Comisia Europeană a lansat o nouă agendă pentru prevenirea şi combaterea terorismului. Măsurile vizează anticiparea ameninţărilor, prevenirea radicalizării, protejarea persoanelor în mediul online şi offline, răspunsul la ameninţări şi atacuri
28 februarie 2026 08:50
Comisia Europeană a prezentat o nouă agendă pentru prevenirea şi combaterea terorismului, stabilind direcţiile de acţiune pentru consolidarea răspunsului colectiv al Europei la ameninţările teroriste şi extremiste violente aflate în evoluţie. Determinată de utilizarea abuzivă tot mai frecventă a tehnologiilor digitale, de la reţelele sociale şi inteligenţa artificială până la armele imprimate 3D şi drone, de radicalizarea în creştere a minorilor, dar şi de evoluţiile geopolitice şi implicarea actorilor statali şi nestatali, agenda este structurată pe şase piloni: anticiparea ameninţărilor, prevenirea radicalizării, protejarea persoanelor în mediul online, protejarea persoanelor în mediul fizic, răspunsul la ameninţări şi atacuri, cooperarea cu partenerii internaţionali.
09:20
Ministrul Apărării israelian, Israel Katz, a anunţat că a lansat un „atac preventiv” asupra Iranului, sâmbătă dimineaţa. Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, nu se află la Teheran, informează surse oficiale citate de Reuters, în contextul atacului care, potrivit unor surse, ar fi fost planificată de luni de zile în coordonare cu Washingtonul.
Poreclit „Gerard Maldini” în vestiarul echipei FC Barcelona, Gerard Martin a publicat o fotografie pe Instagram în care apare un tricou cu autograf primit de la Paolo Maldini.
09:10
Ministrul Apărării israelian, Israel Katz, a anunţat că a lansat un „atac preventiv” asupra Iranului, sâmbătă dimineaţa.
Ministrul Apărării israelian, Israel Katz, a anunţat că a lansat un „atac preventiv” asupra Iranului, sâmbătă dimineaţa.
Industria de credit privat din SUA, evaluată la aproximativ 2 trilioane de dolari, se confruntă cu noi tensiuni după problemele apărute la Blue Owl Capital, unul dintre cei mai mari creditori privaţi de pe piaţă. Sectorul era deja afectat de îngrijorări legate de evaluări, transparenţă şi recentele cazuri de insolvenţă, precum falimentul furnizorului auto First Brands, transmite Reuters.
Marea jucătoare americană de tenis Billie Jean King şi-a exprimat părerea cu privire la controversa din jurul echipei masculine de hochei pe gheaţă a Statelor Unite, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice, după ce jucătorii au râs la o glumă făcută de preşedintele Donald Trump pe seama echipei feminine, de asemenea medaliată cu aur, informează Reuters.
Traficul rutier este afectat de ceaţă în zece judeţe sâmbătă dimineaţă, anunţă Centrul Infotrafic din IGPR. De asemenea, sunt restricţii de trafic pe A1 Sibiu - Deva, din cauza unui incendiu izbucnit la un autoturism.
Actorul Bobby J. Brown din „The Wire” a murit recent într-un incendiu izbucnit într-o anexă a locuinţei sale din statul Maryland, devenind al treilea membru al distribuţiei apreciatului serial HBO care s-a stins din viaţă începând din decembrie, conform The Guardian.
Actorul Bobby J. Brown din „The Wire” a murit recent într-un incendiu izbucnit într-o anexă a locuinţei sale din statul Maryland, devenind al treilea membru al distribuţiei apreciatului serial HBO care s-a stins din viaţă începând din decembrie, conform The Guardian.
Preşedintele Donald Trump nu a trimis încă oficial către Senat nominalizarea lui Kevin Warsh pentru a-l înlocui pe Jerome Powell la conducerea Federal Reserve, o întârziere neobişnuită care amplifică incertitudinea într-un proces deja umbrit de acuzaţii de presiune politică asupra băncii centrale, relatează Reuters.
Cel puţin 15 persoane au murit după ce un avion militar care transporta bancnote s-a prăbuşit vineri în apropierea capitalei Boliviei, avariind mai multe vehicule pe o autostradă şi împrăştiind bancnote pe carosabil, a declarat un oficial, conform The Guardian.
