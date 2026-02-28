Trump confirmă: ”Armata SUA a lansat operaţiuni de luptă majore în Iran”
Aktual24, 28 februarie 2026 09:50
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat, într-un mesaj video publicat pe reţelele sociale, că Statele Unite au început o campanie militară în Iran, afirmând că operaţiunea are ca scop neutralizarea unor ameninţări considerate iminente la adresa securităţii americane. „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea ameninţărilor iminente din partea regimului iranian, un […]
• • •
Activist Palestine Action arestat după ce a vandalizat statuia lui Winston Churchill de la Londra # Aktual24
Un bărbat suspectat că a vandalizat statuia lui Sir Winston Churchill din Piața Parlamentului din Londra a fost arestat din nou sub suspiciunea de susținere a Acțiunii Palestiniene, a declarat poliția. Ar fi prima astfel de arestare de când Înalta Curte a decis că interdicția impusă de guvern grupului în temeiul legislației antiteroriste este ilegală. […]
Mossad a lansat un canal de Telegram în limba persană, îndemnându-i pe „frații și suroriile noastre din Iran” să se revolte împotriva dictaturii ayatollahului # Aktual24
Serviciul de informații israelian, Mossad, a anunțat sâmbătă lansarea unui canal Telegram în limba persană destinat populației din Iran, într-un moment de escaladare semnificativă a tensiunilor dintre Israel și Republica Islamică. Canalul urmărește să ofere „informații sigure și actualizate” iranienilor care sunt împotriva regimului de la Teheran, în contextul loviturilor militare care au avut loc […]
Epistolă scrisă de Regina Elisabeta a II-a pe când avea 12 ani, vândută cu 25.000 de lire sterline # Aktual24
O epistolă scrisă de Regina Elisabeta a II-a în copilărie, a fost vândută la licitație de Hansons Auctioneers pentru 25.000 de lire sterline. Scrisoarea a fost adresată cameristei principale de la Royal Lodge din Windsor și include desene cu câini, cai și copii. A fost scrisă cândva între 1936 și 1940, moment în care prințesa […]
Trump s-a supărat pe Anthropic. „Nu avem nevoie de ea, nu o dorim și nu vom mai face afaceri cu ei!” # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că va cere tuturor agențiilor federale să înceteze imediat utilizarea tehnologiei de la dezvoltatorul de inteligență artificială Anthropic, potrivit BBC. „Nu avem nevoie de ea, nu o dorim și nu vom mai face afaceri cu ei!”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social. Anthropic este implicată într-o […]
Cel puţin 20 de persoane au murit şi alte zeci au fost rănite vineri, după ce un avion militar de tip C-130 Hercules al Forţelor Aeriene Boliviene, care transporta bancnote noi, a ieşit de pe pista aeroportului din El Alto, în apropiere de capitala administrativă La Paz, distrugând vehicule aflate în zonă, relatează AFP şi […]
Ministrul Apărării pune la punct PSD-ul: ”N-au reuşit să bage candidat la prezidenţiale nici măcar în turul doi, n-au reuşit nici împreună, nici separat să câştige Primăria Bucureşti” # Aktual24
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a declarat vineri, la Congresul USR desfăşurat la Sibiu, că miniştrii formaţiunii „nu au obosit” şi îşi desfăşoară activitatea fără influenţe politice sau mecanisme informale de putere, subliniind că pentru fiecare decizie administrativă obţinută efortul este semnificativ mai mare decât în cazul altor portofolii guvernamentale. „Pentru cei din afara acestei […]
Bombardamentele asupra Teheranului au vizat reședințele președintelui și ayatollahului. Khomeini a scăpat, fiind mutat anterior într-o locație secretă # Aktual24
Israelul, cu sprijinul Statelor Unite, a lansat sâmbătă dimineața un atac preventiv masiv asupra Iranului, vizând peste 30 de ținte militare, nucleare și de regim, inclusiv zone rezidențiale și birouri asociate cu liderii supremi ai Iranului. Ayatollahul Ali Khamenei nu se afla în Teheran Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a confirmat operațiunea ca fiind „preventivă”, […]
