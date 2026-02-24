Ambasadorul SUA la Paris, cuscrul lui Donald Trump, a primit interdicție de la guvern francez
Relațiile franco-americane cunosc un nou episod de tensiune, după ce ambasadorul Statelor Unite la Paris nu s-a prezentat la convocarea Ministerului francez de Externe. Incidentul survine pe fondul reacțiilor administrației Trump la moartea unui tânăr student naționalist ucis de activiști de extrema stângă, caz care a declanșat un schimb de acuzații privind violența politică și […]
Daniel Băluță, după ședința extraordinară a CGMB: Grupul de consilieri PSD va intra în grevă!
Ședința extraordinară a Consiliului General al Capitalei, convocată marți de grupurile PSD și PUSL, nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum. Numărul consilierilor municipali prezenți în sală sau online a variat între 23 și 28, insuficient pentru a valida ședința. În sală s-a aflat și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, care a anunțat […]
Tribunalul Cluj a decis săptămâna trecută că Primăria Cluj-Napoca trebuie să plătească firmei PSC Imobiliare SA o sumă suplimentară de peste 27 de milioane de lei, reprezentând doar inflația acumulată pentru despăgubirile din exproprierile pentru Parcul Observator. scrie Ziarul de Cluj. După ce Curtea de Apel Suceava a stabilit despăgubiri colosale de peste 15 milioane […]
Omul care l-a prezentat pe Nicușor Dan lui Marco Rubio: Am reușit să obțin 20 de miliarde de dolari în 20 de minute
În doar câteva luni, un personaj necunoscut publicului de la noi a devenit celebru: ambasadorul Paolo Zampolli, afacerist multimilionar italo-american, mare apropiat al lui Trump, numit de acesta anul trecut Trimis Special, mai precis om care rezolvă diverse probleme pe mapamond și ține legătură cu mai multe administrații, inclusiv cea a României, scrie Inpolitics. Anul […]
Fost ambasador britanic în SUA, arestat în urma dezvăluirilor privind relația cu Epstein
Fostul ambasador britanic în SUA, Peter Mandelson (72 de ani), a fost arestat de poliția londoneză sub suspiciunea de abuz în funcție publică, în urma dezvăluirilor privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein. Mandelson, în vârstă de 72 de ani, a fost demis din cea mai prestigioasă funcție din serviciul diplomatic britanic în septembrie, când profunzimea […]
În sfârșit, acord în coaliție. Reforma administrației centrale și locale urmează să fie adoptată în ședința de guvern
În ședința Coaliției s-a ajuns, în unanimitate, la „un acord asupra unui set de măsuri pentru modernizarea statului, stimularea economiei și respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european”. Coaliția a decis adoptarea, în ședința de Guvern, a reformei administrației centrale și locale, „un pachet care vizează reducerea suprapunerilor instituționale și eficientizarea proceselor interne ale […]
Pentru cei care nu știu, celebrul caz Epstein din Statele Unite se referă la un lanț de pedofilie, trafic și abuz de minori. Rețeaua Epstein șochează prin amplitudinea avută, fiind implicate sute de persoane bogate și puternice care l-au protejat social și legal. Este un caz rar, în care mărturiile sub jurământ și materialele de […]
Viceguvernatorul Cosmin Marinescu: Rata șomajului se apropie de maximul ultimilor ani
Și alte țări au trecut prin „recesiune tehnică”, arată viceguvernatorul Cosmin Marinescu, într-un comentariu publicat luni, 23 februarie, pe blogul său. Oficialul spune că declinul economic al României a început în 2024 și că deficitul bugetar de 9,3% din PIB a fost „fără randament în planul creșterii economice, rezultatul fiind acumularea unor dezechilibre macroeconomice împovărătoare […]
Fost judecător: Readucerea temei pensiilor magistraților în actualitate vizează deturnarea nemulțumirii publice și preluarea controlului în justiție
Într-un comentariu pentru Q Magazine, Ruxandra Piteiu, fost judecător, arată că pentru ea, magistratura nu a fost o destinație, ci, așa cum realizează acum, a fost o stație. „Îmi amintesc vorbele unui profesor de-ai mei din facultate: magistratura este un punct bun de pornire, dar nu sta acolo prea mult! Atunci nu înțelegeam exact la […]
