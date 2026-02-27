Filipine, Japonia şi SUA organizează exerciţii militare comune în Marea Chinei de Sud

19:30

Mihai-Răzvan Negulescu, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, a afirmat că esenţa liniei de combatere a traficului de droguri este reducerea acestui fenomen în incinta şi în apropierea instituţiilor de învăţământ. El consideră că reponsabilii din şcoli nu sesisează DIICOT când apar astfel de cazuri deoarece se tem că unităţile de învăţământ pe care le reprezintă vor avea reputaţia afectată.