USR se redefinește la congres: ”Noi revendicăm patriotismul astăzi/ Trebuie să recâştigăm limbajul patriotismului furat de AUR şi să-l redefinim/ Am lăsat ca AUR şi găştile lor să ia patriotismul, să-l murdărească, să-l transforme în ură şi în frică” # Aktual24
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat vineri, la Congresul partidului desfăşurat la Sibiu, că formaţiunea are responsabilitatea de a combate extremismul prin rezultate concrete în administraţie şi prin exemplul propriu, afirmând că „România nu are nevoie de salvatori”, ci de muncă, reforme şi instituţii funcţionale. „Când cetăţeanul vede că se poate trăi normal, că poate […]
Forțele americane au participat, alături de aviația israeliană, la atacurile asupra Iranului, confirmă surse oficiale de la Washington # Aktual24
Statele Unite au participat la atacurile de sâmbătă dimineață asupra țintelor din Iran împreună cu forțele armate israeliene, au declarat surse oficiale americane pentru publicația The Times of Israel. Operațiunile au vizat mai multe locații strategice în Teheran și alte regiuni, ca parte a unei campanii pentru neutralizarea amenințărilor percepute la adresa securității naționale a […]
Spațiul aerian al Israelului a fost închis, după atacul preventiv asupra Iranului. Toate zborurile comerciale au fost suspendate, se așteaptă o masivă ripostă iraniană # Aktual24
Spațiul aerian al Israelului a fost închis temporar pentru toate zborurile civile, ca urmare a atacului preventiv lansat de Israel împotriva Iranului, a anunțat ministrul Transporturilor, Merav Regev. „Siguranța și securitatea pasagerilor este prioritatea principală”, a declarat oficialul, precizând că măsura rămâne valabilă „până la o nouă notificare”, potrivit Ynet. Măsuri de siguranță pentru pasageri […]
Neil Sedaka, cântărețul și compozitorul din spatele pieselor Oh! Carol, Calendar Girl și Bad Blood, precum și a multor hituri interpretate de alți artiști, inclusiv Stupid Cupid și Love Will Keep Us Together, a murit la vârsta de 86 de ani. Un reprezentant a confirmat moartea sa pentru Variety vineri, la câteva ore după ce […]
BREAKING: Israeul a lansat un „atac preventiv” asupra Iranului și a declarat starea de urgență pe întreg teritoriul național # Aktual24
Israelul a lansat un „atac preventiv” împotriva Iranului, a anunțat în această dimineață ministrul israelian al apărării, Israel Katz. Oficialul a declarat totodată instituirea unei „stări speciale și permanente de urgență” pe întreg teritoriul israelian, în contextul riscului unor represalii iminente, transmite BBC. Anunțul marchează o escaladare majoră a tensiunilor dintre Israel și Iran, relații […]
România își retrage personalul neesențial de la misiunile diplomatice din Israel, pe fondul temerilor privind izbucnirea unui război în regiune # Aktual24
România a decis retragerea personalului neesențial și a membrilor de familie ai acestuia din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, al Consulatului General din Haifa și al Oficiului de Reprezentare din Ramallah, în contextul deteriorării situației de securitate din regiune. Decizia a fost confirmată de Ministerul Afacerilor Externe al României (MAE), care a precizat că […]
Marea Britanie, tot mai aproape de interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani. O consultare publică va analiza și alternative # Aktual24
Guvernul britanic va face încă un pas către interzicerea rețelelor de socializare pentru persoanele sub 16 ani săptămâna viitoare, odată cu lansarea unei consultări pe această temă, surse din interiorul guvernului fiind din ce în ce mai sigure că premierul Keir Starmer va susține ideea. Liz Kendall, ministrul Tehnologiei, va publica termenii de referință pentru […]
