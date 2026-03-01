Drumul Americii de la periferia Atlanticului la vârful ierarhiei globale - Cele 5 borne ale puterii

17:30

Anca Țurcașiu și partenerul ei se află blocați în străinătate din cauza închiderii spațiului aerian deasupra Doha, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Artista a transmis un mesaj în care spune că nu știe ce urmează și roagă publicul să le țină pumnii să ajungă acasă cu bine.