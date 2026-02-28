Trump afirmă că SUA consideră că „mulți” dintre liderii iranieni au fost uciși; Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene afirmă că șapte oficiali iranieni de rang înalt au fost uciși
OPEC+ va analiza o creştere agresivă a producţiei de petrol după atacul SUA-Israel asupra Iranului # Financial Intelligence
Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) şi aliaţii săi, un grup cunoscut drept OPEC+, va lua în considerare […]
Ambasada SUA în Bahrain: Clădirile înalte sunt nesigure în contextul unor potențiale atacuri # Financial Intelligence
Într-o declarație publicată pe X, Ambasada SUA în Bahrain a afirmat că „există rapoarte confirmate conform cărora clădiri […]
Zelenski susţine atacurile SUA în Iran, care dau o ”şansă” poporului iranian să se debaraseze de un ”regim terorist” # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski salută sâmbătă "determinarea" Satelor Unite, după lansarea unor atacuri americane şi israeliene în Iran […]
Kaja Kallas îi convoacă pe miniştrii de externe ai UE duminică pentru a discuta despre Orientul Mijlociu # Financial Intelligence
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a anunţat sâmbătă convocarea unei reuniuni extraordinare […]
MAE anunţă că nu există cetăţeni români răniţi în regiunea Orientului Mijlociu la acest moment # Financial Intelligence
S-a încheiat sesiunea Celulei de Criză a MAE, cu participarea prim-ministrului Ilie Bolojan şi a ministrului Afacerilor Externe, […]
FBI ridică nivelul de alertă teroristă în Statele Unite din cauza atacului asupra Iranului # Financial Intelligence
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a ridicat sâmbătă nivelul de alertă teroristă în Statele Unite, ca urmare a […]
Ministrul Afacerilor Externe: Aproximativ 1.000 de români au solicitat sprijin consular după escaladarea situaţiei din Orientul Mijlociu # Financial Intelligence
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat sâmbătă seara, că aproximativ 1.000 de cetăţeni români au contactat misiunile […]
Iranul solicită o reuniune extraordinară urgentă a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică # Financial Intelligence
Reprezentanţa permanentă a Iranului la sediul ONU din Viena a solicitat sâmbătă Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) […]
Macron: Franţa nu a fost informată în avans şi nici nu a fost implicată în atacurile lansate de SUA şi Israel împotriva Iranului # Financial Intelligence
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a declarat sâmbătă, la începutul unei reuniuni a Consiliului de Apărare şi Securitate Naţională […]
Liderul Houthi condamnă atacurile și afirmă că Iranul are dreptul să lovească bazele americane din regiune # Financial Intelligence
Abdul Malik al-Houthi, liderul grupului rebel yemenit, a calificat atacurile americane și israeliene asupra Iranului drept „crude, flagrante, […]
Impactul conflictului actual dintre Israel-SUA și Iran asupra tranzitului prin Strâmtoarea Hormuz (Flavius CABA – MARIA) # Financial Intelligence
Autor: Flavius CABA – MARIA, preşedintele MEPEI (Institutul Politic și Economic pentru Orientul Mijlociu) De fiecare dată când […]
Înainte de atacuri, CIA a evaluat că Ali Khamenei ar fi înlocuit de elemente radicale din IRGC dacă ar fi ucis # Financial Intelligence
În perioada premergătoare atacurilor SUA și Israelului de sâmbătă, Agenția Centrală de Informații a SUA a evaluat că, […]
Imaginile publicate de armata israeliană arată avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene Israeliene decolând în această dimineață pentru […]
Kuweitul raportează 12 răniți, dar niciun deces în urma atacurilor iraniene # Financial Intelligence
Ministerul Sănătății din Kuweit anunţă că 12 persoane au fost rănite „în contextul evoluțiilor regionale", dar că toate […]
Grindeanu: Niciun partid nu rămâne la guvernare din inerţie; e momentul să evaluăm ce a mers bine şi ce a mers prost # Financial Intelligence
Liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a afirmat sâmbătă că niciun partid serios nu rămâne la guvernare din […]