Donald Trump afirmă din nou că ar putea candida pentru al treilea mandat, după ce amenințase că va prelua controlul asupra alegerilor din noiembrie – VIDEO # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a generat controverse după ce, în timpul unui discurs susținut în statul Texas, a sugerat că nu exclude ideea unui al treilea mandat la Casa Albă. „Poate ar trebui, poate mai facem încă un mandat. Să mai facem încă unul?”, a declarat liderul american în fața susținătorilor care l-au aplaudat […]
Un avion militar bolivian încărcat cu bancnote s-a prăbușit lângă La Paz: martorii au început să fure banii, printre cadavre # Aktual24
Un avion militar de transport al Forțelor Aeriene Boliviene, un Lockheed C-130 Hercules, s-a prăbușit vineri în apropierea orașului El Alto, lângă capitala administrativă La Paz, provocând moartea a cel puțin 15 persoane și rănirea altor zeci. Aeronava transporta bancnote nou tipărite destinate Banco Central de Bolivia în momentul în care a ieșit de pe […]
O adunare neobișnuită a atras, recent, atenția trecătorilor într-un parc din Buenos Aires, Argentina, unde mai mulți adolescenți au participat la o activitate dedicată comunității therienilor – persoane care spun că se identifică mental, spiritual sau psihologic cu animale. Spațiul urban s-a transformat pentru câteva ore într-un decor inspirat din natură, iar adolescenții au încercat […]
Mașinăria de război a lui Vladimir Putin se află sub presiune: sancțiunile și scăderea veniturilor afectează puternic economia Rusiei # Aktual24
Pe măsură ce presiunile economice generate de sancțiunile occidentale și de scăderea veniturilor continuă să afecteze economia de război a Rusiei, regiunile industriale care au beneficiat anterior de expansiunea cheltuielilor militare încep să resimtă din ce în ce mai acut efectele negative. În Nijni Novgorod, un important centru industrial al țării, companiile locale raportează deteriorarea […]
Boala neurodegenerativă cunoscută sub numele de Alzheimer reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale medicinei moderne, afectând memoria, orientarea și independența persoanelor diagnosticate. Deși nu există încă un tratament definitiv, alimentația joacă un rol esențial în susținerea funcțiilor cognitive și în încetinirea progresiei bolii. Un stil de viață sănătos, care include nutriție echilibrată, poate […]
Amenințarea iraniană și reacția SUA: modul în care declarațiile lui Trump influențează programele de înarmare ale Teheranului # Aktual24
Președintele american Donald Trump a relansat discuțiile privind tensiunile dintre Statele Unite și Iran, sugerând posibilitatea unui atac militar și justificând această poziție prin preocupările legate de programul nuclear iranian, de dezvoltarea rachetelor balistice și de sprijinul acordat de Teheran unor grupuri militante din Orientul Mijlociu. În discursurile sale, Trump a insistat asupra faptului că […]
Condițiile de la Centrala nucleară Zaporojie, aflată sub control militar, descriu o realitate tot mai îngrijorătoare pentru siguranța nucleară globală. În interiorul complexului, personalul rus ar fi transformat unele încăperi tehnice în spații de locuit improvizate, instalând bucătării și zone de socializare într un mediu care ar trebui să fie strict controlat din punct de […]
Rusia duce o campanie cinică de presiune și șantaj asupra familiilor prizonierilor de război ucraineni, transformând suferința emoțională a rudelor într-o armă de război psihologic. Cazul Karinei Remez ilustrează un mecanism crud prin care speranța devine instrument de manipulare, iar dragostea pentru cei dispăruți este exploatată pentru a forța acte de sabotaj sau colaborare sub […]
SUA cere personalului ambasadei din Israel să plece acum dacă dorește, pe fondul amenințărilor lui Trump de a ataca Iranul. Mesajul, transmis într-un e-mail de ambasadorul Mike Huckabee și trimis misiunii SUA, îi instruia pe cei care doreau să plece „să facă acest lucru ASTĂZI”, relatează NBC News. Îndrumările au fost emise „ca măsură de […]
Iranienii analizează ceea ce se întâmplă în Venezuela pentru a anticipa următoarea mutare a lui Trump # Aktual24
