sistem. Acuzaţii de spălare de bani pentru Iran, Rusia și Venezuela # Adevarul.ro
Washingtonul a inițiat o procedură extrem de dură împotriva unei bănci elvețiene, suspectată că a facilitat operațiuni financiare de spălare de bani pentru Rusia, Iran și Venezuela.
22:30
Suspendarea permisului pentru neplata amenzilor: responsabilizare forțată sau „portiță” pentru șoferii restanțieri? # Adevarul.ro
Suspendarea permisului pentru neplata amenzilor ar putea duce la responsabilizarea șoferilor, crede Sorin Ene, expert în condus defensiv. Pe de altă parte, sunt și români care se întreabă dacă această măsură nu le va oferi posibilitatea de a scăpa de amenzi.
22:15
Avalanșă uriașă la Bâlea Lac, surprinsă de turiști. Stratul de zăpadă, instabil după ninsori # Adevarul.ro
O avalanșă de mari dimensiuni s-a produs joi, în jurul prânzului, în zona Bâlea Lac, în Munții Făgăraș, din cauza încălzirii vremii. Momentul în care zăpada a început să cadă de pe versant a fost surprins de turiști, iar imaginile au ajuns pe rețelele de socializare.
22:00
Tensiuni majore între Afganistan și Pakistan. Talibanii anunţă că au lansat „atacuri masive” şi au cucerit 15 avanposturi militare inamice # Adevarul.ro
Autoritățile talibane de la Kabul susțin că au lansat o ofensivă amplă împotriva pozițiilor militare pakistaneze, ca reacție la recentele bombardamente aeriene ale Pakistanului.
22:00
Ministrul Apărării, de părere că numirea lui Salvador Caragea la UM Sadu nu este despre USR, ci despre PSD. „A făcut dosar penal lui Ponta” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat joi, 26 februarie, că știa despre numirea lui Viorel Salvador Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, pentru postul de administrator special al fabricii de armament UM Sadu.
21:45
Influencerită arestată, după ce a încasat 7 milioane de dolari din lumânări „ale dorințelor” pentru dragoste și bani # Adevarul.ro
O influenceriță celebră în China a fost arestată pentru fraudă, după ce ar fi încasat peste 50 de milioane de yuani (aproximativ 7 milioane de dolari) din vânzarea unor lumânări „pentru dorințe” și cursuri ezoterice promovate online.
21:30
Restricții de trafic în zona Fântâna Miorița din Capitală. S-a surpat carosabilul în apropierea șantierului Magistralei 6 # Adevarul.ro
Autoritățile au impus joi, 26 februarie, restricții de trafic în zona Fântâna Miorița din Capitală, după o surpare produsă în partea carosabilă, în apropierea șantierului stației de metrou Magistrala 6.
21:30
100.000 de euro despăgubiri pentru un biciclist care și-a pierdut splina din cauza unei groapi nesemnalizate din București. Administrația Străzilor, obligată să plătească după 12 ani de procese # Adevarul.ro
Un bărbat grav rănit în 2014, după ce a intrat cu bicicleta într-o groapă nesemnalizată de pe Calea Știrbei Vodă, în București, va primi despăgubiri morale de 100.000 de euro, după aproape 12 ani de prezentări în instanţă.
21:15
Reforma administrației agită apele în teritoriu. Primar PSD: „S-a început de la Ciolacu”/„O să cam rămân eu cu vicele și cu contabilul” # Adevarul.ro
Guvernul a adoptat miercuri ordonanța de urgență pentru reforma administrației. Actul normativ prevede o reducere cu 30% a posturilor aprobate și o tăiere de 10% a celor ocupate la nivelul autorităților publice locale. Pentru a afla opinia celor vizați, „Adevărul” a contactat mai mulți primari.
21:15
Un război SUA–Iran ar putea afecta semnificativ piața europeană a gazelor. Blocajul strâmtorii Ormuz poate paraliza piața de energie # Adevarul.ro
Consolidarea prezenței militare americane în regiunea Golfului și exercițiile iraniene cresc îngrijorările privind o posibilă închidere a Strâmtorii Hormuz, rută utilizată de 20% din comerțul global cu gaz natural lichefiat.
21:00
Radu Miruță sesizează DNA și Parchetul Militar după controale în MApN. Lista structurilor militare vizate şi infracţiunile descoperite # Adevarul.ro
Radu Miruță a anunțat, joi seară că, în urma verificărilor interne în Ministerul Apărării, a sesizat Parchetul Militar și DNA pentru mai multe nereguli, inclusiv construcții ilegale, achiziții repetitive și contracte de muncă neconforme.
21:00
Horoscop vineri, 27 februarie. Leii au nevoie de o mică vacanță, iar Berbecii trebuie să-și pună sănătatea pe primul plan # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 27 februarie.
20:45
S-a retras din tenis, iar acum a anunțat că este însărcinată. Frumoasa italiancă s-a căsătorit în secret cu partenerul argentinian # Adevarul.ro
Partenerul italiencei Camila Giorgi, Andreas Ignacio Pasutti, este cu patru ani mai tânăr.
