FMI: Este esenţial ca Ucraina să avanseze cu reformele asumate în cadrul împrumutului de 8,1 miliarde de dolari
News.ro, 28 februarie 2026 06:20
Fondul Monetar Internaţional avertizează că autorităţile ucrainene trebuie să implementeze rapid reformele structurale convenite în noul pachet de finanţare de 8,1 miliarde de dolari, aprobat joi de boardul instituţiei, transmite Reuters.
Cel puţin 15 persoane au murit după ce un avion militar care transporta bancnote s-a prăbuşit vineri în apropierea capitalei Boliviei, avariind mai multe vehicule pe o autostradă şi împrăştiind bancnote pe carosabil, a declarat un oficial, conform The Guardian.
Cel puţin 15 persoane au murit după ce un avion militar care transporta bancnote s-a prăbuşit în Bolivia avariind mai multe vehicule pe o autostradă / Confruntări între poliţie şi oamenii veniţi să adune bancnotele
Cel puţin 15 persoane au murit după ce un avion militar care transporta bancnote s-a prăbuşit vineri în apropierea capitalei Boliviei, avariind mai multe vehicule pe o autostradă şi împrăştiind bancnote pe carosabil, a declarat un oficial, conform The Guardian.
Piaţa smartphone-urilor se pregăteşte pentru "cel mai puternic declin din istorie" în 2026
Analiştii avertizează că piaţa globală de smartphone-uri ar putea înregistra în 2026 cel mai sever declin de până acum, pe fondul crizei tot mai acute de cipuri de memorie, care împinge în sus preţurile dispozitivelor, transmite CNBC.
Zelenski, către Rutte: Disponibilitatea Rusiei de a pune capăt războiului depinde în mare măsură de SUA
Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre întâlnirea echipei ucrainene cu partea americană şi despre pregătirea unui format trilateral pentru convorbirile de pace, relatează Ukrinform.
Neil Sedaka, cântăreţul şi compozitorul a zeci de hituri din anii '60 şi '70, a murit la vârsta de 86 de ani
Neil Sedaka, cântăreţ şi compozitor de succes, artist de top în primii ani ai rock ‘n’ roll-ului, cu un al doilea val de popularitate în anii 1970, a murit, anunţă CNN.
Un adolescent de 17 ani, arestat în Norvegia, suspectat de un plan de atentat la Centrul de Război Interarme al NATO Jåttå, la Stavanger. El a fost văzut la şcoală cu steagul grupării Statul Islamic
Poliţia norvegiană a arestat un adolescent în vârstă de 17 ani, suspectat de plănuirea unui atentat cu explozivi la o instalaţie NATO, în sud-vestul ţării, potrivit postului public NRK, relatează AFP.
Trump spune că tarifele ar putea "înlocui substanţial" impozitul pe venit; Experţii demontează ideea
Preşedintele Donald Trump a reluat, în discursul despre Starea Naţiunii din această săptămână, ideea că ”tarifele plătite de alte ţări vor putea, la fel ca în trecut, să înlocuiască substanţial sistemul modern de impozitare a veniturilor”, dar analiştii sunt sceptici, relatează CNBC.
Cotaţiile petrolului au urcat vineri cu aproximativ 3%, în condiţiile în care traderii se pregătesc pentru posibile perturbări ale ofertei după ce Statele Unite şi Iranul au decis să prelungească discuţiile nucleare şi să le reia săptămâna viitoare, transmite Reuters.
Preşedintele SUA Donald Trump a recunoscut vineri că se confruntă cu o alegere dificilă privind modul în care va gestiona relaţia cu Iranul, după ce eforturile diplomatice s-au dovedit nesatisfăcătoare, relatează CNN.
Preşedintele american Donald Trump anunţă vineri că are în vedere o ”preluare paşnică a controlului” Cubei, fără să facă precizări cu privire la modalităţile unei astfel de operaţiuni, în contextul în care Washingtonul exercită presiuni asupra liderilor insulei comuniste, relatează AFP.
Iranul acceptă, în negocierile cu SUA, să nu stocheze uraniu îmbogăţit, anunţă ministrul de Externe al Omanului. El estimează că toate problemele referitoare la un acord pot fi soluţionate "amiabil şi în mod exhaustiv" în termen de trei luni
Iranul a acceptat să nu mai stocheze uraniu îmbogăţit, anunţă ministrul de Externe al Omanului, Badr Albusaidi, salutând un progres major în cadrul unor negocieri cu Statele Unite, relatează AFP.
