Bursă. Ropharma a încheiat anul trecut cu un profit de 10 mil. lei şi venituri de 1,4 mld. lei, în creştere faţă de 2024

Ziarul Financiar, 27 februarie 2026 19:00

Bursă. Ropharma a încheiat anul trecut cu un profit de 10 mil. lei şi venituri de 1,4 mld. lei, în creştere faţă de 2024

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 5 minute
19:30
Dinu Dragomir pleacă de la Vodafone România după 21 de ani. „Voi transforma o pasiune de o viaţă într-un mic business" Ziarul Financiar
Dinu Dragomir, fost director al diviziei Vodafone Business şi membru al comitetului executiv al Vodafone România, a anunţat că părăseşte compania după peste două decenii.
19:30
Un swipe pentru control, un click pentru economisire. Digitalizarea schimbă psihologia banilor Ziarul Financiar
19:30
Din păcate, s-a cam terminat perioada creşterilor salariale de două cifre Ziarul Financiar
Acum 15 minute
19:15
Bilanţ Bolt Food pe 2025: Afaceri în creştere cu 50% şi instalări ale aplicaţiei de 2,5 ori mai mari. Baza de clienţi activi a urcat cu 50% Ziarul Financiar
Platforma de livrări Bolt Food a înregistrat o creştere a cifrei de afaceri cu aproximativ 50% pe piaţa din România în anul 2025, avansul fiind susţinut de lărgirea bazei de clienţi, dublarea numărului de restaurante partenere şi extinderea teritorială, într-un context de piaţă marcat de presiuni inflaţioniste pe tot lanţul de consum.
19:15
Distribuitorul Amigo & Intercost din Odorheiu Secuiesc a finalizat anul 2025 cu afaceri de peste 596 mil. lei Ziarul Financiar
Amigo & Intercost, companie distribui­toa­re de băuturi din Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita, a realizat anul trecut o cifră de afaceri de aproape 596,3 mil. lei (118,3 mil. euro), în creştere cu 5% faţă de anul anterior, când a avut afaceri de 569 mil. lei (aproximativ 114,4 mil. euro), conform datelor transmise de companie şi informaţiilor existente pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Acum 30 minute
19:00
Bursă. Ropharma a încheiat anul trecut cu un profit de 10 mil. lei şi venituri de 1,4 mld. lei, în creştere faţă de 2024 Ziarul Financiar
19:00
Bursă. Patria Bank anunţă un profit de 50 mil. lei în 2025, în creştere de 53% an/an. Active de 5,3 mld. lei Ziarul Financiar
Acum o oră
18:45
Prospecţiuni a semnat un contract de 6,5 milioane dolari cu OMV Petrom pentru servicii de achiziţie date seismice 3D, valoarea depăşind 10% din cifra de afaceri anuală Ziarul Financiar
18:45
Turbomecanica reduce cu 20% personalul după scăderea comenzilor şi a veniturilor, profit preliminar 2025 în scădere semnificativă faţă de 2024 Ziarul Financiar
18:45
România a pierdut în 2025 „medalia de argint“ în piaţa de M&A din Europa Centrală şi de Est în faţa Austriei, care şi-a recâştigat poziţia secundă după un an de pauză Ziarul Financiar
România a fost anul trecut a treia cea mai importantă piaţă de M&A din Europa Centrală şi de Est după numărul de tranzacţii semnate - 154.