Români morți pe frontul din Ucraina. „A fost înrolat un băiat, avea doi părinți surdo-muți. După doi ani și cinci luni, l-au adus în sicriu acasă. Era o jale extraordinar de mare, deoarece toată lumea plângea părinții care nu își puteau exprima durerea, pentru că nu puteau vorbi"
La 24 februarie 2026 se împlinesc patru ani de când trupele armatei ruse au invadat Ucraina. Ziarul românesc „Gazeta de Herța”, care apare la Cernăuți, publică lista completă a tuturor militarilor din regiune care au murit pe front. Mulți dintre aceștia sunt români. Redactorul șef al publicației, Vasile Bâcu, susține că sute de victime ale […]
Moțiunea simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe. Țoiu nu participă pentru că are agenda încărcată
Moțiunea simplă formulată de senatorii Opoziției împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, pentru „modul defectuos, ideologizat și necoordonat” în care a reprezentat interesele României în procesul decizional european privind Acordul UE – Mercosur va fi dezbătută și votată, luni, în plenul Senatului, potrivit site-ului forului legislativ. Moțiunea, intitulată „Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura […]
Bucureştiul riscă să fie îngropat în gunoaie. Hubert Thuma nu mai vrea ca Ilfovul să fie „curtea din spate"
Tensiunile dintre județul Ilfov și Primăria Generală a Capitalei au atins un punct critic. Într-o declarație de o duritate fără precedent, președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a lansat, pe Facebook, un atac direct la adresa Primarului General, somînd autoritățile centrale să repartizeze județului 5% din impozitul pe venit încasat în București. În caz contrar, […]
Arafat anunță că mesajele RO-ALERT își vor schimba sunetul în funcție de gravitatea situației
Mesajele RO-ALERT vor avea pe viitor sunete diferite, în funcție de gravitatea situației. Este anunțul făcut sâmbătă de Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU). Arafat a precizat că sunetul actual al mesajelor RO-ALERT pentru situațiile grave va rămâne neschimbat, acesta fiind standardizat la nivel internațional. Modificările vizează în special alte tipuri de […]
Nu trăim într-o societate care ignoră pericolul. Trăim într-una care îl internalizează intens. Războiul, instabilitatea economică, dezinformarea și manipularea – toate sunt percepute drept amenințări reale. Consensul asupra gravității războiului, instabilității economice și dezinformării este remarcabil de larg. Și totuși, în interiorul acestui consens, apare un clivaj subtil, dar decisiv: nu asupra existenței amenințării, ci […]
„Am avut plăcerea de a-l prezenta pe dragul meu prieten Nicușor Dan secretarului nostru de stat, Marco Rubio. Fantastic!"
Paolo Zampolli – Trimis Special al SUA pentru parteneriate globale, numit în funcție de Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii – pare a fi fost „artizanul” care s-a transformat într-o adevărată „punte de legătură” între Nicușor Dan și secretarul de stat american Marko Rubio. Mesajul postat de Paolo Zampolli pe pagina sa de Facebook este unul explicit, […]
La New Delhi, 88 de țări au semnat cel mai mare acord din istorie, cu speranța că oamenii vor putea controla „superinteligența" care vine curând peste noi
Ediția 2026 a summitului privind impactul inteligenței artificiale (AI ) s-a încheiat sâmbătă în capitala Indiei cu semnarea Declarației de la Delhi, cel mai mare acord diplomatic din istorie privind AI, susținut de 88 de țări, după ce închiderea reuniunii a fost amânată cu o zi din cauza neînțelegerilor privind redactarea sa, relatează EFE. „Apariția […]
Eugen Șerbănescu, de la visul frumos din anii '90 la coșmarul prezent: România e mută, pentru că, în felul acesta, conducătorii ei își asigură posturile
Viața lui Eugen Șerbănescu este situată la intersecția dintre jurnalism, diplomație, administrație culturală și creație artistică. Toate acestea s-au „influențat” unele pe altele. Experiența de jurnalist i-a format reflexele analitice, experiența din diplomație i-a oferit acces la realități politice și sociale complexe, ceea ce l-a influențat în romanele și piesele de teatru. Eugen Șerbănescu a […]
