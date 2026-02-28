Strategia „Cîțu” revine în actualitate: planul PSD pentru izolarea lui Ilie Bolojan și dilema anticipatelor
Adevarul.ro, 1 martie 2026 01:15
Tensiunile din interiorul coaliției ating un punct critic, după ce PSD a pus oficial pe masa analizei interne scenariul ieșirii de la guvernare. Nemulțumirea social-democraților, declanșată de adoptarea reformei administrației, forțează o reevaluare a parteneriatului cu premierul Ilie Bolojan.
Acum 5 minute
01:45
Joggingul are o reputație nedreaptă când vine vorba de sănătatea genunchilor. Studiile recente arată însă că lucrurile nu stau deloc așa cum crede majoritatea oamenilor.
Acum 30 minute
01:30
Celebrul hotel Burj Al Arab, singurul hotel de 7 stele din lume și unul dintre cele mai emblematice, a fost lovit de o dronă iraniană, potrivit presei internaționale. Nu au fost înregistrate victime, anunță autoritățile.
Acum o oră
01:15
Strategia „Cîțu" revine în actualitate: planul PSD pentru izolarea lui Ilie Bolojan și dilema anticipatelor # Adevarul.ro
Tensiunile din interiorul coaliției ating un punct critic, după ce PSD a pus oficial pe masa analizei interne scenariul ieșirii de la guvernare. Nemulțumirea social-democraților, declanșată de adoptarea reformei administrației, forțează o reevaluare a parteneriatului cu premierul Ilie Bolojan.
Acum 2 ore
00:45
Revoluția care a sădit ura între Iran și Israel. Cum au ajuns cele două națiuni de la cooperare la război total # Adevarul.ro
De la aliat strategic la inamic existențial: relația Israel-Iran parcurge jumătate de secol de ostilitate. Dacă înainte de 1979 Teheranul era un partener cheie într-o regiune arabă ostilă, instaurarea regimului teocratic a transformat radical axa de putere în cel mai lung „război rece” al Orientului
00:15
Pe 1 martie 1778 se naște Gheorghe Asachi, iar în 1810, Frederic Chopin. La aceeași dată, dar în anul 1872, a fost înființat primul parc național din lume, care se întinde pe o suprafață de 8.987 km pătrați.
00:00
Mașinăria de război a lui Putin dă semne de gripare. Companiile care au prosperat pe seama economiei de război, în dificultate # Adevarul.ro
Economia de război a Rusiei se confruntă cu presiuni tot mai mari pe fondul sancțiunilor și scăderii veniturilor. Noi documente provenind dintr-un una dintre regiunile industriale cheie ale țării sugerează că aceste tensiuni încep să afecteze operațiunile de bază ale marilor întreprinderi.
Acum 4 ore
23:30
Cum funcționează sistemul de putere de la Teheran. Conducerea iraniană, vizată în atacuri # Adevarul.ro
Israelul afirmă că a vizat conducerea Iranului în recentele sale lovituri aeriene. Două surse israeliene au declarat pentru CNN că printre țintele atacurilor s-au numărat liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, președintele Masoud Pezeshkian și șeful Statului Major al forțelor armate.
23:15
Vacanța de schi în România profundă - Când limita universului tău este hotarul comunei, iar relaxarea se măsoară în ore de muncă # Adevarul.ro
Vacanța mobilă sau „de schi”, cum este cunoscută neoficial are ca scop indirect promovarea turismului montan și a sporturilor de iarnă. În România profundă, însă, mii de copii nici măcar nu pot visa la cea mai banală călătorie dincolo de granițele satului și se ocupă cu treburi gospodărești.
22:45
MAE ridică nivelul de alertă pentru cetățenii români din Orientul Mijlociu. Oana Țoiu: „Prioritizăm siguranța românilor și asistența consulară pentru minori” # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe prioritizează asistarea minorilor și a familiilor românești din Orientul Mijlociu, în timp ce nivelul de alertă consulară a fost ridicat, a transmis ministrul Oana Țoiu.
