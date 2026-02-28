Trump confirmă: ”Armata SUA a lansat operaţiuni de luptă majore în Iran”

14:40

Cel puțin 7.667 de persoane au murit sau au dispărut pe rutele de migrație din întreaga lume în 2025, potrivit unor noi date de la Organizația Internațională pentru Migrație (OIM). Cifrele subliniază amploarea globală a crizei cu care se confruntă persoanele aflate în mișcare. OIM solicită destructurarea rețelelor de trafic de persoane care exploatează migranții […]