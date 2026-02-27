Lionel Messi, la pământ din cauza unui fan în timpul unui meci amical - VIDEO

08:20

Analistul Shanaka Anslem Perera s-a referint la poziţiile exprimate de Iran şi Statee Unite în negocierile de la Geneva şi afirmă că nu este vorba despre o simplă prăpastie între poziţii, ci este diferenţa dintre suveranitate şi capitulare. Oricum, potrivit analistului, adevăratul ”spectacol” nu a fost în sala de conferinţe de la Geneva, ci pe teren, unde SUA sunt pregătite să lanseze atacul, având 500 de aeronave ”parcate la uşa” Iranului. Fiecare cerere din documentul înaintat de SUA are un echivalent militar deja în teatrul de operaţiuni. ”Iranului i se cere să facă voluntar ceea ce Statele Unite sunt pregătite să facă prin forţă”, afirmă analistul.