Iranienii, de la cei mai înalți oficiali ai guvernului până la protestatarii care le solicită retragerea din funcție, încearcă să anticipeze următoarea mișcare a președintelui american Donald Trump, pe fondul amenințărilor tot mai explicite privind posibile atacuri ale Statelor Unite. Liderul de la Casa Albă a avertizat că se vor produce „lucruri rele” dacă Teheranul […]
Cine ar putea prelua locul lui „El Mencho”: trei posibile scenarii prin care ar putea fi acoperit vidul de putere # Aktual24
Se autointitulează „Compania” și este una dintre cele mai puternice organizații criminale din lume. Imperiul său, construit pe traficul de droguri și extorcare, valorează zeci de miliarde de dolari și dispune de o armată privată. Eliminarea liderului Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut ca El Mencho, lasă însă organizația fără un succesor clar și deschide o perioadă […]
Țara europeană care sfidează NATO: „Nu vom atinge noile obiective privind cheltuielile pentru apărare” # Aktual24
Guvernul condus de premierul ceh Andrej Babis a anunțat reducerea planurilor privind creșterea cheltuielilor militare ale Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, poziționând Cehia pe o traiectorie diferită față de obiectivele de apărare discutate anterior la nivel internațional. Autoritățile de la Praga susțin că politica bugetară actuală urmărește un echilibru între investițiile sociale și cele de […]
Suedia nu se opune primirii de arme nucleare: ”Dacă izbucnește un război, vom fi deschiși la orice poate asigura supraviețuirea și securitatea Suediei” # Aktual24
Ministrul suedez al Apărării, Poul Jönsson, nu exclude posibilitatea ca țara sa să permită desfășurarea de arme nucleare în timp de război. Jónsson, un reprezentant al Partidului Moderat al prim-ministrului Ulf Kristersson, a anunțat deschiderea Suediei față de o posibilă desfășurare de arme nucleare în caz de război, relatează SVT. Fără arme nucleare pe timp […]
Pregătiri de război: Ministerul Sănătății din Israel a cerut spitalelor să se pregătească de război. China le-a cerut propriilor cetățeni să plece de urgență din zonă # Aktual24
Ministerul Sănătății din Israel a instruit instituțiile medicale din întreaga țară să se pregătească pentru un posibil conflict armat, în contextul escaladării tensiunilor regionale și al riscului unei confruntări directe cu Iranul, potrivit mai multor informații din presa și surse oficiale. Potrivit canalului Telegram „Voice of Israel”, pregătirile vizează un scenariu de ostilități care ar […]
Rusia ar putea avea capacitatea de a intercepta armele nucleare ale Europei în mai puțin de 10 ani. Moscova construiește într-un ritm alert un scut despre care se spune că ar fi impenetrabil # Aktual24
Un nou raport al grupului de analiză britanic RUSI atrage atenția asupra schimbărilor majore din echilibrul strategic european, sugerând că evoluția sistemelor de apărare antirachetă ale Rusiei ar putea, în următorul deceniu, să reducă eficiența unui eventual atac nuclear lansat de Marea Britanie sau Franța, relateaza Politico. Contextul raportului RUSI și amenințarea percepută Raportul elaborat […]
PSD continuă războiul cu USR pe numirea lui Caragea la conducerea Uzinei Mecanice Sadu: ”Este prieten de familie cu Miruță” # Aktual24
Partidul Social Democrat (PSD) a solicitat, vineri, conducerii Uniunii Salvați România (USR) să dispună „în regim de urgență” o verificare a circumstanțelor în care o persoană considerată „prieten de familie” al ministrului Apărării, Radu Dinel Miruță, a fost numită la conducerea Uzinei Mecanice Sadu. Potrivit unui comunicat, pesediștii cer clarificări în legătură cu decizia de […]
Președintele USR: ”PSD trebuie să se obișnuiască la gândul că și în viitor nu mai vor putea să decidă totul singur” # Aktual24
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat vineri că Partidul Social Democrat, în perioada în care a fost condus de Marcel Ciolacu, a încercat să concentreze întreaga putere politică, avertizând că pesediștii trebuie să se obișnuiască cu ideea că nu mai pot decide singuri direcția guvernării. Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă, în contextul […]