Washingtonul recomandă navelor comerciale să se îndepărteze de Golful Persic # Financial Intelligence
Ministerul american al Transporturilor face apel la navele comerciale să rămână la distanţă de Golf din cauza "activităţilor […]
Atacurile SUA și Israelului asupra Iranului arată intenția de schimbare a regimului, negocierile fiind probabil o „acoperire”; atacurile aeriene vor fi probabil principalul obiectiv în etapa actuală: experți chinezi # Financial Intelligence
SUA și Israelul au început o serie de atacuri împotriva Iranului sâmbătă dimineață, iar Iranul a ripostat împotriva […]
Toate bazele și activele americane și israeliene din regiune sunt ținte militare legitime, declară Iranul la ONU # Financial Intelligence
Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a trimis o scrisoare secretarului general al Organizației Națiunilor Unite și […]
Analist CNN: „Nu există argumente serioase” care să susțină legalitatea atacurilor SUA # Financial Intelligence
Nu este clar ce justificare legală va prezenta Casa Albă pentru atacurile asupra Iranului, dar experții sunt deja […]
IRGC din Iran avertizează navele că „nu au voie” să treacă prin Strâmtoarea Hormuz (UE) # Financial Intelligence
Un oficial al misiunii navale Aspides a Uniunii Europene a declarat sâmbătă că navele au primit transmisii VHF […]
Piețele din Emiratele Arabe Unite sunt stabile, stocurile alimentare sunt sigure în ciuda tensiunilor; Ministerul asigură că nu vor exista întreruperi în aprovizionare și îndeamnă publicul să nu cumpere în panică # Financial Intelligence
Având în vedere evoluțiile geopolitice din regiune, Ministerul Economiei și Turismului a afirmat reziliența și stabilitatea piețelor din […]
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a declarat că „monitorizează îndeaproape evoluțiile din Orientul Mijlociu și îndeamnă la […]
Autoritățile din Dubai au confirmat că a avut loc un incident într-o clădire din zona Palm Jumeirah, care […]
Arabia Saudită își rezervă dreptul de a riposta după atacurile Iranului asupra Riadului și estului țării # Financial Intelligence
Arabia Saudită a confirmat sâmbătă că Iranul a lovit Riadul și regiunea sa estică cu atacuri, avertizând că […]
Premierul canadian, Mark Carney, a dat asigurări sâmbătă că Washingtonul are sprijinul Ottawa după lansarea unei operațiuni militare […]
NATO a comunicat că monitorizează evenimentele din Orientul Mijlociu după ce Israelul și Statele Unite au lansat atacuri […]
Guvernul iranian le cere prin SMS locuitorilor Teheranului să părăsească oraşul # Financial Intelligence
Guvernul iranian a cerut sâmbătă locuitorilor Teheranului să părăsească capitala iraniană şi "să-şi păstreze totodată calmul", în urma […]
Guvernul Turciei a condamnat sâmbătă "provocările care pot intensifica violenţa" în conflictul declanşat de atacurile americane asupra Iranului […]
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, este în viaţă ”din câte ştiu eu”, anunţă şeful diplomaţiei iraniene Abbas Araghchi. El cere, într-o convorbire cu Serghei Lavrov, ”traducerea în justiţie a criminalilor”, după atacurile Sua şi Israelului în Iran # Financial Intelligence
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, este în viaţă, anunţă ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi, relatează AFP, […]
Macron, Starmer şi Merz cer SUA şi Iranului să reia negocierile şi ”condamnă atacurile iraniene” în Orientul Mijlociu, fără că comenteze atacurile americano-israeliene în Iran # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul britanic Keir Starmer condamnă atacurile iraniene împotriva unor […]
Preşedintele rus a convocat Consiliul de Securitate al ţării după atacul SUA şi Israelului asupra Iranului # Financial Intelligence
Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a prezidat sâmbătă o reuniune cu membrii Consiliului de Securitate pentru a discuta despre […]
Ministrul iranian al Apărării Amir Nasirzadeh şi comandantul Gardienilor Revoluţiei Mohammad Pakpour ar fi fost ucişi în atacuri israeliene – surse # Financial Intelligence
Ministrul iranian al Apărării Amir Nasirzadeh şi comandantul Gardienilor Revoluţiei Mohammad Pakpour ar fi fost ucişi în atacuri […]
