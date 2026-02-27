Se întorc fermierii la porumb? Decizii surprinzătoare în 2026
Agro-TV.ro, 27 februarie 2026 07:50
După mai mulți ani în care porumbul a fost evitat din cauza secetei și a riscurilor tot mai greu de gestionat, 2026 ar putea aduce o schimbare de strategie în fermele românești. Trei tineri fermieri – din Călărași, Vrancea și Vaslui – vorbesc deschis despre revenirea la porumb, pe fondul unei rezerve bune de apă […]
Acum o oră
07:50
Acum 2 ore
06:30
Anul agricol 2026 se anunță unul plin de incertitudini pentru fermierii români, în special în ceea ce privește prețul cerealelor. Dacă rapița pare să își păstreze statutul de „vedetă” a sezonului, grâul și orzul ridică serioase semne de întrebare, în contextul unor prețuri deja scăzute și al unei presiuni anticipate la recoltă. Rapița – „lozul […]
Acum 12 ore
19:40
Provocarea lui Florin Barbu către marii retaileri: Negocieri cu spectatori privind adaosul comercial la alimente! # Agro-TV.ro
Se pare că ministrul agriculturii, Florin Barbu, e hotărât să declare război total practicilor comerciale neloiale pe care, după cum afirmă acesta, le utilizează marii retaileri în relația cu fermierii și producătorii români de alimente. Iar una dintre aceste practici, potrivit ministrul agriculturii, este aplicarea neunitară a adaosului comercial pe aceeați categorie de produs. „Toate […]
19:30
După o iarnă bogată în precipitații multe culturi de cereale ies din sezonul rece cu rădăcinile expuse și cu un sistem radicular slăbit. Fără o intervenție rapidă la desprimăvărare, reluarea vegetației poate fi întârziată, iar potențialul de producție diminuat considerabil. Dar există soluții care pun culturile pe drumul cel bun încă din primele zile de primăvară… De […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Când vine vorba de Dragobete, niciodată nu e timpul pierdut pentru a sărbători iubirea în buna tradiție românească. Iar pentru că Tărgul de Dragobete programat pentru săptămâna trecută nu a mai putut avea loc din cauza vremii nefavorabile, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) te invită să te bucuri de sărbătoarea de Dragobete puțin mai […]
09:10
Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a transmis comisarului european pentru Agricultură și Alimentație, precum și miniștrilor Agriculturii din statele membre, o serie de propuneri concrete pentru eliminarea practicilor comerciale neloiale din retailul agroalimentar. Prezent la Consiliul AgriFish de la Bruxelles, șeful MADR a subliniat patru puncte pe care le consideră esențiale în ceea […]
07:50
Piața porumbului rămâne, în aceste zile, într-o zonă de echilibru fragil. Cotațiile nu dau semne de revenire, iar presiunile externe și contextul agronomic global creează un tablou mixt pentru fermieri și traderi. Potrivit expertului în piețele de mărfuri agricole Cezar Gheorghe, prețul porumbului rămâne stabil în aceste zile, cu o valoare cuprinsă în intervalul 185-187 […]
06:30
După ani la rând marcați de secetă și dezechilibre majore în regimul pluviometric, fermierii din mai multe zone ale țării vorbesc, în 2026, despre o schimbare de paradigmă: solurile sunt bine alimentate cu apă, iar culturile de toamnă intră în primăvară cu rezerve considerabile de umiditate. Chiar dacă pe alocuri există băltiri și exces temporar […]
23 februarie 2026
19:50
Prețul grâului în Portul Constanța – Cum arată cotațiile după episoadele de ger năprasnic # Agro-TV.ro
Prețul grâului traversează o perioadă de aparentă acalmie, în ciuda unor semnale îngrijorătoare venite din mai multe zone agricole importante ale Europei. Inundațiile din Franța și Spania, revărsările de râuri din Marea Britanie și băltirile extinse din Ucraina ridică semne de întrebare privind starea culturilor și potențialele efecte asupra producției din 2026. Potrivit expertului în […]
18:40
Necaz mare pe proprietarul unei stâne din localitatea Curtișoara, județul Olt: s-a trezit cu zeci de animale ucise de câinii de pază ai vecinului, o haită de vreo 20 de dulăi. Potrivit Digi24, câinii i-ar aparține directorului Casei Județene de Pensii Olt, care ar deține o proprietate aflată în imediata apropiere a stânei. Aceștia au […]
