Mai multe zboruri anulate către Orientul Mijlociu. Wizz Air suspendă toate zborurile către Israel, Dubai, Abu Dhabi şi Amman până pe 7 martie în urma escaladării situaţiei de securitate din Iran. Tarom anulează zborurile către Israel
Ziarul Financiar, 28 februarie 2026 12:00
Acum 15 minute
12:15
12:15
Război total în Orientul Mijlociu, Statele Unite ale Americii şi Israel au atacat Iranul având ca obiectiv înlăturarea regimului. Iranul ripostează atacând bazele americane din Qatar, Kuwait, Bahrain şi Emiratele Arabe Unite. Spaţiul aerian din Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuwait, Iran, Irak şi Israel a fost închis # Ziarul Financiar
Acum 30 minute
12:00
12:00
Acum o oră
11:45
11:45
Iran îndeamnă cetăţenii săi să rămână calmi şi confirmă lansarea de rachete şi drone spre Israel # Ziarul Financiar
Ministerul de Interne al Iranului a îndemnat cetăţenii să rămână calmi, calificând atacul american-israelian drept „agresiune a unui inamic criminal”. De asemenea, Gărzile Revoluţionare ale Iranului (IRGC) au confirmat că au lansat rachete şi drone către Israel.
11:45
11:45
11:30
MAE, alertă maximă pentru Israel: români, nu călătoriţi. Spaţiul aerian a fost închis # Ziarul Financiar
MAE avertizează: evitaţi orice călătorie în Israel. Spaţiul aerian, închis de autorităţile israeliene.
Acum 2 ore
11:15
11:00
10:45
10:45
Acum 4 ore
10:15
10:15
Nvidia dezvoltă un procesor dedicat calculului inferenţial, care permite modelelor AI să răspundă mai rapid la întrebări. Lansarea, anunţată la conferinţa GTC din martie.
10:15
10:00
Declaraţia lui Donald Trump, potrivit căreia Iranul ar pregăti rachete capabile să ajungă „în curând” pe teritoriul SUA, nu este susţinută de evaluările serviciilor de informaţii americane.
10:00
10:00
09:00
Acum 24 ore
23:00
19:45
Kaufland a deschis noi magazine, în Titu, judeţul Dâmboviţa, şi în Pantelimon, judeţul Ilfov şi a ajuns la o reţea naţională de 200 de hipermarketuri # Ziarul Financiar
Retailerul german Kaufland a inaugurat joi 26 februarie două noi magazine, în Titu, judeţul Dâmboviţa, şi în Pantelimon, judeţul Ilfov, ajungând astfel la o reţea de 200 de hipermarketuri la nivel naţional, conform calculelor ZF.
19:30
Dinu Dragomir pleacă de la Vodafone România după 21 de ani. „Voi transforma o pasiune de o viaţă într-un mic business" # Ziarul Financiar
Dinu Dragomir, fost director al diviziei Vodafone Business şi membru al comitetului executiv al Vodafone România, a anunţat că părăseşte compania după peste două decenii.
19:30
19:15
Bilanţ Bolt Food pe 2025: Afaceri în creştere cu 50% şi instalări ale aplicaţiei de 2,5 ori mai mari. Baza de clienţi activi a urcat cu 50% # Ziarul Financiar
Platforma de livrări Bolt Food a înregistrat o creştere a cifrei de afaceri cu aproximativ 50% pe piaţa din România în anul 2025, avansul fiind susţinut de lărgirea bazei de clienţi, dublarea numărului de restaurante partenere şi extinderea teritorială, într-un context de piaţă marcat de presiuni inflaţioniste pe tot lanţul de consum.
19:15
Distribuitorul Amigo & Intercost din Odorheiu Secuiesc a finalizat anul 2025 cu afaceri de peste 596 mil. lei # Ziarul Financiar
Amigo & Intercost, companie distribuitoare de băuturi din Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita, a realizat anul trecut o cifră de afaceri de aproape 596,3 mil. lei (118,3 mil. euro), în creştere cu 5% faţă de anul anterior, când a avut afaceri de 569 mil. lei (aproximativ 114,4 mil. euro), conform datelor transmise de companie şi informaţiilor existente pe site-ul Ministerului Finanţelor.
19:00
19:00
18:45
18:45
18:45
România a pierdut în 2025 „medalia de argint“ în piaţa de M&A din Europa Centrală şi de Est în faţa Austriei, care şi-a recâştigat poziţia secundă după un an de pauză # Ziarul Financiar
România a fost anul trecut a treia cea mai importantă piaţă de M&A din Europa Centrală şi de Est după numărul de tranzacţii semnate - 154.
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:15
Grupul Dona a investit peste 12 mil. euro în ultimii cinci ani în divizia de distribuţie de medicamente şi în intrarea pe noi nişe de piaţă. „Continuăm investiţiile pentru a susţine creşterea“ # Ziarul Financiar
Divizia de distribuţie a grupului farmaceutic Dona urmează să-şi adauge în portofoliu şi produsele pentru piaţa de oftalmologie, după ce în urmă cu doi ani, în 2024, a mizat pe distribuţia produselor veterinare ca direcţie de creştere şi diferenţiere.
18:15
