Trump confirmă că SUA au început o campanie militară în Iran
Ziarul Financiar, 28 februarie 2026 10:00
Nvidia dezvoltă un procesor dedicat calculului inferenţial, care permite modelelor AI să răspundă mai rapid la întrebări. Lansarea, anunţată la conferinţa GTC din martie.
Declaraţia lui Donald Trump, potrivit căreia Iranul ar pregăti rachete capabile să ajungă „în curând” pe teritoriul SUA, nu este susţinută de evaluările serviciilor de informaţii americane.
Kaufland a deschis noi magazine, în Titu, judeţul Dâmboviţa, şi în Pantelimon, judeţul Ilfov şi a ajuns la o reţea naţională de 200 de hipermarketuri # Ziarul Financiar
Retailerul german Kaufland a inaugurat joi 26 februarie două noi magazine, în Titu, judeţul Dâmboviţa, şi în Pantelimon, judeţul Ilfov, ajungând astfel la o reţea de 200 de hipermarketuri la nivel naţional, conform calculelor ZF.
Dinu Dragomir pleacă de la Vodafone România după 21 de ani. „Voi transforma o pasiune de o viaţă într-un mic business" # Ziarul Financiar
Dinu Dragomir, fost director al diviziei Vodafone Business şi membru al comitetului executiv al Vodafone România, a anunţat că părăseşte compania după peste două decenii.
Bilanţ Bolt Food pe 2025: Afaceri în creştere cu 50% şi instalări ale aplicaţiei de 2,5 ori mai mari. Baza de clienţi activi a urcat cu 50% # Ziarul Financiar
Platforma de livrări Bolt Food a înregistrat o creştere a cifrei de afaceri cu aproximativ 50% pe piaţa din România în anul 2025, avansul fiind susţinut de lărgirea bazei de clienţi, dublarea numărului de restaurante partenere şi extinderea teritorială, într-un context de piaţă marcat de presiuni inflaţioniste pe tot lanţul de consum.
Distribuitorul Amigo & Intercost din Odorheiu Secuiesc a finalizat anul 2025 cu afaceri de peste 596 mil. lei # Ziarul Financiar
Amigo & Intercost, companie distribuitoare de băuturi din Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita, a realizat anul trecut o cifră de afaceri de aproape 596,3 mil. lei (118,3 mil. euro), în creştere cu 5% faţă de anul anterior, când a avut afaceri de 569 mil. lei (aproximativ 114,4 mil. euro), conform datelor transmise de companie şi informaţiilor existente pe site-ul Ministerului Finanţelor.
România a pierdut în 2025 „medalia de argint“ în piaţa de M&A din Europa Centrală şi de Est în faţa Austriei, care şi-a recâştigat poziţia secundă după un an de pauză # Ziarul Financiar
România a fost anul trecut a treia cea mai importantă piaţă de M&A din Europa Centrală şi de Est după numărul de tranzacţii semnate - 154.
Grupul Dona a investit peste 12 mil. euro în ultimii cinci ani în divizia de distribuţie de medicamente şi în intrarea pe noi nişe de piaţă. „Continuăm investiţiile pentru a susţine creşterea“ # Ziarul Financiar
Divizia de distribuţie a grupului farmaceutic Dona urmează să-şi adauge în portofoliu şi produsele pentru piaţa de oftalmologie, după ce în urmă cu doi ani, în 2024, a mizat pe distribuţia produselor veterinare ca direcţie de creştere şi diferenţiere.
Harta recrutării pe judeţe. Numărul angajaţilor aproape că stă pe loc în majoritatea judeţelor. Centrele economice mari sunt aproape de stagnare, doar judeţele mici au creşteri anuale mari. Per ansamblu, numărul de salariaţi din economie a scăzut cu 0,46% în noiembrie 2025 faţă de noiembrie 2024, adică România a pierdut aproximativ 23.900 de salariaţi într-un an # Ziarul Financiar
Recrutarea la 11 luni din 2025 arată că numărul angajaţilor aproape că stă pe loc în majoritatea judeţelor, centrele economice mari sunt aproape de stagnare, iar doar judeţele mici au creşteri anuale mari ale numărului de salariaţi, conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS) centralizate de Ziarul Financiar.
Cum şi-au împărţit românii concediile în 2025? Peste 4 milioane de români şi-au făcut vacanţa în Grecia, Bulgaria, Turcia şi Ungaria anul trecut şi au cheltuit peste 3 mld. euro. În cele patru ţări, românii au cheltuit o treime din suma totală lasată pe vacanţele în afara ţării în 2025. Mai exact, în 2025 românii au lăsat pe vacanţele în afara ţării 10 mld. euro # Ziarul Financiar
Grecia, Bulgaria, Turcia şi Ungaria au fost ţările care au atras cei mai mulţi turişti români care au ales să îşi facă vacanţele în afara ţării. Pe vacanţa în cele patru destinaţii, românii au cheltuit circa 3 mld. euro, potrivit estimărilor ZF.
Cât a împrumutat statul prin plasamente private şi cât prin obligaţiuni externe la început de 2026. Ministerul Finanţelor a apelat de la începutul anului la plasamente private de la bănci şi a luat chiar şi un împrumut în franci elveţieni, cu dobândă mai mică. Iar prin bonduri externe, statul a împrumutat de pe pieţe 3 mld. euro şi 2 mld. dolari # Ziarul Financiar
Atras de dobânda avantajoasă şi constrâns de necesarul mare de finanţare, Ministerul Finanţelor a folosit încă de la început de an noua modalitate de a face rost de bani pentru finanţarea deficitului bugetar prin plasamente private externe, discutate direct cu marile bănci, la dobânzi mai mici, continuând seria finanţărilor de acest tip folosite şi anul trecut.
Gigantul Starlink deţinut de Elon Musk - liderul pieţei de servicii de internet prin satelit din România, şi-a înmatriculat o filială locală în octombrie 2025 # Ziarul Financiar
Starlink, subsidiara de servicii de internet prin satelit a gigantului american SpaceX controlat de miliardarul Elon Musk şi liderul pieţei de profil din România după numărul de clienţi, şi-a înregistrat o entitate juridică locală în Bucureşti în octombrie 2025, potrivit unor date publicate recent în Monitorul Oficial.
Cea mai puternică luptă din istoria Hollywood-ului are un nou câştigător: Paramount, în spatele căruia se află fiul miliardarului Larry Ellison, fonduri din Arabia Saudită, şi ginerele lui Trump, învinge Netflix în cursa pentru Warner Bros, punând pe masă o ofertă de 111 mld. euro # Ziarul Financiar
