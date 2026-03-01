Marile companii de transport maritim de mărfuri suspendă navigaţia prin Golful Persic
Bursa, 1 martie 2026 14:50
Tensiunile tot mai puternice din Orientul Mijlociu au determinat marile companii de transport maritim să îşi suspende operaţiunile în zone-cheie precum Golful Persic şi Strâmtoarea Ormuz, pe fondul deteriorării rapide a situaţiei de securitate.
Acum o oră
15:00
Statul Oman a anunţat că un petrolier din Strâmtoarea Ormuz, importantă din punct de vedere strategic, a fost atacat.
14:50
Acum 2 ore
14:30
Mişcarea islamistă palestiniană Hamas a reacţionat dur după moartea ayatollahului Ali Khamenei, ucis în urma atacului americano-israelian de sâmbătă, condamnând operaţiunea, pe care a descris-o drept o and #8222;crimă abominabilă and #8221;.
14:20
Iranul are un nou lider suprem interimar, după ce ayatollahul Alireza Arafi a fost desemnat să facă parte din consiliul provizoriu care va asigura conducerea ţării în perioada de tranziţie, împreună cu preşedintele interimar şi şeful sistemului judiciar iranian.
13:50
Ţoiu: Moartea ayatollahului Ali Khamenei este un moment vital pentru dreptul iranienilor de a-şi alege viitorul # Bursa
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat că anunţul privind moartea ayatollahului Ali Khamenei marchează un moment de cotitură, subliniind că România susţine dreptul cetăţenilor iranieni de a-şi decide viitorul, de a trăi în libertate şi în siguranţă.
Acum 4 ore
13:20
În primele sale comentarii oficiale de la atacurile americano-israeliene asupra Iranului şi la atacurile de represalii care au urmat, preşedintele rus Vladimir Putin a numit uciderea ţintită a liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, o and #8222;crimă cinică and #8221;.
13:20
Preşedintele american Donald Trump a depăşit and #8222;o linie roşie foarte periculoasă and #8221; prin uciderea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, a declarat ministrul adjunct de externe iranian, Saeed Khatibzadeh.
13:10
UE: Escaladarea din Iran este îngrijorătoare, părţile trebuie să dea dovadă de reţinere maximă # Bursa
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen şi preşedintele Consiliului European Antonio Costa au transmis, într-o declaraţie comună, că situaţia din Iran este and #8222;profund îngrijorătoare and #8221;, subliniind că UE menţine un dialog constant cu partenerii din regiune.
13:00
Premierul Keir Starmer a declarat sâmbătă că forţe şi aeronave britanice participă la operaţiuni defensive coordonate în regiune, menite să protejeze cetăţenii, interesele şi aliaţii Regatului Unit.
13:00
Forţele aeriene israeliene deţin supremaţia în Iran, potrivit ministrului israelian al Apărării, Israel Katz.
12:40
28 de elevi din Vrancea, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian din Emiratele Arabe Unite # Bursa
Un grup de 28 de elevi din judeţul Vrancea, aflaţi în Dubai, se află în siguranţă, însă nu pot reveni în ţară din cauza închiderii spaţiului aerian în regiune, pe fondul escaladării conflictului dintre SUA, Israel şi Iran.
12:20
Arabia Saudită a condamnat and #8222;agresiunea flagrantă a Iranului and #8221; asupra Bahrainului, Qatarului, Kuweitului, Iordaniei şi Emiratelor Arabe Unite, care au fost toate ţinta unor atacuri de represalii.
12:10
Reuters: Franţa nu a fost informată şi nu a participat la atacurile coordonate SUA-Israel asupra Iranului # Bursa
Preşedintele Emmanuel Macron a declarat sâmbătă, la deschiderea unei reuniuni a Consiliului de Apărare şi Securitate Naţională la Paris, că Franţa nu a fost notificată în prealabil şi nici nu a avut vreo implicare în atacurile lansate de SUA şi Israel împotriva Iranului.
12:10
Fox News: Preşedintele Trump avertizează Iranul cu represalii, în cazul unei riposte anunţată de IRGC # Bursa
Preşedintele Donald Trump a avertizat astăzi autorităţile de la Teheran că SUA va ataca cu o forţă nemaivăzută până acum dacă Iranul va concretiza ameninţările cu represalii la adresa americanilor şi israelienilor.
12:00
Fotbal: Iranul ar putea boicota Cupa Mondială 2026, campionatele interne, suspendate pe termen nedeterminat # Bursa
Participarea Iran la FIFA World Cup 2026 a devenit incertă după atacurile lansate de SUA şi Israel asupra teritoriului iranian, posibilitatea unei retrageri reprezentând o decizie fără precedent cu puţin timp înaintea startului competiţiei organizate de SUA, Canada şi Mexic.
