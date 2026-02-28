Autorităţile iraniene trimit mesaje text prin care îndeamnă locuitorii să părăsească Teheranul
Ziarul Financiar, 28 februarie 2026 18:15
Autorităţile iraniene au trimis mesaje text prin care îndemnau locuitorii să evacueze capitala Teheran, după ce Israelul şi SUA au lansat atacuri asupra republicii islamice.
Acum 5 minute
18:30
18:30
Reportaj După Afaceri Premium: Cum am văzut eu Iranul, una dintre cele mai "periculoase" destinaţii ale momentului. Niciodată o destinaţie nu a generat mai multe panici şi întrebări. Singurul pericol pe care l-am simţit a fost în trafic pentru că nu există nicio regulă # Ziarul Financiar
Despre Iran se ştiu atât de puţine lucruri, dar se cred atât de multe. Politica actuală a statului din Orientul Mijlociu pare că a reuşit să şteargă cu buretele mii de ani de istorie construiţi cu atenţie şi migală, piesă cu piesă, la fel ca mozaicurile ce îmbrăţişează cupolele şi nu de puţine ori pereţii moscheilor din acest stat, moschei care ar putea la fel de bine să fie predate la facultatea de arhitectură, precum şi la cele de artă, construcţii sau inginerie. Sunt construcţii ce frizează imposibilul deşi au fost realizate acum sute de ani, când tehnologia încă nu îşi pusese amprenta asupra lumii.
Acum 30 minute
18:15
18:15
18:15
Atacul SUA şi Israelului asupra Iranului a perturbat zborurile în Orientul Mijlociu. Mai multe ţări şi-au închis spaţiul aerian şi numeroase companii aeriene şi-au suspendat zborurile. Mii de călători din întreaga lume au rămas blocaţi.
18:15
Acum o oră
18:00
17:45
17:45
Acum 2 ore
16:45
Acum 4 ore
16:30
Război în Orientul Mijlociu. Iranienii susţin că au distrus un radar american din Qatar # Ziarul Financiar
Iranienii susţin că au distrus un radar american din Qatar. Este vorba despre un echipament care în 2013 a costat 1,1 miliarde de dolari. De asemenea, iranienii spun că au blocat traficul petrolierelor prun Strâmtoarea Hormuz prin care se transportă o cantitate uriaşă de petrol.
16:30
16:15
Iranul a lansat rachete asupra bazelor americane din Qatar, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Bahrain şi asupra Israelului, după atacurile aeriene americano-israeliene asupra unor ţinte iraniene.
16:15
12 zboruri către Tel Aviv, Dubai şi Abu Dhabi au fost anulate pe Otopeni. Peste 1.500 de pasageri sunt afectaţi.
16:15
Emiratele Arabe avertizează asupra provocărilor care vor urma în acest „moment istoric” # Ziarul Financiar
Conflictul actual din Orientul Mijlociu este un „moment istoric plin de provocări”, a declarat pentru CNN un înalt oficial din Emiratele Arabe Unite (EAU), adăugând că ţara sa şi alte ţări din regiune „nu au reuşit” să asigure stabilitatea regională.
16:15
Anunţul lui Donald Trump despre atacul din Iran: armata SUA a început o amplă operaţiune # Ziarul Financiar
Preşedintele american Donald Trump a ţinut un discurs despre atacul lansat de SUA şi Israel asupra Iranului. Armata SUA a început o amplă operaţiune, obiectivul este să apărăm poporul american, a spus Trump. De asemenea, el s-a adresat poporul iranian.
15:15
15:15
15:15
Acum 6 ore
14:00
Potrivit MAE rus, „agresiunea armată iresponsabilă” a Statelor Unite şi Israelului împotriva Iranului ar fi fost „neprovocată” în viziunea regimului de la Moscova.
13:45
Iran: „Inamicul” a presupus în mod eronat că poporul iranian „se va supune cererilor lor meschine” # Ziarul Financiar
Consiliul Suprem de Securitate Naţională al Iranului (SNSC) transmite că cererile SUA-Israel sunt „meschine”, iar astfel de acţiuni sunt „laşe”.
13:45
Operaţiunea de eliminare a ayatollahul Ali Khamenei ar fi eşuat – presa din Israel # Ziarul Financiar
Evaluările israeliene indică faptul că tentativa de asasinare a liderului suprem al Iranului, Khamenei, şi a preşedintelui iranian a eşuat, relatează Canalul 15 din Israel.
13:45
Fostul preşedinte rus, Dmitry Medvedev, după atacurile asupra Iranului: „SUA are 249 de ani. Imperiul Persan, 2.500 # Ziarul Financiar
Israelul şi SUA au atacat Iranul sâmbătă, 28 februarie 2026. Reacţiile internaţionale variază de la avertismente diplomatice la critici dure la adresa Washingtonului.
13:45
13:45
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, despre armată: „România nu e o ţară săracă, e o ţară sărăcită" # Ziarul Financiar
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a vorbit la Insider Politic de la Prima TV, despre relansarea armatei voluntare, norma de hrană a militarilor şi creşterea vârstei de pensionare în sistem.
13:00
13:00
13:00
12:45
12:45
12:45
Acum 8 ore
12:15
12:15
Război total în Orientul Mijlociu, Statele Unite ale Americii şi Israel au atacat Iranul având ca obiectiv înlăturarea regimului. Iranul ripostează atacând bazele americane din Qatar, Kuwait, Bahrain şi Emiratele Arabe Unite. Spaţiul aerian din Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuwait, Iran, Irak şi Israel a fost închis # Ziarul Financiar
12:00
12:00
11:45
11:45
Iran îndeamnă cetăţenii săi să rămână calmi şi confirmă lansarea de rachete şi drone spre Israel # Ziarul Financiar
Ministerul de Interne al Iranului a îndemnat cetăţenii să rămână calmi, calificând atacul american-israelian drept „agresiune a unui inamic criminal”. De asemenea, Gărzile Revoluţionare ale Iranului (IRGC) au confirmat că au lansat rachete şi drone către Israel.
11:45
11:45
11:30
MAE, alertă maximă pentru Israel: români, nu călătoriţi. Spaţiul aerian a fost închis # Ziarul Financiar
MAE avertizează: evitaţi orice călătorie în Israel. Spaţiul aerian, închis de autorităţile israeliene.
11:15
11:00
10:45
10:45
Acum 12 ore
10:15
10:15
Nvidia dezvoltă un procesor dedicat calculului inferenţial, care permite modelelor AI să răspundă mai rapid la întrebări. Lansarea, anunţată la conferinţa GTC din martie.
10:15
