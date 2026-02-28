Un adolescent de 17 ani, arestat în Norvegia, suspectat de un plan de atentat la Centrul de Război Interarme al NATO Jåttå, la Stavanger. El a fost văzut la şcoală cu steagul grupării Statul Islamic

21:20

Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că reprezentanţii formaţiunii au datoria de a combate extremismul prin fapte şi prin exemplul propriu. ”Când cetăţeanul vede că se poate trăi normal, că poate obţine un act fără şpagă, că poate vorbi cu primarul sau ministrul, că banii publici se duc în proiecte vizibile, nu în buzunare ascunse, atunci mai scade apetitul pentru soluţii extremiste”, susţine el. Fritz a criticat AUR, spunând că a abuzat de cuvântul ”patriotism”. ”Nu-i straniu că într-o jumătate de ani de guvernare, extremiştii au iniţiat şase moţiuni simple împotriva miniştilor USR, dar niciuna împotriva unui ministru PSD? Nu e straniu că veşnica roată de rezervă a sistemului, Crin Antonescu, deja se încălzeşte retoric să devină noua steluţă la firmamentul extremiştilor? Nu e straniu că fix cei care latră cel mai tare în tiktok-uri şi liveuri, dar la Nordis, la BMWuri, la plagiate şi toate scandalurile sistemului, nu-i auzi nici măcar să scâncească?”, arată Fritz.