22:30
Trupul lui Ali Khamenei ar fi fost găsit, după bombardamentele israeliano-americane. Anunțul unui oficial israelian de rang înalt # Adevarul.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ar fi fost ucis sâmbătă, în atacurile aeriene lansate de Israel și Statele Unite asupra Iranului, potrivit unor surse israeliene citate de Canal 12 și KAN.
22:30
De ce ne temem mai mult de vaccin decât de gripă? Paradoxul care a dus la zeci de decese în România # Adevarul.ro
Moartea unui copil din Vâlcea urcă bilanțul gripei la 83 de decese, pe fondul unei „amânări permanente” a vaccinării. Psihologii explică de ce părinții percep adesea boala ca pe o statistică abstractă și vaccinul ca pe un risc iminent, o eroare de judecată ce poate deveni fatală.
22:30
Farul a avut un penalty neacordat în prelungirile partidei.
22:15
Trump, declarații despre posibile rampe de ieșire avute în vedere de SUA după atacul asupra Iranului # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că analizează mai multe posibile scenarii de încheiere pentru ampla campanie militară americană împotriva Iranului denumită „Operațiunea Epic Fury”.
22:15
Kamala Harris îl acuză pe Donald Trump că a implicat SUA într-un conflict nedorit cu Iranul: „Imprudență îmbrăcată în hotărâre” # Adevarul.ro
Fosta vicepreședintă a SUA Kamala Harris l-a criticat pe Donald Trump pentru implicarea Statelor Unite într-un conflict nedorit cu Iranul, descriind atacurile recente drept „imprudente și nejustificate”. Harris a făcut apel la Congres să limiteze puterile președintelui în declanșarea unui război.
22:00
Tragedie pe Drumul Expres 12: un tânăr a murit, altul rănit după ce au fost loviți de o mașină. Cei doi ar fi verificat o defecțiune la autoturism # Adevarul.ro
Accident grav pe Drumul Expres 12: un tânăr și-a pierdut viața sâmbătă seara, iar altul a fost rănit după ce au fost loviți de un autoturism. Cei doi se aflau pe șosea, cel mai probabil după ce coborâseră dintr-o mașină pentru a verifica o defecțiune.
Acum 6 ore
21:45
Adio, temutelor inspecții! Cum schimbă tehnologia cultura evaluării în școlile din România # Adevarul.ro
O platformă online care poate „radiografia” școala pentru a oferi echipei de conducere un diagnostic bazat pe cifre a fost lansată recent, 200 de școli având posibilitatea să o utilizeze gratuit într-un program pilot.
21:45
Actrița Roxana Condurache, mărturii dramatice din Dubai după atacul din Iran: „Sunt foarte stresată pentru că nu mă pot duce la fiul meu” # Adevarul.ro
Sute de turiști români se află în prezent blocați în Dubai, după ce spațiul aerian a fost închis în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Printre aceștia se află și actrița Roxana Condurache, care ar fi trebuit să revină în România duminică.
21:45
Premierul Bolojan, mesaj către românii blocați în Orientul Mijlociu: „Prioritatea noastră este siguranța fiecărui cetățean” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, sâmbătă, că se află în contact permanent cu Ministerul Afacerilor Externe și cu misiunile diplomatice ale României din regiune, pentru a monitoriza situația de securitate din Orientul Mijlociu și a proteja cetățenii români.
21:45
30 de lideri de vârf ai regimului Teheran, inclusiv Khamenei, vizați în primele atacuri ale Israelului. Printre ei se află și fiul liderului suprem iranian # Adevarul.ro
La începutul campaniei de bombardamente asupra Iranului, Israelul a vizat aproximativ 30 de lideri-cheie ai regimului și comandanți militari de rang înalt, inclusiv pe liderul suprem Ali Khamenei, potrivit Times of Israel.