12:00
Autorităţile de la Teheran anunţă că generalul Ahmed Vahidi a fost numit drept şef al Gărzilor Revoluţionare Islamice.
11:40
Kamala Harris îl acuză pe Trump de un război and #8222;nejustificat and #8221; şi susţine limitarea puterilor preşedintelui # Bursa
Fosta vicepreşedintă Kamala Harris l-a criticat dur pe preşedintele Donald Trump, acuzându-l că a împins SUA într-un conflict nedorit cu Iran, după atacurile lansate în cooperare cu Israelul, În paralel, liderii democraţi din Congres solicită adoptarea rapidă a unei rezoluţii care să limiteze prerogativele preşedintelui în declanşarea unui război.
Acum 6 ore
11:20
Tranzitul de ţiţei, produse rafinate şi gaze naturale lichefiate (GNL) prin Strâmtoarea Ormuz a fost suspendat de marile companii petroliere, traderi şi armatori internaţionali, în urma atacurilor lansate de SUA şi Israel asupra Iranului şi a anunţului Teheranului privind închiderea navigaţiei.
11:00
Preşedintele Volodymyr Zelenskyy a transmis sâmbătă un mesaj amplu privind escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, după atacurile lansate de SUA şi Israel împotriva Iranului, corelând situaţia din regiune cu experienţa Ucrainei în faţa agresiunii ruse şi cu sprijinul militar oferit de Teheran Moscovei.
10:40
Ilie Bolojan: and #8222;Prioritatea noastră este siguranţa fiecărui cetăţean român din Orientul Mijlociu and #8221; # Bursa
În contextul deteriorării situaţiei de securitate din Orientul Mijlociu, premierul Ilie Bolojan a transmis sâmbătă seară că principala preocupare a autorităţilor române rămâne protejarea cetăţenilor aflaţi în regiune.
10:30
Guvernul de la Teheran a declarat 40 de zile de doliu naţional în urma uciderii în bombardamentele efectuate de SUA şi Israel, a ayatollahului Alie Khamenei, se arată într-un comunicat de presă emis azi-dimineaţă de Executivul iranian, preluat de agenţia Tasnim.
10:20
Moartea lui Ali Khamenei, după aproape 37 de ani în fruntea Republicii Islamice, deschide una dintre cele mai sensibile etape politice din Iranul post-revoluţionar, mecanismul constituţional de succesiune fiind activat imediat după confirmarea decesului liderului regimului iranian.
09:50
Ziua de sâmbătă, 28 februarie 2026 are toate şansele să rămână o zi de referinţă pentru pieţele energetice, deoarece atacul asupra Iranului şi reacţia ulterioară au reaprins tensiunile din jurul Strâmtorii Ormuz, unul dintre cele mai sensibile noduri ale infrastructurii energetice globale, potrivit analizei Asociaţiei Energia Inteligentă.
Acum 8 ore
09:30
Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului din 1989, a fost ucis sâmbătă în cadrul atacurilor lansate de Israel şi SUA asupra unor obiective strategice iraniene.
09:10
Fox News: Statele din Golf condamnă riposta iraniană şi afirmă că îşi vor apăra teritoriul împotriva rachetelor trimise de Teheran # Bursa
Statele din Golf au condamnat dur loviturile de represalii lansate de Iran asupra teritoriilor lor, după operaţiunea militară comună americano-israeliană care a vizat lideri ai regimului de la Teheran, iar tonul declaraţiilor oficiale nu mai lasă loc de ambiguităţi.
Acum 12 ore
06:30
Monitorizarea fluxurilor de informaţii din ultimele două ore (28 februarie 2026, ora 23:45 GMT) indică semnale alarmante că faza and #8222;limitată and #8221; a conflictului ar putea fi depăşită.
Acum 24 ore
01:30
Iranul s-a transformat într-un spaţiu de competiţie geopolitică directă între marile puteri. Decizia Beijingului de a nu rămâne un simplu observator a creat o undă de şoc la Pentagon, punând sub semnul întrebării sustenabilitatea and #8222;Protocolului de la Muscat and #8221;.
01:20
O răsturnare de situaţie dramatică: ceea ce trebuia să fie un summit pentru pace la Muscat s-a transformat într-un declanşator pentru o intervenţie rusă directă, după un incident fratricid în sudul Iranului
01:10
Preşedintele Trump a ales o strategie de and #8222;diplomaţie de pe poziţii de forţă and #8221;, acceptând dialogul, dar menţinând presiunea militară la cote maxime
01:00
Ceea ce a început ca o intervenţie externă s-a transformat în cel mai rapid colaps de regim din istoria modernă a Orientului Mijlociu
00:40
Iranul nu se mai confruntă doar cu un atac extern, ci cu un război civil în plină desfăşurare între cele două braţe armate ale sale
00:30
Deşi există o discrepanţă den ton faţă de sursele occidentale, evenimentele de bază - fractura regimului şi intervenţia rusă - sunt confirmate, însă cu nuanţe politice diferite
00:10
Operaţiunea and #8222;Midnight Hammer and #8221; a atins punctul culminant, generând un presupus colaps de comandă la Teheran şi o reacţie militară defensive fără precedent din partea Moscovei
00:00
La un pas de and #8222;Blackout Global and #8221;: China ameninţă cu oprirea internetului prin cablurile submarine # Bursa
Războiul a părăsit câmpul de luptă fizic, intrând în faza confruntării cibernetice totale şi a blocadei financiare sistemice între Washington şi Beijing.