18:45
Bittnet Group încheie 2025 cu venituri de 394 milioane lei şi pierdere netă de 5,2 milioane lei, dar profit operaţional de 12,2 milioane lei în semestrul doi Ziarul Financiar
18:45
Biofarm raportează un profit net de 100 milioane lei în 2025, cu afaceri de 319 milioane lei, creştere semnificativă faţă de anul precedent Ziarul Financiar
18:45
Romcab înregistrează creştere marginală a cifrei de afaceri în 2025, dar pierderile persistă în contextul reorganizării judiciare şi al datoriilor ridicate Ziarul Financiar
18:45
Bursă. Rompetrol Rafinare, cea mai mare rafinărie din România, trece pe profit de 41 mil. dolari în 2025, după pierderi masive în ultimii ani, pe fondul unor volume record de ţiţei procesat Ziarul Financiar
18:45
Ce poţi face în Bucureşti weekendul acesta: târguri de mărţişoare, muzică pe vinil, teatru sau poate o experienţă 3D de 1 martie Ziarul Financiar
18:45
Alro încheie 2025 cu afaceri de 3,9 miliarde lei, majoritatea realizate la export, dar înregistrează pierdere netă de peste 210 milioane lei din cauza costurilor energetice şi deprecierea investiţiilor Ziarul Financiar
18:45
Vrancart, cu Dedeman în acţionariat, înregistrează pierdere de 33,5 mil. lei în 2025, afectată de costuri mai mari şi scăderea cererii, în pofida investiţiilor în reciclare, energie şi modernizarea liniilor de producţie Ziarul Financiar
18:45
Transilvania Broker de Asigurare raportează venituri din distribuţia de poliţe de 126 milioane lei şi profit net de 4,55 milioane lei, susţinut de creşterea primelor şi eficienţa operaţională Ziarul Financiar
18:45
Bursă. Compania de IT Bento, profit de 6,4 mil. lei în 2025, în scădere cu 61% după un an de „recalibrare” şi amânări de proiecte în industrie Ziarul Financiar
Acum 2 ore
18:30
Bursă. Fondul de investiţii Evergent Investments, active record de 4,2 mld. lei şi profit în creştere cu 43% în 2025 Ziarul Financiar
18:30
BNR: Activitatea economică se va resimţi intens în prima jumătate a anului 2026 din cauza măsurilor de consolidare bugetară şi a nivelului ridicat al inflaţiei, dar se va redresa ulterior şi îşi va accelera mai evident creşterea în 2027, peste previziuni Ziarul Financiar
18:30
Bursă. Rompetrol Well Services anunţă un profit net de 4,6 mil. lei în 2025, în scădere cu 55% pe fondul reducerii activităţii în sectorul petrolier Ziarul Financiar
18:30
Dezvoltatorul imobiliar Impact înregistrează în 2025 un profit net de 82,5 milioane lei, în creştere cu 34%, consolidând dezvoltarea de ansambluri rezidenţiale şi mix-use în România Ziarul Financiar
18:30
Autonom raportează venituri din exploatare de 938,9 milioane lei în 2025 şi un profit operaţional de 148,5 milioane lei, în context de volatilitate economică şi presiuni valutare Ziarul Financiar
18:15
Grupul Dona a investit peste 12 mil. euro în ultimii cinci ani în divizia de distribuţie de medicamente şi în intrarea pe noi nişe de piaţă. „Continuăm investiţiile pentru a susţine creşterea“ Ziarul Financiar
Divizia de distribuţie a grupului far­maceutic Dona urmează să-şi adauge în portofoliu şi produsele pentru piaţa de oftalmologie, după ce în urmă cu doi ani, în 2024, a mizat pe distribuţia produselor veterinare ca direcţie de creştere şi diferenţiere.
18:15
Bursă. Transportatorul dunărean de mărfuri TTS trece pe pierdere de 10,5 mil. lei la final de 2025, pe venituri în scădere cu 11% Ziarul Financiar
18:00
Schimbă anul 2026 modul în care ne-a învăţat pandemia să muncim? Ziarul Financiar
17:45
Harta recrutării pe judeţe. Numărul angajaţilor aproape că stă pe loc în majoritatea judeţelor. Centrele economice mari sunt aproape de stagnare, doar judeţele mici au creşteri anuale mari. Per ansamblu, numărul de salariaţi din economie a scăzut cu 0,46% în noiembrie 2025 faţă de noiembrie 2024, adică România a pierdut aproximativ 23.900 de salariaţi într-un an Ziarul Financiar
Recrutarea la 11 luni din 2025 arată că numărul angajaţilor aproape că stă pe loc în majoritatea judeţelor, centrele economice mari sunt aproape de stagnare, iar doar judeţele mici au creşteri anuale mari ale numărului de salariaţi, conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS) centralizate de Ziarul Financiar.
17:45
OpenAI scrie istorie în Silicon Valley. Gigantul AI, cu peste 900 milioane de utilizatori activi, atrage finanţări record de până la 110 miliarde de dolari. Nvidia, Amazon şi Softbank pariază masiv pe viitorul inteligenţei artificiale Ziarul Financiar
Acum 4 ore
17:15
Cum şi-au împărţit românii concediile în 2025? Peste 4 milioane de români şi-au făcut vacanţa în Grecia, Bulgaria, Turcia şi Ungaria anul trecut şi au cheltuit peste 3 mld. euro. În cele patru ţări, românii au cheltuit o treime din suma totală lasată pe vacanţele în afara ţării în 2025. Mai exact, în 2025 românii au lăsat pe vacanţele în afara ţării 10 mld. euro Ziarul Financiar
Grecia, Bulgaria, Turcia şi Ungaria au fost ţările care au atras cei mai mulţi turişti români care au ales să îşi facă vacanţele în afara ţării. Pe vacanţa în cele patru destinaţii, românii au cheltuit circa 3 mld. euro, potrivit estimărilor ZF.
