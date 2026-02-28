Mărturiile românilor prinşi în mijlocul infernului din Orientul Mijlociu: "Se pare că a început războiul"

15:50

România este la nivelul de alertă "albastru precaut" în acest moment, în contextul războiului declarat Iranului de către Israel și Statele Unite. Într-un interviu acordat Biancăi Iacob pentru observatornews.ro, generalul în rezervă Cristian Barbu consideră că ar trebui făcută o analiză - poate chiar în Consiliul Suprem de Apărare a Țării - pentru stabilirea nivelului de pericol în care se află țara noastră. Iar pericolul nu este zero, în condițiile în care România adăpostește pe teritoriul său baze militare ale Statelor Unite, iar Iranul are capabilitățile militare de a le ataca. Click AICI pentru interviul video sau accesați-l din galerie.