Cel puţin 15 persoane au murit după ce un avion militar care transporta bancnote s-a prăbuşit vineri în apropierea capitalei Boliviei, avariind mai multe vehicule pe o autostradă şi împrăştiind bancnote pe carosabil, a declarat un oficial, conform The Guardian.
Analiştii avertizează că piaţa globală de smartphone-uri ar putea înregistra în 2026 cel mai sever declin de până acum, pe fondul crizei tot mai acute de cipuri de memorie, care împinge în sus preţurile dispozitivelor, transmite CNBC.
Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre întâlnirea echipei ucrainene cu partea americană şi despre pregătirea unui format trilateral pentru convorbirile de pace, relatează Ukrinform.
Neil Sedaka, cântăreţ şi compozitor de succes, artist de top în primii ani ai rock ‘n’ roll-ului, cu un al doilea val de popularitate în anii 1970, a murit, anunţă CNN.
Fondul Monetar Internaţional avertizează că autorităţile ucrainene trebuie să implementeze rapid reformele structurale convenite în noul pachet de finanţare de 8,1 miliarde de dolari, aprobat joi de boardul instituţiei, transmite Reuters.
Poliţia norvegiană a arestat un adolescent în vârstă de 17 ani, suspectat de plănuirea unui atentat cu explozivi la o instalaţie NATO, în sud-vestul ţării, potrivit postului public NRK, relatează AFP.
Preşedintele Donald Trump a reluat, în discursul despre Starea Naţiunii din această săptămână, ideea că ”tarifele plătite de alte ţări vor putea, la fel ca în trecut, să înlocuiască substanţial sistemul modern de impozitare a veniturilor”, dar analiştii sunt sceptici, relatează CNBC.
Cotaţiile petrolului au urcat vineri cu aproximativ 3%, în condiţiile în care traderii se pregătesc pentru posibile perturbări ale ofertei după ce Statele Unite şi Iranul au decis să prelungească discuţiile nucleare şi să le reia săptămâna viitoare, transmite Reuters.
Preşedintele SUA Donald Trump a recunoscut vineri că se confruntă cu o alegere dificilă privind modul în care va gestiona relaţia cu Iranul, după ce eforturile diplomatice s-au dovedit nesatisfăcătoare, relatează CNN.
Preşedintele american Donald Trump anunţă vineri că are în vedere o ”preluare paşnică a controlului” Cubei, fără să facă precizări cu privire la modalităţile unei astfel de operaţiuni, în contextul în care Washingtonul exercită presiuni asupra liderilor insulei comuniste, relatează AFP.
Iranul a acceptat să nu mai stocheze uraniu îmbogăţit, anunţă ministrul de Externe al Omanului, Badr Albusaidi, salutând un progres major în cadrul unor negocieri cu Statele Unite, relatează AFP.
Iranul a acceptat să nu mai stocheze uraniu îmbogăţit, anunţă ministrul de Externe al Omanului, Badr Albusaidi, salutând un progres major în cadrul unor negocieri cu Statele Unite, relatează AFP.
Preşedintele american Donald Trump ordonă vineri administraţiei sale ”să înceteze imediat orice utilizare” a inteligenţei artificiale (AI) a Anthropic, după ce start-up-ul din California a refuzat să-şi deschidă inteligenţa artificială armatei americane, relatează AFP.
Statele Unite au înscris în mod oficial Iranul pe lista neagră a ţărilor care practică ”detenţii nejustificate” şi le cer cetăţenilor americani care se află în Iran ”să plece imediat”, în contextul în care Washingtonul ia în calcul atacuri împotriva Teheranului, relatează AFP.
Preşedintele american Donald Trump anunţă vineri că are în vedere o ”preluare paşnică a controlului” Cubei, fără să facă precizări cu privire la modalităţile unei astfel de operaţiuni, în contextul în care Washingtonul exercită presiuni asupra liderilor insulei comuniste, relatează AFP.
