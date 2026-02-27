S-au tras la sorți optimile Conference League. Tabloul complet al meciurilor

10:20

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat vineri că lucrările de reparații la Pasajul Basarab vor începe în luna aprilie, după ce a discutat cu reprezentanții companiilor care l-au construit și au decis încheierea unei tranzacții extrajudiciare, „prin care am împărțit lucrările, cine ce anume face”. Primăria Capitalei anunțase joi că lucrărilor vor începe abia în luna iunie. Pasajul a fost terminat în 2011, dar până în prezent construcția nu a fost recepționată, motiv pentru care nimeni nu a putut interveni legal pentru mentenanță și reparații.