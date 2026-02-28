România își retrage personalul neesențial de la misiunile diplomatice din Israel, pe fondul temerilor privind izbucnirea unui război în regiune

13:10

Sectorul creșterii porcilor din România traversează o criză fără precedent. Asociația Producătorilor de Carne de Porc avertizează că dezastrul economic este tot mai aproape, deoarece fermierii vând animalele mult sub costul de producție de peste 20 de săptămâni. Dacă situația persistă, jumătate dintre ferme se vor închide până la jumătatea anului. Carnea de porc romanească, […]