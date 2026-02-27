ANPC a verificat peste 1.900 de operatori din țară și a dat amenzi de aproape şase milioane de lei. Ce nereguli au găsit comisarii
Digi24.ro, 27 februarie 2026 15:50
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat în această săptămână peste 1.900 de operatori economici la nivel naţional şi găsit mai multe nereguli, printre care alimentare expirate, carne mucegăită, echipamente uzate. Echipele de control au dat amenzi de aproape şase milioane de lei.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
16:10
Amenzi pentru cei care au absentat nemotivat de la ședința Prefecturii București. Anunțul Prefectului # Digi24.ro
Prefectul Capitalei anunţă amenzi pentru cei care au absentat nemotivat de la şedinţa de fond funciar. Ședința programată joi nu s-a mai putut ține, din lipsă de cvorum. Într-o postare pe Facebook, Andrei Nistor a explicat că a luat această măsură pentru a fi sigur că nu mai tratează nimeni superficial sedințele.
Acum o oră
15:50
ANPC a verificat peste 1.900 de operatori din țară și a dat amenzi de aproape şase milioane de lei. Ce nereguli au găsit comisarii # Digi24.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat în această săptămână peste 1.900 de operatori economici la nivel naţional şi găsit mai multe nereguli, printre care alimentare expirate, carne mucegăită, echipamente uzate. Echipele de control au dat amenzi de aproape şase milioane de lei.
15:50
Întâlnire crucială săptămâna viitoare la Casa Albă. Mesajul pe care Merz i-l duce lui Trump despre tarifele vamale # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz se va întâlni marţi la Washington cu preşedintele american Donald Trump, căruia îi va prezenta o „poziţie europeană comună” privind taxele vamale şi tensiunile comerciale cu SUA, a declarat vineri un purtător de cuvânt al guvernului de la Berlin, citat de Bloomberg.
15:30
Comună fără canalizare și asfalt, dar cu cheltuieli de 60% din buget pe asistența socială în caz de invaliditate: „Ei fac treabă” # Digi24.ro
O comună din județul Olt nu are canalizare și nici asfalt, dar cheltuielile pe asistența socială în caz de invaliditate se ridică la 60% din buget, conform datelor Ministerului de Finanțe. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Olt a început reevaluarea tuturor persoanelor cu dizabilități din comuna Ștefan cel Mare.
Acum 2 ore
15:20
Zeci de morminte romane descoperite pe șantierul spitalului din Constanța. Primăria acuză întârzieri și pierderi de fonduri # Digi24.ro
Peste 30 de morminte din perioada romană, unele cu înhumări multiple, au fost descoperite pe șantierul lucrărilor de consolidare a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Constanța, în cadrul cercetării arheologice preventive. Descoperirile, care includ bijuterii, vase de sticlă, monede și amfore africane, au dus la prelungirea săpăturilor și la întârzieri ale proiectului finanțat prin PNRR, situație care a generat tensiuni între municipalitate și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.
15:20
Instituțiile statului vor trebui să transmită digital, la ANI, declarațiile privind respectarea restricțiilor pre/post-angajare # Digi24.ro
Agenţia Naţională de Integritate (ANI) anunţă, vineri, introducerea unui mecanism digital strict de control al respectării restricţiilor pre/post-angajare, pentru prevenirea situaţiilor care contravin legii. Declaraţiile se transmit Agenţiei exclusiv în format electronic prin intermediul e-DAI, certificate cu semnătură electronică calificată. Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia de a desemna o persoană.
15:20
Tragerea la sorți pentru optimile de finală din Conference League a fost în direct, astăzi, la DigiSport1.
15:00
China le-a recomandat cetăţenilor săi evite călătoriile în Iran şi le-a cerut celor aflaţi în ţară să plece „cât mai curând posibil”, invocând o creştere accentuată a riscurilor de securitate, pe fondul intensificării tensiunilor între Washington şi Teheran, informează vineri Xinhua şi AFP.