21:30
Horoscop 1 martie 2026: start tensionat de lună. Cine primește vești importante și cine trebuie să evite conflictele # Adevarul.ro
Prima lună de primăvară aduce nu doar soare și energie nouă, ci și o resetare emoțională pentru multe zodii. Lorena, astrologul Click, dezvăluie cum vor fi influențați nativii și unde apar cele mai mari provocări.
21:15
Situație critică la Teheran: Iranul solicită o reuniune extraordinară a AIEA în urma atacurilor asupra siturilor sale nucleare # Adevarul.ro
Reprezentanţa permanentă a Iranului la sediul ONU din Viena a cerut sâmbătă Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) organizarea unei „reuniuni extraordinare şi urgente”, ca răspuns la atacurile lansate de Israel şi Statele Unite împotriva Iranului.
21:15
Cine ar putea prelua conducerea în Iran. Pentru fiecare lider iranian au fost selectați patru succesori. Cine ar putea deveni „Delcy iraniană” # Adevarul.ro
Republica Islamică se pregătea pentru război cu Statele Unite. Toate forțele de securitate erau plasate în alertă maximă. Principala teamă a regimului este haosul politic.
21:15
Netanyahu îi îndeamnă pe iranieni să iasă în stradă pentru a răsturna regimul: „Aveți șansa unei generații” # Adevarul.ro
Premierul Benjamin Netanyahu a lansat un mesaj direct către poporul iranian, în contextul atacurilor recente asupra Iranului, afirmând că acestea reprezintă o oportunitate pentru cetățeni de a „se elibera de tiranie”.
21:00
Un artist american a locuit ani întregi într-un apartament secret amenajat într-un mall. Cum a fost descoperit # Adevarul.ro
Un artist american a reușit să trăiască timp de patru ani într-un spațiu ascuns din interiorul centrului comercial Providence Place, din statul Rhode Island, fără ca nimeni să observe.
20:45
MAE: Aproape 1.000 de români monitorizați în Orientul Mijlociu. Nivel de alertă ridicat pentru mai multe state: „Părăsiți imediat țara!” # Adevarul.ro
Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din regiune sunt în contact cu aproximativ 1.000 de cetățeni români. Principala grijă este acordarea asistenței consulare pentru minori și pentru familiile cu copii.
20:45
Vicepreședintele Camerei Deputaților, în subsolul unui hotel din Dubai: „Pe plajă, am auzit bombardamente. Trei rachete interceptate deasupra noastră” # Adevarul.ro
Bombardamentele au provocat panică în Dubai, iar Adrian Cozma, vicepreședintele Camerei Deputaților, a fost nevoit să se adăpostească în subsolul unui hotel. Compania Wizz Air a anunțat că suspendă toate zborurile către zonă până pe 7 martie.
20:45
Cartea surprinsă pe biroul lui Netanyahu în timpul unei convorbiri cu Trump. Președintele american urmărește operațiunea de la Mar-a-Lago # Adevarul.ro
Preşedintele american, Donald Trump, supraveghează atacul a scară largă împotriva Iranului din reşedinţa sa privată de la Mar-a-Lago, Florida, împreună cu echipa sa de securitate naţională, potrivit Agerpres.
20:15
Cum ar putea afecta România conflictul din Iran. Emil Hurezeanu: „Tensiunea este foarte justificată” # Adevarul.ro
Fostul ministru de Externe al României, Emil Hurezeanu, a declarat sâmbătă, 28 februarie, că operațiunea militară desfășurată de Israel și Statele Unite în Iran riscă să producă efecte „imprevizibile”, atât pe plan militar, cât și economic și geopolitic.
20:15
Strâmtoarea Ormuz, blocată de Iran: „Nicio navă nu are voie să treacă”. Este cea mai importantă rută de export de petrol din lume # Adevarul.ro
Iranul amenință cu blocarea Strâmtorii Ormuz, cea mai importantă arteră de transport maritim de petrol din lume, după loviturile aeriene recente ale SUA și Israel, iar tensiunile din Orientul Mijlociu ating un nou nivel critic.