15:30
Vești rele, în pragul lucrărilor agricole de primăvară: Cât de sus urcă prețul motorinei! # Agro-TV.ro
Venirea primăverii aduce după sine reluarea lucrărilor agricole, însă prețul motorinei nu e deloc încurajator pentru fermieri. Potrivit unei analize publicate de Asociația Energia Inteligentă (AEI), prețul motorinei a trecut de 8,2 lei pe litru în unele benzinării și ar putea ajunge la 8,3 – 8,5 lei în perioada următoare, dacă presiunile regionale și evoluția […]
14:20
Să te trezești în ogradă cu un miel orb din naștere nu e doar neobișnuit, dar pentru mulți faptul reprezintă chiar un mare necaz. Nu același lucru s-a întâmplat și în cazul unui gospodar din Berca, județul Buzău, a cărui poveste despre sensibilitate, grijă și devotament a ajuns să emoționeze întreaga comunitate. Totul a început […]
12:50
Agricultura avea demult nevoie de o iarnă ca la carte, însă zăpada abundentă n-a fost pentru toți fermierii o binefacere, ci dimpotrivă, a adus dezastrul. Claudiu Breazu, legumicultor din comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău, a pierdut mare parte din cultura sa unică de viță-de-vie cultivată în spații protejate. Aproape 80% din suprafața aflată în solarii […]
11:10
Miniștrii agriculturii din Uniunea Europeană se reunesc luni, 23 februarie, la Bruxelles, în cadrul Consiliului pentru Agricultură și Pescuit (AgriFish), pentru a discuta din nou despre practicile comerciale neloiale îndreptate asupra fermierilor și producătorilor agricoli, dar și despre recomandările Comisiei Europene privind Politica Agricolă Comună 2028-2034. Potrivit unui comunicat al Consiliului Uniunii Europene, în prima […]
09:30
Demult n-am mai avut o iarnă care să-și joace așa de bine rolul din punct de vedere meteorologic – ninsori suficiente, viscol, chiar și perioade cu ger –, iar marea majoritate a fermierilor s-au arătat mulțumiți până acum, dar cam ajunge. Martie bate la ușă, și toată lumea așteaptă să vadă primele semne de primăvară. […]
07:50
Fermierul Ionuț Olteanu: Finanțarea utilajelor second-hand ar fi salvat multe exploatații. # Agro-TV.ro
În cea mai recentă ediție a emisiunii ”Portret de fermier”, realizatorul Ovidiu Ghinea a stat de vorbă cu Ionuț Olteanu, unul dintre cei mai mari fermieri din zona de sud a țării, care a vorbit deschis despre greșelile pe care le-a făcut de-a lungul timpului în afacerea sa din agricultură. Potrivit acestuia, după secetă, scumpirea […]
06:30
Prețul terenului agricol, prea mare pentru buzunarele fermierilor români: „S-a scumpit de 10 ori” # Agro-TV.ro
Prețul terenului agricol continuă să crească în România, iar pentru mulți fermieri visul de a-și consolida exploatațiile devine tot mai greu de realizat. Fermieri cu ștate vechi în agricultura românească au ajuns acum să regrete că au preferat să lucreze pământul în arendă și nu l-au cumpărat atunci când prețul era jos. Acum, mulți dintre […]
21 februarie 2026
11:10
De la 1 mai imaginile cu carne vor dispărea din panourile publicitare, stații de autobuz și alte spații publice. Măsura face parte dintr-o strategie mai amplă de reducere a impactului asupra climei. Autoritățile locale susțin că publicitatea influențează comportamentul de consum, iar limitarea promovării produselor din carne procesată poate contribui la scăderea cererii și, implicit, […]
20 februarie 2026
16:30
Disperare printre fermieri: Viscolul distruge solariile! Sute de legumicultori afectati și producții în pericol! # Agro-TV.ro
E nenorocire printre fermierii din sectorul legumicol: viscolul și ninsorile abundente din ultimele zile le-au pus la pământ solariile, afectând grav producțiile din acest an. În Glodeanu Sărat, unul dintre cele mai importante centre legumicole din județul Buzău și din țară pagubele sunt extreme de serioase. Peste 50 de hectare de solarii au fost distruse, […]
14:00
Peste 200 de animale găsite moarte în ferma de bizoni Recea Cristur, unde se încasau subvenții APIA de milioane de lei! # Agro-TV.ro
Situație desprinsă parcă din filmele de groază la ferma de bizoni Recea Cristur din județul Cluj. În urma unor controale declanșate luni de mai multe instituții ale statului, au fost descoperite 214 animale moarte – bizoni, bivoli, cerbi și căprioare, multe dintre ele în stare de descompunere, relatează Cluj24. Totodată, multe dintre animalele aflate încă […]
