Razie în cartierul Bartolomeu, ieri: 130 de persoane verificate, 20 de amenzi aplicate, 2 permise de conducere reținute
BizBrasov.ro, 27 februarie 2026 15:20
Razie în cartierul Bartolomeu, ieri: 130 de persoane verificate, 20 de amenzi aplicate, 2 permise de conducere reținute. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au organizat și desfășurat ieri o acțiune în municipiul Brașov, în cartierul Bartolomeu, cu precădere în zona spațiilor comerciale, printre care și Centrul Comercial Brintex, cât și în zonele [...]
Acum 30 minute
15:40
FOTO Alimente expirate şi carne mucegăită, aflate la vânzare, descoperite de inspectorii ANPC în cursul controalelor din ultimele zile. Amenzi de aproape 6 milioane de lei
FOTO Alimente expirate şi carne mucegăită, aflate la vânzare, descoperite de inspectorii ANPC în cursul controalelor din ultimele zile. Amenzi de aproape 6 milioane de lei. Reprezentanţii ANPC au anunţat, vineri, că în această săptămână a fost făcut un control la nivel naţional, în cadrul căruia au fost verificaţi peste 1.900 de operatori economici. Echipele [...]
Acum o oră
15:20
Razie în cartierul Bartolomeu, ieri: 130 de persoane verificate, 20 de amenzi aplicate, 2 permise de conducere reținute
Razie în cartierul Bartolomeu, ieri: 130 de persoane verificate, 20 de amenzi aplicate, 2 permise de conducere reținute. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au organizat și desfășurat ieri o acțiune în municipiul Brașov, în cartierul Bartolomeu, cu precădere în zona spațiilor comerciale, printre care și Centrul Comercial Brintex, cât și în zonele [...]
15:20
VIDEO Percheziții la Brașov, într-un dosar de deținere ilegală de arme și muniție: Polițiștii au descoperit și mai multe trofee de vânătoare
Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Brașov, în colaborare cu polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic și Biroului pentru Protecția Animalelor, au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor. „Perchezițiile s-au desfășurat în județul Brașov, la adresa unui bărbat [...]
15:10
„Intrusul" de la Colegiul Meșotă, care s-a plimbat liniștit prin clase, în timpul cursurilor, timp de două ore. Incidentul șocant care ridică problema siguranței în școlile din Brașov
Un incident șocant, petrecut la Colegiul Național dr. Ioan Meșotă, a fost adus în atenția opiniei publice de către consilierul local Marius Tibi Neculăescu în ședința deliberativului local de astăzi. Acesta a ridicat problema siguranței în școlile din municipiu după ce ieri în incinta colegiului a pătruns un individ, în vârstă de aproximativ 25 de [...]
Acum 2 ore
15:00
Invitație la teatru, la început de primăvară: Ce piese vor fi puse în scenă la Teatrul „Sică Alexandrescu", în weekend
Brașovenii sunt invitați la teatru, în weekend. Vineri, 27 februarie, de la ora 19.00, la Teatrul „Sică Alexandrescu” în Sala Mare, va fi prezentat spectacolul „Omul zilei”, farsă comică, după Victor Eftimiu. O farsă comică, adaptată după piesa „Omul care a văzut moartea” de Victor Eftimiu. Întreaga acțiune este declanșată de întrebarea: „Ce se întâmplă dacă, fiind la [...]
14:40
62 de percheziții, inclusiv în județul Brașov, la firme de construcții, pentru o evaziune fiscală de aproape un milion de euro
62 de percheziții, inclusiv în județul Brașov, la firme de construcții, pentru o evaziune fiscală de peste 14 milioane de lei. Poliţiştii şi procurorii din Capitală au făcut ieri 62 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Braşov, Harghita, Mureş, Suceava, Satu Mare, Cluj, Bihor şi Alba, la persoane şi firme suspectate de evaziune [...]
14:40
O brașoveancă dedicată orfanilor, propusă pentru titlul de cetățean de onoare al municipiului
Azota Popescu, fondatoarea și președinta Asociaţiei Catharsis din Braşov, o organizaţie cu o tradiţie de aproape 30 de ani în sprijinul copiilor orfani, copiilor cu dizabilităţi şi familiilor care îşi doresc un copil, a fost propusă pentru titlul de cetățean de onoare al Brașovului. Propunerea a venit din partea consilierului local AUR Gheorghe Cojocaru care [...]