Cauzele profunde ale războiului dintre Pakistan și Afganistan. Talibanii anunță că au capturat mai multe posturi de frontieră pakistaneze # Aktual24
Talibanii au anunțat vineri că au capturat mai multe posturi de frontieră pakistaneze și au ucis sau capturat militari, în timp ce Pakistanul a declarat că a lansat un „răspuns puternic și eficient”, explozii fiind raportate la Kabul, în contextul celei mai recente escaladări a confruntărilor dintre cele două state. Ambele părți au confirmat lupte […]
Direcția Națională Anticorupție (DNA) desfășoară anchete penale in rem într-o serie de cauze care vizează suspiciuni de fapte de corupție în legătură cu contracte pentru refacerea infrastructurii de irigații, au declarat pentru newscenter.ro surse judiciare. Direcția Națională Anticorupție (DNA) desfășoară anchete penale in rem într-o serie de cauze care vizează suspiciuni de fapte de corupție […]
Japonia anunță schimbări majore în cadrul serviciilor de informații. China, principala amenințare # Aktual24
Reînvestită în funcție după o victorie covârșitoare în alegerile anticipate din această lună, Takaichi a promis că va face Japonia „puternică și prosperă” prin schimbări politice cheie, inclusiv în domeniul apărării și al informațiilor. Planurile vin în contextul unei dispute diplomatice de luni de zile între Japonia și China pe marginea comentariilor făcute de Takaichi […]
Turcia, o amenințare? Macron face eforturi pentru reînnoirea acordului de apărare cu Grecia # Aktual24
Președintele francez Emmanuel Macron urmează să viziteze Atena la sfârșitul lunii aprilie pentru a reînnoi acordul franco-grec de apărare reciprocă, pe fondul îngrijorărilor că climatul politic fragil de la Paris ar putea complica procesul. Acordul istoric a fost semnat în 2021, stabilind că cele două țări își vor oferi asistență militară reciprocă în cazul în […]
Rusia anunță că a fost stabilit un armistițiu local pentru a permite reparațiile la centrala nucleară din Zaporijia # Aktual24
Oficialii ruși declară că un armistițiu local este în vigoare în apropierea centralei nucleare din Zaporijia pentru a repara o linie electrică externă deteriorată, ceea ce face ca amplasamentul să depindă de o rezervă redusă de energie electrică externă. AIEA a avertizat în repetate rânduri că energia electrică externă a centralei ZNPP reprezintă o vulnerabilitate […]
Militari prinși în rețelele de droguri. Trei bărbați arestați preventiv în județul Bistrița-Năsăud # Aktual24
Trei bărbați au fost arestați preventiv pentru trafic de droguri în județul Bistrița-Năsăud, printre aceștia fiind și doi militari activi, soldați gradați profesioniști. Suspecții au vârste cuprinse între 22 – 36 ani. Polițiștii de la Crimă Organizată au documentat activitatea lor infracțională desfășurată pe parcursul ultimilor ani. Afaceri cu substanțe cristaline și canabis vândut la […]
Inspectorii ANPC au verificat peste 1900 de firme în această săptămână, iar rezultatele sunt cu adevărat șocante pentru toți consumatorii români. Amenzile totale depășesc pragul de 5 milioane de lei, avertismentele au ajuns la peste 1000, aplicate comercianților neglijenți. Controlul s-a desfășurat între 23 – 27 februarie. Carne cu mucegai și legume alterate descoperite în […]
O companie privată chineză de imagistică satelitară a publicat imagini care arată prezența a 11 avioane de vânătoare F-22 Raptor ale Forțelor Aeriene ale SUA la baza aeriană Ovda, din sudul Israelului, pe fondul consolidării prezenței militare americane în regiune, în contextul tensiunilor cu Iranul. Potrivit datelor analizate, aeronavele au fost dislocate după ce au […]
Guvernul a reintrodus vineri reducerile de impozit pentru locuințele vechi prin ordonanță de urgență, decizie care repară triplarea impozitelor care a lovit proprietarii la începutul anului. Românii care dețin case vechi vor plăti acum sume mult mai mici către primării. Noua regulă se aplică imediat pentru a corecta costurile din luna ianuarie. Reduceri substanțiale pentru […]
