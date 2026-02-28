Reacţia ministrului de externe din Iran: Războiul lui Netanyahu şi Trump este complet nejustificat

19:15

Platforma de livrări Bolt Food a înregistrat o creştere a cifrei de afaceri cu aproximativ 50% pe piaţa din România în anul 2025, avansul fiind susţinut de lărgirea bazei de clienţi, dublarea numărului de restaurante partenere şi extinderea teritorială, într-un context de piaţă marcat de presiuni inflaţioniste pe tot lanţul de consum.