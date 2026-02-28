Activist Palestine Action arestat după ce a vandalizat statuia lui Winston Churchill de la Londra

15:40

S-au tras la sorți tablourile pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor, cu dueluri care vor ține cu sufletul la gură întreaga planetă. Cel mai așteptat șoc este, fără nicio îndoială, confruntarea dintre Real Madrid și Manchester City, două forțe ale fotbalului european. Dueluri de gală și surprize pe tabloul eliminatoriu din martie Spectacolul continuă […]