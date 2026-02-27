Se întorc fermierii la porumb? Decizii surprinzătoare în 2026

15:00

Grâul este cea mai complexă cultură agricolă din lume din punct de vedere genetic, genomul grâului fiind de aproape șase ori mai mare decât genomul uman – lucru ce îl transformă în cultura agricolă cu cel mai înalt grad de complexitate pentru secvențiere și cercetare științifică. Complexitatea genetică a grâului a împiedicat mult timp eforturile […]