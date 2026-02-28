Dialog halucinant între un polițist și un șofer de 85 de ani, după un accident: "Cam greu aude"
ObservatorNews, 28 februarie 2026 19:50
Un accident cu un octogenar la volan reaprinde dezbaterile despre vârsta limită până la care suntem apţi de condus. Un bărbat de 85 de ani a pierdut controlul volanului şi a izbit două maşini înainte să se oprească într-un bloc. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Poliţiştii au avut însă nevoie de translator ca să poată sta de vorbă cu bătrânul, omul nu părea să îi audă. Instructorii auto sunt de părere că legea este prea permisivă şi că de la o vârstă încolo, şoferii ar trebui verificaţi medical mai des. Şi verificate ar trebui să fie şi clinicile care dau avize medicale pe bandă rulantă.
Acum 5 minute
20:00
Palmieri în curți, plante exotice în ghivece. Românii aduc vacanța acasă și grădinile se transformă în mini-jungle urbane. Specialiștii spun că palmierii se adaptează surprinzător de bine. Iar cererea a crescut atât de mult, încât au ajuns și în magazinele de bricolaj.
20:00
De aproape doi ani, traficul feroviar pe una dintre cele mai importante rute din vestul ţării este complet suspendat. Linia dintre Cluj Napoca și Oradea a fost închisă pentru ample lucrări de modernizare și electrificare, estimate la peste un miliard şi jumătate de euro. La cum arată unele porţiuni, doar o minune ar justifica optimismul reprezentanților CFR Infrastructură, care cred că proiectul ar putea fi gata înainte de sfârşitul anului 2027.
Acum 15 minute
19:50
Universităţile străine "vânează" studenţi români. Ţările în care taxele de școlarizare sunt zero # ObservatorNews
Universităţile străine au venit la vânătoare de studenţi români. Şi dacă până acum în cap de listă erau doar reprezentanţi din şcoli din Olanda sau din Marea Britanie, de anul acesta s-au înmulţit şi ofertele din Grecia sau Cipru. Promit medicină la standarde înalte şi acces în spitale internaţionale. Când vine vorba de domenii noi, în top sunt şcolile de design, arhitectură şi business.
19:50
Acum 30 minute
19:40
"Suntem rupţi". Tatăl Alexandrei, asistenta moartă la 23 de ani, a presimțit că se va întâmpla ceva rău # ObservatorNews
Moartea Alexandrei, asistenta de 23 de ani, care a pierit fulgerător într-o clinică privată din Constanța, lasă în urmă multe semne de întrebare. Medicii legiști au confirmat că tânăra a suferit o hemoragie internă masivă, însă nu au reușit să afle exact ce a provocat-o. Tatăl fetei, sfâșiat de durere, a rememorat orele dinaintea nenorocirii.
Acum o oră
19:30
Războiul schimbă harta zborurilor. Zeci de români blocaţi în Dubaiul brăzdat de rachete: "Mamă cum a bubuit" # ObservatorNews
Tensiunile din jurul Iranului escaladează, iar conflictul schimbă harta zborurilor în timp real. Multe curse au fost brusc anulate după ce s-a închis spaţiul aerian în regiune. Printre cei afectați sunt și mulţi români. Unii sunt în pelerinaj în Israel, alții în vacanță în Dubai. O destinaţie extrem de iubită de români. Ca într-un film de groază, pe plajele luxoase, acum şuieră racheietele. Patru turişti au fost răniţi într-un atac lângă un hotel.
19:20
Mărturiile românilor prinşi în mijlocul infernului din Orientul Mijlociu: "Se pare că a început războiul" # ObservatorNews
Orientul Mijlociu clocotește. Israelul a atacat Iranul cu ajutorul Statelor Unite în această dimineaţă. Operaţiunea, numită Răgetul Leului, este scânteia care poate aprinde întreaga regiune. Drone lansate spre Israel, explozii în mai multe state şi baze americane atacate. Israelul vorbește despre anihilarea întregii conduceri iraniene, iar Teheranul promite o lecție greu de uitat şi pentru următoarele generaţii. Alianțe, orgolii istorice, toate se aliniază periculos. Și printre aceste linii de foc, sunt și români. Oameni care trăiesc, muncesc, așteaptă vești, în orașe unde cerul e brăzdat de rachete, iar pământul se cutremură.