Acum 4 ore
13:50
Cumpărătorii de clădiri, terenuri și mijloace de transport trebuie să dovedească faptul că nu au datorii la Stat: Încurcături la cabinetele notariale, din cauza lipsei certificatului de atestare fiscală
Încurcături la cabinetele notariale, din cauza Ordonanţei de Urgenţă care modifică procedurile de vânzare-cumpărare a locuinţelor şi care a fost dată aproape de miezul nopţii. Vineri dimineață, cumpărătorii s-au trezit că sunt nevoiți să prezinte certificate de atestare fiscală, documente prin care să demonstreze că nu au datorii către Stat, că și-au plătit la zi [...]
13:20
Grupul consilierilor locali USR a votat împotriva unor investiții în infrastructura școlară din Brașov. Între acestea, și proiectul ce vizează Colegiul Andrei Șaguna, al cărui absolvent este fostul primar USR al municipiului
Pe ordinea de zi a Consiliului Local Brașov de astăzi au fost supuse aprobării o serie de proiecte ce vizează investiții în sistemul educațional din municipiu, unele „reportate” din mandatul fostei administrații USR. Vorbim de reabilitarea sălii de sport de la Colegiul Mircea Cristea, de mansardarea Corpului B al Școlii nr. 1 de pe str. [...]
12:50
Calendarul înscrierii copiilor în clasa pregătitoare a fost aprobat. Când pot fi depuse cererile
Ministerul Educaţiei anunţă că a fost aprobat calendarul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2026-2027. Părinții trebuie să știe că, în prima etapă, cererile pot fi depuse direct la şcoală sau transmise online. Copiii care împlinesc 6 ani până pe 31 august trebuie înscriși în clasa pregătitoare, iar cei care împlinesc 6 [...]
12:10
Nereguli grave depistate după controale în Ministerul Apărării, inclusiv în județul Brașov. Mii de achiziţii directe de la aceeaşi firmă, cabană construită ilegal într-o unitate militară şi închiriată pe site-uri de turism
Nereguli grave depistate după controale în Ministerul Apărării, inclusiv în județul Brașov. Mii de achiziţii directe de la aceeaşi firmă, cabană construită ilegal într-o unitate militară şi închiriată pe site-uri de turism. Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat, joi seară, că a primit o parte dintre rapoartele realizate în urma unor verificări dispuse anterior şi [...]
Acum 6 ore
11:40
Brașovenii își pot microcipa, vaccina, deparazita și steriliza câinii. Invitație pentru iubitorii de câini să vină la adăpost pentru a adopta, a dona hrană sau pur și simplu pentru a se plimba cu unul dintre cele aproape de exemplare
Primarul George Scripcaru a vizitat ieri adăpostul de câini din Timiș – Triaj, de unde le-a reamintit brașovenilor de campania pe care municipalitatea, în parteneriat cu Asociația Milioane de Prieteni, o derulează pentru sterilizarea gratuită, a câinilor cu stăpân. Conform prevederilor legale, proprietarii de câini, cel puțin în cazul metișilor, sunt obligați să îi sterilizeze. [...]
11:30
Noua ordine din piețele Brașovului. Urmează lucrări de extindere a Pieței Dacia în actuala curte a Companiei Apa
Pe ordinea de zi a Consiliului Local de astăzi a fost analizat și un proiect ce vizează modificarea Regulamentului de organizare a comerțului în piețele publice ale Municipiului Brașov. Cu această ocazie a fost ridicată problema licitațiilor, respectiv că licitațiile cu strigare nu ar fi optime, ținând cont că ar putea apărea „amenințări” din partea [...]
11:30
Filarmonica Brașov, program bogat în prima lună de primăvară: Ce concerte vor avea loc în martie
După o lună februarie plină de evenimente care s-au bucurat de un succes remarcabil și de săli pline, Filarmonica Brașov întâmpină primăvara cu un program bogat și divers, dedicat atât tradiției Mărțișorului, cât și marilor repere ale repertoriului simfonic și cameral. Luna martie debutează marți, 3 martie, de la ora 19.00, în Sala Mică, cu [...]
11:20
Un ministru PSD „s-a încurcat" în CV. Oficialul a fost exmatriculat de la o facultate privată, dar nu-și amintește: „Nu știu cum s-a finalizat"
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, susține în CV că a urmat cursurile Universității „Petre Andrei” din Iași între 2008 și 2009. Pe de altă parte, universitatea privată transmite, într-un răspuns pentru Cotidianul, că ministrul a fost înscris la cursuri, însă într-o altă perioadă decât cea notată de Ciprian Șerban în CV-urile oficiale. Mai mult, universitatea susține [...]