28 februarie 2026
23:50
Actualizarea de la ora 10:30 GMT (1 martie 2026) confirmă intrarea într-o fază de and #8222;coliziune directă and #8221; între marile puteri, după ce incidentele aeriene deasupra Teheranului şi noile blocade economice ale Chinei au transformat un conflict regional într-unul global
23:40
Am intrat în faza celor mai periculoase 24 de ore de la Războiul Rece încoace. Confruntarea dintre SUA şi axa Rusia-Iran s-a mutat în aer, într-o tentativă disperată a Moscovei de a salva regimul de la Teheran de and #8222;oblitrarea and #8221; totală anunţată de Trump
23:30
Ne aflăm în faţa unei and #8222;escaladări totale controlate and #8221;, în care Administraţia Trump a decis să ignore avertismentele ruseşti, riscând un incident direct între Marile Puteri
23:20
Iranul a lansat ceea ce analiştii numesc and #8222;ultima carte and #8221;, în timp ce Rusia a făcut un pas periculos spre o implicare directă pentru a preveni colapsul total al capacităţilor nucleare iraniene
23:10
O schimbare radicală de tactică: Israelul a decis să acţioneze direct asupra centrului nuclear iranian, în timp ce forţele speciale americane au început operaţiuni de and #8222;negare a accesului and #8221; în Strâmtoarea Hormuz pentru a neutraliza interferenţa chineză
22:40
Propunerea de mediere a Indiei a lovit un and #8222;zid and #8221; de neîncredere, în timp ce China a trecut la măsuri de retorsiune economică ce riscă să fragmenteze definitiv comerţul global
22:10
Beijingul a început să aplice and #8222;Legea Anti-Sancţiuni Străine and #8221; într-oformă extremă, vizând direct simbolurile capitalismului american pe teritoriul său.
22:00
Administraţia Trump a optat pentru un răspuns de and #8222;forţă economică maximă and #8221;, preferând represaliile unilaterale în detrimentul unei reuniuni diplomatice largi de tip G20.
21:50
Beijingul a decis să mute conflictul din planul militar în cel al războiului economic total, utilizând and #8222;arma resurselor and #8221; ca represalii directe pentru distrugerea infrastructurii energetice iraniene de către SUA.
21:50
Preşedintele american Donald Trump şi principalii săi consilieri analizează and #8222;îndeaproape and #8221; evoluţiile din Iran, sâmbătă, de la reşedinţa sa Mar-a-Lago din Florida, a anunţat Casa Albă, în contextul atacurilor lansate de United States şi Israel.
21:30
Pe măsură ce Marina SUA a început executarea and #8222;Fazei a II-a and #8221; (vizând Insula Kharg), Rusia şi China au început să îşi joace cărţile pentru a proteja interesele lor strategice şi energetice, evitând însă un conflict frontal and #8222;sinucigaş and #8221; cu portavionul USS Ronald Reagan.
21:10
Fox News: Statele din Golf condamnă riposta iraniană şi afirmă că îşi vor apăra teritoriul împotriva rachetelor trimise de Teheran # Bursa
Statele din Golf au condamnat dur loviturile de represalii lansate de Iran asupra teritoriilor lor, după operaţiunea militară comună americano-israeliană care a vizat lideri ai regimului de la Teheran, iar tonul declaraţiilor oficiale nu mai lasă loc de ambiguităţi: suveranitatea lor nu este negociabilă şi de aceea îşi rezervă dreptul la ripostă.
20:50
Conform ultimelor date situaţia operativă confirmă o consolidare masivă a prezenţei americane în regiune.
20:40
IDF a anunţat că peste 200 de aeronave ale Forţelor Aeriene Israeliene au lovit 500 de ţinte iraniene sâmbătă noaptea, în cel mai amplu atac aerian desfăşurat vreodată de forţele israeliene.
20:30
Agenţia Tasnim News Agency, afiliată Gardienilor Revoluţiei iraniene, a relatat că autorităţile ar urma să închidă Strâmtoarea Ormuz, situată în sudul Iranului, între Golful Persic şi Golful Oman.
20:20
Operaţiunea comună SUA-Israel a trecut de la ţinte de infrastructură la eliminarea liderilor militari cheie.