Donald Trump ordonă administraţiei sale, pe Truth Social, "să înceteze imediat" să folosească inteligenţa artificial a Anthropic
Preşedintele american Donald Trump ordonă vineri administraţiei sale ”să înceteze imediat orice utilizare” a inteligenţei artificiale (AI) a Anthropic, după ce start-up-ul din California a refuzat să-şi deschidă inteligenţa artificială armatei americane, relatează AFP.
SUA înscriu Iranul pe lista neagră a a ţărilor care practică "detenţii nejustificate" şi le cer americanilor care se află în Iran "să plece imediat"
Statele Unite au înscris în mod oficial Iranul pe lista neagră a ţărilor care practică ”detenţii nejustificate” şi le cer cetăţenilor americani care se află în Iran ”să plece imediat”, în contextul în care Washingtonul ia în calcul atacuri împotriva Teheranului, relatează AFP.
Preşedintele american Donald Trump anunţă vineri că are în vedere o ”preluare paşnică a controlului” Cubei, fără să facă precizări cu privire la modalităţile unei astfel de operaţiuni, în contextul în care Washingtonul exercită presiuni asupra liderilor insulei comuniste, relatează AFP.
27 februarie 2026
A murit prof. univ. dr. ing. Viorel-Aurel Şerban, fost rector al Universităţii Politehnica Timişoara
Universitatea Politehnica Timişoara anunţă că prof. univ. dr. ing. Viorel-Aurel Şerban, rector al instituţiei în perioada 2012-2020, a încetat din viaţă.
Oleksandr Usîk îşi va pune în joc centura de campion WBC la categoria grea împotriva kickboxerului olandez Rico Verhoeven, în data de 23 mai, la piramidele din Giza, Egipt, a anunţat vineri revista The Ring.
Drona bruiată în apropierea portavionului Charles de Gaulle este rusească, anunţă armata suedeză, în urma unei anchete tehnice. Ea a fost bruiată în timp ce nava rusă de spionaj Jigulevsk naviga în ape suedeze la momentul faptelor. Ea a fost escortată de
Drona neutralizată de către armata suedeză în apropierea portavionului nuclear francez Charles de Gaulle, în timpul unei escale la Malmö, era într-adevăr rusească, confirmă armata suedeză vineri seara, în urma unei anchete tehnice, relatează AFP.
Constanţa: Muzeul de Istorie susţine că întârzierea lucrărilor de modernizare la Spitalul de Boli Infecţioase nu poate fi pusă pe seama cercetării arheologice/ Au fost descoperite 34 de morminte din perioada romană
Reprezentanţii Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa au afirmat că întârzierea lucrărilor de modernizare la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa nu poate fi pusă pe seama cercetărilor arheologice, aşa cum susţine primarul Vergil Chiţac. Ei au precizat că, până în prezent, în zonă au fost descoperite 34 de morminte din perioada romană, unele dintre ele cu înhumări multiple, în catacombe, iar mare parte dintre acestea conţineau piese de inventar funerar, precum bijuterii, vase de sticlă, monede.
Marco Rubio urmează să efectueze luni o vizită în Israel, fără presă, în toiul ameninţării unui atac american în Iran
Secretarul de Stat american Marco Rubio urmează să efectueze o vizită-fulger în Israel, luni, în centrul căreia se va fla Iranul, în contextul în care Statele Unite fac să planeze în continuare ameninţarea unei intervenţii militare împotriva Teheranului, relatează AFP.
Cupa Mondială 2026: Cu câteva luni înainte de turneu, FIFA trimite „o echipă" pentru a evalua securitatea în Mexic
FIFA va trimite o misiune în Mexic pentru a evalua mai multe subiecte sensibile, printre care şi securitatea în perspectiva meciurilor din cadrul Cupei Mondiale de fotbal din 2026, care se vor desfăşura în această ţară, a anunţat vineri preşedinta mexicană Claudia Sheinbaum, potrivit AFP.
Naţionala României a fost învinsă vineri, la Coimbra, de reprezentativa Portugaliei, scor 99-82 (54-46), în al treilea meci din grupa B, turul I al preliminariilor europene ale FIBA World Cup 2027.