11:10
Pro și contra „păcănele" în localități. Primarul din Sibiu spune că „decât să funcţioneze mascat, mai bine să îşi desfăşoare activitatea într-un cadru care poate fi controlat"
Pro și contra „păcănele” în localități. Primarul din Sibiu spune că „decât să funcţioneze mascat, mai bine să îşi desfăşoare activitatea într-un cadru care poate fi controlat”. În timp ce primarii multor localități din țară spun că vor închide sălile de joc, după ce guvernul Bolojan le-a dat această oportunitate, primarul din Sibiu, Astrid Fodor [...]
10:50
Evaluare amplă a arborilor din Brașov: 90% pot fi salvați prin intervenții controlate. Care au fost concluziil specialiștilor în ceea ce privește necesitatea unor defrișări Sub Tâmpa și în parcul de lângă „Șaguna"
Specialiștii Institutului de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură, împreună cu specialiști de la Garda Forestieră și Facultatea de Silvicultură, au evaluat starea de sănătate a arborilor de Sub Tâmpa, dar și din Parcul Gheorghe Dima, de lângă Colegiul Andrei Șaguna. Evaluările au fost efectuate după incidentul nefericit, din iunie anul trecut, când un frasin s-a [...]
10:40
Preşedintele Nicușor Dan a promulgat legea referitoare la pensiile magistraţilor: „Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră"
Preşedintele Nicușor Dan a promulgat legea referitoare la pensiile magistraţilor: „Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră”. Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, vineri, că a promulgat legea referitoare la pensiile magistraţilor. El apreciază că „recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat [...]
10:30
Starlik, operatorul serviciului de internet prin satelit al lui Elon Musk, a înființat o subsidiară în România
Starlink, operatorul serviciului omonim de internet prin satelit, controlat de SpaceX al lui Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a înființat o subsidiară proprie în România, la aproape 4 ani după autorizarea serviciului pe piața locală, în primăvara anului 2022, relevă datele analizate de Profit.ro. Cu sediul în București, firma deschisă acum a [...]
10:10
Comisia Europeană (guvernul Uniunii Europene) caută absolvenți de facultate din România, din orice domeniu, pentru poziții de administratori
Comisia Europeană (guvernul Uniunii Europene) caută absolvenți de facultate din România, din orice domeniu, pentru poziții de administratori. Uniunea Europeană caută absolvenți talentați din toate domeniile de studiu pentru a se alătura funcției sale publice. Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) lansează un concurs deschis pentru a întocmi o listă de rezervă din care instituțiile, [...]
Acum 8 ore
09:30
Lucrările de apă și canal, realuate într-un ritm mai alert în Sânpetru și Bod, odată cu îmbunătățirea vremii
După o lună ianuarie marcată de condiții meteo vitrege, care au încetinit ritmul lucrărilor, echipele Companiei Apa Brașov au primit un impuls binevenit în februarie. Vremea mai blândă a permis stabilirea unui grafic intens de intervenții, pentru a recupera terenul pierdut la proiectele finanțate european prin Programul Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027. Intervenții programate pe 6 [...]
09:30
VIDEO Cum se descurcă animalele iarna, în pădurile de lângă Brașov. Camerele de luat vederi instalate de rangerii din Parcul Național Piatra Craiului, aflat la 30 de km de Brașov, aduc în atenția iubitorilor de animale imagini despre viața animalelor sălbatice aflate în pădurile de foioase și conifere din, probabil cel mai spectaculos masiv muntos [...]
09:10
Alertă la granița României, în această dimineață. Populația a fost sfătuită „să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecţie civilă"
Alertă la granița României, în această dimineață. Populația a fost sfătuită „să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecţie civilă”. Ministerul Apărării Naționale anunță că, în cursul dimineții de 27 februarie, sistemele radar ale MApN au detectat, la ora 06.57, o dronă în spațiul aerian ucrainean, în evoluție către nordul județului Tulcea. „Sistemele [...]
Acum 12 ore
06:20
Arhitecții gustului: Cum a reușit o familie să transforme ciocolata într-o limbă universală a Brașovului
Lumina reflectoarelor s-a stins, aplauzele s-au domolit, iar pe masa din atelierul Luado, printre forme de policarbonat și firmituri grand cru, odihnește o distincție rece la atingere, dar fierbinte în semnificație: „Cel mai bun ciocolatier din România”. Alina Lungu probabil că zâmbește, dar nu spre diplomă, ci spre Dorian și colegele din micul laborator. Pentru [...]