19:10
Te-ai întrebat vreodată cât costă o zi din viața unei persoane închise în penitenciar? Nu vorbim doar de hrană sau de un pat, ci de întregul sistem care permite funcționarea penitenciarelor. În 2025, statul alocă 61,40 lei pe zi pentru fiecare deținut, sumă care acoperă cheltuieli esențiale, de la mâncare și utilități, până la medicamente și întreținerea infrastructurii.
Acum 2 ore
18:30
Pentagonul a încheiat un acord cu OpenAI la câteva ore după ce Trump a interzis compania rivală Anthropic # ObservatorNews
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a anunțat că firma a încheiat un acord cu Pentagonul pentru integrarea tehnologiilor sale de inteligență artificială în sistemele militare clasificate, în condițiile unor garanții similare celor cerute anterior de compania rivală Anthropic.
18:20
"Hârtiuţa" de la care a pornit războiul în Iran: "Loviți-vă țintele, faceți istorie" # ObservatorNews
Forţele aeriene israeliene au publicat, pe Twitter, mesajul scris pe o hârtiuţă de şeful Statului Major al Forțelor de Apărare ale Israelului către armată, în care este autorizat atacul asupra Iranului.
18:20
Spunem adesea că haina face pe om, dar adevărul este că nu orice culoare ne pune în valoare.Alegerea nuanţelor potrivite poate face diferenţa între un look obişnuit şi unul memorabil. Data viitoare cand vreti o transformare spectaculoasă, întrebați-vă simplu: e culoarea mea....sau nu?O analiză cromatică ne poate da răspunsul corect. Invitată la Observator, Ema Baniţă, consultant în imagine, ne-a făcut o astfel de analiză. PLAY la video pentru a vedea ce a ieșit!
18:20
Reuters: Trump a fost informat că atacul asupra Iranului este un pariu cu risc mare și miză majoră # ObservatorNews
Înainte de declanșarea atacului american asupra Iranului, președintele Donald Trump a fost informat atât despre riscul unor posibile pierderi importante în rândul militarilor americani, cât și despre oportunitatea unei reconfigurări majore a echilibrului de putere din Orientul Mijlociu în favoarea intereselor SUA, potrivit unui oficial american citat de Reuters.
Acum 4 ore
17:40
Ajutor pentru copiii născuți prematur. Programul de testare pentru boli care le pot pune viața în pericol # ObservatorNews
Au fost lansate Programul Național și Registrul de Screening Neonatal, care ar trebui să contribuie la bunăstarea copiilor născuți prematur. La ceremonia de la Cotroceni, ținută în seara de 27 februarie, a participat și Prima Doamnă, Mirabela Grădinaru, ea însăși mamă a doi copii născuți înainte de termen.
17:20
Decizia președintelui american Donald Trump de a lansa lovituri militare asupra Iranului a stârnit tensiuni majore în Congres, declanșând o dezbatere aprinsă asupra limitelor puterilor prezidențiale și a riscurilor unei escaladări regionale. Operațiunea „Epic Fury” a fost anunțată sâmbătă dimineață, după săptămâni de tensiuni și amenințări crescute.
17:00
ANIMAȚIE. Cum au făcut israelienii una cu pământul un sistem antiaerian al Iranului # ObservatorNews
Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) anunță că au finalizat recent o lovitură extinsă asupra sistemelor de apărare strategice ale regimului terorist iranian.
16:20
De ce Iranul reprezintă o provocare mult mai mare decât Venezuela pentru SUA. Analiza The New York Times # ObservatorNews
Deși Donald Trump a comparat o posibilă intervenție în Iran cu operațiunea rapidă din Venezuela, experții avertizează că cele două situații sunt fundamental diferite, iar un atac asupra Teheranului poate avea consecințe mai grave, cu posibilitatea de a atrage SUA într-un conflict de durată.
