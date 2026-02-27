Calendarul înscrierii copiilor în clasa pregătitoare a fost aprobat. Când pot fi depuse cererile

11:10

Vine primăvara? Vremea se încălzeşte, cel puţin până la jumătatea săptămânii viitoare. Creştere spectaculoasă a temperaturilor, mai ales în sudul şi estul ţării, cu soare şi fără precipitaţii. Vremea se va încălzi treptat începând de astăzi, cel puţin până la jumătatea săptămânii viitoare, cu o creştere spectaculoasă a temperaturilor în sudul şi estul ţării, unde [...]