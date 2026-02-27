Tradiția prinde din nou viață la Oradea: poți să îți coși singur costumul popular tradițional din Bihor, în cadrul unui atelier gratuit

08:00

Scăderea puterii de cumpărare și amenințarea unei crize economice au „tăiat” piața imobiliară din Oradea cu 30% la sfârșitul anului trecut. Numărul autorizațiilor de construire eliberate de Primărie a scăzut în 2025 cu 12%, ca efect al majorării TVA-ului în construcții de la 9% la 21%, ceea ce a scumpit apartamentele cu mii de euro, timpul mediu de vânzare al unei locuințe crescând de la 3 la 7 luni.