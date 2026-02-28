MAE anunţă că nu există cetăţeni români răniţi în regiunea Orientului Mijlociu la acest moment

Financial Intelligence, 28 februarie 2026 20:50

S-a încheiat sesiunea Celulei de Criză a MAE, cu participarea prim-ministrului Ilie Bolojan şi a ministrului Afacerilor Externe, […]

Alte ştiri de Financial Intelligence

Acum 15 minute
21:00
Zelenski susţine atacurile SUA în Iran, care dau o ”şansă” poporului iranian să se debaraseze de un ”regim terorist” Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski salută sâmbătă "determinarea" Satelor Unite, după lansarea unor atacuri americane şi israeliene în Iran […]
21:00
Kaja Kallas îi convoacă pe miniştrii de externe ai UE duminică pentru a discuta despre Orientul Mijlociu Financial Intelligence
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a anunţat sâmbătă convocarea unei reuniuni extraordinare […]
Acum 30 minute
20:50
MAE anunţă că nu există cetăţeni români răniţi în regiunea Orientului Mijlociu la acest moment Financial Intelligence
S-a încheiat sesiunea Celulei de Criză a MAE, cu participarea prim-ministrului Ilie Bolojan şi a ministrului Afacerilor Externe, […]
20:50
FBI ridică nivelul de alertă teroristă în Statele Unite din cauza atacului asupra Iranului Financial Intelligence
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a ridicat sâmbătă nivelul de alertă teroristă în Statele Unite, ca urmare a […]
20:50
Ministrul Afacerilor Externe: Aproximativ 1.000 de români au solicitat sprijin consular după escaladarea situaţiei din Orientul Mijlociu Financial Intelligence
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat sâmbătă seara, că aproximativ 1.000 de cetăţeni români au contactat misiunile […]
Acum o oră
20:40
Iranul solicită o reuniune extraordinară urgentă a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică Financial Intelligence
Reprezentanţa permanentă a Iranului la sediul ONU din Viena a solicitat sâmbătă Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) […]
20:40
Macron: Franţa nu a fost informată în avans şi nici nu a fost implicată în atacurile lansate de SUA şi Israel împotriva Iranului Financial Intelligence
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a declarat sâmbătă, la începutul unei reuniuni a Consiliului de Apărare şi Securitate Naţională […]
20:30
Liderul Houthi condamnă atacurile și afirmă că Iranul are dreptul să lovească bazele americane din regiune Financial Intelligence
Abdul Malik al-Houthi, liderul grupului rebel yemenit, a calificat atacurile americane și israeliene asupra Iranului drept „crude, flagrante, […]
Acum 2 ore
20:00
Impactul conflictului actual dintre Israel-SUA și Iran asupra tranzitului prin Strâmtoarea Hormuz (Flavius CABA – MARIA) Financial Intelligence
Autor: Flavius CABA – MARIA, preşedintele MEPEI (Institutul Politic și Economic pentru Orientul Mijlociu) De fiecare dată când […]
19:50
Înainte de atacuri, CIA a evaluat că Ali Khamenei ar fi înlocuit de elemente radicale din IRGC dacă ar fi ucis Financial Intelligence
În perioada premergătoare atacurilor SUA și Israelului de sâmbătă, Agenția Centrală de Informații a SUA a evaluat că, […]
19:40
IDF publică imagini cu avioane care decolează pentru a ataca Iranul Financial Intelligence
Imaginile publicate de armata israeliană arată avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene Israeliene decolând în această dimineață pentru […]
19:20
Kuweitul raportează 12 răniți, dar niciun deces în urma atacurilor iraniene Financial Intelligence
Ministerul Sănătății din Kuweit anunţă că 12 persoane au fost rănite „în contextul evoluțiilor regionale", dar că toate […]
Acum 4 ore
19:10
Grindeanu: Niciun partid nu rămâne la guvernare din inerţie; e momentul să evaluăm ce a mers bine şi ce a mers prost Financial Intelligence
Liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a afirmat sâmbătă că niciun partid serios nu rămâne la guvernare din […]
19:10
Washingtonul recomandă navelor comerciale să se îndepărteze de Golful Persic Financial Intelligence
Ministerul american al Transporturilor face apel la navele comerciale să rămână la distanţă de Golf din cauza "activităţilor […]
19:00
Atacurile SUA și Israelului asupra Iranului arată intenția de schimbare a regimului, negocierile fiind probabil o „acoperire”; atacurile aeriene vor fi probabil principalul obiectiv în etapa actuală: experți chinezi Financial Intelligence
SUA și Israelul au început o serie de atacuri împotriva Iranului sâmbătă dimineață, iar Iranul a ripostat împotriva […]
18:50
Toate bazele și activele americane și israeliene din regiune sunt ținte militare legitime, declară Iranul la ONU Financial Intelligence
Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a trimis o scrisoare secretarului general al Organizației Națiunilor Unite și […]
18:40
Analist CNN: „Nu există argumente serioase” care să susțină legalitatea atacurilor SUA Financial Intelligence
Nu este clar ce justificare legală va prezenta Casa Albă pentru atacurile asupra Iranului, dar experții sunt deja […]
18:30
IRGC din Iran avertizează navele că „nu au voie” să treacă prin Strâmtoarea Hormuz (UE) Financial Intelligence
Un oficial al misiunii navale Aspides a Uniunii Europene a declarat sâmbătă că navele au primit transmisii VHF […]
18:30
Piețele din Emiratele Arabe Unite sunt stabile, stocurile alimentare sunt sigure în ciuda tensiunilor; Ministerul asigură că nu vor exista întreruperi în aprovizionare și îndeamnă publicul să nu cumpere în panică Financial Intelligence
Având în vedere evoluțiile geopolitice din regiune, Ministerul Economiei și Turismului a afirmat reziliența și stabilitatea piețelor din […]
18:30
„Până în prezent nu există dovezi ale unui impact radiologic”: AIEA Financial Intelligence
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a declarat că „monitorizează îndeaproape evoluțiile din Orientul Mijlociu și îndeamnă la […]
18:20
Patru răniți în „incidentul” din Dubai: Biroul de presă Financial Intelligence
Autoritățile din Dubai au confirmat că a avut loc un incident într-o clădire din zona Palm Jumeirah, care […]
18:20
Arabia Saudită își rezervă dreptul de a riposta după atacurile Iranului asupra Riadului și estului țării Financial Intelligence
Arabia Saudită a confirmat sâmbătă că Iranul a lovit Riadul și regiunea sa estică cu atacuri, avertizând că […]
18:00
Atacurile asupra Iranului/ Canada asigură SUA de sprijinul său Financial Intelligence
Premierul canadian, Mark Carney, a dat asigurări sâmbătă că Washingtonul are sprijinul Ottawa după lansarea unei operațiuni militare […]
18:00
NATO “urmărește îndeaproape” evenimentele din Orientul Mijlociu Financial Intelligence
NATO a comunicat că monitorizează evenimentele din Orientul Mijlociu după ce Israelul și Statele Unite au lansat atacuri […]
17:50
Guvernul iranian le cere prin SMS locuitorilor Teheranului să părăsească oraşul Financial Intelligence
Guvernul iranian a cerut sâmbătă locuitorilor Teheranului să părăsească capitala iraniană şi "să-şi păstreze totodată calmul", în urma […]
17:50
Turcia condamnă “provocările” în conflictul dintre SUA şi Iranul Financial Intelligence
Guvernul Turciei a condamnat sâmbătă "provocările care pot intensifica violenţa" în conflictul declanşat de atacurile americane asupra Iranului […]
17:40
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, este în viaţă ”din câte ştiu eu”, anunţă şeful diplomaţiei iraniene Abbas Araghchi. El cere, într-o convorbire cu Serghei Lavrov, ”traducerea în justiţie a criminalilor”, după atacurile Sua şi Israelului în Iran Financial Intelligence
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, este în viaţă, anunţă ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi, relatează AFP, […]
17:40
Macron, Starmer şi Merz cer SUA şi Iranului să reia negocierile şi ”condamnă atacurile iraniene” în Orientul Mijlociu, fără că comenteze atacurile americano-israeliene în Iran Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul britanic Keir Starmer condamnă atacurile iraniene împotriva unor […]
17:40
Preşedintele rus a convocat Consiliul de Securitate al ţării după atacul SUA şi Israelului asupra Iranului Financial Intelligence
Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a prezidat sâmbătă o reuniune cu membrii Consiliului de Securitate pentru a discuta despre […]
Acum 6 ore
17:10
Ministrul iranian al Apărării Amir Nasirzadeh şi comandantul Gardienilor Revoluţiei Mohammad Pakpour ar fi fost ucişi în atacuri israeliene – surse Financial Intelligence
Ministrul iranian al Apărării Amir Nasirzadeh şi comandantul Gardienilor Revoluţiei Mohammad Pakpour ar fi fost ucişi în atacuri […]
17:00
Rachete iraniene doborâte deasupra Dubaiului; Se pare că una dintre rachete a fost doborâtă deasupra hotelului de lux Atlantis The Royal, situat pe insula artificială Palm Jumeirah; Burj Khalifa evacuat Financial Intelligence
Aproximativ cinci explozii s-au auzit deasupra Dubaiului, potrivit media. Urme ale operațiunilor de apărare aeriană au fost observate […]
16:50
Surse citate de presa israeliană susțin că Ali Khamenei ar fi fost ucis: „Există indicii tot mai clare” în acest sens; Nu există o confirmare oficială Financial Intelligence
Israelul „evaluează" podibilitatea ca liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, să fi fost ucis într-o lovitură israeliană, relatează […]
16:50
OPEC+ va analiza o creştere agresivă a producţiei de petrol după atacul SUA-Israel asupra Iranului Financial Intelligence
Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) şi aliaţii săi, un grup cunoscut drept OPEC+, va lua în considerare […]
16:40
Israelul şi SUA au atacat Iranul – Bolojan: Toate structurile noastre sunt în alertă / Mai multe ţări şi-au închis spaţiile aeriene, iar zborurile spre aceste ţări nu vor mai avea loc / Vom ţine legătura cu cetăţenii români din aceste ţări Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că în urma conflictului din Orientul Mijlociu, toate structurile noastre sunt în […]
16:30
TAROM suspendă temporar zborurile către și dinspre Tel Aviv, Beirut și Amman în perioada 28 februarie – 2 martie 2026 Financial Intelligence
În contextul situației tensionate în zona Orientului Mijlociu, Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM informează că suspendă […]
16:20
Casa Albă: Trump nu va susţine un discurs către naţiune sâmbătă Financial Intelligence
Preşedintele SUA, Donald Trump, nu are în plan să ţină un discurs către naţiune sâmbătă, după atacurile aeriene […]
15:40
Postelnicu (CNAB): Aproape 1.500 de pasageri vor fi afectaţi de zborurile anulate sâmbătă; anularea zborilor este pentru siguranţa lor Financial Intelligence
Aproape 1.500 de pasageri vor fi afectaţi de zborurile anulate sâmbătă, iar oamenii trebuie să înţeleagă că situaţia […]
15:40
Un democrat de rang înalt din Senat afirmă că atacurile din Iran ridică „grave îngrijorări juridice și constituționale” Financial Intelligence
Senatorul SUA din Virginia, Mark Warner, cel mai important democrat din Comisia de Informații a Senatului, a declarat […]
Acum 8 ore
15:10
Unele mari companii petroliere și traderi suspendă transporturile prin Hormuz, pe fondul atacului SUA asupra Iranului Financial Intelligence
Unele mari companii petroliere și case de comerț de top au suspendat transporturile de țiței și combustibil prin […]
15:00
Compania rusă Rosatom afirmă că instalațiile nucleare din Iran nu ar trebui să fie ținta atacurilor „în niciun caz” Financial Intelligence
Compania nucleară de stat rusă Rosatom afirmă că a evacuat 94 de persoane din Iran, dar personalul său […]
15:00
„Daune semnificative” la pista aeroportului din baza militară din Kuweit care găzduiește trupele italiene Financial Intelligence
Un atac iranian cu rachete de sâmbătă a provocat „daune semnificative" pistei unei baze aeriene din Kuweit care […]
14:40
Președintele finlandez avertizează că SUA acționează în afara dreptului internațional tradițional Financial Intelligence
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, afirmă că SUA acționează în mare măsură în afara dreptului internațional tradițional în urma […]
14:40
Recomandări și măsuri privind siguranța pasagerilor aerieni în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu Financial Intelligence
În contextul deciziilor operatorilor aerieni de a suspenda zborurile comerciale către/dinspre destinațiile din Israel și alte state din […]
14:30
„Acesta nu este războiul vostru”: ministrul de externe al Omanului îndeamnă SUA „să nu se implice și mai mult” Financial Intelligence
Avem prima reacție publică a lui Badr Albusaidi, ministrul de externe al Omanului, care a mediat recentele runde […]
14:30
Macron afirmă că „escaladarea periculoasă trebuie să înceteze” Financial Intelligence
Emmanuel Macron, președintele Franței, afirmă că izbucnirea războiului între SUA, Israel și Iran „are consecințe grave pentru pacea […]
14:30
EAU condamnă atacurile și transmite condoleanțe familiei cetățeanului pakistanez ucis în atac; Aeroporturile din Dubai suspendă operațiunile de zbor Financial Intelligence
EAU au condamnat cu fermitate atacurile cu rachete iraniene care au vizat țara și o serie de state […]
14:30
Ministrul de externe iranian declară statelor arabe că țara sa se va apăra Financial Intelligence
Ministrul de externe iranian Abbas Araghchi a promis că țara sa se va apăra împotriva atacurilor Israelului și […]
13:50
Germania a fost informată în prealabil despre atacurile asupra Iranului Financial Intelligence
Berlinul a fost informat în prealabil sâmbătă dimineață despre atacurile militare ale SUA și Israelului asupra Iranului, a […]
13:40
Rusia solicită încetarea imediată a atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului Financial Intelligence
Rusia solicită încetarea imediată a atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului,  afirmând că situația trebuie „readusă pe calea […]
13:40
Dubai: Oficialii declară că siguranța este prioritatea principală, după ce au fost auzite explozii în apropierea cartierului Marina Financial Intelligence
Biroul de presă al Dubaiului a declarat sâmbătă că continuă să funcționeze având ca „prioritate principală" siguranța cetățenilor […]
