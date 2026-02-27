„Toţi suntem egali". Consiliul Local Oradea a respins scutirea de impozit pentru militarii care au fost în teatre de operaţiuni

16:40

Casa Județeană a Asigurărilor de Sănătate Bihor economisește anual, începând de anul trecut, peste 1,8 milioane lei prin pensionarea unor angajați ajunși la limita de vârstă, reducerea sporului de condiții vătămătoare, indemnizațiilor de hrană și voucherelor de vacanță. În prezent, instituția are cu 15% mai puțini angajați decât la începutul anului trecut și cu 40% mai puțini decât în 2009, an față de care numărul furnizorilor de servicii era la nici jumătate față de cel de acum.