14:50
Mișcare strategică a lui Mark Carney: Canada caută sprijin economic în India după răcirea relațiilor cu Statele Unite # Digi24.ro
Premierul canadian Mark Carney a sosit vineri în India, unde speră să dubleze schimburile comerciale şi să compenseze degradarea relaţiilor cu Statele Unite, transmite Reuters. Potrivit media indiene, Carney a sosit la Mumbai, centrul financiar al ţării, unde ar urma să se adreseze reprezentanţilor patronatului, înainte de a se deplasa luni în capitala New Delhi pentru a se întâlni cu premierul Narendra Modi.
14:40
Incident militar în Malmo: Suedia a interceptat o dronă rusă în apropierea portavionului nuclear francez Charles de Gaulle # Digi24.ro
Forțele armate suedeze au interceptat o dronă rusă, care s-a apropiat de portavionul francez Charles de Gaulle, ancorat în portul din orașul Malmo. Potrivit postului de televiziune suedez SVT, portavionul nuclear din serviciul Franței se află ancorat de câteva zile în regiune pentru exercițiul militar NATO Orion-26.
14:30
S-au tras la sorți optimile Europa League. Meci de foc pentru Ionuț Radu. Tabloul complet al meciurilor # Digi24.ro
Tragerile la sorți pentru optimile de finală din Europa League au fost în direct, astăzi la DigiSport1.
Acum 4 ore
14:20
„Criminal de război sionist”. Statuia lui Winston Churchill din Londra a fost vandalizată: un bărbat a fost arestat # Digi24.ro
Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost arestat după ce statuia lui Winston Churchill din fața Parlamentului a fost acoperită cu graffiti în care fostul prim-ministru britanic era numit „criminal de război sionist”, relatează The Guardian.
14:00
O asistentă de 23 de ani a murit în clinica din Constanța unde lucra. Poliția a deschis dosar penal # Digi24.ro
O asistentă a unei clinici medicale private din municipiul Constanţa, în vârstă de 23 de ani, a murit, vineri, în cadrul unităţii. În urma autopsiei urmează să fie stabilită cauza decesului.
14:00
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în care a fost asasinat fostul opozant Boris Nemțov # Digi24.ro
Reprezentantul României în Rusia a particiapt la ceremonia prin care a fost comemorat unul dintre cei mai mari opozanți ai lui Vladimir Putin, au transmis reprezentanții MAE pentru digi24.ro. Boris Nemțov a fost împușcat mortal pe un pod de lângă Kremlin în 2015.
13:50
Pentru prima dată în ultimii 25 de ani americanii schimbă tabăra în conflictul dintre palestinieni și israelieni # Digi24.ro
Americanii simpatizează mai mult cu palestinienii decât cu israelienii în conflictul lor, potrivit unui sondaj Gallup publicat vineri, după războiul devastator din Fâşia Gaza, relatează AFP.
13:40
Un bărbat a amenințat cu moartea o femeie pentru că nu i-a acceptat cererea de prietenie pe Facebook # Digi24.ro
Un bărbat a intrat cu forța în casa unei femei care locuia împreună cu fiica sa și a amenințat-o cu moartea pentru ca aceasta a refuzat să-i accepte cererea de prietenie pe Facebook. Cele două victime au obținut un ordin de protecție împotriva agresorului.
13:40
Ultimul capriciu al lui Epstein: a încercat să cumpere un palat în Maroc cu doar câteva zile înainte de a fi arestat, în 2019 # Digi24.ro
Jeffrey Epstein a încercat să cumpere un palat în valoare de milioane de dolari, în Maroc, cu o zi înainte de arestarea sa în 2019, potrivit documentelor publicate de Departamentul de Justiție al SUA, anunță BBC. Infractorul sexual încerca să achiziționeze Bin Ennakhil încă din 2011, dar disputele cu vânzătorul privind prețul și condițiile de cumpărare s-au prelungit ani de zile. Grandiosul palat din cartierul de lux Palmeraie din Marrakech a fost descris drept o capodoperă arhitecturală, fiind construit de 1.300 de meșteri și decorat cu sculpturi și mozaicuri ornamentate.