Radu Miruţă, mesaj pentru cei "din afara" USR: Miniştrii USR nu au obosit, nu au butoane şi nu intră în horă/ Pentru fiecare aviz pe care unul dintre miniştrii noştri îl obţine, se duce o luptă şi un efort probabil de două-trei ori mai mare
Radu Miruţă, ministrul Apărării Naţionale, a transmis, vineri seară, în discursul ţinut la Congresul USR de la Sibiu, un mesaj celor ”din afara” partidului: ”miniştrii USR nu au obosit, miniştrii USR nu au butoane şi miniştrii USR nu intră în horă”. El spune că, pentru fiecare aviz pe care unul dintre miniştrii USR îl obţine, ”se duce o luptă şi un efort probabil de două-trei ori mai mare” decât în cazul altor deţinători de portofolii din Guvern.
Dr. Bogdan Gheorghe: Dacă în 2005 problema cea mai mare era heroina, acum avem noile substanţe psihoactive
Noile substanţe psihoactive reprezintă o provocare pentru autorităţi, dar, deopotrivă, şi pentru tinerii care trebuie să facă faţă ”presiunii” grupului de prieteni şi care pot fi puşi în situaţia de a avea dificultăţi în a refuza să încerce aceste substanţe. Comunicarea între adulţi şi tineri este ”cheia spre succes”, explică medicul Bogdan Gheorghe de la Agenţia Naţională pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi Adicţiilor.
Doi morţi şi 38 de răniţi la Milano, după deraierea unui tramvai care a lovit un magazin, anunţă poliţia. Victimele sunt un italian de 60 de ani şi un imigrant din oraş, anunţă primarul, care afirmă că accidentul "are legătură cu conductorul"
Cel puţin două persoane au murit, iar alte 38 au fost rănite vineri, la Milano, în nordul Italiei, după ce un tramvai a deraiat şi a lovit o clădire, declară poliţia AFP.
Formaţia Universitatea Cluj a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Oţelul Galaţi, într-un meci din etapa a 29-a a Superligii. Ca urmare a acestei victorii, U Cluj şi-a asigurat prezenţa în play-off.
Campanie de conştientizare cu privire la riscurile asociate consumului de droguri, derulată de reprezentanţii Centrului Metropolitan de Educaţie şi Cultură "Ioan I. Dalles"
Sute de adolescenţi, elevi ai mai multor clase de la unităţi de învăţământ din Bucureşti, sunt cooptaţi într-o campanie de conştientizare cu privire la riscurile asociate consumului de droguri, derulată de Centrul Metropolitan de Educaţie şi Cultură ”Ioan I. Dalles”. Campania se bazează pe ideea că tinerilor nu trebuie să le fie stârnită curiozitatea cu privire la consumul de stupefiante, ci trebuie să fie îndrumaţi către alte zone.
Trump "nu este foarte mulţumit" de negocierile cu Iranul, dar anunţă că nu a luat o "decizie finală" privind o intervenţie militară în Iran, care "uneori este necesară"
Preşedintele american Donald Trump anunţă vineri că ”nu este foarte mulţumit” de conţinutul negocierilor în curs cu Iranul, relatează AFP.
Dan Barna: România e respectată şi luată în seamă, e o linie de rezistenţă pentru păstrarea modului de viaţă european. Depinde de noi dacă vom fi sau nu în stare să ne ridicăm la înălţimea acestei provocări
Europarlamentarul USR Dan Barna afirmă că România este ”respectată şi luată în seamă” în configuraţia europeană şi este ”credibilă” în rândul ţărilor Uniunii. ”Suntem un necesar pol de stabilitate, pe de o parte, şi o linie de rezistenţă pentru păstrarea modului de viaţă european şi nu e puţin lucrul ăsta”, spune eurodeputatul, arătând că depinde de România dacă se ridică sau nu la înălţimea acestei provocări.
