Problemele unuia dintre cei mai mari creditori privaţi din SUA, Blue Owl, zguduie o piaţă de 2 trilioane de dolari

Vicepremierul Oana Gheorghiu, care coordonează restructurarea companiilor aflate în subordinea ministerelor, le solicită cetăţenilor să se implice în distribuirea anunţurilor de selecţie pentru Consiliile de Administraţie ale companiilor de stat, întrucât ”fiecare poate să aibă în cercul său de cunoscuţi oameni cu competenţe şi dornici să se implice pentru a aduce managementul de calitate şi în companiile de stat”. ”Ce am de făcut ca membru al guvernului e o bătălie grea, dar nu imposibilă, câtă vreme nu o duc singură. Ca să schimbăm în mod real modul de gestionare a companiilor de stat, e nevoie să vă implicaţi şi voi, cetăţenii”, afirmă Gheorghiu, arătând că în prezent se face selecţia pentru membri în CA al Carpatica Feroviar România, compania creată după falimentul CFR Marfă.