Declin de 5% al acţiunilor Nvidia, în pofida rezultatelor peste aşteptări
News.ro, 27 februarie 2026 06:50
Nvidia a înregistrat joi o scădere de 5% a acţiunilor, pe fondul îngrijorărilor investitorilor legate de sustenabilitatea creşterii infrastructurii de inteligenţă artificială, deşi compania a raportat rezultate financiare peste estimări, transmite CNBC.
Acum 12 ore
23:00
Uruguayul şi Argentina au devenit joi primele ţări care au ratificat Acordul UE-Mercosur, în contextul în care Uniunea Europeană tărăgănează, în urma reticenţei manifestate de către eurodeputaţi, care au sesizat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), relatează AFP.
22:50
Echipele Fiorentina, Celje, Rijeka, Samsunspor şi Jagiellonia s-au calificat, joi seară, în optimile de finală ale Conference League.
22:50
Roxana Mînzatu, după discuţia cu premierul Ilie Bolojan: Îmi doresc ca România să fie un exemplu de bună practică în ceea ce priveşte implementarea proiectelor din Fondul Social European Plus, pentru care există o alocare de 7,2 miliarde de euro # News.ro
Vicepreşedintele Comisiei Europene, comisarul european Roxana Mînzatu, anunţă, joi seară, că a discutat cu premieurl Ilie Bolojan despre accelerarea ritmului de implementare a proiectelor europene, precum şi despre politicile sociale. ”Îmi doresc ca România să fie un exemplu de bună practică”, a transmis Mînzatu.
22:50
Liga Europa: Ferencvaros şi Lille, în optimi după ce au întors scorurile din tur / Merg mai departe şi Stuttgart şi Panathinaikos # News.ro
Echipele Ferencvaros, VfB Stuttgart, Lille şi Panathinaikos s-au calificat, joi seară, în optimile de finală ale Ligii Europa, ca urmare a rezultatelor din manşa secundă a play-off-ului competiţiei.
22:40
Medicul Anca Hâncu, despre postul intermitent: Funcţionează doar dacă în perioada aceea în care mănâncă nu consumă orice # News.ro
Dr. Anca Hâncu, medic nutriţionist, doctor în ştiinţe medicale, acreditat european în medicina stilului de viaţă, a declarat că postul intermitent funcţionează, dacă cel care îl ţine nu consumă orice aliment. Medicul a precizat că ar lăsa o fereastră mai mare de timp pentru acest post.
22:30
Medicul Anca Hâncu: Covrig nu înseamnă foarte mult carbohidrat/ Pufuleţii sunt exemplu de aliment ultraprocesat # News.ro
Dr. Anca Hâncu, medic nutriţionist, doctor în ştiinţe medicale, acreditat european în medicina stilului de viaţă, a declarat că un covrig mâncat dimineaţa alături de un iaurt ar însemna un carbohidrat alături de proteină, dar că mai nesănătoşi sunt pufuleţii, un aliment ultraprocesat.
22:20
Medicul Anca Hâncu, despre post: Greşeala majoră pe care o face multă lume este că nu mai mănâncă nimic de origine animală, dar este foarte greu să înlocuieşti proteina # News.ro
Dr. Anca Hâncu, medic generalist, nutriţionist, doctor în ştiinţe medicale, acreditat european în medicina stilului de viaţă, atrage atenţia că în post multă lume greşeşte că nu mai mănâncă proteină animală, înlocuind-o cu carbohidraţii.
22:20
Avionul turc de tip F-16 care s-a prăbuşit în apropierea unei autostrăzi, la frontiera cu Bulgaria, urmărea ”o urmă radar neidentificată”, anunţă Ankara # News.ro
Avionul de vânătoare de tip F-16 aparţinând armatei turce care s-a prăbuşit miercuri, la puţin timp după ce a decolat, a fost trimis să ancheteze cu privire la o urmă radar neidentificată de-a lungul frontierei cu Bulgaria, anunţă joi Ministerul turc al Apărării, relatează AFP.
22:10
Radu Miruţă, după ce Grindeanu a cerut USR să schimbe propunerea pentru Avocatul Poporului: PSD duce grija faptului că Avocatul Poporului poate contesta la Curtea Constituţională nişte legi care sunt date cu dedicaţie # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă (USR), a afirmat, joi seară, că PSD este interesat de numirile pe care le face USR doar prin prisma faptului că ”oamenii buni încep să fie verificaţi prin comparaţie cu numirile altora”. ”Acuză USR pentru două, trei persoane - care nu au problemele lor - cu scopul de a-şi proteja oamenii lor”, a mai declarat Miruţă.
22:00
Medicul Anca Hâncu, despre noul ghid de nutriţie american: Primul mesaj clar al lor a fost şi este să mâncăm alimente reale, adică au deschis practic un război către alimentele ultraprocesate # News.ro
Dr. Anca Hâncu, medic generalist, nutriţionist, doctor în ştiinţe medicale, acreditat european în medicina stilului de viaţă, a anunţat că noul ghid de nutriţie american, apărut în luna ianuarie, recomandă consumul de alimente naturale şi care a deschis un adevărat război alimentelor ultraprocesare.