Bucureștiul și 16 județe sunt sub avertizare cod galben pentru ninsori, viscol și intensificări de vânt până duminică dimineață. În Capitală a viscolit toată noaptea și traficul a fost îngreunat din cauza vizibilității reduse. Vântul a bătut cu până la 65 de km/h. La ora 8, stratul de zăpadă măsura 21 de centimetri la stația […]
Într-un interviu acordat Q Magazine, alpinistul român, Adrian Ahrițculesei, vorbește despre începuturile sale, despre disciplina care îi structurează viața și despre provocările extreme ale expedițiilor ultimilor ani. Originar din Petroşani, Ahriţculesei a reuşit, la începutul lunii ianuarie, una dintre cele mai importante performanţe din cariera sa: cucerirea vârfului Mount Vinson (4.892 m), cel mai înalt punct al Antarcticii. Reușita marchează al șaselea […]
La o zi după reușita Consiliului Păcii, Trump primeşte o grea lovitură după ce Curtea Supremă a SUA blochează tarifele extinse impuse de el. O decizie cu efecte majore asupra economiei și echilibrului puterilor în stat, care l-a enervat pe președinte, acesta comentând că e „o rușine”, dar adăugând că există un plan de rezervă, […]
Președinții celor 16 Curți de Apel îi cer președintelui să trimită legea pensiilor magistraților în Parlament, spre reexaminare
Președinții celor 16 Curți de Apel din țară i-au trimis șefului statului, Nicușor Dan, un memoriu prin care îi solicită ca, înainte de promulgare, să trimită spre reexaminare în Parlament legea pensiilor magistraților, susținând că Justiția riscă să intre „într-un colaps sistemic”. Șefii Curților de Apel au transmis că solicitarea lor se referă la alte […]
PSD a lansat un apel către PNL și USR să înceteze disputa care blochează reforma de relansare economică și a solicitat avizarea urgentă a pachetului de măsuri de către Ministerul Economiei. În comunicatul transmis, PSD arată că programul de relansare economică a întârziat „nepermis de mult” și că România nu-și mai permite, după intrarea în […]
Prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace, sub lupa analiștilor, politologilor și influencerilor
Participarea președintelui Nicușor Dan la prima reuniune a Consiliul pentru Pace (Board of Peace) a generat foarte multe reacții. De la șapca MAGA ținută în mână sau sub partea dorsală la intervenția de două minute a lui Nicușor Dan prin care îl asigura pe Trump că poate conta pe noi, de la „retrogradarea” la statutul […]
A început la Washington reuniunea Consiliului pentru Pace, la care participă și președintele României, Nicușor Dan. UPDATE La prima reuniune a Consiliului pentru Pace, Nicușor Dan a avut o intervenție de câteva minute. În alocuțiunea sa, Dan – care calitatea de observator la această reuniune – a mulțumit pentru organizarea întâlnirii și pentru planul de […]
A început la Washington reuniunea Consiliului pentru Pace, la care participă și președintele României, Nicușor Dan. Președintele SUA, Donald Trump, a deschis reuniunea „Consiliului Păcii” spunând că pacea este „un cuvânt ușor de spus, dar o lume dificil de creat”. „Avem un prim an cum probabil nu a mai existat în țara noastră, pentru că […]
10 ucraineni au învins forțele NATO într-un exercițiu. „Doar două țări din lume sunt capabile să ducă un război modern și niciuna dintre ele nu face parte din NATO; una este Ucraina, iar cealaltă este Rusia. Aceasta este o veste proastă pentru flancul nostru estic", avertiza britanicul Robert Seely
În timpul unui exercițiu militar al NATO, 10 luptători ucraineni, care au jucat rolul inamicului, au învins efectiv trupele Alianței. Acest fapt a fost un șoc pentru armatele occidentale. Deși exercițiul a avut loc în mai 2025, rezultatul lui a revenit în atenție acum după ce The Wall Street Journal, în ediția sa din 12 […]
Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Marius Voineag, a declarat că în anul care a trecut instituția pe care încă o conduce a gestionat un număr 2.599 de dosare nou intrate, dintr-un stoc total de 5.556. Declarația a fost făcută la bilanțul DNA, ultimul la care Voineag participă în calitate de procuror șef. Marius […]
Romfilatelia și Poșta Română îl omagiază pe Constantin Brâncuși, astăzi, la 150 de ani de la naștere