Rachete iraniene doborâte deasupra Dubaiului; Se pare că una dintre rachete a fost doborâtă deasupra hotelului de lux Atlantis The Royal, situat pe insula artificială Palm Jumeirah; Burj Khalifa evacuat # Financial Intelligence
Aproximativ cinci explozii s-au auzit deasupra Dubaiului, potrivit media. Urme ale operațiunilor de apărare aeriană au fost observate […]
Surse citate de presa israeliană susțin că Ali Khamenei ar fi fost ucis: „Există indicii tot mai clare” în acest sens; Nu există o confirmare oficială # Financial Intelligence
Israelul „evaluează" podibilitatea ca liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, să fi fost ucis într-o lovitură israeliană, relatează […]
Israelul şi SUA au atacat Iranul – Bolojan: Toate structurile noastre sunt în alertă / Mai multe ţări şi-au închis spaţiile aeriene, iar zborurile spre aceste ţări nu vor mai avea loc / Vom ţine legătura cu cetăţenii români din aceste ţări # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că în urma conflictului din Orientul Mijlociu, toate structurile noastre sunt în […]
TAROM suspendă temporar zborurile către și dinspre Tel Aviv, Beirut și Amman în perioada 28 februarie – 2 martie 2026 # Financial Intelligence
În contextul situației tensionate în zona Orientului Mijlociu, Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM informează că suspendă […]
Preşedintele SUA, Donald Trump, nu are în plan să ţină un discurs către naţiune sâmbătă, după atacurile aeriene […]
Postelnicu (CNAB): Aproape 1.500 de pasageri vor fi afectaţi de zborurile anulate sâmbătă; anularea zborilor este pentru siguranţa lor # Financial Intelligence
Aproape 1.500 de pasageri vor fi afectaţi de zborurile anulate sâmbătă, iar oamenii trebuie să înţeleagă că situaţia […]
Un democrat de rang înalt din Senat afirmă că atacurile din Iran ridică „grave îngrijorări juridice și constituționale” # Financial Intelligence
Senatorul SUA din Virginia, Mark Warner, cel mai important democrat din Comisia de Informații a Senatului, a declarat […]
Unele mari companii petroliere și traderi suspendă transporturile prin Hormuz, pe fondul atacului SUA asupra Iranului # Financial Intelligence
Unele mari companii petroliere și case de comerț de top au suspendat transporturile de țiței și combustibil prin […]
Compania rusă Rosatom afirmă că instalațiile nucleare din Iran nu ar trebui să fie ținta atacurilor „în niciun caz” # Financial Intelligence
Compania nucleară de stat rusă Rosatom afirmă că a evacuat 94 de persoane din Iran, dar personalul său […]
„Daune semnificative” la pista aeroportului din baza militară din Kuweit care găzduiește trupele italiene # Financial Intelligence
Un atac iranian cu rachete de sâmbătă a provocat „daune semnificative" pistei unei baze aeriene din Kuweit care […]
Președintele finlandez avertizează că SUA acționează în afara dreptului internațional tradițional # Financial Intelligence
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, afirmă că SUA acționează în mare măsură în afara dreptului internațional tradițional în urma […]
Recomandări și măsuri privind siguranța pasagerilor aerieni în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu # Financial Intelligence
În contextul deciziilor operatorilor aerieni de a suspenda zborurile comerciale către/dinspre destinațiile din Israel și alte state din […]
„Acesta nu este războiul vostru”: ministrul de externe al Omanului îndeamnă SUA „să nu se implice și mai mult” # Financial Intelligence
Avem prima reacție publică a lui Badr Albusaidi, ministrul de externe al Omanului, care a mediat recentele runde […]
Emmanuel Macron, președintele Franței, afirmă că izbucnirea războiului între SUA, Israel și Iran „are consecințe grave pentru pacea […]
EAU condamnă atacurile și transmite condoleanțe familiei cetățeanului pakistanez ucis în atac; Aeroporturile din Dubai suspendă operațiunile de zbor # Financial Intelligence
EAU au condamnat cu fermitate atacurile cu rachete iraniene care au vizat țara și o serie de state […]
Ministrul de externe iranian Abbas Araghchi a promis că țara sa se va apăra împotriva atacurilor Israelului și […]
