Havana, sub blocadă americană. Ambasadorul Cubei în România: „Vor să ne îngenuncheze, de aceea pun multă presiune”

Statele Unite vor o schimbare în Emisfera Vestică. După arestarea liderului Venezuelei, la începutul anului, presiunea s-a mutat asupra Cubei. Faptul că regimul comunist cubanez permite în continuare Rusiei şi Chinei să îşi facă simţită influenţa în America Latină nu este pe placul administraţiei Trump. Aşa că a impus o blocadă asupra importului de petrol, iar cubanezii sunt acum la limita unei situaţii umanitare de proporţii. Stăm de vorbă cu Alexandro Rodriguez Salazar, ambasadorul Cubei la Bucureşti, despre soluţiile care sunt pe masă.
Acum 10 minute
19:00
Prognoza BNR arată o înrăutăţire a perspectivei inflaţiei: Creştere pronunţată în trimestrul II # Digi24.ro
Actualele evaluări evidenţiază o înrăutăţire a perspectivei inflaţiei, mai cu seamă pe segmentul de mijloc al orizontului de prognoză, în condiţiile în care rata anuală a inflaţiei este aşteptată să îşi prelungească scăderea lentă în trimestrul I 2026, la fel ca în proiecţia precedentă, potrivit Minutei şedinţei de politică monetară a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din 17 februarie 2026. De asemenea, inflația va consemna în trimestrul următor o creştere mai pronunţată decât cea previzionată în noiembrie 2025, potrivit sursei citate.
19:00
Tramvai deraiat în Milano: un mort și 39 de răniți, autoritățile au deschis anchetă pentru omor din culpă # Digi24.ro
Un tramvai al liniei 9 a deraiat vineri după-amiază în Piazza Vittorio Veneto, zona Porta Venezia din Milano, lovind o clădire și provocând moartea unei persoane și rănirea a 39 de oameni, dintre care unul grav, potrivit bilanțului provizoriu, transmite Rainews.it. Cauzele deraierii nu sunt cunoscute încă, iar autoritățile verifică dacă viteza excesivă ar fi fost un factor. Sunt făcute cercetări pentru omor din culpă.
Acum 30 minute
18:50
Statele Unite vor o schimbare în Emisfera Vestică. După arestarea liderului Venezuelei, la începutul anului, presiunea s-a mutat asupra Cubei. Faptul că regimul comunist cubanez permite în continuare Rusiei şi Chinei să îşi facă simţită influenţa în America Latină nu este pe placul administraţiei Trump. Aşa că a impus o blocadă asupra importului de petrol, iar cubanezii sunt acum la limita unei situaţii umanitare de proporţii. Stăm de vorbă cu Alexandro Rodriguez Salazar, ambasadorul Cubei la Bucureşti, despre soluţiile care sunt pe masă.
18:50
Un deputat PNL critică numirea lui Viorel Salvador Caragea la Uzina Sadu: „O decizie profund inadecvată” # Digi24.ro
Deputatul PNL de Iași Alexandru Muraru a reacționat dur după numirea lui Viorel Salvador Caragea la conducerea Uzinei de la Sadu, județul Gorj, considerată de liberal „o decizie profund inadecvată”.
Acum o oră
18:20
Spania a alertat Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) în legătură cu o posibilă transmitere de la om la om a virusului gripei porcine în varianta A(H1N1)v, un purtător de cuvânt al autorităţilor sanitare din regiunea Catalonia a confirmat vineri pentru Reuters.
18:20
Fritz, replică la atacul lui Grindeanu: „PSD a mai încercat să fie absolut dominant. Nu s-a sfârșit bine” # Digi24.ro
Dominic Fritz a vorbit în conferința de presă susținută vineri despre criza politică declanșată de PSD în coaliție. Președintele USR a afirmat că partidul pe care îl conduce a semnat un protocol și se va ține de cuvânt „și când ne convine, și când nu ne convine”. Acesta a subliniat faptul că „social-democrații trebuie să se obișnuiască cu gândul, că și în viitor nu vor mai putea să decidă totul singuri”. În plus, Fritz consideră că declarațiile liderului PSD i se par „o manevră” dedicată „mai degrabă publicului intern, o manevră lipsită de sinceritate”.
18:10
Limită de cheltuieli stabilită de Guvern pentru prefecți în 2026: Câți bani pot fi decontați pentru cazare și deplasări # Digi24.ro
Executivul a decis care vor fi limitele cheltuielilor lunare pentru prefecți și subprefecți în 2026, în ceea ce privește locuința de serviciu, cazarea și deplasările. Plafoanele stabilite mențin nivelul din 2025, conform hotărârii adoptate vineri.