Acum 6 ore
16:00
Mihaela Sinca, o româncă aflată în vacanță în Dubai, spune că planurile de întoarcere în țară au fost date peste cap după ce zborul programat pentru 3 martie a fost anulat pe fondul situației de securitate din regiune.
15:50
Generalul Barbu, despre nivelul de alertă din România: Se impune o analiză, poate chiar în CSAT # ObservatorNews
România este la nivelul de alertă "albastru precaut" în acest moment, în contextul războiului declarat Iranului de către Israel și Statele Unite. Într-un interviu acordat Biancăi Iacob pentru observatornews.ro, generalul în rezervă Cristian Barbu consideră că ar trebui făcută o analiză - poate chiar în Consiliul Suprem de Apărare a Țării - pentru stabilirea nivelului de pericol în care se află țara noastră. Iar pericolul nu este zero, în condițiile în care România adăpostește pe teritoriul său baze militare ale Statelor Unite, iar Iranul are capabilitățile militare de a le ataca. Click AICI pentru interviul video sau accesați-l din galerie.
15:30
Româncă din Abu Dhabi, despre momentele de panică după exploziile din oraș: Am auzit 3-4 bubuieli # ObservatorNews
Armata iraniană susține că a lansat atacuri asupra a patru baze militare americane din Qatar, Bahrein, Kuweit şi Emiratele Arabe Unite, ca represalii pentru atacurile comune americano-israeliene lansate în cursul dimineţii asupra Iranului. O româncă stabilită în Abu Dhabi a povestit cum a trăit primele explozii și cum împreună cu familia sa a încercat să se pună la adăpost.
15:20
Grindeanu spune că USR s-a transformat în Uniunea "Salvador" România: Apără privilegiile pe care le condamnau # ObservatorNews
Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a susținut sâmbătă că USR, partid care s-a prezentat în ultimii ani drept "partidul purității absolute", a devenit, în opinia sa, Uniunea "Salvador" România, potrivit Agerpres.
15:10
Palatul din Teheran al ayatollahului, bombardat. Ali Khamenei nu a mai fost văzut în public de câteva zile # ObservatorNews
Ayatollahul Ali Khamenei nu a mai fost văzut în public în ultimele zile înainte de atacurile Israelului și Statelor Unite asupra Iranului. Palatul din Teheran al liderului suprem iranian a fost distrusă în urma operaţiunii "Roaring Lion / Epic Fury", potrivit imaginilor din satelit obţinute de New York Times.
14:50
Radu Miruţă: România este o ţară sărăcită. Unii certaţi cu şcoala au împărțit bani în stânga și-n dreapta # ObservatorNews
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că România nu este o țară săracă, ci una sărăcită. El a susținut că în funcții publice au ajuns, pe criterii politice, persoane slab pregătite și care au gestionat resursele statului în mod iresponsabil, direcționând fonduri fără o strategie clară.
14:40
Reacţii contradictorii în Europa la atacul din Iran. Declaraţiile oficiale ale liderilor # ObservatorNews
Israelul a lansat sâmbătă un atac asupra Iran, iar ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul țării. S-au auzit explozii în Teheran după un atac coordonat SUA-Israel. Iranul a ripostat trăgând rachete către Israel, dar şi către bazele americane din zonă.
Acum 8 ore
13:50
13:40
Prima reacţie a lui Bolojan, după conflictul izbucnit în Iran: Angajații ambasadelor noastre sunt la posturi # ObservatorNews
Toate structurile sunt în alertă în urma conflictul izbucnit în Iran, iar pentru cetățenii români aflați în țările care și-au închis spațiile aeriene se caută soluții pentru transportul către casă, în momentul în care va fi posibil să se reia zborurile, a declarat sâmbătă premierul Ilie Bolojan, după ce SUA şi Israelul au atacat Iranul.
13:40
13:30
Israel a vizat toată conducerea Iranului în atacul de sâmbătă, inclusiv liderul suprem şi preşedintele # ObservatorNews
13:20
SUA şi Israelul au atacat Iranul. Există riscuri pentru România? Explicaţiile generalului Barbu # ObservatorNews
"Preluaţi controlul asupra Guvernului vostru", le-a transmis iranienilor Donald Trump. "Bravul popor iranian să-și ia destinul în propriile mâini", îndeamnă şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu. E un atac menit să descurajeze, care ar putea să ducă totuşi la un război regional. Generalul în rezervă Cristian Barbu vorbeşte, pentru Observator, despre situaţia din Orientul Mijlociu.