20:00
Cât costă întreținerea zilnică a unui deținut în România. Bugetul alocat pentru fiecare persoană, în 2025 # Adevarul.ro
În 2025, statul alocă 61,40 lei pe zi pentru fiecare deținut. Suma acoperă cheltuieli esențiale: hrană, utilități, medicamente, materiale de igienă, carburanți, comunicații și întreținerea infrastructurii.
Acum 8 ore
19:45
Zelenski acuză Iranul și cere acțiune decisivă a SUA: „Ori de câte ori există fermitate americană, criminalii globali slăbesc” # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat sâmbătă la atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, într-un mesaj amplu prin care a legat situația din Orientul Mijlociu de experiența Ucrainei în războiul cu Rusia și de sprijinul militar pe care Teheranul l-a oferit Mosco
19:30
Capcana seducătoare a Rusiei: spioana care și-a folosit farmecul pentru a pătrunde în cercurile de putere din SUA # Adevarul.ro
O tânără rusoaică a fost prinsă de FBI după ce și-a folosit frumusețea și farmecul pentru a încerca să infiltreze cercuri de putere din SUA. Nomma Zarubina riscă acum până la cinci ani de închisoare pentru minciuni și fraudă la naturalizare.
19:15
TVR intră în lupta pe audiență cu marile posturi TV. Din 2 martie, principalul jurnal de știri de la TVR1 se mută la ora 19:00 # Adevarul.ro
Televiziunea Română intră în luptă directă cu marile posturi comerciale Pro TV, Antena 1 și Kanal D. Începând cu 2 martie, jurnalul principal de știri de la TVR 1 se mută cu o oră mai devreme, la 19:00.
19:15
Fiica lui Kim Jong Un, surprinsă la poligon după congresul partidului. Liderul nord-coreean a oferit puști de lunetist oficialilor de rang înalt # Adevarul.ro
După încheierea congresului Partidului Muncitorilor, liderul nord-coreean Kim Jong Un a oferit puști de lunetist unor oficiali de rang înalt și comandanți militari, într-un gest prezentat drept o reafirmare a „încrederii absolute” și a loialității față de conducerea sa.
19:00
Orașul european care pare desprins dintr-un basm: frumusețea clădirilor istorice și a podului medieval uimește turiștii # Adevarul.ro
Un oraș fermecător, cu străzi pietruite și clădiri istorice, pare desprins dintr-un basm și este considerat “diferit de orice altă destinație europeană”.
18:30
Ascensiunea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, cel mai longeviv conducător autoritar din Orientul Mijlociu. De ce a devenit o țintă? # Adevarul.ro
De-a lungul celor aproape patru decenii la putere, ayatollahul Ali Khamenei a menținut o linie ferm antioccidentală, descriind Statele Unite drept „inamicul numărul unu” al Iranului.
18:15
Schimbarea regimului este o „misiune imposibilă”, susține Teheranul. 14 baze americane lovite, SUA au lansat în premieră atacuri cu drone # Adevarul.ro
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că obiectivul președintelui american Donald Trump privind schimbarea regimului de la Teheran este o „misiune imposibilă”, în contextul escaladării confruntărilor dintre Iran, SUA și Israel.
18:15
Hotel de cinci stele din Dubai, cuprins de flăcări după ce a fost lovit de o rachetă iraniană. Zeci de zboruri anulate și români blocați în Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă, la hotelul Fairmont The Palm, de cinci stele, din Dubai, după ce clădirea ar fi fost lovită de o rachetă iraniană.
18:15
Europa, lider mondial la fumat în rândul adolescentelor. OMS trage un semnal de alarmă # Adevarul.ro
Europa înregistrează cele mai ridicate rate de consum de tutun în rândul fetelor cu vârste între 13 și 15 ani la nivel mondial, iar unul din șapte adolescenți de pe continent folosește vape-uri și țigări electronice, potrivit unui raport recent al Organizației Mondiale a Sănătății.