Poliţia norvegiană a arestat un adolescent în vârstă de 17 ani, suspectat de plănuirea unui atentat cu explozivi la o instalaţie NATO, în sud-vestul ţării, potrivit postului public NRK, relatează AFP.
Universitatea Politehnica Timişoara anunţă că prof. univ. dr. ing. Viorel-Aurel Şerban, rector al instituţiei în perioada 2012-2020, a încetat din viaţă.
Oleksandr Usîk îşi va pune în joc centura de campion WBC la categoria grea împotriva kickboxerului olandez Rico Verhoeven, în data de 23 mai, la piramidele din Giza, Egipt, a anunţat vineri revista The Ring.
Drona neutralizată de către armata suedeză în apropierea portavionului nuclear francez Charles de Gaulle, în timpul unei escale la Malmö, era într-adevăr rusească, confirmă armata suedeză vineri seara, în urma unei anchete tehnice, relatează AFP.
Reprezentanţii Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa au afirmat că întârzierea lucrărilor de modernizare la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa nu poate fi pusă pe seama cercetărilor arheologice, aşa cum susţine primarul Vergil Chiţac. Ei au precizat că, până în prezent, în zonă au fost descoperite 34 de morminte din perioada romană, unele dintre ele cu înhumări multiple, în catacombe, iar mare parte dintre acestea conţineau piese de inventar funerar, precum bijuterii, vase de sticlă, monede.
Secretarul de Stat american Marco Rubio urmează să efectueze o vizită-fulger în Israel, luni, în centrul căreia se va fla Iranul, în contextul în care Statele Unite fac să planeze în continuare ameninţarea unei intervenţii militare împotriva Teheranului, relatează AFP.
FIFA va trimite o misiune în Mexic pentru a evalua mai multe subiecte sensibile, printre care şi securitatea în perspectiva meciurilor din cadrul Cupei Mondiale de fotbal din 2026, care se vor desfăşura în această ţară, a anunţat vineri preşedinta mexicană Claudia Sheinbaum, potrivit AFP.
Naţionala României a fost învinsă vineri, la Coimbra, de reprezentativa Portugaliei, scor 99-82 (54-46), în al treilea meci din grupa B, turul I al preliminariilor europene ale FIBA World Cup 2027.
Radu Miruţă, ministrul Apărării Naţionale, a transmis, vineri seară, în discursul ţinut la Congresul USR de la Sibiu, un mesaj celor ”din afara” partidului: ”miniştrii USR nu au obosit, miniştrii USR nu au butoane şi miniştrii USR nu intră în horă”. El spune că, pentru fiecare aviz pe care unul dintre miniştrii USR îl obţine, ”se duce o luptă şi un efort probabil de două-trei ori mai mare” decât în cazul altor deţinători de portofolii din Guvern.
Noile substanţe psihoactive reprezintă o provocare pentru autorităţi, dar, deopotrivă, şi pentru tinerii care trebuie să facă faţă ”presiunii” grupului de prieteni şi care pot fi puşi în situaţia de a avea dificultăţi în a refuza să încerce aceste substanţe. Comunicarea între adulţi şi tineri este ”cheia spre succes”, explică medicul Bogdan Gheorghe de la Agenţia Naţională pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi Adicţiilor.
Cel puţin două persoane au murit, iar alte 38 au fost rănite vineri, la Milano, în nordul Italiei, după ce un tramvai a deraiat şi a lovit o clădire, declară poliţia AFP.
Formaţia Universitatea Cluj a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Oţelul Galaţi, într-un meci din etapa a 29-a a Superligii. Ca urmare a acestei victorii, U Cluj şi-a asigurat prezenţa în play-off.
Sute de adolescenţi, elevi ai mai multor clase de la unităţi de învăţământ din Bucureşti, sunt cooptaţi într-o campanie de conştientizare cu privire la riscurile asociate consumului de droguri, derulată de Centrul Metropolitan de Educaţie şi Cultură ”Ioan I. Dalles”. Campania se bazează pe ideea că tinerilor nu trebuie să le fie stârnită curiozitatea cu privire la consumul de stupefiante, ci trebuie să fie îndrumaţi către alte zone.
Preşedintele american Donald Trump anunţă vineri că ”nu este foarte mulţumit” de conţinutul negocierilor în curs cu Iranul, relatează AFP.