13:10
Iran anunţă că a atacat baze americane din Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Bahrain # ObservatorNews
Israelul a lansat sâmbătă un atac asupra Iran, iar ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul țării. S-au auzit explozii în Teheran după un atac coordonat SUA-Israel. Iranul a ripostat trăgând rachete către Israel, dar şi către bazele americane din zonă. Ministerul Apărării din Qatar a declarat că armata a respins cu succes al doilea val de atacuri care au vizat mai multe părți ale națiunii.
13:00
Obezitatea a devenit o adevărată problemă globală şi e tot mai des subiect în acele statistici care ne îngrijorează pe toţi.
12:50
Şefa diplomaţiei europene: "Cele mai recente evoluţii din Orientul Mijlociu sunt periculoase" # ObservatorNews
Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a vorbit despre atacurile asupra Iranului și a discutat cu ministrul de externe al Israelului, precum și cu alți lideri regionali.
12:30
De la Washington la Teheran. Cum văd marile publicații războiul dintre Israel şi Iran # ObservatorNews
E război în Iran, titrează presa internațională, după ce Israelul și Statele Unite au lansat în această dimineață atacuri asupra mai multor orașe, inclusiv asupra capitalei Teheran. Președintele american Donald Trump a declarat că este doar începutul unei operațiuni masive menite să distrugă programul nuclear iranian, după eșecul negocierilor. Potrivit informațiilor apărute în media, operațiunea ar purta numele Roaring Lion, în continuarea celei de anul trecut, Rising Lion. Iranul a anunțat că pregătește un răspuns zdrobitor, iar relatările din presă indică faptul că o bază americană din Bahrain ar fi fost deja vizată.
12:20
Donald Trump avertizează că e posibil să existe victime americane în contextul operaţiunii din Iran # ObservatorNews
Acum 12 ore
12:00
Reacţia Rusiei, în urma atacului din Iran: "Pacificul și-a arătat încă o dată fața" # ObservatorNews
Israelul a lansat sâmbătă un atac asupra Iran, iar ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul țării. S-au auzit explozii în Teheran şi acesta este un atac coordonat SUA-Israel. La câteva ore de la atac, Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, l-a criticat aspru pe Trump pentru acest atac.
11:20
Preşedintele Israelului: "Cetățeni ai Israelului - ne așteaptă zile dificile, dar suntem o națiune puternică" # ObservatorNews
Preşedintele Israelului, Isaac Herzog, a felicitat sâmbătă, forţele israeliene şi americane, în urma atacului coordonat Israel - SUA împotriva Iran.
11:00
11:00
Războinicii au câștigat o super recompensă la piscină, însă Faimoșii au o misiune clară # ObservatorNews
Gândul că ar putea ieși din camp și să ajungă la o super petrecere, dorința de a lua o pauză de la tot ceea ce presupune cel mai dur format de televiziune și motivația de a începe etapa cu un câștig au rezultat într-o seară de neuitat, la Survivor. Faimoși vs Războinici.
10:40
Benjamin Netayahu: "A venit momentul ca toate părțile poporului iranian să scape de jugul tiraniei" # ObservatorNews
Prim-ministrul israelin Benjamin Netanyahu a lansat un mesaj pentru cetăţenii Israelului în care anunţă operaţiunea începută sâmbătă dimineaţă, în colaborare cu Statele Unite.
09:50
Trump: "Am început o operațiune militară la scară largă în Iran. Vom distruge amenințarea regimului iranian" # ObservatorNews
Israelul a anunţat sâmbătă că a lansat un "atac preventiv" asupra Iranului, împingând Orientul Mijlociu într-o nouă confruntare militară şi diminuând şi mai mult speranţele într-o soluţie diplomatică a vechii dispute nucleare dintre Teheran şi Occident.