Fritz: Reforma adevărată, fără de care nu se va schimba nimic fundamental, este o reorganizare administrativ-teritorială/ PSD, parţial şi PNL, nu vor să reformeze statul român, pentru că ei sunt însuşi statul român nereformat
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că formaţiunea invită celelalte partide să formeze o comisie parlamentară pentru a găsi ”o formulă transpartinică şi consensuală” pentru o reformă administrativ-teritorială ”istorică”. ”Reforma adevărată, fără de care nu se va schimba nimic fundamental, este o reorganizare administrativ-teritorială. În loc de 3.000 de primării care livrează puţin, haideţi să facem 1.000 de primării care livrează multe”, arată el. Fritz consideră însă că ”PSD, parţial şi PNL, nu vor să reformeze statul român, pentru că ei sunt însuşi statul român nereformat”. În acest context, el explică faptul că USR nu iese de la guvernare întrucât ”dacă USR pleacă, democraţia pierde centura ei de siguranţă”.
Fritz: Când cetăţeanul vede că se poate trăi normal, că poate obţine un act fără şpagă, că poate vorbi cu primarul sau ministrul, că banii publici se duc în proiecte vizibile, nu în buzunare ascunse, atunci mai scade apetitul pentru soluţii extremiste
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că reprezentanţii formaţiunii au datoria de a combate extremismul prin fapte şi prin exemplul propriu. ”Când cetăţeanul vede că se poate trăi normal, că poate obţine un act fără şpagă, că poate vorbi cu primarul sau ministrul, că banii publici se duc în proiecte vizibile, nu în buzunare ascunse, atunci mai scade apetitul pentru soluţii extremiste”, susţine el. Fritz a criticat AUR, spunând că a abuzat de cuvântul ”patriotism”. ”Nu-i straniu că într-o jumătate de ani de guvernare, extremiştii au iniţiat şase moţiuni simple împotriva miniştilor USR, dar niciuna împotriva unui ministru PSD? Nu e straniu că veşnica roată de rezervă a sistemului, Crin Antonescu, deja se încălzeşte retoric să devină noua steluţă la firmamentul extremiştilor? Nu e straniu că fix cei care latră cel mai tare în tiktok-uri şi liveuri, dar la Nordis, la BMWuri, la plagiate şi toate scandalurile sistemului, nu-i auzi nici măcar să scâncească?”, arată Fritz.
Bill Clinton dă asigurări că n-a ştiut nimic despre infracţiunile fostului său prieten Jeffery Esptein
Fostul preşedinte american Bill Clinton a dat asigurări vineri că nu a ”avut nicio idee despre infracţiunile” penale sexuale comise de către fostul său prieten Jeffery Esptein, în faţa membrilor unei Comisii de anchetă parlamentară, care-l audiază cu privire la legăturilor pe care le-a avut în trecut cu finanţistul, relatează AFP.
Arbitrii Andrei Moroiţă şi Florin Andrei vor conduce la centru partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a 29-a a Superligii.
Dominic Fritz, la Congresul USR: România nu are nevoie de salvatori. România nu este o victimă care aşteaptă un erou cu pelerină, nu este un pacient care are nevoie de un medic providenţial sau de un tătuc
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, vineri seară, la Congresul USR, că România ”nu are nevoie de salvatori”. ”România nu este o victimă care aşteaptă un erou cu pelerină, nu este un pacient care are nevoie de un medic providenţial sau de un tătuc. România are nevoie de oameni care ştiu că nu există salvare fără muncă, fără instituţii, fără reforme asumate şi fără curajul de a spune adevărul chiar când doare”, a subliniat el.
Oana Gheorghiu anunţă selecţie pentru CA al Carpatica Feroviar: Ca să schimbăm în mod real modul de gestionare a companiilor de stat, e nevoie să vă implicaţi şi voi, cetăţenii
Vicepremierul Oana Gheorghiu, care coordonează restructurarea companiilor aflate în subordinea ministerelor, le solicită cetăţenilor să se implice în distribuirea anunţurilor de selecţie pentru Consiliile de Administraţie ale companiilor de stat, întrucât ”fiecare poate să aibă în cercul său de cunoscuţi oameni cu competenţe şi dornici să se implice pentru a aduce managementul de calitate şi în companiile de stat”. ”Ce am de făcut ca membru al guvernului e o bătălie grea, dar nu imposibilă, câtă vreme nu o duc singură. Ca să schimbăm în mod real modul de gestionare a companiilor de stat, e nevoie să vă implicaţi şi voi, cetăţenii”, afirmă Gheorghiu, arătând că în prezent se face selecţia pentru membri în CA al Carpatica Feroviar România, compania creată după falimentul CFR Marfă.