18:00
Primăvara începe cu temperaturi mai mari decât cele obișnuite pentru prima săptămână din martie. Maximele vor ajunge până la 17 grade, în vestul țării. Cu toate acestea, nu e momentul să închideți caloriferele sau centralele, pentru că, anunță meteorologii, nopțile se vor menține friguroase.
Acum 12 ore
17:45
Universitatea Craiova a devenit campioana sezonului regulat, după cel mai slab meci din această stagiune # Adevarul.ro
Oltenii și-au asigurat primul loc în Superliga, cu o etapă înainte de final.
17:30
„Țineți-ne pumnii”. Anca Țurcașiu și partenerul ei, blocați în Doha: „Situația este foarte gravă. Să sperăm că vom ajunge cu bine acasă!” # Adevarul.ro
Anca Țurcașiu și partenerul ei se află blocați în străinătate din cauza închiderii spațiului aerian deasupra Doha, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Artista a transmis un mesaj în care spune că nu știe ce urmează și roagă publicul să le țină pumnii să ajungă acasă cu bine.
17:30
Horia Brenciu și familia sa, blocați în Kuala Lumpur după anularea zborului din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Horia Brenciu și familia sa au trăit o noapte tensionată sâmbătă, 28 februarie 2026, după ce zborul care trebuia să-i aducă acasă din Malaezia a fost anulat, fără explicații oficiale din partea companiei aeriene.
17:15
Cărțile scrise de femei, la celălalt capăt al firului. „Literatura singură nu poate să schimbe o societate“ # Adevarul.ro
Există o „literatură scrisă de femei“ sau doar literatură bună și literatură uitată? Cinci autoare vorbesc despre etichete, solidaritate și despre cine decide ce rămâne în istorie.
17:15
Antrenor român, prins în iadul din Orientul Mijlociu. „E nebunie, mă rog la Dumnezeu să fie bine” # Adevarul.ro
Războiul din Iran s-a extins în mai multe țări.
17:00
Un cap de porc și un afiș antisemit, legate de poarta casei primarului din Nisa: „Tot ceea ce am combătut mereu, bate acum la ușa mea” # Adevarul.ro
Un incident grav a avut loc sâmbătă, la domiciliul primarului orașului Nisa, Christian Estrosi. Un cap de porc a fost descoperit la poarta locuinței edilului, fiind însoțit de un afiș cu caracter antisemit care îl înfățișa pe acesta cu o Stea a lui David pe frunte.
17:00
Derapaje intenționate marca Gigi Becali, după ce FCSB a fost izgonită, din nou, de pe Arena Națională: „LGBT-ul vrea drogangeală, drăceală!” # Adevarul.ro
Gigi Becali s-a enervat când a fost întrebat unde va juca FCSB cât timp Arena Națională va fi închisă.
17:00
Doi bărbați din Vaslui, arestați pentru viol și filmarea abuzurilor sexuale asupra unei fete cu probleme psihice. Unul dintre ei e tatăl victimei # Adevarul.ro
Doi bărbați din Crețești, județul Vaslui, unul în vârstă de 62 de ani și celălalt de 58 de ani, au fost arestați preventiv, fiind acuzați că au abuzat sexual o tânără de 27 de ani, diagnosticată cu probleme psihice.
16:45
O nouă armată pentru Putin: tinerii studenți ruși, ademeniți cu posturi de operatori de drone, dar trimiși în infanteria de asalt # Adevarul.ro
Expertul militar ucrainean Oleg Jdanov susține că președintele rus Vladimir Putin ar fi identificat o nouă metodă de a suplimenta efectivele armatei, în contextul pierderilor suferite pe frontul din Ucraina.
16:30
Turiști români blocați în Dubai, după închiderea spațiului aerian. „Am văzut două rachete și s-au auzit bubuituri puternice” # Adevarul.ro
Vacanța mai multor români aflați în Orientul Mijlociu s-a transformat într-o situație tensionată, după ce numeroase zboruri au fost anulate pe fondul atacurilor Iranului asupra unor baze militare americane din regiune.