09:30
Pakistan atacă Afganistan. Un avion de luptă pakistanez a fost doborât, pilotul a fost capturat # ObservatorNews
Două explozii puternice au zguduit sâmbătă dimineață orașul Jalalabad, în estul Afghanistanului, pe fondul operațiunilor aeriene pakistaneze.
09:00
Testarea bebeluşilor cu boli rare, mai rapidă. Pas important făcut de România pentru sănătatea nou-născuților # ObservatorNews
România face un pas important pentru sănătatea nou-născuților. Registrul Național de Screening Neonatal a fost lansat. Vorbim despre un sistem digital, care va permite depistarea bolilor rare mult mai devreme, înainte de apariţia simptomelor. Testarea bebeluşilor se va face în primele zile de viaţă ale bebeluşilor.
08:40
Israel a lansat un "atac preventiv" asupra Iranului. Stare de urgență declarată la nivel național # ObservatorNews
Israelul a lansat sâmbătă un atac asupra Iran, iar ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul țării.
08:30
Capacitatea de concentrare, în scădere dramatică. Specialiştii trag un semnal de alarmă şi indică soluţiile # ObservatorNews
Durata medie de atenție a scăzut dramatic în ultimele două decenii, de la aproximativ două minute și jumătate la doar 47 de secunde, potrivit cercetărilor realizate de Gloria Mark, profesor de informatică la University of California, Irvine.
08:20
SUA şi Iran par să fi ajuns la o înţelegere: Iranul acceptă să nu stocheze uraniu îmbogăţit # ObservatorNews
Iranul a acceptat să nu mai stocheze uraniu îmbogăţit, anunţă ministrul de Externe al Omanului, Badr Albusaidi, salutând un progres major în cadrul unor negocieri cu Statele Unite, relatează AFP, citat de news.ro.
08:20
Incendiu puternic la turla unei biserici din Teleorman. Focul, atât de violent încât pompierii au cerut ajutor # ObservatorNews
Un incendiu puternic a izbucnit la turla unei biserici din localitatea Viişoara, judeţul Teleorman.
08:10
Bilanţ tragic în urma deraierii unui tramvai la Milano. 2 oameni au murit şi 49 au fost răniţi # ObservatorNews
Doi oameni au murit şi aproape 50 au fost răniţi în Milano, după ce un tramvai a deraiat de pe şine şi s-a izbit de o clădire. S-a întâmplat într-o zonă populară din oraş, aproape de Gara Centrală. Iar impactul a fost devastator. Oamenii au fost aruncaţi pe jos şi mulţi au crezut că are loc un cutremur.
08:00
Sume record la întreţinerea de iarnă: "Ce să facem, datoriile trebuie plătite. Asta e, mai puţină mâncare" # ObservatorNews
Primăvara se apropie, dar facturile de pe timpul iernii abia acum ajung la oameni. Întreținerea pentru luna ianuarie atinge sume record, în unele cazuri peste o mie de lei pe apartament. Gerul și scumpirea gigacaloriei au ridicat costurile, iar tot mai multe familii își refac bugetele ca să rămână la zi cu plățile.
08:00
Imagini spectaculoase din inima Banatului. Cascada Bigăr, cea mai frumoasă din lume, în "straie" de primăvară # ObservatorNews
Primăvara a adus apă din belşug şi peisaje senzaţionale în Banatul Montan.
07:50
Trump spune că se apropie o "decizie importantă" privind Iranul: "Sunt oameni foarte dificili" # ObservatorNews
Preşedintele SUA Donald Trump a recunoscut vineri că se confruntă cu o alegere dificilă privind modul în care va gestiona relaţia cu Iranul, după ce eforturile diplomatice s-au dovedit nesatisfăcătoare, relatează CNN, citat de news.ro.
07:20
Oraşul din România unde roboţii circulă liberi pe străzi: "Vor circula complet autonom cu ajutorul AI" # ObservatorNews
Tehnologia a ieșit din laboratoare direct pe stradă la Târgu Mureș: un câine-robot care merge printre trecători și le vorbește despre colectarea selectivă nu mai ține de domeniul SF.