05:50
Dezvoltatorul ansamblului Goldiș Residence a reluat demersurile demarate încă din 2021 pentru a construi un aparthotel cu heliport pe un teren din vecinătatea unității militare din Rulmentul și sediul RAR. Astfel, documentația aferentă întocmirii Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru realizarea proiectului a fost supusă dezbaterii publice pe site-ul Primăriei Brașov. Publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri [...]
05:40
De la expropriere la tribunal. Primăria Brașov, litigiu în instanță cu familia Țibre pentru extinderea Școlii 8
Școala Gimnazială nr. 8 urmărește de mai mulți ani extinderea spațiilor pentru desfășurarea activității didactice în condiții optime. Soluția aleasă a fost construirea unui corp nou de clădire în lateralul imobilului existent, pe amplasamentul unor anexe. Pentru realizarea investiției este însă necesară preluarea unui teren învecinat, aflat în proprietatea unei firme private. Expropriere aprobată de [...]
05:20
Doctorii atrag atenția! O afecțiune medicală lovește tot mai des tinerii și este întâlnită la 1 din 10 români sub 45 de ani/ Cazul lui Alexandru, a cărui viață s-a schimbat complet, după o excursie la schi
1 din 10 români care suferă un infarct are sub 45 de ani. Până nu demult, se credea că infarctul este o afecţiune a bărbaţilor trecuţi de o anumită vârstă. Realitatea din spitale arată însă altceva: pacienţii sunt tot mai tineri, iar printre ei regăsim şi tot mai multe femei. Medicii atrag atenţia: stres permanent, [...]
05:10
Sondaj: Peste 40% dintre angajații români vor să își schimbe locul de muncă până la vară. Mediul toxic, burnout-ul și salariul, printre nemulțumirile acestora
Sondaj: Peste 40% dintre angajații români vor să își schimbe locul de muncă până la vară. Mediul toxic, burnout-ul și salariul, printre nemulțumirile acestora. 40,2% dintre respondenții celui mai recent sondaj derulat de eJobs România spun că principalul lor obiectiv profesional pentru 2026 este legat de schimbarea locului de muncă până la jumătatea anului. Alți [...]
04:50
România, desemnată cea mai pitorească destinație de schi din lume. De ce a depășit Elveția și Franța într-un clasament surprinzător
România, desemnată cea mai pitorească destinație de schi din lume. De ce a depășit Elveția și Franța într-un clasament surprinzător. România reușește o performanță care, la prima vedere, poate părea neașteptată într-un peisaj dominat de nume consacrate din turismul de iarnă. Într-un nou clasament internațional dedicat celor mai spectaculoase peisaje de schi din lume, țara [...]
04:20
Recepția lucrărilor de construcție la o casă este garantul faptului că locuința este recunoscută oficial ca fiind completă, sigură și conformă cu legea. Dacă treci peste această etapă, nu vei avea acces la drepturi fundamentale vizavi de casă, de la simpla utilizare spre exploatare până la vânzare. Ce să știi despre recepția la casă Recepția [...]
Acum 24 ore
21:00
FOTO Primul zbor cargo civil a aterizat pe Aeroportul Brașov. A avut o încărcătură de 47 de tone de marfă
Primul zbor cargo civil a aterizat în această seară pe Aeroportul Internațional Brașov. Este vorba de un Boeing 767, operat de compania My Freighter, care a adus aproximativ 47 de tone de marfă. „Zborul este operat de compania aeriană My Freighter cu un avion Boeing 767. Este prima vizită a unui astfel de model Boeing [...]
18:30
Consilierul „Dildo", useristul George Boroda, în cărți pentru un nou mandat de administrator la Iprochim, companie aflată în portofoliul Ministerului Economiei, condus de colegul Irineu Darău
După ce a performat ca vânzător de jucării și stimulente sexuale, consilierul USR Brașov George Boroda pare să fi convins ministrul Economiei, mai nou Irineu Darău, liderul filialei brașovene a partidului, că poate face perforemanță și ca membru în Consiliul de Administrație al Iprochim, societate care se ocupă de proiectarea instalaţiilor chimice. Pe 31 iulie [...]