13:30
SUA au autorizat plecarea din Israel a personalului neesenţial: Plecați cât timp sunt disponibile zboruri comerciale # Digi24.ro
Ambasada SUA la Ierusalim a autorizat vineri plecarea personalului guvernamental american neesenţial şi a familiilor acestora din Israel, din cauza „riscurilor de securitate”, a anunţat misiunea diplomatică prin canalele sale oficiale, pe fondul îngrijorărilor în creştere cu privire la riscul unui conflict militar cu Iranul, informează Reuters şi EFE.
13:30
Comisia Europeană aplică provizoriu acordul comercial cu Mercosur, în ciuda opoziției din UE # Digi24.ro
Președinta Comisia Europeana, Ursula von der Leyen, a anunțat că Uniunea Europeană va aplica provizoriu acordul de liber schimb UE–Mercosur, în pofida controverselor legate de acesta. „În conformitate cu tratatele, acordul poate fi încheiat definitiv doar după ce Parlamentul European își dă consimțământul”, a subliniat ea.
13:30
Comisia Europeană investighează dacă modificările planului de restructurare a CE Oltenia respectă normele UE pentru ajutor de stat # Digi24.ro
Comisia Europeană (CE) a deschis o investigație aprofundată pentru a evalua dacă modificările propuse de România în ceea ce privește planul de restructurare a societății de energie electrică CE Oltenia sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat, anunță Comisia într-un comunicat de presă.
13:20
„Avem o şansă”. Volodimir Zelenski crede că războiul din Ucraina s-ar putea încheia înainte de alegerile intermediare din SUA # Digi24.ro
În cadrul unui interviu acordat Sky News, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că este gata să se întâlnească cu Vladimir Putin pentru discuţii şi vede o oportunitate de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei înainte de alegerile intermediare din SUA din noiembrie.
13:20
Cum se anunță vremea în țară și în București în weekend, la debutul primăverii. Anunțul meteorologilor # Digi24.ro
Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a declarat, vineri, pentru Digi24 că debutul primăverii, duminică, va aduce „o vreme frumoasă, cu temperaturi mai ridicate”. Până atunci, finalul iernii va fi plăcut, cu maxime de 10–14 grade și cu nopți reci în depresiuni, până la -10 grade.
13:10
O nouă tentativă de fraudă financiară care folosește imaginea deepfake a guvernatorului BNR Mugur Isărescu. Avertizarea experților # Digi24.ro
Banca Națională a României transmite, vineri, că, în ultima săptămână, în mediul online a fost publicată o nouă serie de postări tip deepfake care îl implică pe guvernatorul Mugur Isărescu. Conținutul video promovează o oportunitate falsă de investiții folosind imaginea guvernatorului BNR și afirmații privind un presupus parteneriat cu Florin Talpeș, CEO Bitdefender.
13:00
Kirilo Budanov susține că Ucraina nu va accepta concesii teritoriale: „Să creăm condiții care să ducă la dispariția Rusiei ca imperiu” # Digi24.ro
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei își are rădăcinile în ambițiile imperiale vechi de secole, care nu s-au schimbat în ciuda schimbărilor de regim, a declarat Kirilo Budanov, șeful biroului prezidențial al Ucrainei. Într-un interviu acordat publicației arabe Al-Modon, el a susținut că securitatea durabilă pentru Ucraina și Europa va fi posibilă numai atunci când Rusia va înceta să mai existe ca imperiu, respingând ferm orice concesii teritoriale către Moscova, relatează Kyiv Post.
13:00
Cândva prieteni, acum dușmani: ce se ascunde în spatele atacului Pakistanului asupra talibanilor afgani # Digi24.ro
Pakistanul a fost cel mai apropiat prieten al talibanilor afgani timp de decenii. Islamabadul a contribuit la nașterea talibanilor la începutul anilor 1990, ca o modalitate de a oferi Pakistanului „adâncime strategică” în rivalitatea sa cu India. Reuters încearcă să arate, într-o analiză, ce a mers prost în relația dinre Islamabad și talibani, de s-a ajuns la un „război deschis”.