21:50
Suporterii celor mai bogate cluburi din Premier League plătesc în medie 74 de lire sterline pentru fiecare meci # News.ro
Suporterii celor mai bogate şase cluburi din Premier League plătesc în medie 74 de lire sterline pe bilet pentru fiecare meci la care asistă, iar veniturile din vânzarea biletelor sunt în creştere, potrivit datelor dintr-un nou raport, relatează BBC.
21:40
Hillary Clinton, audiată în dosarul Epstein, contraatacă şi cere ca Trump să fie audiat ”sub jurământ” cu privire la legăturile sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein # News.ro
Fosta şefă a diplomaţiei americane Hillary Clinton a contraatacat joi, înaintea audierii sale de către o Comisie de anchetă cu privire la relaţiile cuplului Clinton cu Jeffrey Epstein, cerând ca preşedintele american Donald Trump să fie audiat cu privire la propriile sale legături cu infractorul sexual, relatează AFP.
21:40
Traian Băsescu: Dacă discutăm de disputa Bolojan-Grindeanu, câştigător nu poate fi decât Bolojan / Grindeanu dă din gură, iar Bolojan duce bani în ţară # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu consideră că ”nu este posibil” ca PSD să ameninţe cu ruperea Coaliţiei sau cu demiterea premierului în timp ce Ilie Bolojan se află la Bruxelles pentru a negocia astfel încât România să piardă cât mai puţini bani din PNRR. Ce face Sorin Grindeanu, liderul PSD, este, potrivit lui Băsescu, sabotarea premierului. În disputa dintre preşedintele PSD şi premierul Bolojan, Traian Bsescu consideră că cel din urmă este câştigător detaşat: ”Grindeanu dă din gură, iar Bolojan duce bani în ţară”.
21:40
Caraş-Severin: O maşină în care se aflau doi adulţi şi un minor aluat foc în mers / Ei au reuşit să iasă în siguranţă - VIDEO # News.ro
Un incendiu a izbucnit la un autoturism, la ieşire din Reşiţa spre Caransebeş, în judeţul Caraş- Severin. În maşină se aflau doi adulţi şi un minor care au reuşit să se autoevacueze.
21:20
Timiş: Patru persoane au fost reţinute după percheziţiile la persoanele care furnizau droguri la dealerii de la care s-au aprovizionat adolescenţii care au ucis un băiat de 15 ani # News.ro
Un număr de patru persoane au fost reţinute, joi seară, în urma audierilor de la sediul DIICOT Timişoara, în dosarul în care au fost vizate persoane care furnizau droguri dealerilor de la care s-au aprovizionat minorii implicaţi în crima de la Cenei, unde un băiat de 15 ani, Mario Berinde, a fost ucis de alţi trei colegi. Trupul lui Mario a fost apoi îngropat în grădina unuia dintre ucigaşi, un băiat de 13 ani care nu răspunde penal pentru faptele sale.
21:10
Puternic incendiu într-o gospodărie din judeţul Suceava / Un bărbat de 76 de ani a făcut atac de panică - FOTO # News.ro
Pompierii intervin, joi seară, pentru a stinge un incendiu care a cuprins o casă şi anexe în judeţul Suceava. Un bărbat de 76 de ani a suferit un atac de panică.
20:50
Creierul sub asediu: cum ne modifică viaţa la oraş circuitele neuronale. Ce este harta qEEG şi cum măsoară stresul invizibil # News.ro
Viaţa într-o metropolă a devenit o adevărată probă de rezistenţă pentru sistemul nostru nervos. Suntem prinşi constant între zgomotul traficului, graba cotidiană şi avalanşa de notificări de pe telefon. Fără să ne dăm seama, creierul nostru a ajuns să funcţioneze pe „avarie”, într-o stare de alertă permanentă care ne epuizează resursele interne.
20:50
Un seminar UEFA Share dedicat analizei video a avut loc la Bucureşti, în perioada 24-26 februarie. La sesiuni au participat invitaţi din 10 ţări: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Israel, Letonia, Malta, Ţările de Jos, Portugalia, Polonia şi Spania, informează FRF.
20:40
Alergătoarea etiopiană de distanţă medie Diribe Welteji a fost suspendată pentru doi ani de Tribunalul de Arbitraj Sportiv după ce nu a furnizat o probă de dopaj în februarie 2025, relatează Reuters.
20:40
Afganistanul a lansat ”atacuri masive” împotriva Pakistanului şi anunţă că a cucerit 15 avanposturi militare pakistaneze # News.ro
Autorităţile talibane afgane au lansat ”atacuri masive” împotriva forţelor pakistaneze, de-a lungul frontierei şi anunţ că au au ucis sau luat prizonieri mai mulţi militari inamici ca represalii în urma unor bombardamente recente, anunţă joi un purtător de cuvânt al armatei afgane în estul Afganistanului, relatează AFP.