18:10
Dominic Fritz, despre numirea lui Viorel Caragea la Uzina Sadu: „Toată agitația asta publică este foarte suspectă” # Digi24.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a descris drept „suspectă” „agitația publică” iscată de decizia ministrului Economiei, Irinel Dărău, de a-l numi pe fostul șef al IPJ Gorj, Viorel Salvador Caragea, în funcția de administrator special la una dintre fabricile de armament strategice din industria de apărare: Uzina Mecanică Sadu.
Acum 2 ore
17:50
Parlamentul polonez a aprobat împrumuturi de 44 miliarde euro prin programul SAFE. Preşedintele Nawrocki ar putea să se opună prin veto # Digi24.ro
Parlamentul polonez a aprobat vineri un vast program de cheltuieli militare de aproape 44 de miliarde de euro prin noul instrument comunitar SAFE (Security Action for Europe), destinat finanţării prin împrumuturi a unor achiziţii şi investiţii militare ale statelor UE. Programul este criticat sever de opoziţia conservatoare şi de preşedintele Karol Nawrocki, care consideră Bruxelles-ul capătă noi pârghii de decizii şi control în detrimentul suveranităţii naţionale.
17:40
Volum record de țigarete de contrabandă capturate de autorități în 2025 – de aproape patru ori mai mare decât în anul anterior # Digi24.ro
17:40
Iranul blochează accesul inspectorilor AIEA la instalațiile nucleare. 440 kg de uraniu îmbogățit, imposibil de verificat # Digi24.ro
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a avertizat vineri că Iranul refuză să ofere acces inspectorilor săi la instalațiile nucleare atacate de Israel și SUA în iunie 2025, ceea ce face imposibilă verificarea stocurilor de uraniu îmbogățit, inclusiv a celor 440 de kilograme cu o puritate de 60%, foarte aproape de nivelul necesar pentru fabricarea armelor nucleare.
17:30
Comisia Europeană sprijină dreptul la avort sigur: fondurile UE pot fi folosite pentru acces garantat # Digi24.ro
Comisia Europeană a anunțat sprijinul oficial pentru inițiativa cetățenească europeană „My Voice, My Choice”, care solicită utilizarea fondurilor UE pentru a garanta acces sigur și legal la servicii de avort în toate statele membre. Demersul a strâns peste 1,2 milioane de semnături la nivel european, dintre care aproximativ 74.000 provin din România, situând țara noastră pe locul al cincilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește mobilizarea pentru dreptul la sănătate reproductivă.
17:20
Mirabela Grădinaru: Registrul de Screening Neonatal creează un cadru în care niciun copil nu este pierdut din vedere # Digi24.ro
Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, a declarat vineri că Registrul Naţional de Screening Neonatal reprezintă o măsură concretă a Ministerul Sănătăţii, născută din dialog, colaborare şi responsabilitate, fiind un pas esenţial pentru ca fiecare nou-născut să aibă acces la prevenţie, diagnostic, intervenţie şi tratament adecvat încă din primele zile de viaţă.
17:20
România, încă un pas către „Clubul bogaților”. Țara noastră a primit cel de-al 22-lea aviz din partea OCDE, anunță Luca Niculescu # Digi24.ro
România a mai făcut un pas important în drumul său către OCDE. În două zile a primit două avize, numărul acestora fiind 22 din 25, anunță secretarul de stat, Luca Niculescu.
Acum 4 ore
17:00
Guvernul intervine în cazul crizei de la Curtea de Argeș: Primăria va putea înlocui filtrele și instalația de la stația de apă # Digi24.ro
Guvernul intervine în cazul crizei de apă de la Curtea de Argeș. Chiar dacă primăria nu are încă bugetul pentru 2026 aprobat, autoritățile locale vor putea finanța lucrările necesare de înlocuire a filtrelor și instalației de la stația de apă.
17:00
Răsturnare de situație. Miliardarul ucrainean cu cetățenie română care a căzut de la fereastră ar fi fost ucis chiar de către fiul său # Digi24.ro
Fiul lui Aleksandr Adarici, un fost om de afaceri şi bancher ucrainean, care deţinea şi cetăţenia română, găsit mort pe data de 23 ianuarie după ce a căzut de la fereastra unei clădiri din Milano, a fost reţinut vineri în Spania, în baza unui mandat de arestare european, pentru răpire agravată care a condus la moartea tatălui său, relatează Ansa.
