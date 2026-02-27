Havana, sub blocadă americană. Ambasadorul Cubei în România: „Vor să ne îngenuncheze, de aceea pun multă presiune”

12:50

Statele Unite vor o schimbare în Emisfera Vestică. După arestarea liderului Venezuelei, la începutul anului, presiunea s-a mutat asupra Cubei. Faptul că regimul comunist cubanez permite în continuare Rusiei şi Chinei să îşi facă simţită influenţa în America Latină nu este pe placul administraţiei Trump. Aşa că a impus o blocadă asupra importului de petrol, iar cubanezii sunt acum la limita unei situaţii umanitare de proporţii. Stăm de vorbă cu Alexandro Rodriguez Salazar, ambasadorul Cubei la Bucureşti, despre soluţiile care sunt pe masă.