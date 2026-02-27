Bursă. Patria Bank anunţă un profit de 50 mil. lei în 2025, în creştere de 53% an/an. Active de 5,3 mld. lei
Ziarul Financiar, 27 februarie 2026 19:00
Bursă. Patria Bank anunţă un profit de 50 mil. lei în 2025, în creştere de 53% an/an. Active de 5,3 mld. lei
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 10 minute
19:00
19:00
Acum 30 minute
18:45
18:45
18:45
România a pierdut în 2025 „medalia de argint“ în piaţa de M&A din Europa Centrală şi de Est în faţa Austriei, care şi-a recâştigat poziţia secundă după un an de pauză # Ziarul Financiar
România a fost anul trecut a treia cea mai importantă piaţă de M&A din Europa Centrală şi de Est după numărul de tranzacţii semnate - 154.
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
Acum o oră
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:15
Grupul Dona a investit peste 12 mil. euro în ultimii cinci ani în divizia de distribuţie de medicamente şi în intrarea pe noi nişe de piaţă. „Continuăm investiţiile pentru a susţine creşterea“ # Ziarul Financiar
Divizia de distribuţie a grupului farmaceutic Dona urmează să-şi adauge în portofoliu şi produsele pentru piaţa de oftalmologie, după ce în urmă cu doi ani, în 2024, a mizat pe distribuţia produselor veterinare ca direcţie de creştere şi diferenţiere.
18:15
Acum 2 ore
17:45
Harta recrutării pe judeţe. Numărul angajaţilor aproape că stă pe loc în majoritatea judeţelor. Centrele economice mari sunt aproape de stagnare, doar judeţele mici au creşteri anuale mari. Per ansamblu, numărul de salariaţi din economie a scăzut cu 0,46% în noiembrie 2025 faţă de noiembrie 2024, adică România a pierdut aproximativ 23.900 de salariaţi într-un an # Ziarul Financiar
Recrutarea la 11 luni din 2025 arată că numărul angajaţilor aproape că stă pe loc în majoritatea judeţelor, centrele economice mari sunt aproape de stagnare, iar doar judeţele mici au creşteri anuale mari ale numărului de salariaţi, conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS) centralizate de Ziarul Financiar.
17:45
17:15
Cum şi-au împărţit românii concediile în 2025? Peste 4 milioane de români şi-au făcut vacanţa în Grecia, Bulgaria, Turcia şi Ungaria anul trecut şi au cheltuit peste 3 mld. euro. În cele patru ţări, românii au cheltuit o treime din suma totală lasată pe vacanţele în afara ţării în 2025. Mai exact, în 2025 românii au lăsat pe vacanţele în afara ţării 10 mld. euro # Ziarul Financiar
Grecia, Bulgaria, Turcia şi Ungaria au fost ţările care au atras cei mai mulţi turişti români care au ales să îşi facă vacanţele în afara ţării. Pe vacanţa în cele patru destinaţii, românii au cheltuit circa 3 mld. euro, potrivit estimărilor ZF.
17:15
Acum 4 ore
16:45
Cât a împrumutat statul prin plasamente private şi cât prin obligaţiuni externe la început de 2026. Ministerul Finanţelor a apelat de la începutul anului la plasamente private de la bănci şi a luat chiar şi un împrumut în franci elveţieni, cu dobândă mai mică. Iar prin bonduri externe, statul a împrumutat de pe pieţe 3 mld. euro şi 2 mld. dolari # Ziarul Financiar
Atras de dobânda avantajoasă şi constrâns de necesarul mare de finanţare, Ministerul Finanţelor a folosit încă de la început de an noua modalitate de a face rost de bani pentru finanţarea deficitului bugetar prin plasamente private externe, discutate direct cu marile bănci, la dobânzi mai mici, continuând seria finanţărilor de acest tip folosite şi anul trecut.
16:30
16:30
16:15
Gigantul Starlink deţinut de Elon Musk - liderul pieţei de servicii de internet prin satelit din România, şi-a înmatriculat o filială locală în octombrie 2025 # Ziarul Financiar
Starlink, subsidiara de servicii de internet prin satelit a gigantului american SpaceX controlat de miliardarul Elon Musk şi liderul pieţei de profil din România după numărul de clienţi, şi-a înregistrat o entitate juridică locală în Bucureşti în octombrie 2025, potrivit unor date publicate recent în Monitorul Oficial.
16:00
Cea mai puternică luptă din istoria Hollywood-ului are un nou câştigător: Paramount, în spatele căruia se află fiul miliardarului Larry Ellison, fonduri din Arabia Saudită, şi ginerele lui Trump, învinge Netflix în cursa pentru Warner Bros, punând pe masă o ofertă de 111 mld. euro # Ziarul Financiar
16:00
15:45
15:45
15:45
15:45
Vin noi americani în sistemul bancar românesc: Fondul de investiţii american Advent International preia tbi bank, cu operaţiuni şi în România, după aprobarea BCE # Ziarul Financiar
În sistemul bancar românesc este din anii 90' Citibank.
15:30
Acum 6 ore
14:15
14:15
14:00
14:00
14:00
13:45
13:45
Acum 8 ore
12:30
12:15
12:00
12:00
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.