16:40
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în care a fost asasinat opozant rus Boris Nemțov # Digi24.ro
Reprezentantul României în Rusia a particiapt la ceremonia prin care a fost comemorat unul dintre cei mai mari opozanți ai lui Vladimir Putin, au transmis reprezentanții MAE pentru digi24.ro. Boris Nemțov a fost împușcat mortal pe un pod de lângă Kremlin în 2015.
16:40
16:40
66 de organizații cer Parlamentului adoptarea parteneriatului civil. Apel după declarațiile lui Sorin Grindeanu privind hotărârea CEDO # Digi24.ro
Asociația MozaiQ, alături de alte 65 de organizații ale societății civile și zeci de personalități publice și aliați, solicită Parlamentului adoptarea de urgență a unor proiecte de lege privind parteneriatul civil, inițiate în 2019. Propunerile legislative creează un cadru de recunoaștere legală pentru toate cuplurile necăsătorite din România, inclusiv pentru cele formate din persoane de același sex. Sorin Grindeanu a anunțat că va aplica decizia CEDO pentru recunoașterea căsătoriilor gay, dacă ajunge premier.
16:30
16:10
Amenzi pentru cei care au absentat nemotivat de la ședința Prefecturii București. Anunțul Prefectului # Digi24.ro
Prefectul Capitalei anunţă amenzi pentru cei care au absentat nemotivat de la şedinţa de fond funciar. Ședința programată joi nu s-a mai putut ține, din lipsă de cvorum. Într-o postare pe Facebook, Andrei Nistor a explicat că a luat această măsură pentru a fi sigur că nu mai tratează nimeni superficial sedințele.
15:50
ANPC a verificat peste 1.900 de operatori din țară și a dat amenzi de aproape şase milioane de lei. Ce nereguli au găsit comisarii # Digi24.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat în această săptămână peste 1.900 de operatori economici la nivel naţional şi găsit mai multe nereguli, printre care alimentare expirate, carne mucegăită, echipamente uzate. Echipele de control au dat amenzi de aproape şase milioane de lei.
15:50
Întâlnire crucială săptămâna viitoare la Casa Albă. Mesajul pe care Merz i-l duce lui Trump despre tarifele vamale # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz se va întâlni marţi la Washington cu preşedintele american Donald Trump, căruia îi va prezenta o „poziţie europeană comună” privind taxele vamale şi tensiunile comerciale cu SUA, a declarat vineri un purtător de cuvânt al guvernului de la Berlin, citat de Bloomberg.
15:30
Comună fără canalizare și asfalt, dar cu cheltuieli de 60% din buget pe asistența socială în caz de invaliditate: „Ei fac treabă” # Digi24.ro
O comună din județul Olt nu are canalizare și nici asfalt, dar cheltuielile pe asistența socială în caz de invaliditate se ridică la 60% din buget, conform datelor Ministerului de Finanțe. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Olt a început reevaluarea tuturor persoanelor cu dizabilități din comuna Ștefan cel Mare.
15:20
Zeci de morminte romane descoperite pe șantierul spitalului din Constanța. Primăria acuză întârzieri și pierderi de fonduri # Digi24.ro
Peste 30 de morminte din perioada romană, unele cu înhumări multiple, au fost descoperite pe șantierul lucrărilor de consolidare a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Constanța, în cadrul cercetării arheologice preventive. Descoperirile, care includ bijuterii, vase de sticlă, monede și amfore africane, au dus la prelungirea săpăturilor și la întârzieri ale proiectului finanțat prin PNRR, situație care a generat tensiuni între municipalitate și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.
15:20
Instituțiile statului vor trebui să transmită digital, la ANI, declarațiile privind respectarea restricțiilor pre/post-angajare # Digi24.ro
Agenţia Naţională de Integritate (ANI) anunţă, vineri, introducerea unui mecanism digital strict de control al respectării restricţiilor pre/post-angajare, pentru prevenirea situaţiilor care contravin legii. Declaraţiile se transmit Agenţiei exclusiv în format electronic prin intermediul e-DAI, certificate cu semnătură electronică calificată. Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia de a desemna o persoană.
15:20
Acum 6 ore
15:00
14:50
Mișcare strategică a lui Mark Carney: Canada caută sprijin economic în India după răcirea relațiilor cu Statele Unite # Digi24.ro
Premierul canadian Mark Carney a sosit vineri în India, unde speră să dubleze schimburile comerciale şi să compenseze degradarea relaţiilor cu Statele Unite, transmite Reuters. Potrivit media indiene, Carney a sosit la Mumbai, centrul financiar al ţării, unde ar urma să se adreseze reprezentanţilor patronatului, înainte de a se deplasa luni în capitala New Delhi pentru a se întâlni cu premierul Narendra Modi.