11:40
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri o nouă informare de vreme rea valabilă până duminică în toată țara. Potrivit meteorologilor, în intervalul 20 februarie, ora 12:00 – 22 februarie, ora 10:00, aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile vestice și va cuprinde majoritatea zonelor. În Banat și Crișana vor fi mai ales ploi, […]
07:50
Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF) pregătește, pentru 2026, o serie de acțiuni ample de control în parteneriat cu Poliția Română, cu accent pe combaterea comerțului ilegal cu produse de protecția plantelor. Directorul general al ANF, Romeo Șoldea, a anunțat că instituția desfășoară anual o acțiune comună cu Poliția, în cadrul căreia se verifică cel puțin jumătate […]
06:30
Legume cu pesticide interzise? Cât de mare este problema, potrivit Autorității Fitosanitare # Agro-TV.ro
Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF) a încheiat anul 2025 cu cel mai ridicat număr de probe prelevate și analizate până în prezent, potrivit declarațiilor directorului general, Romeo Șoldea. Conform rezultatelor publicate de autoritate, sub 1% dintre probele analizate au prezentat neconformități. ”În anul pe care l-am încheiat, am reușit cele mai multe probe prelevate și analizate […]
19 februarie 2026
19:20
Vești importante pentru beneficiarii intervenției DR-30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri! Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat o notă de informare privind modul de includere a valorii TVA în calculul procentului minim de 40% din sprijinul nerambursabil care trebuie justificat prin investiții. Clarificarea vine pentru a asigura o abordare unitară la nivel […]
18:20
Compania românească AAylex ONE SA, deținătoare a brandului CocoRico și considerată la acest moment cel mai mare exportator de carne de pasăre din România, intenționează să își restructureze afacerea, în cadrul unei proceduri de concordat preventiv, sub administrarea Casei de Insolvență Transilvania (CITR), liderul pieței de insolvență și restructurare din țara noastră. Deschiderea procedurii de […]
15:20
ALCEDO aduce in aceasta perioada doua pachete construite pentru doua dintre cele mai importante culturi din Romania: porumb si grau. Strategii complete, gandite sa ofere control, echilibru si rezultate clare in camp. PORUMB: Control total asupra buruienilor. Fara compromis. In cultura porumbului, competitia incepe devreme. Ori controlezi tu cultura… ori o controleaza buruienile. Pentru presiunea […]
15:10
Liderii agriculturii europene, prezenți la Agri Trade Summit 2026. Au mai rămas doar 170 de bilete disponibile # Agro-TV.ro
Agri Trade Summit 2026 aduce la București vocea fermierilor europeni. Evenimentul organizat pe 26 februarie la ROMEXPO, confirmă rolul României în agribusiness-ului regional și european. Summitul va avea loc pe 26 februarie, la ROMEXPO – Pavilionul C2, și confirmă poziționarea României ca the Power House al agribusiness-ului din regiunea Mării Negre. Într-un context agricol marcat […]
12:50
Meteorologii ne avertizează că nu scăpăm așa ușor de iarnă, iar în zilele următoare vom avea din nou o repriză de viscol și ninsori. Potrivit unei informări publicate joi de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), în intervalul 20 februarie, ora 02:00 – 22 februarie, ora 10:00, aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile vestice și […]
09:00
După un sezon în care a fost „vedeta” cerealelor din România, orzul începe să piardă din avânt odată cu apropierea noii recolte. Potrivit analizei realizate de expertul în piețele de mărfuri agricole Cezar Gheorghe, prețurile actuale se mențin încă la un nivel bun pentru stocurile vechi, însă perspectivele pentru sezonul următor indică o revenire la […]
07:50
Tinerii care vor să își deschidă o afacere în 2026 au din nou o oportunitate importantă de finanțare. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a anunțat continuarea programului Start-Up Nation – România, cu redeschiderea înscrierilor pentru locurile rămase neocupate în cadrul Pilonului I. Programul oferă o alocație financiară nerambursabilă de până la 250.000 lei pentru […]
