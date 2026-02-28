Trump confirmă că SUA au început o campanie militară în Iran

16:45

Atras de dobânda avantajoasă şi constrâns de necesarul mare de finanţare, Ministerul Finanţelor a folosit încă de la început de an noua modalitate de a face rost de bani pentru finanţarea deficitului bugetar prin plasamente private externe, discutate direct cu marile bănci, la dobânzi mai mici, continuând seria finanţărilor de acest tip folosite şi anul trecut.