14:40
Incident militar în Malmo: Suedia a interceptat o dronă rusă în apropierea portavionului nuclear francez Charles de Gaulle # Digi24.ro
Forțele armate suedeze au interceptat o dronă rusă, care s-a apropiat de portavionul francez Charles de Gaulle, ancorat în portul din orașul Malmo. Potrivit postului de televiziune suedez SVT, portavionul nuclear din serviciul Franței se află ancorat de câteva zile în regiune pentru exercițiul militar NATO Orion-26.
14:30
S-au tras la sorți optimile Europa League. Meci de foc pentru Ionuț Radu. Tabloul complet al meciurilor # Digi24.ro
Tragerile la sorți pentru optimile de finală din Europa League au fost în direct, astăzi la DigiSport1.
14:20
„Criminal de război sionist”. Statuia lui Winston Churchill din Londra a fost vandalizată: un bărbat a fost arestat # Digi24.ro
Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost arestat după ce statuia lui Winston Churchill din fața Parlamentului a fost acoperită cu graffiti în care fostul prim-ministru britanic era numit „criminal de război sionist”, relatează The Guardian.
14:00
O asistentă de 23 de ani a murit în clinica din Constanța unde lucra. Poliția a deschis dosar penal # Digi24.ro
O asistentă a unei clinici medicale private din municipiul Constanţa, în vârstă de 23 de ani, a murit, vineri, în cadrul unităţii. În urma autopsiei urmează să fie stabilită cauza decesului.
14:00
13:50
Pentru prima dată în ultimii 25 de ani americanii schimbă tabăra în conflictul dintre palestinieni și israelieni # Digi24.ro
Americanii simpatizează mai mult cu palestinienii decât cu israelienii în conflictul lor, potrivit unui sondaj Gallup publicat vineri, după războiul devastator din Fâşia Gaza, relatează AFP.
13:40
Un bărbat a amenințat cu moartea o femeie pentru că nu i-a acceptat cererea de prietenie pe Facebook # Digi24.ro
Un bărbat a intrat cu forța în casa unei femei care locuia împreună cu fiica sa și a amenințat-o cu moartea pentru ca aceasta a refuzat să-i accepte cererea de prietenie pe Facebook. Cele două victime au obținut un ordin de protecție împotriva agresorului.
13:40
Ultimul capriciu al lui Epstein: a încercat să cumpere un palat în Maroc cu doar câteva zile înainte de a fi arestat, în 2019 # Digi24.ro
Jeffrey Epstein a încercat să cumpere un palat în valoare de milioane de dolari, în Maroc, cu o zi înainte de arestarea sa în 2019, potrivit documentelor publicate de Departamentul de Justiție al SUA, anunță BBC. Infractorul sexual încerca să achiziționeze Bin Ennakhil încă din 2011, dar disputele cu vânzătorul privind prețul și condițiile de cumpărare s-au prelungit ani de zile. Grandiosul palat din cartierul de lux Palmeraie din Marrakech a fost descris drept o capodoperă arhitecturală, fiind construit de 1.300 de meșteri și decorat cu sculpturi și mozaicuri ornamentate.
13:30
SUA au autorizat plecarea din Israel a personalului neesenţial: Plecați cât timp sunt disponibile zboruri comerciale # Digi24.ro
Ambasada SUA la Ierusalim a autorizat vineri plecarea personalului guvernamental american neesenţial şi a familiilor acestora din Israel, din cauza „riscurilor de securitate”, a anunţat misiunea diplomatică prin canalele sale oficiale, pe fondul îngrijorărilor în creştere cu privire la riscul unui conflict militar cu Iranul, informează Reuters şi EFE.
13:30
Comisia Europeană aplică provizoriu acordul comercial cu Mercosur, în ciuda opoziției din UE # Digi24.ro
Președinta Comisia Europeana, Ursula von der Leyen, a anunțat că Uniunea Europeană va aplica provizoriu acordul de liber schimb UE–Mercosur, în pofida controverselor legate de acesta. „În conformitate cu tratatele, acordul poate fi încheiat definitiv doar după ce Parlamentul European își dă consimțământul”, a subliniat ea.
13:30
Comisia Europeană investighează dacă modificările planului de restructurare a CE Oltenia respectă normele UE pentru ajutor de stat # Digi24.ro
Comisia Europeană (CE) a deschis o investigație aprofundată pentru a evalua dacă modificările propuse de România în ceea ce privește planul de restructurare a societății de energie electrică CE Oltenia sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat, anunță Comisia într-un comunicat de presă.