17:50
Cum ajungi mai repede la soluția de finanțare potrivită? Vezi cum îți poți analiza profilul de creditare înainte să aplici pentru credit
Istoricul financiar joacă un rol esențial în procesul de creditare, iar din acest motiv, băncile fac constant verificări la Biroul de Credit pentru a evalua riscul asociat unui aplicant. Nu este singurul factor decisiv, însă raportul de la Biroul de Credit comunică informații relevante despre comportamentul de plată de până acum. Acest lucru înseamnă că [...]
17:20
CNAIR îi avertizează pe şoferi că, sâmbătă, emiterea rovinietei și a peajului ar putea fi îngreunată. Care va intervalul orar afectat
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a transmis că, sâmbătă, 28 februarie, emiterea rovinietei și a peajului poate fi îngreunată, în intervalul orar 10:30 – 11:30 și 14:00 – 16:00, din cauza efectuării unor operațiuni de optimizare a infrastructurii tehnice. „CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din Romania că, [...]
16:40
Peste 40.000 de cazuri de violență domestică în 2025. Parlamentul a adoptat măsuri pentru protecția victimelor, anunță deputatul brașovean Sebastian Rusu
Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care schimbă modul de gestionare a ordinelor de protecție, introducând termene mai scurte de intervenție, monitorizarea victimelor și sancțiuni mai dure pentru agresori. Deputatul PNL de Brașov, Sebastian Rusu, spune că votul reprezintă „un pas necesar pentru siguranța fetelor și femeilor din România”, în contextul unei creșteri [...]
16:30
Regizoarea Cecilia Ștefănescu și actrița Marina Palii vin la Brașov cu filmul „Un loc sigur"
Caravana filmului Un loc sigur, debutul în lungmetraj al regizoarei Cecilia Ștefănescu, ajunge la Brașov în cadrul turneului național de promovare. La proiecția specială, publicul brașovean se va întâlni cu regizoarea și cu actrița din rolul principal, Marina Palii. Evenimentul va avea loc marți, 3 martie, la Cinema City (Brașov AFI), de la ora 19:00. [...]
Ieri
16:00
Brașovul va interzice sălile de jocuri de noroc. Primarul Scripcaru: Interzicerea aceasta este un lucru bun pentrru societate, având în vedere câte persoane dependente și cu probleme sunt din cauza lor
Primăriile pot aproba sau interzice desfășurarea jocurilor de noroc în localitățile pe care le administrează, conform unei ordonanțe adoptate acum două zile de Guvern. Până acum, licența de organizare și autorizația de exploatare a jocurilor de noroc permiteau operatorilor să își desfășoare activitatea pe întreg teritoriul României fără alte aprobări sau taxe locale. Primăriile erau [...]
15:40
Alpin Resort Hotel: Rafinamentul de la înălțime, o destinație cotidiană pentru comunitatea brașoveană
Pentru locuitorii Brașovului, masivul Postăvaru și stațiunea de la poalele sale nu reprezintă doar un punct pe harta turistică a României, ci o extensie firească a spațiului personal de relaxare. Cu toate acestea, dinamica urbană ne face deseori să privim hotelurile mari ca pe niște spații destinate exclusiv vizitatorilor din afara orașului. Alpin Resort Hotel [...]
15:10
Natura devine sala de clasă pentru peste 500 de elevi din trei județe, printre care și Brașov, în cadrul proiectului „Educație pentru un viitor sustenabil"
540 de elevi din 13 școli din județele Brașov, Argeș și Sibiu participă la proiectul „Educație pentru un viitor sustenabil”, dezvoltat de Fundația Conservation Carpathia, care aduce copiii mai aproape de natură și le arată, concret, cum pot avea grijă de locul în care trăiesc. Proiectul este finanțat din Fondul pentru mediu, prin Programul vizând [...]
15:00
VIDEO Un autoturism a luat foc pe centura Brașovului. Traficul este îngreunat în zonă
Un autoturism a luat foc pe centura Brașovului. Traficul este îngreunat în zonă. Un autoturism marca Audi a luat foc în urmă cu puțin timp pe șoseaua ocolitoare a Brașovului. Din imaginile postate pe un grup de trafic rutier se vede că problema a pornit din zona motorului autoturismului. Șoferii care au oprit în zonă [...]
14:50
Înșelăciune la păcănele. Un „client" a păcălit angajata unei săli de jocuri din Brașov că a câștigat, dar banii nu erau ai lui
Înșelăciune la păcănele. Un „client” a păcălit angajata unei săli de jocuri din Brașov că a câștigat, dar banii nu erau ai lui. La sfârșitul lunii trecute, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Brașov au fost sesizați cu privire la faptul că o angajată a unei săli de jocuri din municipiul Brașov a fost indusă [...]