Președintele Dan, reacție dură la adresa AEP: ”Nu a văzut nicio neregulă în finanțarea campaniei lui Călin Georgescu”. AUR a și sărit să-i ceară suspendarea # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat că sesizarea Parchetului General de către AEP privind finanțarea campaniei sale nu reprezintă o situație nouă și a acuzat instituția că nu a înțeles mecanismul donațiilor online, susținând totodată că AEP nu a identificat probleme în cazul finanțării campaniei lui Călin Georgescu. Declarațiile au fost făcute într-o postare pe […]
AUR a primit peste 3 milioane lei în februarie de la stat. PSD rămâne campion, peste 5 milioane de lei. Mare parte din bani merge la propaganda TV # Aktual24
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat vineri că, în luna februarie, a virat în conturile a opt partide politice subvenții de la bugetul de stat în valoare totală de 15.405.550 de lei. Potrivit unui comunicat al instituției, cele mai mari sume au fost alocate Partidului Social Democrat (PSD), care a primit 5.111.433 de lei, urmat […]
S-au tras la sorți tablourile pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor, cu dueluri care vor ține cu sufletul la gură întreaga planetă. Cel mai așteptat șoc este, fără nicio îndoială, confruntarea dintre Real Madrid și Manchester City, două forțe ale fotbalului european. Dueluri de gală și surprize pe tabloul eliminatoriu din martie Spectacolul continuă […]
Diehl Defence a dezvăluit un lansator de rachete unificat, care poate lansa atât variante cu rază medie, cât și lungă de acțiune ale sistemului german de apărare aeriană IRIS-T — care, conform capacităților sale, ar putea fi răspunsul Europei la Patriot, fabricat în SUA. Compania germană de apărare a prezentat lansatorul la Enforce Tac, cel […]
Iarna își ia rămas-bun într-o notă neobișnuit de blândă în toată țara. Meteorologii anunță că primele zile din martie vor aduce un aer clar de schimbare, soarele va străluci, iar temperaturile vor urca în termometre. După ultimele zile de februarie pline de căldură, primăvara se instalează oficial cu multă încredere. Adio, ger. Maxime de paisprezece […]
Regulile de parcare în zonele Primăriei Capitalei s-au schimbat radical, deoarece plata în numerar direct la încasatori a fost complet eliminată din teren. Autoritățile au desființat cele 33 de posturi ale vechilor încasatori, iar tot sistemul a fost transferat într-o zonă exclusiv digitală pentru eficiență. Șoferii trebuie să se adapteze rapid noilor condiții de staționare. […]
OIM, agenție ONU, raportează un număr „fără precedent” de morți pe rutele de migrație din Mediterana # Aktual24
Cel puțin 7.667 de persoane au murit sau au dispărut pe rutele de migrație din întreaga lume în 2025, potrivit unor noi date de la Organizația Internațională pentru Migrație (OIM). Cifrele subliniază amploarea globală a crizei cu care se confruntă persoanele aflate în mișcare. OIM solicită destructurarea rețelelor de trafic de persoane care exploatează migranții […]
Prim-ministrul britanic a suferit o înfrângere electorală jenantă în fața Partidului Verde într-un fief al Laburiștilor # Aktual24
Partidul Laburist al premierului Keir Starmer a suferit vineri o înfrângere electorală jenantă într-o zonă din Greater Manchester pe care a dominat-o timp de aproape un secol, o pierdere care subliniază prăbușirea politicii bipartide din Marea Britanie. Pierderea unuia dintre cele mai sigure locuri ale Partidului Laburist, în cel mai mare test electoral din ultimul […]
Romgaz, peste Hidroelectrica, OMV Petrom sau Nuclearelectrica. Gigantul raportează un profit net istoric pentru anul 2025 # Aktual24
Romgaz a reușit o performanță financiară de-a dreptul spectaculoasă în cursul anului trecut. Profitul net a atins nivelul record de 3,34 miliarde de lei, cea mai mare cifră înregistrată în sectorul energetic românesc. Rezultatul depășește câștigurile raportate de Hidroelectrica, OMV Petrom sau Nuclearelectrica. Ierarhia profitului în energie și explozia acțiunilor la Bursă Compania ocupă prima […]