06:30
Piața grâului traversează un moment delicat în această perioadă: oferta este mare, piața abundă de marfă, iar fluxurile comerciale par blocate în acest moment din cauza prețurilor scăzute. Motivele prețurilor slabe sunt multiple, însă unul dintre acestea ar putea fi surprinzător pentru fermieri. Potrivit analizei realizate de expertul în piețele de mărfuri agricole Cezar Gheorghe, […]
18 februarie 2026
19:00
„Batog de sturion” – al 16-lea produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european # Agro-TV.ro
În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din data de 18 februarie 2026, a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/358 al Comisiei, din 11 februarie 2026, privind înregistrarea indicației geografice „Batog de sturion” (IGP) în Registrul Uniunii al indicațiilor geografice, în temeiul Regulamentului (UE) 2024/1143 al Parlamentului European și al Consiliului, informează Ministerul […]
17:30
După ce au pus o bună parte țară în blocaj, ninsorile continuă să ne dea bătăi de cap, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM) care a emis o nouă serie de avertizări Cod portocaliu și Cod galben ce vizează 26 de județe. Potrivit meteorologilor, în intervalul 18 februarie, ora 10:00 – 19 februarie, ora 10:00, […]
15:30
Un aparat radicular bine dezvoltat face diferența dintre o cultură vulnerabilă și una capabilă să facă față secetei și altor factori climatici nefavorabili. Într-o agricultură modernă orientată spre performanță, dezvoltarea rădăcinilor și stimularea proceselor naturale din sol precum simbio-rizogeneza devin esențiale. Dacă avem un aparat radicular bine dezvoltat, planta este mult mai rezistentă în fața factorilor climatici […]
15:00
Peste 250 de fermieri și lideri din agricultură, reuniți la Brăila. Subiectele majore discutate # Agro-TV.ro
Viitorul agriculturii românești în contextul reducerii bugetului PAC și al unui deficit de finanțare estimat la peste 11 miliarde de euro, a fost tema centrală a Conferinței Regionale Sud-Est a Clubul Fermierilor Români. Evenimentul desfășurat la Brăila, a reunit peste 250 de participanți din întregul lanț agroalimentar. Clubul Fermierilor Români a organizat la Baldovinești cea […]
12:40
Necaz mare pentru un cioban din Calnic, județul Buzău: mai multe animale, oi și vaci, au decedat, după ce acoperișul unui saivanului în care erau adăpostite s-a prăbușit sub greutatea zăpezii. Potrivit prefectului județului Buzău, Liliana Sbârnea, încă nu se cunosc pagubele exacte, dar la fața locului a fost trimis un echipaj de intervenție „pentru […]
11:40
Din păcate pentru crescătorii de porci, întâlnirea de lucru cu ministrul agriculturii, Florin Barbu, programată pentru miercuri, 18 februarie, nu a mai putut avea loc din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, fiind amânată cu o săptămână. Potrivit unui anunț al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), întânirea va avea loc pe miercuri, 25 februarie, ora 11:00, […]
10:10
De mâine, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) te invită să te pregătești pentru sărbătoarea de Dragobete într-un spațiu în care iubirea se împletește firesc cu datina și savoarea vie a tradițiilor de demult. În perioada 19–21 februarie, între orele 09:00 și 19:00, în curtea MADR va avea loc Târgul de Dragobete, eveniment organizat Ministerul […]
09:10
Critici dure asupra ideii voucherelor pentru îngrășăminte la Azomureș: ”Sună a comunism” # Agro-TV.ro
Propunerea recentă a ministrului Energiei potrivit căreia, după preluarea combinatului Azomureș de către Romgaz, fermierii ar putea primi îngrășăminte „în contul” subvențiilor APIA, pe bază de bonuri valorice, a stârnit reacții mixte în mediul agricol din România. Expertul în piețele de mărfuri agricole, Cezar Gheorghe, respinge ferm ideea, pe care o consideră o intervenție riscantă […]
07:40
DR-14 – fonduri europene pentru micii fermieri. Ce trebuie făcut ACUM pentru șanse maxime la finanțare # Agro-TV.ro