17:15
Cum vede Alexandra Smedoiu, vicepreşedinte CFA, tânăra generaţie în raport cu piaţa muncii? Ziarul Financiar
16:45
HILS Sunrise - Apartament cu 2 camere 2A Ziarul Financiar
16:45
Cât a împrumutat statul prin plasamente private şi cât prin obligaţiuni externe la început de 2026. Ministerul Finanţelor a apelat de la începutul anului la plasamente private de la bănci şi a luat chiar şi un împrumut în franci elveţieni, cu dobândă mai mică. Iar prin bonduri externe, statul a împrumutat de pe pieţe 3 mld. euro şi 2 mld. dolari Ziarul Financiar
Atras de dobânda avantajoasă şi constrâns de necesarul mare de finanţare, Ministerul Finanţelor a folosit încă de la început de an noua modalitate de a face rost de bani pentru finanţarea deficitului bugetar prin plasamente private externe, discutate direct cu marile bănci, la dobânzi mai mici, continuând seria finanţărilor de acest tip folosite şi anul trecut.
16:30
Ce carte îţi recomandă Lucia Iliescu, Director Relaţii Umane Continental Anvelope Ziarul Financiar
16:30
Ce spune Carrefour despre vânzarea operaţiunilor din România: „Sperăm să finalizăm tranzacţia în a doua jumătate din 2026. România reprezenta un business mic, 3,5% din vânzările grupului”. Ce se va întâmpla cu brandul Carrefour, va dispărea din România sau va rămâne? Ziarul Financiar
16:30
HILS Sunrise - Garsonieră 1B Ziarul Financiar
16:15
Gigantul Starlink deţinut de Elon Musk - liderul pieţei de servicii de internet prin satelit din România, şi-a înmatriculat o filială locală în octombrie 2025 Ziarul Financiar
Starlink, subsidiara de servicii de internet prin satelit a gigantului american SpaceX controlat de miliardarul Elon Musk şi liderul pieţei de profil din România după numărul de clienţi, şi-a înregistrat o entitate juridică locală în Bucureşti în octombrie 2025, potrivit unor date publicate recent în Monitorul Oficial.
16:00
Cea mai puternică luptă din istoria Hollywood-ului are un nou câştigător: Paramount, în spatele căruia se află fiul miliardarului Larry Ellison, fonduri din Arabia Saudită, şi ginerele lui Trump, învinge Netflix în cursa pentru Warner Bros, punând pe masă o ofertă de 111 mld. euro Ziarul Financiar
16:00
Tranzacţie finalizată: tbi bank, activă şi în România, intră în portofoliul fondului american de private equity, Advent Internaţional Ziarul Financiar
15:45
Ministerul Finanţelor/ statul a reuşit să se împrumute chiar şi cu dobândă de referinţă negativă, în franci elveţieni. Scad costurile cu dobânzile. Deci, se poate! Ziarul Financiar
15:45
Încă o veste proastă din business: Şantierul Naval Damen Galaţi trimite în şomaj peste 500 de angajaţi, prin rotaţie. “Portofoliul de comenzi nu asigură un volum de activitate constant” Ziarul Financiar
15:45
Ce se mai întâmplă pe piaţa auto: Victor Vîlcu este noul CEO al MHS Truck & Bus, distribuitorul MAN în România Ziarul Financiar
15:45
Vin noi americani în sistemul bancar românesc: Fondul de investiţii american Advent International preia tbi bank, cu operaţiuni şi în România, după aprobarea BCE Ziarul Financiar
În sistemul bancar românesc este din anii 90' Citibank.
Acum 6 ore
15:30
Victor Vîlcu este noul CEO al MHS Truck & Bus, distribuitorul MAN în România Ziarul Financiar
14:15
Şantierul Naval Damen Galaţi trimite în şomaj peste 500 de angajaţi, prin rotaţie. “Portofoliul de comenzi nu asigură un volum de activitate constant” Ziarul Financiar
14:15
BNR avertizează asupra unei noi fraude deepfake care foloseşte imaginea guvernatorului Mugur Isărescu pentru a promova investiţii false; campania foloseşte şi numele CEO-ului Bitdefender Ziarul Financiar
14:00
De ce este Stejarii considerat reperul serviciilor rezidenţiale în România: universul Stejarii aduce ospitalitatea în centrul serviciilor. Ziarul Financiar
14:00
Galaxy S26 şi noua generaţie de AI Phone: tehnologia care preia complexitatea Ziarul Financiar
14:00
Ce carte îţi recomandă Călin Matei, CEO al Groupama, cea mai mare companie de asigurări din România Ziarul Financiar
13:45
Statul a reuşit să se împrumute chiar şi cu dobândă de referinţă negativă, în franci elveţieni. Scad costurile cu dobânzile. Deci, se poate! Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.