Donald Trump afirmă din nou că ar putea candida pentru al treilea mandat, după ce amenințase că va prelua controlul asupra alegerilor din noiembrie – VIDEO

12:10

Un program secret al Agenției Centrale de Informații (CIA) ar fi analizat posibilitatea de a transforma persoane obișnuite în asasini fără ca acestea să fie conștiente de acțiunile lor, potrivit unor documente declasificate. Conform unui raport citat de Daily Mail, proiectul cunoscut sub numele de Project Artichoke a fost derulat între 1951 și 1956 și […]