Lupte: Argint pentru România la Ranking Series Tirana. Kriszta Incze a urcat pe treapta a doua a podiumului
Componenta lotului naţional de lupte feminine, Kriszta Incze, a câştigat argintul la puternicul turneu Ranking Series desfăşurat la Tirana, Albania.
MAE anunţă repatrierea voluntară a personalului neesenţial şi a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General al României la Haifa, respectiv Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, vineri, că a fost aprobată repatrierea voluntară a personalului neesenţial şi a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General al României la Haifa, respectiv Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah.
Un omagiu discret, pe un pod lângă Kremlin, adus opozantului Boris Nemţov, asasinat în urmă cu 11 ani. "Toată lumea este îngrozită". 30 de ambasadori şi diplomaţi din Occident, de trei ori mai mulţi decât ruşii prezenţi, au depus garoafe roşii la memorial
Aproximativ zece persoane şi-au depăşit frica şi i-au adus un omagiu opozantului Boris Nemţov, pe un pod situat în apropiere de Kremlin, pe care a fost asasinat în urmă cu 11 ani, relatează AFP.
Cadillac a ales numele campionului din 1978, Mario Andretti, pentru prima sa maşină de Formula 1, ceea ce acesta consideră „cel mai mare omagiu” înaintea cursei inaugurale a echipei, care va avea loc săptămâna viitoare: Marele Premiu al Australiei, relatează AP.
Regtul Unit anunţă că şi-a retras temporar personalul diplomatic din Iran, din cauza "situaţiei securităţii"
Ministerul britanic de Externe anunţă vineri retragerea personalului diplomatic din Iran, în contextul unor ameninţări cu atacuri americane, care alimentează temeri cu privire la izbucnirea unui război în Orientul Mijlociu, relatează AFP.
Un bărbat suspectat de vandalizarea statuii lui Churchill de la Parlament, arestat la Londra. Pe soclul statuii scria "criminal de război sionist", iar pe statuie, stropită cu vopsea roşie, scria "Free Palestine"
Poliţia britanică anunţă vineri că a arestat un bărbat suspectat de degradarea, în noaptea de joi spre vineri, o statuie a fostului premier Winston Churchill, la Londra, acoperită cu inscripţii propalestiniene, relatează AFP.
Ministrul Sănătăţii: Sperăm ca în prima parte a acestui an să avem, pentru prima dată în ultimii 36 de ani, Strategia naţională de screening şi prevenţie, un document strategic
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că şi-a propus ca în prima parte a acestui an România să aibă o strategie naţională de screening şi prevenţie, prima din ultimii 36 de ani. Alexandru Rogobete anunţă că, în bugetul pentru acest an, vor primi fonduri programele naţionale de screening pentru cancerul de sân, pentru cancerul de col uterin şi pentru cel colo-rectal.
Formaţia Hermannstadt a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa FC Botoşani, într-un meci din etapa a 29-a a Superligii.
Un bărbat de 43 de ani, din municipiul Sibiu, a fost reţinut de poliţiştii Biroului Investigaţii Criminale Deva, fiind suspectat că a spart geamurile sediului din Deva al PNL. El le-a spus poliţiştilor că a făcut acest gest după ce a consumat alcool.
Fritz, întrebat de ce PSD susţine că Ilie Bolojan este premierul USR-ului: A făcut mai multe concesii PSD-ului decât USR-ului. E mai degrabă un joc retoric decât realitate
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că premierul Ilie Bolojan a făcut mai multe concesii social-democraţilor decât USR şi de aceea consideră că afirmaţia PSD că Bolojan este premierul USR-ului este mai degrabă un joc retoric decât realitate.
Preşedintele USR: Trebuie să ne decidem care sunt priorităţile din buget / Nu mai putem să facem cadouri electorale pe caiet
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că în cadrul coaliţiei trebuie să se decidă care sunt priorităţile pentru realizarea bugetului şi că nu mai pot fi făcute cadouri electorale pe caiet. El a precizat că se aşteaptă din partea partenerilor de coaliţie să vină cu propuneri, dar să menţioneze şi de unde vor fi luaţi banii respectivi pentru diversele proiecte.
Un tramvai a deraiat vineri la Milano, din motive încă necunoscute, provocând moartea unei persoane şi rănirea gravă a mai multor altora, relatează BFMTV.