20:20
un oficial democrat cere audierea lui Trump în Comisia de anchetă din Camera Reprezentanţilor în scandalul Epstein # News.ro
Un ales democrat, Robert Garcia, membru al Comisiei de anchetă a Camerei Reprezentanţilor însărcinată cu scandalul Epstein, acuză joi Casa Albă de faptul că ascunde în continuare acuzaţii împotriva preşedintelui american Donald Trump şi cere audierea şefului statului, relatează AFP.
20:10
Autoritatea franceză de reglementare a audiovizualului blochează 35 de site-uri ale unor publicaţii ruseşti şi accesul la televiziuni şi radiouri ruseşti pe patru platforme de streaming # News.ro
Autoritatea franceză de reglementare a audiovizualului (ARCOM) a dispus blocarea a 35 de site-uri ale unor publicaţii ruseşti şi accesul la televiziuni şi radiouri ruseşti pe platforme de streaming, punând astfel în aplicare sancţiuni europene, anunţă joi instituţia, relatează AFP.
20:10
Meta a reparat ”o eroare” după ce utilizatorii Instagram au raportat un val de conţinut violent în Reels # News.ro
Meta Platforms şi-a cerut scuze joi şi a anunţat că a remediat ”o eroare” care a făcut ca unii utilizatori Instagram să primească în feedul de Reels recomandări cu imagini violente şi explicite, care nu ar fi trebuit afişate.
20:00
Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 s-a produs, joi, în zona Vrancea.
20:00
Controale în Ministerul Apărării - Sesizări la Parchetul Militar şi DNA pentru mii de achiziţii directe de la aceeaşi firmă, cabană construită ilegal şi închiriată pe site-uri de turism sau contracte de muncă suspecte / Ce spune Radu Miruţă # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat, joi seară, că a primit o parte dintre rapoartele realizate în urma unor verificări dispuse anterior şi a dispus sesizarea Parchetului Militar sau a DNA în mai multe situaţii. Este vorba despre mii de achiziţii directe de la aceeaşi firmă, o cabană construită ilegal şi închiriată pe site-uri de turism sau contracte de muncă suspecte pentru medici, chiar şi la Spitalul Militar Central. ”Într-un minister care gestionează bugete consistente şi responsabilităţi esenţiale pentru siguranţa naţională, regulile nu sunt opţionale”, a transmis Miruţă.
19:50
Mircea Geoană, despre un referendum pentru unirea României cu Rep. Moldova: Cred că paşii corecţi în clipa de faţă sunt o apropiere de Europa şi când condiţiile vor fi create, dacă vor fi create, nu cred că e o ipoteză de neluat în seamă # News.ro
Fostul secretar general adjunct an NATO, Mircea Geoană, a declarat joi, despre un referendum pentru unirea României cu Rep. Moldova că paşii corecţi în clipa de faţă sunt o apropiere de Europa şi când condiţiile vor fi create, dacă vor fi create, nu crede că e o ipoteză de neluat în seamă, dar a începe cu ea, astăzi, este efectiv o dinamică care nu ajută pe nimeni.
19:50
Formaţia CSA Steaua a învins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa CSM Slatina, într-un meci din etapa a 19-a a Ligii 2 Casa Pariurilor.
19:40
Primul zbor cargo pe Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav - Un Boeing 767 a transportat aproximativ 47 de tone de marfă / Adrian Veştea: Un semnal că infrastructura construită începe să genereze oportunităţi reale pentru economie # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea, anunţă, joi, o premieră la Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav, respectiv aterizarea primului zbor cargo.
19:40
Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 s-a produs, joi, în judeţul Vrancea.
19:40
O dronă necunoscută, bruiată în apropierea portavionului nuclear francez Charles de Gaulle, în escală la Malmö, în Suedia. Paza de Coastă suedeză anunţă o scurgere de carburant lână portavion şi lansează o anchetă # News.ro
O dronă necunoscută a fost bruiată în apropierea portavionului francez Charles de Gaulle, miercuri, în timpul unei escale în Suedia, anunţă joi Statul Major francez, relatează AFP.
19:40
Mircea Geoană spune că NATO nu ar mai exista fără SUA: Va fi un dezastru, şi pentru americani va fi un dezastru / Eu cred că NATO va rezista # News.ro
Fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană spune că NATO nu ar mai exista fără SUA, el arătând că va fi un dezastru, inclusiv pentru americani. El şi-a exprimat credinţa că NATO va rezista.
19:30
Mihai-Răzvan Negulescu, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct DIICOT: Esenţa liniei de combatere a traficului de droguri este reducerea fenomenului în incinta şi în apropierea instituţiilor de învăţământ - FOTO, VIDEO # News.ro
Mihai-Răzvan Negulescu, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, a afirmat că esenţa liniei de combatere a traficului de droguri este reducerea acestui fenomen în incinta şi în apropierea instituţiilor de învăţământ. El consideră că reponsabilii din şcoli nu sesisează DIICOT când apar astfel de cazuri deoarece se tem că unităţile de învăţământ pe care le reprezintă vor avea reputaţia afectată.
