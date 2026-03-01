Ţoiu: Moartea ayatollahului Ali Khamenei este un moment vital pentru dreptul iranienilor de a-şi alege viitorul

09:50

Ziua de sâmbătă, 28 februarie 2026 are toate şansele să rămână o zi de referinţă pentru pieţele energetice, deoarece atacul asupra Iranului şi reacţia ulterioară au reaprins tensiunile din jurul Strâmtorii Ormuz, unul dintre cele mai sensibile noduri ale infrastructurii energetice globale, potrivit analizei Asociaţiei Energia Inteligentă.