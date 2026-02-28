Război în Orientul Mijlociu. Iranienii susţin că au distrus un radar american din Qatar

Iranienii susţin că au distrus un radar american din Qatar. Este vorba despre un echipament care în 2013 a costat 1,1 miliarde de dolari. De asemenea, iranienii spun că au blocat traficul petrolierelor prun Strâmtoarea Hormuz prin care se transportă o cantitate uriaşă de petrol.