12:50
Un armistițiu local a intrat în vigoare între Rusia și Ucraina pentru repararea centralei nucleare de la Zaporojie # Digi24.ro
Vineri, în apropierea centralei nucleare de la Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, a intrat în vigoare un armistițiu local pentru a permite repararea unei linii electrice externe, au declarat oficialii ruși, potrivit Reuters.
12:50
Alertă la intrarea în România. Un moldovean a încercat să treaga granița având zeci de cartușe într-o pungă cu dulciuri # Digi24.ro
Poliţiştii de frontieră din cadrul PTF Albiţa, în cooperare cu lucrători vamali, au descoperit 50 de cartuşe nepercutate, calibru 22 LR, ascunse într-o pungă cu dulciuri, într-un autocar care efectua o cursă regulată pe ruta Republica Moldova - Italia.
12:50
O dronă americană a transmis un apel de urgență și a dispărut de pe radar. Suspiciuni că ar fi fost doborâtă de Iran. Precedent în 2019 # Digi24.ro
Au apărut informații care sugerează că Iranul ar fi doborât o dronă strategică americană de recunoaștere MQ-4C Triton, o versiune a RQ-4 Global Hawk destinată Marinei.
12:50
Ianuarie 2026, prima lună cu excedent bugetar din 2019 până în prezent. Ministerul Finanțelor anunță venituri mai mari cu aproape 18% # Digi24.ro
Execuţia bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2026 s-a încheiat cu un excedent de 850 milioane lei, respectiv 0,04% din PIB faţă de deficitul de 11,01 miliarde lei, respectiv 0,58% din PIB aferent lunii ianuarie 2025, anunţă Ministerul Finanţelor. Este prima execuţie din ultimii şapte ani cu excedent bugetar în luna ianuarie, precedentul fiind înregistrat în 2019. Veniturile totale au însumat 55,12 miliarde lei în luna ianuarie 2026, în creştere cu 17,9%, în timp ce cheltuielile totale au ajuns la 54,27 miliarde lei în luna ianuarie 2026, în scădere faţă de aceeşi perioadă a anului precedent cu 6%.
12:50
Havana, sub blocadă americană. Ambasadorul Cubei în România: „Vor să ne îngenuncheze, de aceea pun multă presiune” # Digi24.ro
Statele Unite vor o schimbare în Emisfera Vestică. După arestarea liderului Venezuelei, la începutul anului, presiunea s-a mutat asupra Cubei. Faptul că regimul comunist cubanez permite în continuare Rusiei şi Chinei să îşi facă simţită influenţa în America Latină nu este pe placul administraţiei Trump. Aşa că a impus o blocadă asupra importului de petrol, iar cubanezii sunt acum la limita unei situaţii umanitare de proporţii. Stăm de vorbă cu Alexandro Rodriguez Salazar, ambasadorul Cubei la Bucureşti, despre soluţiile care sunt pe masă.
12:40
Criza conductei Drujba. Țara care sare în ajutorul Ungariei și Slovaciei pentru aprovizionarea cu petrol # Digi24.ro
Croaţia poate aproviziona cu petrol Ungaria şi Slovacia prin conducta sa Adria, pentru a înlocui livrările de ţiţei rusesc prin conduct Drujba, şi este în discuţii cu cele două ţări şi Comisia Europeană în privinţa acestui plan, a anunţat premierul Andrej Plenkovic, transmite Reuters.
12:40
Dragoș Pîslaru, după promulgarea reformei pensiilor magistraților: Vom comunica îndeplinirea jalonului PNRR, pasul final va fi luni # Digi24.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat vineri, după promulgarea legii pensiilor magistraţilor, că România va comunica Comisiei Europene îndeplinirea acestui jalon PNRR în valoare de 231 milioane de euro, luni urmând să aibă o discuţie cu coordonatoarea PNRR din partea Comisiei, pentru clarificări.
12:40
Protest al polițiștilor din Constanța. Nemulțumiri legate de pensionare, dialog și pregătirea profesională # Digi24.ro
Mai mulți polițiști din Constanța au ieșit în stradă pentru a protesta față de condițiile din sistem, reclamând nemulțumiri legate de vârsta de pensionare, lipsa de comunicare cu superiorii și modul în care este organizată pregătirea profesională, în special cea sportivă.
