Război în Orientul Mijlociu. Iranienii susţin că au distrus un radar american din Qatar
Ziarul Financiar, 28 februarie 2026 16:30
Iranienii susţin că au distrus un radar american din Qatar. Este vorba despre un echipament care în 2013 a costat 1,1 miliarde de dolari. De asemenea, iranienii spun că au blocat traficul petrolierelor prun Strâmtoarea Hormuz prin care se transportă o cantitate uriaşă de petrol.
Iranul a lansat rachete asupra bazelor americane din Qatar, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Bahrain şi asupra Israelului, după atacurile aeriene americano-israeliene asupra unor ţinte iraniene.
12 zboruri către Tel Aviv, Dubai şi Abu Dhabi au fost anulate pe Otopeni. Peste 1.500 de pasageri sunt afectaţi.
Emiratele Arabe avertizează asupra provocărilor care vor urma în acest „moment istoric” # Ziarul Financiar
Conflictul actual din Orientul Mijlociu este un „moment istoric plin de provocări”, a declarat pentru CNN un înalt oficial din Emiratele Arabe Unite (EAU), adăugând că ţara sa şi alte ţări din regiune „nu au reuşit” să asigure stabilitatea regională.
Anunţul lui Donald Trump despre atacul din Iran: armata SUA a început o amplă operaţiune # Ziarul Financiar
Preşedintele american Donald Trump a ţinut un discurs despre atacul lansat de SUA şi Israel asupra Iranului. Armata SUA a început o amplă operaţiune, obiectivul este să apărăm poporul american, a spus Trump. De asemenea, el s-a adresat poporul iranian.
Potrivit MAE rus, „agresiunea armată iresponsabilă” a Statelor Unite şi Israelului împotriva Iranului ar fi fost „neprovocată” în viziunea regimului de la Moscova.
Iran: „Inamicul” a presupus în mod eronat că poporul iranian „se va supune cererilor lor meschine” # Ziarul Financiar
Consiliul Suprem de Securitate Naţională al Iranului (SNSC) transmite că cererile SUA-Israel sunt „meschine”, iar astfel de acţiuni sunt „laşe”.
Operaţiunea de eliminare a ayatollahul Ali Khamenei ar fi eşuat – presa din Israel # Ziarul Financiar
Evaluările israeliene indică faptul că tentativa de asasinare a liderului suprem al Iranului, Khamenei, şi a preşedintelui iranian a eşuat, relatează Canalul 15 din Israel.
Fostul preşedinte rus, Dmitry Medvedev, după atacurile asupra Iranului: „SUA are 249 de ani. Imperiul Persan, 2.500 # Ziarul Financiar
Israelul şi SUA au atacat Iranul sâmbătă, 28 februarie 2026. Reacţiile internaţionale variază de la avertismente diplomatice la critici dure la adresa Washingtonului.
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, despre armată: „România nu e o ţară săracă, e o ţară sărăcită" # Ziarul Financiar
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a vorbit la Insider Politic de la Prima TV, despre relansarea armatei voluntare, norma de hrană a militarilor şi creşterea vârstei de pensionare în sistem.
Război total în Orientul Mijlociu, Statele Unite ale Americii şi Israel au atacat Iranul având ca obiectiv înlăturarea regimului. Iranul ripostează atacând bazele americane din Qatar, Kuwait, Bahrain şi Emiratele Arabe Unite. Spaţiul aerian din Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuwait, Iran, Irak şi Israel a fost închis # Ziarul Financiar
Iran îndeamnă cetăţenii săi să rămână calmi şi confirmă lansarea de rachete şi drone spre Israel # Ziarul Financiar
Ministerul de Interne al Iranului a îndemnat cetăţenii să rămână calmi, calificând atacul american-israelian drept „agresiune a unui inamic criminal”. De asemenea, Gărzile Revoluţionare ale Iranului (IRGC) au confirmat că au lansat rachete şi drone către Israel.
MAE, alertă maximă pentru Israel: români, nu călătoriţi. Spaţiul aerian a fost închis # Ziarul Financiar
MAE avertizează: evitaţi orice călătorie în Israel. Spaţiul aerian, închis de autorităţile israeliene.
Nvidia dezvoltă un procesor dedicat calculului inferenţial, care permite modelelor AI să răspundă mai rapid la întrebări. Lansarea, anunţată la conferinţa GTC din martie.
Declaraţia lui Donald Trump, potrivit căreia Iranul ar pregăti rachete capabile să ajungă „în curând” pe teritoriul SUA, nu este susţinută de evaluările serviciilor de informaţii americane.
Kaufland a deschis noi magazine, în Titu, judeţul Dâmboviţa, şi în Pantelimon, judeţul Ilfov şi a ajuns la o reţea naţională de 200 de hipermarketuri # Ziarul Financiar
Retailerul german Kaufland a inaugurat joi 26 februarie două noi magazine, în Titu, judeţul Dâmboviţa, şi în Pantelimon, judeţul Ilfov, ajungând astfel la o reţea de 200 de hipermarketuri la nivel naţional, conform calculelor ZF.
Dinu Dragomir pleacă de la Vodafone România după 21 de ani. „Voi transforma o pasiune de o viaţă într-un mic business" # Ziarul Financiar
Dinu Dragomir, fost director al diviziei Vodafone Business şi membru al comitetului executiv al Vodafone România, a anunţat că părăseşte compania după peste două decenii.
Bilanţ Bolt Food pe 2025: Afaceri în creştere cu 50% şi instalări ale aplicaţiei de 2,5 ori mai mari. Baza de clienţi activi a urcat cu 50% # Ziarul Financiar
Platforma de livrări Bolt Food a înregistrat o creştere a cifrei de afaceri cu aproximativ 50% pe piaţa din România în anul 2025, avansul fiind susţinut de lărgirea bazei de clienţi, dublarea numărului de restaurante partenere şi extinderea teritorială, într-un context de piaţă marcat de presiuni inflaţioniste pe tot lanţul de consum.
Distribuitorul Amigo & Intercost din Odorheiu Secuiesc a finalizat anul 2025 cu afaceri de peste 596 mil. lei # Ziarul Financiar
Amigo & Intercost, companie distribuitoare de băuturi din Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita, a realizat anul trecut o cifră de afaceri de aproape 596,3 mil. lei (118,3 mil. euro), în creştere cu 5% faţă de anul anterior, când a avut afaceri de 569 mil. lei (aproximativ 114,4 mil. euro), conform datelor transmise de companie şi informaţiilor existente pe site-ul Ministerului Finanţelor.