Europarlamentarul USR Dan Barna afirmă că România este ”respectată şi luată în seamă” în configuraţia europeană şi este ”credibilă” în rândul ţărilor Uniunii. ”Suntem un necesar pol de stabilitate, pe de o parte, şi o linie de rezistenţă pentru păstrarea modului de viaţă european şi nu e puţin lucrul ăsta”, spune eurodeputatul, arătând că depinde de România dacă se ridică sau nu la înălţimea acestei provocări.
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că formaţiunea invită celelalte partide să formeze o comisie parlamentară pentru a găsi ”o formulă transpartinică şi consensuală” pentru o reformă administrativ-teritorială ”istorică”. ”Reforma adevărată, fără de care nu se va schimba nimic fundamental, este o reorganizare administrativ-teritorială. În loc de 3.000 de primării care livrează puţin, haideţi să facem 1.000 de primării care livrează multe”, arată el. Fritz consideră însă că ”PSD, parţial şi PNL, nu vor să reformeze statul român, pentru că ei sunt însuşi statul român nereformat”. În acest context, el explică faptul că USR nu iese de la guvernare întrucât ”dacă USR pleacă, democraţia pierde centura ei de siguranţă”.
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că reprezentanţii formaţiunii au datoria de a combate extremismul prin fapte şi prin exemplul propriu. ”Când cetăţeanul vede că se poate trăi normal, că poate obţine un act fără şpagă, că poate vorbi cu primarul sau ministrul, că banii publici se duc în proiecte vizibile, nu în buzunare ascunse, atunci mai scade apetitul pentru soluţii extremiste”, susţine el. Fritz a criticat AUR, spunând că a abuzat de cuvântul ”patriotism”. ”Nu-i straniu că într-o jumătate de ani de guvernare, extremiştii au iniţiat şase moţiuni simple împotriva miniştilor USR, dar niciuna împotriva unui ministru PSD? Nu e straniu că veşnica roată de rezervă a sistemului, Crin Antonescu, deja se încălzeşte retoric să devină noua steluţă la firmamentul extremiştilor? Nu e straniu că fix cei care latră cel mai tare în tiktok-uri şi liveuri, dar la Nordis, la BMWuri, la plagiate şi toate scandalurile sistemului, nu-i auzi nici măcar să scâncească?”, arată Fritz.
Fostul preşedinte american Bill Clinton a dat asigurări vineri că nu a ”avut nicio idee despre infracţiunile” penale sexuale comise de către fostul său prieten Jeffery Esptein, în faţa membrilor unei Comisii de anchetă parlamentară, care-l audiază cu privire la legăturilor pe care le-a avut în trecut cu finanţistul, relatează AFP.
Arbitrii Andrei Moroiţă şi Florin Andrei vor conduce la centru partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a 29-a a Superligii.
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, vineri seară, la Congresul USR, că România ”nu are nevoie de salvatori”. ”România nu este o victimă care aşteaptă un erou cu pelerină, nu este un pacient care are nevoie de un medic providenţial sau de un tătuc. România are nevoie de oameni care ştiu că nu există salvare fără muncă, fără instituţii, fără reforme asumate şi fără curajul de a spune adevărul chiar când doare”, a subliniat el.
Vicepremierul Oana Gheorghiu, care coordonează restructurarea companiilor aflate în subordinea ministerelor, le solicită cetăţenilor să se implice în distribuirea anunţurilor de selecţie pentru Consiliile de Administraţie ale companiilor de stat, întrucât ”fiecare poate să aibă în cercul său de cunoscuţi oameni cu competenţe şi dornici să se implice pentru a aduce managementul de calitate şi în companiile de stat”. ”Ce am de făcut ca membru al guvernului e o bătălie grea, dar nu imposibilă, câtă vreme nu o duc singură. Ca să schimbăm în mod real modul de gestionare a companiilor de stat, e nevoie să vă implicaţi şi voi, cetăţenii”, afirmă Gheorghiu, arătând că în prezent se face selecţia pentru membri în CA al Carpatica Feroviar România, compania creată după falimentul CFR Marfă.