Anul 2026 a fost instituit oficial drept „Anul Constantin Brâncuși”, prin Legea nr. 140/2025, promulgată la data de 24 iulie 2025 de Președintele României, Nicușor Dan. Romfilatelia și Poșta Română îl omagiază pe marele sculptor, dedicându-i emisiunea de mărci poștale Constantin Brâncuși, 150 de ani de la naștere, ce va fi introdusă în circulație joi, […]
Sondaj IRES. Securitatea Europei este evaluată pozitiv de 53% dintre români și negativ de 46%
46% dintre români consideră că Europa este în prezent nesigură din perspectiva protecției granițelor și a cetățenilor săi. Este unul dintre rezultatele unui sondaj realizat de IRES, care analizează modul în care românii evaluează amenințările la adresa securității Europei, vulnerabilitatea României, nivelul de încredere în leadership și relația dintre consumul informațional și percepția asupra riscurilor […]
Pe 18 februarie 2026, în cadrul unei vizite oficiale în New Delhi, președintele francez Emmanuel Macron a rostit o frază care a provocat un val de critici și dezbateri pe rețelele de socializare: „Libertatea de exprimare este o pură prostie dacă nimeni nu știe cum ești ghidat prin această așa-zisă libertate de exprimare, mai ales când ești […]
Ilie Bolojan anunță că în martie „vor continua corecțiile". După tăierea pensiilor magistraților, ar putea urma cele din armată, ordine publică și serviciile de informații
„În luna martie vom veni cu un proiect de lege care va continua corecțiile”, a anunțat miercuri premierul Ilie Bolojan. El a fost încurajat de soluția adoptată astăzi de judecătorii Curții Constituționale privind legea prin care Guvernul Bolojan a decis tăierea pensiilor magistraților, declarată constituțională. Cei mai mulți beneficiari ai pensiilor speciale sunt cca 170.000 […]
Deplasarea la Washington a președintelui Nicușor Dan pentru prima reuniune a Consiliului de Pace a creat, într-o oarecare măsură, agitație în jurul modalității în care va ajunge în SUA. Problema a fost rezolvată de Administrația Prezidențială, care a închiriat un avion privat (Bombardier Global 6000), care are o autonomie de zbor de 11.000 de km […]
Mugur Isărescu: Avem o restrângere clară a cererii de consum, mai ales pentru bunuri și servicii. Se plânge lumea de afaceri că e un declin major
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a transmis, într-o conferință de presă pentru prezentarea noului Raport trimestrial asupra inflației, că România a intrat în recesiune tehnică, dar a evitat recesiunea anuală. Acesta a subliniat că țara noastră merge în continuare „pe o gheață destul de subțire”. Mugur Isărescu a precizat că consumul a scăzut […]
Ilie Bolojan o învinge pe Lia Savonea în lupta pentru tăierea pensiilor magistraților. Ce anunță președinta Înaltei Curți
Președintele Curții Supreme de Justiție anunță pentru Mediafax că sesizează instituțiile europene competente, după decizia CCR de constituționalitate a legii privind pensionarea magistraților. „Înalta Curte de Casație și Justiție a epuizat, în plan intern, procedurile legale pentru apărarea independenței magistraților. Reculul grav în planul protecției constituționale nu poate rămâne fără reacție. Independența justiției nu este negociabilă, […]
Premierul Ilie Bolojan s-a deplasat miercuri dimineață la Centrul Național de Conducere Integrată al Ministerului Afacerilor Interne unde a fost informat cu privire la situația operativă la nivel național, intervențiile aflate în derulare și planul de acțiune pentru perioada următoare, în contextul căderilor masive de zăpadă înregistrate în ultimele 24 de ore în București și […]
După cinci amânări, judecătorii Curții Constituționale au decis astăzi că legea privind pensiile magistraților este constituțională, respingând astfel sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție. De această dată, toți judecătorii CCR au fost prezenți la ședință. Înalta Curte a considerat că măsurile prevăzute în proiectul Guvernului „pot conduce la un tratament discriminatoriu al magistraților în […]
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis date privind situația fără precedent a volumului de activitate la nivelul instanțelor din România. Conform metodologiei CEPEJ, media europeană a dosarelor nou-intrate se calculează la 100 de locuitori, medie ce include toate materiile și toate gradele de jurisdicție, iar media europeană a numărului de judecători se calculează la […]