12:30
Alexandru Bălan, fostul număr doi din serviciul de informații al R. Moldova, trimis în judecată de DIICOT pentru tentativă la trădare # Digi24.ro
Alexandru Bălan, fost adjunct al serviciului de informații din Republica Moldova, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT, potrivit unui comunicat transmis de parchet pe 27 februarie. Reamintim că Bălan a fost acuzat de tentativă la trădare, după ce ar fi transmis secrete de stat ale României către KGB din Belarus.
Acum 6 ore
12:10
HARTĂ Alertă de inundații în sudul țării. Cod portocaliu pe mai multe râuri după topirea zăpezii # Digi24.ro
Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor avertizează că în următoarea perioadă există risc de inundații pe râuri din sudul și vestul țării, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior și a topirii apei din stratul de zăpadă. Hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu până sâmbătă la prânz pentru mai multe județe.
11:40
Cum funcționează „creierul” proiectat și în România pentru navele de război care ar putea apăra Marea Neagră # Digi24.ro
De patru ani, pe umerii României atârnă o responsabilitate să oprească pericolele pe care Rusia le lansează în Marea Neagră: mine în derivă și nave militare în apropierea infrastructurii critice. Numai că, în acest moment, aliații nu au cum să lase protecția țărmului în mâinile marinarilor români, pentru că avem nave vechi și depășite de situația actuală. O echipă Digi24 a mers în Olanda unde a văzut cum arată tehnologia viitorului pentru navele de luptă: sisteme care detectează amenințările în secunde și care fac diferența între viață și moarte.
11:40
Iranul a respins cerințele cheie ale SUA pentru încheierea unui acord privind programul nuclear în cadrul negocierilor din 26 februarie de la Geneva, au declarat surse avizate pentru The Wall Street Journal (WSJ).
11:40
„Dacă se oprește, se prăbușește”. Premierul unui stat NATO care are graniță cu Rusia explică de ce Putin nu vrea să oprească războiul # Digi24.ro
Premierul estonian Kristen Michal a declarat că Vladimir Putin nu își permite să pună capăt războiului din Ucraina, îndemnând UE să deblocheze 90 de miliarde de euro în ajutor și să investească mai mult în apărare, informează Euronews.
11:40
Criză pe piața cărnii de porc din România: jumătate dintre ferme riscă să se închidă până la vară. Cum s-a ajuns la această situație # Digi24.ro
Jumătate dintre fermele de creștere a porcilor riscă să se închidă până la jumătatea anului, a avertizat vineri Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc. Fermierii se plâng că prețul de vânzare nu acoperă cheltuielile de producție și ies în pierdere. Între timp, președintele Autorității Naționale Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, a dat asigurări că nicio fermă din România nu este afectată, în prezent, de pesta porcină africană, însă există 24 de focare la gospodăriile populației și la mistreți.
11:30
China a demis nouă oficiali militari înaintea unei reuniuni a Partidului. Printre ei, comandanții Marinei și ale Forțelor Terestre # Digi24.ro
China a demis 19 oficiali, dintre care nouă din armată, de pe lista legislatorilor înaintea celei mai importante reuniuni politice anuale a Partidului de săptămâna viitoare.
11:20
Schimbare majoră în București: nu se mai poate plăti cash la parcările Primăriei. Ce opțiuni au șoferii # Digi24.ro
Șoferii din București nu mai pot plăti în numerar parcarea în zonele administrate de Primăria Capitalei. Începând de astăzi, 27 februarie, plata în parcările PMB se face exclusiv cu cardul la aparatele din teren, prin aplicații mobile sau prin SMS, după ce municipalitatea a decis concedierea celor 33 de încasatori și trecerea la un sistem digital.
11:00
AEP a sesizat Parchetul General cu privire la finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan (surse) # Digi24.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a sesizat Parchetul General cu privire la finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan, au confirmat surse din cadrul instituției pentru Digi24.ro, care au subliniat că există suspiciuni cu privire la donatorii și modul de finanțare al campaniei electorale.