14:30
VIDEO Primarul din Râșnov interzice sălile de jocuri de noroc din oraș Primarul orașului-stațiune Râșnov a decis că, în baza legii care dă dreptul primăriilor să scoată „păcănelele" în afara orașului, va propune ca, imediat ce o hotărâre de consiliu local va fi luată, să nu mai permită apariția unor noi „stabilimente" de acest gen [...]
14:10
Un bărbat din Budila și-a bătut iubita, după ce a băut mai multe pahare. Nervos, a distrus ușa locuinței/ Polițiștii au intervenit de urgență
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Feldioara au intervenit la un incident de violență în familie, care a avut loc la Budila. „Din verificările efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că, pe fondul consumului de alcool, un bărbat și-ar fi agresat fizic partenera și ar fi amenințat-o cu acte de violență, incident [...]
14:00
Tânără și „neliniștită", o șoferiță beată „moartă" a fost implicată într-un accident rutier, la Râșnov. Valoarea uriașă a alcoolemiei
Imediat după miezul nopții, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Râșnov au fost sesizați cu privire la faptul că, la ieșirea din localitatea Râșnov, în intersecția prevăzută cu sens giratoriu, o mașină ar fi fost implicată într-un accident rutier soldat cu avarii. „Conducătoarea auto, o tânără de 23 de ani, din municipiul Săcele, a fost testată [...]
14:00
Doi tineri din Săcele au dat atacul în urscătoria unui bloc din Brașov pentru a-și face un „cadou" de Valentine's Day. Au plecat cu două biciclete
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 4 Poliție efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, după ce doi tineri ar fi bănuiți că ar fi sustras două biciclete din uscătoria unui imobil din municipiul Brașov. La data de 14 februarie , polițiștii din cadrul Secției 4 [...]
13:50
Primăria Brașov va cheltui aproape 800.000 de lei pentru a demola așa-zis-ul centru pentru vârstnici amenajat în „groapa" vechiului lac din Răcădău
Primăria Braşov va aloca suma de 650.703 de lei, fără TVA, respectiv 787.350,63 lei cu TVA, pentru a achita lucrările de demolare a Centrului de zi pentru persoane vârstnice de pe Bulevardul Cetăţii nr. 13A. Suma urmează a fi supusă aprobării Consiliului Local Braşov de vineri, 27 februarie, apoi municipalitatea braşoveană va putea demara procedura [...]
13:10
Copil de 6 ani, abandonat pe holurile Primăriei Dumbrăvița: „Plângea și spunea că vrea la tatăl lui. O mână de adulți am rămas fără cuvinte în fața unui suflet abandonat de toți"
Un copil de 6 ani a fost abandonat pe un hol al Primăriei Dumbrăvița. Sunt imagini greu de descris în cuvinte, „imagini pe care nu le voi putea scoate prea curând din minte” spune Anisia Costescu, primarul comunei Dumbrăvița. Edilul povestește că micuțul de șase ani, fără tată biologic cunoscut, a fost abandonat de mamă [...]
12:20
Prețul mediu solicitat în Brașov pentru apartamentele din blocuri noi a ajuns la 2.683 euro/mp util
Apartamentele noi localizate în Sectoarele 1 și 2 din București se vând cu cele mai mari prețuri din țară, în ciuda faptului că cea mai scumpă piață imobiliară este considerată a fi, de zece ani, cea din Cluj-Napoca. Și în Brașov, în cazul blocurilor noi, prețul a ajuns să se apropie de 2.700 de euro/mp. [...]
12:00
Un bărbat de 46 de ani din Gheorgheni a comandat, în urma unui anunţ postat pe o platformă de tip marketplace, şapte exemplare de struţ, plătind în avans suma de peste 4.300 de lei. Ulterior, acesta nu ar mai fi primit păsările. „Cazul a fost preluat de poliţiştii din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale, iar, [...]
11:50
Peste 33.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național. În spațiul economic european sunt vacante 228 de posturi pentru care românii pot aplica
Peste 33.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național. În spațiul economic european sunt vacante 228 de posturi pentru care românii pot aplica. Un număr de 33.160 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel naţional, potrivit datelor înregistrate în evidenţele Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), transmite Agerpres. În același [...]