Nicușor Dan verifică judecătorii. Președintele CSM, Gheorghe Odagiu, pentru Q Magazine: Administrația Prezidențială ne-a cerut informații despre dosare aflate pe rol. Nu este prevăzută de lege posibilitatea solicitării acestor informaţii
Nicușor Dan amână semnarea decretelor de pensionare ale unor magistrați pentru că dorește să verifice dacă aceștia au în lucru cauze care s-ar putea prescrie. Dar ce competențe are președintele țării să verifice judecătorii în condițiile separației puterilor în stat? Întrebați de Q Magazine, Horia Șelaru, fost judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, […]
Despre majoritatea candidaților la alegerile prezidențiale din 2024 nu ați mai auzit nimic. Cu câteva excepții, fiind vorba de lideri politici care conduc partide sau sunt parlamentari și au o vizibilitate oarecare, ceilalți se zbat în uitarea amânată de bula fiecăruia pe rețelele de socializare. Singurul care nu avea niciun statut oficial, funcție sau istoric […]
Prezent la Radio România Actualități, președintele Nicușor Dan recunoscut că din partea administrației SUA au existat „dubii, neîncredere” față de România, după anularea alegerilor. El speră ca, prin prezența sa la Consiliul pentru Pace, să se clarifice „odată pentru totdeauna” adevărata relație bilaterală România-SUA. „Mesajul este, în opinia mea, foarte important. Au existat anumite, cum […]
Datoria administrației publice (datoria guvernamentală) a urcat, în noiembrie 2025, până la 1.121 miliarde lei, de la 1.116 miliarde de lei în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor (MF). Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 60,2%, de la 60% în august (PIB conform comunicatului INS din 6 […]
Două locomotive electrice de 6000 kW modernizate la RELOC Craiova au trecut cu succes probele de performanță pe ruta București–Cernavodă și retur, marcând un nou pas înainte în programul de modernizare al GRAMPET Group. Locomotivele ELASMO 011 și 012, echipate cu motoare electrice de tracțiune asincrone, au tractat fiecare câte 16 vagoane de călători în condiții reale […]
Negociatorii ruși, ucraineni și americani au început marți o nouă rundă de discuții la Geneva pentru a găsi o soluție războiul de patru ani din Ucraina, după două întâlniri recente organizate în Emiratele Arabe Unite care nu au reușit să producă niciun progres decisiv, relatează AFP, preluată de Agerpres. Părțile lucrează pe baza planului american […]
Declic acuză că suveranismul a ajuns la Cotroceni. „Nicușor, de ce parte a baricadei ești acum?"
„Nicușor Dan a fost, pentru mulți dintre noi, simbolul luptei civice împotriva abuzurilor imobiliare și a intereselor de clan. Astăzi însă, chiar din interiorul echipei sale, se promovează o agendă care ne ridică serioase semne de întrebare:minerit cu orice preț și facilități pentru companii extractive.”, atrag atenția activiștii ONG-ului Declic, într-o comunicare publică. „Asta înseamnă […]
Ce-a spus Hillay Clinton după ce au fost publicate fotografii intime cu soțul ei, Bill, în Dosarele Epstein
Declarațiile vin după ce au apărut fotografii ale fostului președinte american la proprietatea Epstein, inclusiv alături de tinere cu fețele estompate, subliniind în același timp că simpla menționare în documente nu dovedește comiterea unei infracțiuni. Citește aici Hillary Clinton, soția fostului președinte american Bill Clinton, fost secretar de stat și candidat la președinția democrată în […]
După aproape patru ore de discuții, liderii celor patru partide din coaliția de guvernare (PSD,PNL, USR și UDMR) și ai grupului minorităților naționale au convenit ca reforma administrației centrale și locale, împreună cu pachetul de relansare economică să fie adoptate prin ordonanță de urgență (OUG), imediat după încheierea procesului de avizare. Premierul Ilie Bolojan a […]
Comisia Europeană trimite un reprezentant la reuniunea Consiliului de Pace a lui Trump
O reprezentantă a Comisiei Europene, Dubravka Suica, va participa joi, la Washington, în calitate de observator, la reuniunea Consiliului de Pace a președintelui american Donald Trump. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat luni că Šuica va participa doar la „partea specifică” a reuniunii „dedicată Gazei”, adăugând că participarea sa se înscrie în […]