10:40
Șeful Marinei germane susține că Rusia ar putea provoca pagube importante în Marea Baltică: „Trebuie să ne pregătim oamenii” # Digi24.ro
Germania se pregătește pentru o escaladare a agresiunii Rusiei împotriva NATO în Marea Baltică, a declarat șeful marinei germane. Navele de război rusești au devenit din ce în ce mai ostile, în timp ce avioanele de luptă au zburat la altitudini periculoase deasupra vaselor NATO, iar șantierele navale și bazele navale germane au fost sabotate, a declarat viceamiralul Jan Christian Kaack pentru The Times.
10:40
O studentă reţinută de ICE a fost eliberată după ce primarul New York-ului a venit la Casa Albă şi a avut o întrevedere cu Trump # Digi24.ro
Primarul de stânga al New York-ului, Zohran Mamdani, a anunţat joi că Donald Trump a autorizat eliberarea unei studente de la Universitatea Columbia, reţinută de poliţia anti-imigrare (ICE), după ce i-a semnalat cazul preşedintelui american, relatează AFP
10:40
Gruparea care exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală: Actorul care ar fi coordonat gruparea a fost reținut # Digi24.ro
Actorul Vlad Marinescu, unul dintre liderii grupării care ar fi exploatat zeci de victime într-un club de striptease din Capitală, obligându-le să întrețină relații contra cost cu clienții, și alți zece membri ai grupării au fost reținuți de procurorii DIICOT și urmează să afle în cursul zilei de vineri, 27 februarie, dacă vor fi arestați preventiv pentru următoarele 30 de zile.
10:30
Pentagonul a doborât o dronă ICE în Texas, ceea ce a dus la suspendarea zborurilor civile. „Acum vedem rezultatele incompetenţei” # Digi24.ro
Armata SUA a doborât o dronă guvernamentală cu un sistem antidronă bazat pe laser, un accident care a determinat Administraţia federală a aviaţiei civile (FAA) să interzică joi zborurile în zona din jurul Fort Hancock, Texas, relatează Reuters, citând asistenţi ai unor membri ai Congresului.
10:30
Unul dintre fiii președintelui brazilian Lula da Silva, anchetat într-un dosar de fraudă a pensiilor # Digi24.ro
O comisie parlamentară din Brazilia a aprobat joi deschiderea unei anchete privind activităţile bancare ale unuia dintre fiii preşedintelui Luiz Inacio Lula da Silva, suspectat că ar fi profitat de pe urma unei scheme de fraudă a pensiilor, notează AFP, citată de Agerpres.
Acum 8 ore
10:20
Guvernul s-a răzgândit: proiectul care reducea unele taxe și impozite locale nu va mai fi adoptat vineri (surse) # Digi24.ro
Liderii Coaliției de guvernare au stabilit reducerea taxelor locale pentru persoanele cu handicap, pentru imobilele vechi, dar și pentru mașini, cu promisiunea că proiectul va fi adoptat în următoarea ședință de guvern, adică vineri. Potrivit informațiilor Digi24.ro, proiectul nu se află însă pe ordinea de zi a ședinței.
10:20
Ciprian Ciucu spune că reparațiile la Pasajul Basarab vor începe în luna aprilie. PMB anunțase joi că lucrările demarează în iunie # Digi24.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat vineri că lucrările de reparații la Pasajul Basarab vor începe în luna aprilie, după ce a discutat cu reprezentanții companiilor care l-au construit și au decis încheierea unei tranzacții extrajudiciare, „prin care am împărțit lucrările, cine ce anume face”. Primăria Capitalei anunțase joi că lucrărilor vor începe abia în luna iunie. Pasajul a fost terminat în 2011, dar până în prezent construcția nu a fost recepționată, motiv pentru care nimeni nu a putut interveni legal pentru mentenanță și reparații.
10:20
Sute de angajaţi de la Şantierul Naval Mangalia au protestat, vineri dimineaţă, în incinta unităţii, fiind nemulţumiţi de faptul că nu şi-au primit salariile restante, dar şi pentru că nu mai au de lucru, deoarece ultima navă aflată la reparaţii este gata şi urmează să plece.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.