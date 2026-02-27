SUA încetineşte vânzarea activelor Lukoil pentru a creşte presiunea asupra Moscovei în negocierile de pace privind Ucraina

19:20

Premierul anunţă că, până la finalul lunii mai, România ar trebui să aibă o viziune „exactă” cu privire la achiziţiile pe care le va face prin Programul SAFE, destinat întăririi capacităţii militare a statelor Uniunii Europene. În ceea ce priveşte realizarea tronsoanelor de autostradă care vor fi finanţate prin SAFE, Ilie Bolojan spune că, cel târziu în toamna acestui an, toate lucrările ar trebuie să demareze, pentru ca România aă aibă siguranţa că ele vor fi terminate odată cu programul de finanţare.