13:20
„Avem o şansă”. Volodimir Zelenski crede că războiul din Ucraina s-ar putea încheia înainte de alegerile intermediare din SUA # Digi24.ro
În cadrul unui interviu acordat Sky News, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că este gata să se întâlnească cu Vladimir Putin pentru discuţii şi vede o oportunitate de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei înainte de alegerile intermediare din SUA din noiembrie.
13:20
Cum se anunță vremea în țară și în București în weekend, la debutul primăverii. Anunțul meteorologilor # Digi24.ro
Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a declarat, vineri, pentru Digi24 că debutul primăverii, duminică, va aduce „o vreme frumoasă, cu temperaturi mai ridicate”. Până atunci, finalul iernii va fi plăcut, cu maxime de 10–14 grade și cu nopți reci în depresiuni, până la -10 grade.
13:10
O nouă tentativă de fraudă financiară care folosește imaginea deepfake a guvernatorului BNR Mugur Isărescu. Avertizarea experților # Digi24.ro
Banca Națională a României transmite, vineri, că, în ultima săptămână, în mediul online a fost publicată o nouă serie de postări tip deepfake care îl implică pe guvernatorul Mugur Isărescu. Conținutul video promovează o oportunitate falsă de investiții folosind imaginea guvernatorului BNR și afirmații privind un presupus parteneriat cu Florin Talpeș, CEO Bitdefender.
Acum 8 ore
13:00
Kirilo Budanov susține că Ucraina nu va accepta concesii teritoriale: „Să creăm condiții care să ducă la dispariția Rusiei ca imperiu” # Digi24.ro
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei își are rădăcinile în ambițiile imperiale vechi de secole, care nu s-au schimbat în ciuda schimbărilor de regim, a declarat Kirilo Budanov, șeful biroului prezidențial al Ucrainei. Într-un interviu acordat publicației arabe Al-Modon, el a susținut că securitatea durabilă pentru Ucraina și Europa va fi posibilă numai atunci când Rusia va înceta să mai existe ca imperiu, respingând ferm orice concesii teritoriale către Moscova, relatează Kyiv Post.
13:00
Cândva prieteni, acum dușmani: ce se ascunde în spatele atacului Pakistanului asupra talibanilor afgani # Digi24.ro
Pakistanul a fost cel mai apropiat prieten al talibanilor afgani timp de decenii. Islamabadul a contribuit la nașterea talibanilor la începutul anilor 1990, ca o modalitate de a oferi Pakistanului „adâncime strategică” în rivalitatea sa cu India. Reuters încearcă să arate, într-o analiză, ce a mers prost în relația dinre Islamabad și talibani, de s-a ajuns la un „război deschis”.
12:50
Un armistițiu local a intrat în vigoare între Rusia și Ucraina pentru repararea centralei nucleare de la Zaporojie # Digi24.ro
Vineri, în apropierea centralei nucleare de la Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, a intrat în vigoare un armistițiu local pentru a permite repararea unei linii electrice externe, au declarat oficialii ruși, potrivit Reuters.
12:50
Alertă la intrarea în România. Un moldovean a încercat să treaga granița având zeci de cartușe într-o pungă cu dulciuri # Digi24.ro
Poliţiştii de frontieră din cadrul PTF Albiţa, în cooperare cu lucrători vamali, au descoperit 50 de cartuşe nepercutate, calibru 22 LR, ascunse într-o pungă cu dulciuri, într-un autocar care efectua o cursă regulată pe ruta Republica Moldova - Italia.
12:50
O dronă americană a transmis un apel de urgență și a dispărut de pe radar. Suspiciuni că ar fi fost doborâtă de Iran. Precedent în 2019 # Digi24.ro
Au apărut informații care sugerează că Iranul ar fi doborât o dronă strategică americană de recunoaștere MQ-4C Triton, o versiune a RQ-4 Global Hawk destinată Marinei.
12:50
Ianuarie 2026, prima lună cu excedent bugetar din 2019 până în prezent. Ministerul Finanțelor anunță venituri mai mari cu aproape 18% # Digi24.ro
Execuţia bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2026 s-a încheiat cu un excedent de 850 milioane lei, respectiv 0,04% din PIB faţă de deficitul de 11,01 miliarde lei, respectiv 0,58% din PIB aferent lunii ianuarie 2025, anunţă Ministerul Finanţelor. Este prima execuţie din ultimii şapte ani cu excedent bugetar în luna ianuarie, precedentul fiind înregistrat în 2019. Veniturile totale au însumat 55,12 miliarde lei în luna ianuarie 2026, în creştere cu 17,9%, în timp ce cheltuielile totale au ajuns la 54,27 miliarde lei în luna ianuarie 2026, în scădere faţă de aceeşi perioadă a anului precedent cu 6%.
12:50
