Universităţile străine "vânează" studenţi români. Ţările în care taxele de școlarizare sunt zero

Un accident cu un octogenar la volan reaprinde dezbaterile despre vârsta limită până la care suntem apţi de condus. Un bărbat de 85 de ani a pierdut controlul volanului şi a izbit două maşini înainte să se oprească într-un bloc. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Poliţiştii au avut însă nevoie de translator ca să poată sta de vorbă cu bătrânul, omul nu părea să îi audă. Instructorii auto sunt de părere că legea este prea permisivă şi că de la o vârstă încolo, şoferii ar trebui verificaţi medical mai des. Şi verificate ar trebui să fie şi clinicile care dau avize medicale pe bandă rulantă.