20:45
Rusia nu se grăbește să pună capăt războiului. Lavrov: „Nu avem termene-limită, avem obiective” # Adevarul.ro
Rusia a transmis joi că nu se grăbește să încheie un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, în timp ce oficiali americani și ucraineni s-au întâlnit la Geneva pentru a discuta despre eforturile de oprire a conflictului.
20:15
Propunerea pe care Iranul vrea să i-o facă lui Trump. Teheranul promite o „mană cerească” pentru companiile americane # Adevarul.ro
Iranul încearcă să-l atragă pe Donald Trump cu stimulente financiare, inclusiv investiții în vastele sale rezerve de petrol și gaze, în încercarea de a-l convinge pe președintele SUA să accepte un acord privind programul nuclear al Teheranului și să evite un război.
20:15
Cum s-a schimbat câmpul de luptă din Ucraina de când trupele ruse au pierdut accesul la internetul prin Starlink # Adevarul.ro
Lupta Ucrainei împotriva forțelor ruse a primit un mare impuls după ce Elon Musk a blocat accesul Rusiei la rețeaua sa de sateliți Starlink, potrivit generalului maior Andrii Biletski, comandant al Corpului 3 al armatei ucrainene, relatează The Independent.
20:15
Dan Motreanu somează PSD să decidă, o dată pentru totdeauna, dacă iese sau nu de la guvernare. „Să spună acest lucru deschis” # Adevarul.ro
Europarlamentarul liberal Dan Motreanu cere PSD să-și exprime fără echivoc poziția în coaliție, criticând discrepanțele dintre declarațiile publice ale liderilor social-democrați și mesajele transmise în cadrul negocierilor interne.
20:15
Un bărbat din București, plast sub control judiciar după ce a amenințat o persoană cu o armă, în parcarea unui supermarket # Adevarul.ro
Un bărbat de 45 de ani a fost plasat sub control judiciar de polițiștii Capitalei după ce a amenințat o persoană, cu o armă, în parcarea unui supermarket din Sectorul 6.
20:00
Băsescu, despre rolul lui Nicușor Dan în disputele din coaliție: „Singurul lucru pe care îl poate face este ceea ce face” # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat joi, 26 februarie, că Nicușor Dan „încearcă să mențină coaliția în condiții de lucru” și a precizat că el nu crede într-o rupere a coaliției.
20:00
Dragobetele vin cu promisiunea iubirii perfecte, ambalată în flori și gesturi mari
19:45
Un cutremur a avut loc joi seară, 26 februarie, în zona seismică Vrancea, la adâncimea de 120 km.
19:45
Chișinăul vrea limba română în școlile din regiunea separatistă Transnistria. Reacția Tiraspolului # Adevarul.ro
Chișinău, prin intermediul vicepremierului pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a cerut Tiraspolului să fie predată limba română în școli, iar așa-zisul ministru al Afacerilor Externe de la Tiraspol, Vitalii Ignatiev, a refuzat, subliniind că oamenii, majoritatea vorbind limba moldovenească, trebuie
19:30
Încă un mesaj RO-ALERT în Tulcea privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Al doilea în ultimele 24 de ore # Adevarul.ro
Pe fondul războiului din Ucraina, locuitorii din Tulcea au primit, joi, un nou mesaj RO-ALERT privind posibile obiecte care pot cădea din spațiul aerian.
19:15
În vreme ce premierul Ilie Bolojan e la Bruxelles și încearcă recuperarea tranșei de 230 de milioane de euro, PSD pune la cale strategia decapitării sale și speră să aibă sprijin din PNL.
19:15
Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră, la prețul unei mașini vechi. Oliharhul rus care a pus mâna pe proprietatea fabuloasă # Adevarul.ro
Fundația Rusă Anticorupție (FBK) a publicat o nouă investigație despre faimosul palat al președintelui rus Vladimir Putin, situat lângă pe malul Mării Negre. Potrivit anchetei, imobilul are acum un nou proprietar.
19:15
Moscova ameninţă Marea Britanie, după anunţul acesteia că vrea să trimită trupe în Ucraina. „Vor fi considerate ţinte militare legitime” # Adevarul.ro
Ministerul rus de Externe a reluat ameninţările după declarațiile ministrului britanic al Apărării privind disponibilitatea de a trimite trupe de menţinere a păcii în Ucraina.
19:15
Traian Băsescu cerede că Bolojan este „câștigătorul” în scandalul din coaliție. „Gindeanu dă din gură, iar Bolojan duce bani în țară” # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat joi, 26 februarie, că în disputa dintre premierul Ilie Bolojan și președintele PSD Sorin Grindeanu nu poate fi „câștigător” decât Bolojan, „pentru că el face, în timp ce ăsta dă din gură”.
18:45
Pasajul Basarab intră în reparații. Când încep lucrările şi care este termenul de finalizare # Adevarul.ro
Primăria Capitalei a anunțat că la Pasajul Basarab, una dintre cele mai importante artere rutiere ale Capitalei, vor începe lucrări de reabilitare, care vor dura în jur de o jumătate de an.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.