Linia de finanțare DR-14 – destinată dezvoltării fermelor mici – este una dintre cele mai așteptate intervenții din actualul Plan Strategic PAC 2023-2027. Potrivit informațiilor vehiculate în piață, sprijinul ar urma să fie de 50.000 de euro/fermă, cu o dimensiune economică a exploatației între 2.000 SO și 12.000 SO, iar lansarea sesiunii ar urma să […]
06:30
Piața rapiței traversează un moment favorabil, iar perspectivele rămân solide atât pe termen mediu, cât și pe termen lung. În prezent, cotația pentru august 2026 pe Euronext este în jur de 465 euro/tonă, nivel considerat atractiv în actualul context al piețelor agricole. Expertul în piețele de mărfuri agricole, Cezar Gheorghe, susține că rapița „rămâne susținută” […]
17 februarie 2026
19:40
Două dintre pajiști aflate în domeniul privat urmează să fie atribuite prin închiriere persoanelor fizice sau juridice interesate de exploatarea acestora prin pășunarea ovinelor. Ședința de atribuire va avea loc în data de 5 martie, la ora 11:00, în sala de ședințe a Consiliul Local. Pășunile se află în comuna Sadu. Brăneasa II și Mășca. […]
18:30
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, avertizează că, oricât de neîndestulător ar fi bugetul pentru 2026, fermierii trebuie tratați cu o atenție deosebită, având în vedere situația dramatică prin care trec după ce, în ultimele două luni, consumul de alimente a scăzut cu aproape 30%. Potrivit lui Florin Barbu, nivelul ridicat al inflației și scăderea accentuată a […]
16:30
Ultima strigare pentru finanțarea de până la 10 milioane de euro pentru înființarea și modernizarea unităților de procesare s-a făcut luni 16 februarie 2026, ora 16:00, interesul în rândul solicitanților fiind unul deosebit, având în vedere că valoarea totală a proiectelor depuse a depășit de mai bine de trei ori fondurile alocate, informează Agenția pentru […]
15:30
Fermierii caută spații de depozitare mai eficiente și mai accesibile. Astfel, încă din 2008 Captiv Concept, o companie românească, a dezvoltat o serie de hale rezistente cu costuri mici. În 2014 compania a brevetat un sistem propriu de rigidizare. Țevi zincate montate strategic cresc stabilitatea și permit depozitarea cerealelor pe întreaga structură. Mai târziu au […]
15:00
Grâul este cea mai complexă cultură agricolă din lume din punct de vedere genetic, genomul grâului fiind de aproape șase ori mai mare decât genomul uman – lucru ce îl transformă în cultura agricolă cu cel mai înalt grad de complexitate pentru secvențiere și cercetare științifică. Complexitatea genetică a grâului a împiedicat mult timp eforturile […]
13:40
Noi controale ANSVSA desfășurate la nivelul întregii țări în unități din sectorul alimentar s-au lăsat cu amenzi de mai multe milioane de euro și chiar cu suspendarea sau interzicerea definitive a activității, în unele cazuri. Potrivit unui comunicat al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) remis marți redacției AgroTV, în perioada 2-6 […]
13:00
AGRO TV lansează o nouă strategie de dezvoltare bazată pe parteneriate strategice în agricultură # Agro-TV.ro
AGRO TV anunță lansarea unei noi strategii de dezvoltare care are ca obiectiv consolidarea rolului postului ca principală platformă media dedicată agriculturii și industriilor conexe din România. Noua direcție strategică vizează implicarea activă în proiectul media AGRO TV a unor jucători relevanți din domeniul agricol și al procesării — companii, organizații și lideri de opinie […]
11:10
Iarna își reintră pe deplin în drepturi, conform Adminisrației Naționale de Meteorologie (ANM) care a emis marți, pentru zilele următoare, o serie lungă de avertizări Cod portocaliu și Cod galben de ninsori abundente, viscol, polei și ghețuș, valabile în 28 de județe. Potrivit meteorologilor, marți, 17 februarie, vremea va fi rece în regiunile extracarpatice, astfel […]
09:00
Ministrul Barbu, apel către primarii din toată țara: Eliberați adeverințele pentru APIA # Agro-TV.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a intervenit public în dezbaterea privind posibilitatea ca primăriile să condiționeze eliberarea adeverinței necesare depunerii cererii unice la APIA de plata taxelor și impozitelor locale. Oficialul a transmis un mesaj ferm către autoritățile locale, susținând că o astfel de condiție nu se poate impune. ”Nu putem condiționa, este și o decizie […]
