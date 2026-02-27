Mirabela Grădinaru: Registrul de Screening Neonatal creează un cadru în care niciun copil nu este pierdut din vedere

11:40

De patru ani, pe umerii României atârnă o responsabilitate să oprească pericolele pe care Rusia le lansează în Marea Neagră: mine în derivă și nave militare în apropierea infrastructurii critice. Numai că, în acest moment, aliații nu au cum să lase protecția țărmului în mâinile marinarilor români, pentru că avem nave vechi și depășite de situația actuală. O echipă Digi24 a mers în Olanda unde a văzut cum arată tehnologia viitorului pentru navele de luptă: sisteme care detectează amenințările în secunde și care fac diferența între viață și moarte.